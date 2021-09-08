Здравствуй, дорогой читатель!
Любишь ли ты, как и я, начать день с ароматной чашки кофе? Или порадовать себя этим напитком в течение дня, чтобы насладиться его вкусом и взбодриться? А ведь на основе кофе можно приготовить множество слабоалкогольных коктейлей!
Капелька ликера позволит получить новые грани кофейного вкуса и раскрыть привычный напиток с неожиданной стороны.
Давайте посмотрим, как приготовить кофе с ликером. Я расскажу вам о самых разных рецептах – нежных и дерзких, сладких и пряных, мягких и строгих… Среди них можно будет найти алкогольный кофе на любой вкус.
Отличительные особенности напиткаЛюди пьют кофе приблизительно с 850 г. н. э. В общем, очень давно. За это время они испробовали самые разные добавки: сахар, молоко, сливки, мороженое…
Существуют различные виды кофе с добавлением спиртного, но кофе с ликером можно считать среди них лидером, так как именно он является самым популярным кофейным напитком с алкоголем.
Несколько его особенностей, о которых следует помнить:
- готовить кофе с ликером следует только из натуральных зерен (растворимые кофейные напитки не подойдут);
- даже незначительно количество спиртного в напитке уже делается его алкогольным, поэтому садиться за руль после кофе с ликером нельзя;
- если обычный кофе дети еще могут иногда пить, то кофе с ликером им категорически не рекомендуется – также, как и беременным женщинам.
Пропорции кофе и ликера каждый выбирает себе индивидуально. Но не рекомендуется добавлять более 1/3 алкоголя в напиток, так как спиртное может перебить вкус зерен.
Вкус и калорийностьКалорийность, аромат и вкус кофе с ликером всегда индивидуальны. Все зависит от того, какой именно ликер вы будете использовать в приготовлении и сколько вы будете его добавлять.
Например, если добавить не сильно сладкий ликер в эспрессо, то его энергетическая ценность вырастет до 50 ккал, у американо – до 100 ккал. А если сделать латте с ликером и сливками, то его калорийность может достигать уже около 300 ккал, что достаточно много для напитка.
Какой ликер добавляют в кофеРазнообразные ликеры часто добавляют в коктейли или просто пьют в качестве своеобразного десерта.
Ниже я расскажу вам о тех ликерах, которые подходят для добавления в кофе.
|Адвокат
|Это яичный ликер из Голландии. У него приятный сливочный вкус с нотками ванили. В России можно найти международную версию с крепостью около 20 %. Существует также голландская версия, она очень густая (настолько, что ее нужно есть, а не пить) и выпускается только для внутреннего рынка.
|Амаретто
|Этот ликер из Италии изготавливается из миндаля и абрикосовых ядрышек, поэтому в нем четко чувствуется орех и пряное послевкусие. Он отлично сочетается с кофе с молоком или некрепким черным кофе. Часто используют сироп Амаретто для приготовления безалкогольного напитка, но если у вас есть такая возможность – лучше все-таки попробовать настоящий ликер.
|Бейлис
|Один из самых известных ликеров во всем мире. Он изготавливается в Ирландии на основе сливок. Имеет приятный сладкий вкус, благодаря чему отлично сочетается с кофейными напитками.
|Галлиано
|Один из самых известных ликеров из Италии. Имеет ванильный вкус и достаточно большую крепость: содержание спирта достигает в нем 30 %. Добавлять его в кофе следует совсем чуть-чуть, чтобы алкоголь не перебил основной вкус.
|Франжелико
|Мягкий напиток из Италии с насыщенным сочетанием вкусов. Его готовят на основе фундука и настоя трав, благодаря чему напиток отлично сочетается с кофе и придает ему нотку лесного ореха.
|Ириш мист
|В Ирландии делают много вкусных ликеров, а ирландский виски может похвастать большой известностью по всему миру. Как раз на его основе и изготавливают Ириш (Айриш) мист: помимо виски, в него также добавляют мед и травы. Получается достаточно сладкий, но крепкий ликер, который при добавлении в кофе придает напитку пикантности.
|Калуа
|Еще один известный ликер, который часто добавляют в коктейли – в том числе и кофейные. Его производят в Мексике. Калуа имеет насыщенный вкус: сочетание какао, кофе, ванили и бренди. В чистом виде он может быть немного резким, но если его добавить в кофе, напиток приобретет новые грани сладкого вкуса. Кстати, с Калуа можно еще готовить горячий шоколад.
