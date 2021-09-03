Я часто пишу о коктейлях, которые пришли к нам из прошлого и имеют богатую историю своего развития. Сегодняшний наш гость сошел со страниц книги о приключениях одного из самых известных секретных агентов мира – Джеймса Бонда.

Сегодня Веспер коктейль можно попробовать не только в подпольных казино, как это произошло в романе, но и в практически любом баре. Кроме того, Международная ассоциация барменов включала его в категорию «Напитки новой эры», закрепив культовый статус.

Исторические сведения

Как вы теперь знаете, коктейль Веспер пришел к нам из романов об агенте 007, а именно «Казино «Рояль» 1953 года. Оригинальный рецепт описывался так: три части английского джина Gordon’s, одна часть водки и пол части аперитива на основе вина Kina Lillet (сейчас просто Lillet).

Своим названием коктейль обязан другому тайному агенту – Веспер Линд, которая стала напарницей Бонда на одном из заданий. К сожалению, к концу повествования девушка погибает.

Крепость и калорийность коктейля Веспер

Коктейль Веспер – утонченный напиток, отражающий черты своего прообраза Линд. В одном бокале (примерно 100 грамм) едва ли наберется 200 калорий, что не может не понравиться людям, следящим за своей фигурой.

При всей кажущейся легкости напиток обладает внушительным содержанием алкоголя – до 39 градусов. Если вы решили сесть за руль после парочки таких бокалов, то вполне можете почувствовать себя участником ралли по бездорожью со всеми вытекающими последствиями.

Как и с чем правильно пить

Коктейль Веспер прекрасен сам по себе, вы с легкостью осушите пару бокалов и даже не заметите этого.

Рецепты коктейля

Кстати, Aguardiente – это аналог самогонки в испаноговорящих странах. Ее крепость варьирует от 30 до 60 градусов.

Наличие описанного в книге оригинала не исключает существование альтернативных и доработанных версий.

«Взболтать, но не смешивать», – сказал Бонд бармену, готовящему Веспер. Эта фраза стала крылатой и многие действительно верят в ее правдивость. Интересно, что сказал бы агент 007 узнав, что в аутентичном рецепте коктейля все ингредиенты смешивают в шейкере.По фильму в напиток добавляли лимонную цедру, вырезанную спиралью. Одну ее часть окунали в бокал, а другая выступала в роли держателя и крепилась на стенке. Такое решение обогащает вкус коктейля и одновременно служит его украшением.Поскольку у коктейля Веспер существует книжный первоисточник, его оригинальный рецепт известен во всех подробностях и не допускает отклонений. Другими словами, коктейля Веспер на основе коньяка, рома или Агуардьенте быть не может.

Я упоминал, что Веспер был включен в реестр Международной ассоциации барменов. Так вот, рецепт их напитка слегка отличается от оригинального. Причем отличия есть не только по составу, но и в пропорциях. Теперь более подробно.

Веспер от Джеймса Бонда

3 части джина;

1 часть водки;

0,5 части Kina Lillet;

цедра лимона;

лед.

Со слов легендарного агента 007, рецепт коктейля «Веспер» выглядит довольно простым:

Приготовление: Ингредиенты вылить в шейкер со льдом и взбить. Получившуюся смесь отцедить ото льда в коктейльную рюмку. Срезаем цедру с лимона, стараясь получить цельную длинную полоску. Украшаем ею бокал так, чтобы часть цедры цеплялась за его бортик. Напиток суперагента готов.

Современная версия

Современный рецепт коктейля Веспер не соответствует своему книжному прародителю. Вариант, утвержденный Международной ассоциацией барменов, включает в себя джин, водку и белый вермут.

3 части джина;

1 часть водки;

1,7 части белого вермута;

цедра лимона;

лед в кубиках.

Для украшения и обогащения вкуса используется лимон. Соотношение ингредиентов тоже другое:

Приготовление:

Тут все аналогично рецепту мистера Бонда. В шейкере со льдом смешиваем джин, водку и белый вермут. После, через стрейнер (ситечко для льда) переливаем содержимое шейкера в коктейльный бокал и украшаем цедрой лимона.

Рекомендации по приготовлению

Несмотря на свою известность, достать оригинальные ингредиенты коктейля Веспер, особенно у нас, не так просто. У аперитива Kina Lillet за эти годы (с 1953) изменился вкус.

Связано это с изменением состава: из него убран хинин, дающий напитку приятную горечь. Теперь насладиться тем самым коктейлем Веспер могут лишь единицы из коллекционеров.

Если вас подобная мелочь не смущает, можно попробовать приготовить Веспер из того, что доступно в нашей стране.

Джин «Гордонс» я видел в интернет-магазинах. Давно не проверял в обычных, но в онлайне он точно есть. Вопросов насчет водки, думаю, нет. Подойдет любая, главное, берите качественную. В общем, не экономьте. Lillet достать сейчас тоже можно, в интернете точно – проверял. Вопрос только в том, стоит ли его искать. Для приготовления подойдет любой вермут, даже Мартини. Кстати, это любимый алкоголь и агента 007.

В заключение хочу дать несколько советов, основанных на собственном опыте:

Рекомендую охладить весь алкоголь заранее. Да, он будет смешиваться в шейкере со льдом, но за это короткое время жидкость не успеет остыть до нужной температуры. Всегда процеживайте алкоголь после шейкера. Лишний лед мелких фракций быстро тает и разбавляет вкус коктейля.

