Я часто пишу о коктейлях, которые пришли к нам из прошлого и имеют богатую историю своего развития. Сегодняшний наш гость сошел со страниц книги о приключениях одного из самых известных секретных агентов мира – Джеймса Бонда.
Сегодня Веспер коктейль можно попробовать не только в подпольных казино, как это произошло в романе, но и в практически любом баре. Кроме того, Международная ассоциация барменов включала его в категорию «Напитки новой эры», закрепив культовый статус.
Исторические сведенияКак вы теперь знаете, коктейль Веспер пришел к нам из романов об агенте 007, а именно «Казино «Рояль» 1953 года. Оригинальный рецепт описывался так: три части английского джина Gordon’s, одна часть водки и пол части аперитива на основе вина Kina Lillet (сейчас просто Lillet).
Крепость и калорийность коктейля ВесперКоктейль Веспер – утонченный напиток, отражающий черты своего прообраза Линд. В одном бокале (примерно 100 грамм) едва ли наберется 200 калорий, что не может не понравиться людям, следящим за своей фигурой.
Как и с чем правильно пить«Взболтать, но не смешивать», – сказал Бонд бармену, готовящему Веспер. Эта фраза стала крылатой и многие действительно верят в ее правдивость. Интересно, что сказал бы агент 007 узнав, что в аутентичном рецепте коктейля все ингредиенты смешивают в шейкере.
Коктейль Веспер прекрасен сам по себе, вы с легкостью осушите пару бокалов и даже не заметите этого.По фильму в напиток добавляли лимонную цедру, вырезанную спиралью. Одну ее часть окунали в бокал, а другая выступала в роли держателя и крепилась на стенке. Такое решение обогащает вкус коктейля и одновременно служит его украшением.
Рецепты коктейляПоскольку у коктейля Веспер существует книжный первоисточник, его оригинальный рецепт известен во всех подробностях и не допускает отклонений. Другими словами, коктейля Веспер на основе коньяка, рома или Агуардьенте быть не может.
Кстати, Aguardiente – это аналог самогонки в испаноговорящих странах. Ее крепость варьирует от 30 до 60 градусов.
Я упоминал, что Веспер был включен в реестр Международной ассоциации барменов. Так вот, рецепт их напитка слегка отличается от оригинального. Причем отличия есть не только по составу, но и в пропорциях. Теперь более подробно.
Веспер от Джеймса БондаСо слов легендарного агента 007, рецепт коктейля «Веспер» выглядит довольно простым:
- 3 части джина;
- 1 часть водки;
- 0,5 части Kina Lillet;
- цедра лимона;
- лед.
Современная версия
Современный рецепт коктейля Веспер не соответствует своему книжному прародителю. Вариант, утвержденный Международной ассоциацией барменов, включает в себя джин, водку и белый вермут.Для украшения и обогащения вкуса используется лимон. Соотношение ингредиентов тоже другое:
- 3 части джина;
- 1 часть водки;
- 1,7 части белого вермута;
- цедра лимона;
- лед в кубиках.
Приготовление:
Тут все аналогично рецепту мистера Бонда. В шейкере со льдом смешиваем джин, водку и белый вермут. После, через стрейнер (ситечко для льда) переливаем содержимое шейкера в коктейльный бокал и украшаем цедрой лимона.
Рекомендации по приготовлению
Связано это с изменением состава: из него убран хинин, дающий напитку приятную горечь. Теперь насладиться тем самым коктейлем Веспер могут лишь единицы из коллекционеров.
Если вас подобная мелочь не смущает, можно попробовать приготовить Веспер из того, что доступно в нашей стране.
- Джин «Гордонс» я видел в интернет-магазинах. Давно не проверял в обычных, но в онлайне он точно есть.
- Вопросов насчет водки, думаю, нет. Подойдет любая, главное, берите качественную. В общем, не экономьте.
- Lillet достать сейчас тоже можно, в интернете точно – проверял. Вопрос только в том, стоит ли его искать. Для приготовления подойдет любой вермут, даже Мартини. Кстати, это любимый алкоголь и агента 007.
В заключение хочу дать несколько советов, основанных на собственном опыте:
- Рекомендую охладить весь алкоголь заранее. Да, он будет смешиваться в шейкере со льдом, но за это короткое время жидкость не успеет остыть до нужной температуры.
- Всегда процеживайте алкоголь после шейкера. Лишний лед мелких фракций быстро тает и разбавляет вкус коктейля.
Если вам понравился коктейль, то поделитесь этой статье со своими друзьями!