|Шамбор
|Это французский ликер, который делается на основе черной малины. Также в него добавляют ежевику, ваниль и черную смородину, поэтому у напитка получается насыщенный ягодный вкус. У кофе, приготовленного вместе с Шамбор, получается удивительный фруктовый аромат, что достаточно необычно.
|Шеридан
|Шериданс (правильное произношение названия звучит именно так) – это необычный ирландский ликер, который выпускается в оригинальной бутылке. Она разделена на две части: в одной из них – сладкий сливочный ликер с белым шоколадом, а в другой– насыщенный (и даже резковатый кофейный). Правильная пропорция: 1 часть сливочного на 2 части кофейной. Добавляя такой ликер в кофе, можно экспериментировать со вкусом.
Лучшие рецепты кофе с ликеромИтак, мы с вами рассмотрели основные ликеры, которые подойдут для добавления кофе. Теперь я хочу рассказать вам о вкусных и необычных рецептах кофе с ликером. Вы легко сможете приготовить их самостоятельно в домашних условиях, но вам потребуется либо кофемашина, либо эспрессо-машина, либо турка.
Классический вариантДля этого рецепта вам потребуется варить кофе в турке. Выберите зерна мелкого помола, залейте их водой и оставьте на среднем огне на несколько минут. После появления пены турку нужно снять с плиты и оставить на 10 минут, чтобы напиток настоялся.
Состав: сваренный в турке кофе (около 200 мл), сахар (1 чайная ложка), сливочный или кофейный ликер (30 мл), молоко (по вкусу).Этапы приготовления:
- Готовый кофе перелить в стакан так, чтобы напиток занимал 70 % объема.
- Добавить 30 мл ликера и чайную ложку сахара.
- Перемешать, чтобы сахар хорошо растворился, а ликер равномерно распределился по напитку.
- Добавить молоко (если вам не очень нравится черный кофе).
Шоколадный латтеЭто холодный напиток, который освежит в жаркий день или поможет взбодриться с утра. Для него рекомендуется использовать обезжиренное молоко, чтобы снизить общую калорийность (она итак будет достаточно высокой из-за сладких ингредиентов).
Состав: двойная порция эспрессо (60 мл), молоко (120 мл), Калуа (60 мл), шоколадный сироп (3 столовых ложки), лед.
Этапы приготовления:
- В стакан высыпать несколько кубиков льда.
- Вылить на лед сироп и Калуа по очереди.
- Вылить молоко.
- В конце – тонкой струей влить эспрессо.
- Коктейль получится красивым, так как у него будет несколько слоев, контрастирующих друг с другом. В таком виде его следует подать, а уже непосредственно перед употреблением – перемешать.
Снежный сугробДостаточно крепкий напиток, так как в него добавляется много спиртного. Для украшения можно использовать любые ягоды – малину или ежевику, а если вам особенно нравится вкус фундука, то подайте к кофе орехи.
Состав: ванильная водка (15 мл), ликер Франжелико (15 мл), американо (100 мл), ягоды или орехи для украшения, взбитые сливки.
Этапы приготовления:
- Вылейте кофе в бокал. Можно использовать как американо, так и более насыщенный эспрессо (но учтите, что тогда кофе получится крепче).
- Добавьте водку и Франжелико.
- Хорошо перемешайте.
Кокосовое блаженствоЕще один вид достаточно крепкого коктейля. Обратите внимание на то, что алкоголя в нем значительно больше, чем кофе.
Состав: кокосовая водка (60 мл), кофейный ликер (15 мл), айриш крим (ирландский сливочный ликер, 15 мл), половина порции эспрессо (15 мл).
Этапы приготовления:
- В шейкер положите несколько кубиков льда. Вылейте в него водку, оба ликера и кофе.
- Хорошо встряхните, чтобы горячий эспрессо остыл от контакта со льдом, а все ингредиенты перемешались.
- Готовый коктейль вылейте в бокал (можно предварительно насыпать в него дробленый лед).
Эспрессо горячий шотКоктейль называется «шот» из-за своего небольшого объема. Однако на выходе он получается 150-200 мл, поэтому даже увеличенная рюмка для подачи не подойдет.
Состав: кофейный ликер (30 мл), Бейлиз (30 мл), двойная порция эспрессо (70 мл), подогретое или вспененное с помощью капучинатора молоко (100 мл).
Этапы приготовления:
- Два ликера вылить в бокал и перемешать.
- Долить эспрессо.
- Сверху долить вспененное молоко, перемешать.
- Украсить коктейль можно пряностями или листиками мяты.
Ацтекский кофеКофе получил свое название благодаря тому, что его рецепт ассоциируется с Мексикой. Именно в этой стране такой коктейль является популярным.
Состав: Калуа (1 столовая ложка), молотый кофе (3-5 столовых ложек), бурбон (50 мл), темный шоколад (60 г), жирные сливки (3 столовых ложки), сахар (1 чайная ложка).
Этапы приготовления:
- Молотый кофе высыпать в турку и залить водой. Добавить к нему сливки, бурбон и ликер. Поставить на маленький огонь.
- В ходе приготовления кофе в турке добавить к нему тертый темный шоколад.
- Когда шоколад растает, а масса станет однородной, турку снять с плиты. Доводить до кипения не нужно.
- Сливки и сахар взбиваются до состояния однородной пены.
Утреннее пробуждениеЭто один из самых сложных и крепких коктейлей. Несмотря на название, в качестве утреннего напитка он не подойдет… только если вы не привыкли начинать свой день с текилы.
Состав: золотая текила (рекомендуется Espolon Reposado с фруктовым вкусом – 45 мл), кофейный ликер (20 мл), американо (240 мл), нектар или сироп агавы (2 столовых ложки), жирные сливки (по вкусу).
Этапы приготовления:
- Нектар или сироп агавы вместе со сливками тщательно перемешать отдельной посуде.
- В бокал вылить американо, текилу и ликер, перемешать.
- Сверху доложить сливки с агавой.
- После украшения взбитыми сливками посыпать корицей или другими пряностями (по вкусу).
Торговый дефицитЭтот коктейль представляет собой смесь различных ликеров, сочетание которых дает насыщенный вкус.
Состав: ликер Пепперминт (15 мл), шоколадный ликер (15 мл), порция эспрессо (30 мл), Калуа (15 мл), Бейлиз (15 мл), жирные сливки.
Этапы приготовления:
- Охлажденные сливки взбить в пышную пену.
- В бокал вылить все ликеры, перемешать.
- Сверху залить крепкий и горячий эспрессо.
Белый русскийСуществует классический алкогольный коктейль с аналогичным названием. Его можно приготовить вместе с кофе, но напиток все равно будет достаточно крепкий («русским», он, разумеется, называется благодаря водке).
Состав: водка (30 мл), кофейный ликер (30 мл), нежирные сливки (30 мл), двойная порция эспрессо (60 мл), лед в кубиках.
Этапы приготовления:
- Предварительно сваренный эспрессо хорошо охладить.
- В шейкер на лед вылить сливки, водку, ликер.
- Вылить в шейкер кофе и хорошо встряхнуть.
Кофе с ирландским акцентомНа самом деле, напиток готовится вовсе не с акцентом, а с ирландским виски и ромом. Получается настолько крепкий коктейль, что пить его якобы способны только ирландцы… Но вы вполне можете дать им фору, если столько видов алкоголя в одном бокале вас не смущают!
Состав: Бейлиз (60 мл), пряный ром (30 мл), крепкий американо (120 мл), жирные сливки (2 столовых ложки), сахар (1 столовая и 1 чайная ложка).
Этапы приготовления:
- Сливки вместе с чайной ложкой сахара хорошо взбить – до стадии, когда они становятся плотными.
- В подогретый бокал влить ром и Бейлиз.
- Всыпать сахар и влить в бокал кофе, все хорошо перемешать.
- Поверх готового напитка нужно аккуратно выложить взбитые сливки – так, чтобы они легки сверху «шапкой».
Крем-ликер с кофеНесмотря на нежное название, коктейль получается крепким благодаря водке. А вот ликера-то в нем как раз и нет!
Состав: растворимый кофе (2 чайные ложки), ванильный сахар (50 гр.), вода (100 мл), водка (50 мл), сгущенное молоко (2-3 столовых ложки).
Этапы приготовления:
- Растворимый кофе залить горячей водой. Засыпать сахар и хорошо перемешать.
- Готовый напиток, водку и сгущенное молоко залить в блендер.
- Хорошо взбить полученную смесь и вылить в бутылку.
- Отправить бутылку в холодильник на несколько часов. Если времени нет – можно подать коктейль со льдом.
Это один из наиболее простых домашних рецептов, так как он не требует кофемашины или турки. Но если у вас есть такое желание – вы можете использовать свежеприготовленный натуральный эспрессо с сахаром.
ШатоЭтот коктейль готовится с добавлением французского крема Шантийи. Его можно сделать самостоятельно, но для этого потребуется миксер.
Состав: молотый кофе (2 чайных ложки), вишневый ликер (30 мл), сливки (100 мл), сахарная пудра (20 гр.), ваниль.
Этапы приготовления:
- Сначала готовится крем. Для этого 20 %-е сливки нужно медленно взбивать миксером до тех пор, пока они не загустеют.
- К сливкам добавить сахарную пудру, ваниль и взбивать уже на большей скорости, чтобы готовый крем не стекал с миксера. После достижения нужной консистенции нужно еще немного поработать миксером на маленькой скорости.
- Из молотых зерен приготовить кофе в турке.
- На дно бокала вылить вишневый ликер, потом на него – кофе.
Приготовленный крем выкладывается сверху на кофейный напиток. Их можно посыпать корицей или тертым шоколадом для украшения и аромата.
МараскаНежный кремовый напиток получается достаточно сладким, поэтому его можно подавать в качестве дижестива – после основных блюд.
Состав: двойная порция эспрессо (60 мл), горький шоколад (20 гр.), яичный крем-ликер (2 столовых ложки), взбитые сливки.
Этапы приготовления:
- Готовый эспрессо влить в подогретый бокал.
- Добавить две столовых ложки густого ликера и перемешать.
- Сверху украсить бокал взбитыми сливками и насыпать на них тертый шоколад.
КореттоЭто традиционный итальянский рецепт. Свое название он получил от слова «приправленный», так как в кофе добавляется алкоголь. Чаще всего это фруктовый ликер, но итальянцы также экспериментируют с самбукой или бренди.
Состав: классическая порция эспрессо (30 мл), Куатро (20 мл).
Этапы приготовления:
- Вылейте кофе в чашку для эспрессо.
- По вкусу можно добавить к кофе различные пряности.
- Влейте Куантро и хорошо перемешайте.
Кофейно-яичный десертОсновной секрет этого напитка в обратно порядке приготовления. Если обычно мы кладем взбитые сливки сверху как украшение, то в этом рецепте они кладутся на дно бокала.
Состав: кремовый яичный ликер (30 мл), американо (200 мл), взбитые сливки.
Этапы приготовления:
- На дно бокала выложить взбитые сливки.
- Залить их яичным ликером.
- Сверху вылить свежеприготовленный черный кофе.
С ликером БейлисКофе с Бейлизом – один из самых популярных и простых рецептов. Его можно готовить как на основе американо (для тех, кто любит строгий крепкий вкус), так и на основе латте (для тех, кто не представляет кофе без молока).
Состав: эспрессо (30 мл), молоко (150 мл), Бейлиз (30 мл).
Этапы приготовления:
- На дно бокала вылить Бейлиз.
- Взбить молоко капучинатором и вылить в бокал так, чтобы наверху осталась шапка из молочной пены.
- Тонкой струей влить эспрессо.
- Молочную пену можно украсить корицей или тертым шоколадом.
С АмареттоЭтот коктейль очень популярен в Италии, так как жители этой страны безумно любят кофе и ликеры собственного производства.
Состав: молотый кофе (30 гр.), вода (30 мл), Амаретто (50 мл), взбитые сливки и/или миндаль для украшения.
Этапы приготовления:
- Сварить кофе в турке и вылить в бокал.
- Добавить сахар по вкусу, размешать.
- Влить Амаретто, перемешать.
- Сверху украсить взбитыми сливками.
Кофе с банановым ликеромЭтот рецепт предполагает, что вы будете готовить сразу на несколько порций. Поэтому нужно брать не бокалы, а бутылку.
Состав: водка (100 мл), молоко (120 мл), двойная порция эспрессо (60 мл), бананы (2 шт.), банановый ликер (70 мл), сгущенное молоко (200 мл).
Этапы приготовления:
- Бананы перемешать в блендере до состояния однородной массы.
- Влить ликер, молоко, эспрессо и воду, хорошо перемешать.
- Добавить сгущенное молоко и еще раз перемешать напиток.
- Вылить в фужер и отправить в холодильник.
С вишневым ликеромЭтот напиток можно подать в традиционной кофейной чашке. В качестве дополнения можно выложить на тарелку вишню или черешню.
Состав: молотые зерна (1 чайная ложка), вишневый ликер (15 мл), сахар или мед по вкусу.
Этапы приготовления:
- Кофе сварить в турке и оставить на 5-10 минут, чтобы гуща осела.
- Вылить кофе в чашу и добавить вишневый ликер, перемешать.
Рецепт с мятным ликеромНа первый взгляд, мята и кофе – это не лучшее сочетание. Мяту скорее добавляют в чай, но вот именно ликер из этой травы хорошо подходит к американо.
Состав: порция американо (200 мл), Калуа (30 мл), мятный ликер (30 мл), взбитые сливки, шоколад.
Этапы приготовления:
- Сварить крепкий американо из зерен грубого помола.
- В бокал влить оба ликера, перемешать.
- Сверху долить кофе.
- Украсить напиток взбитыми сливками (если взбиваете самостоятельно – перемешайте их с мятным сиропом, чтобы получить интересный зеленый цвет).
Кофе с ликером по-французскиНесмотря на то что рецепт называется французским, для него используйте австрийский шоколадный ликер Моцарт.
Состав: молотый кофе (1 чайная ложка), сахар (1 чайная ложка), Моцарт (15 мл), соль (маленькая щепотка).
Этапы приготовления:
- Сварить кофе в турке. Сахар добавить еще до кипения в турку, а не в готовый напиток.
- Кофе вылить в бокал и добавить в него небольшой количество соли.
- Долить Моцарт и добавить еще сахара, если это необходимо.
С мороженымДля этого напитка подойдет любой ликер, который будет сочетаться с выбранным вами видом мороженого. Например, вы можете взять шоколадное мороженое и сливочный ликер.
Состав: двойная порция эспрессо (60 мл), шарик мороженого, 30 мл ликера.
Этапы приготовления:
- Вылить в стакан эспрессо.
- Долить ликер, тщательно перемешать.
- Добавить мороженое (положить шарик, чтобы он постепенно таял).
С медом и молокомЭтот напиток можно приготовить как холодным, как и горячим – в зависимости от сезона, случая и ваших личных предпочтений.
Состав: порция эспрессо (30 мл), мед (3 столовых ложки), сахар (2 чайные ложки), молоко (200 мл), сливочный ликер (15 мл).
Этапы приготовления:
- В эспрессо размешать сахар и дать остыть.
- Вылить кофе на лед в шейкер, добавить ликер, молоко и мед.
- Хорошо встряхнуть так, чтобы мед растворился.
Домашний кофейный ликер ☕️🍸Если вы устали от Калуа и Бейлиза или не хотите их покупать по финансовым соображениям, то вкусный кофейный ликер можно приготовить и дома. Его можно будет добавлять в коктейли и пить в качестве дижестива.
Состав: растворимый кофе (10 столовых ложек), экстракт ванили (4 столовых ложки), водка (1 литр), сахар (2 стакана), вода.
Этапы приготовления:
- Заранее приготовить объемный сосуд и место под него в холодильнике.
- Кофе залить горячей водой в кастрюле и смешивается с сахаром.
- Около часа варить кофе на медленном огне.
- Снять с огня, добавить водку и ваниль, хорошо перемешать.
- В плотно закрытом сосуде оставить в холодильнике на 2-3 недели.
В микроволновкеИнтересный и простой вариант кофейного коктейля для тех, у кого нет специального оборудования. Залейте кофе водой, добавьте сахар по вкусу и апельсиновый ликер. Хорошо перемешайте и оставьте в микроволновке на полторы минуты.
Достоинства и недостатки употребленияКофе – один из любимейших напитков европейцев, поэтому с чем только мы не придумали его готовить. С помощью ликера можно сделать много десертных коктейлей и подавать их дома, чтобы удивить гостей. Да и самому можно пить, чтобы взбодриться, если не собираетесь садиться за руль.
Общие рекомендацииПомните о том, что ликеры бывают очень разными. Например, Егерьмейстер и Бейлиз сильно отличаются по вкусу, хотя относятся к одной категории алкогольных напитков.
Перед тем как готовить кофе с ликером для гостей, уточните у них, какие вкусы они предпочитают. Кто-то может любить крепкие напитки с резким вкусом, а кто-то – сладкие сливочные коктейли.Постарайтесь учесть пожелания всех гостей. А если вы еще и сделаете напиток слоями и добавите украшения, то смело сможете претендовать на ресторанную подачу!
На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на новые статьи для того, чтобы не пропустить интересные рецепты, делитесь ими с друзьями и пейте только хороший кофе! До новых встреч!