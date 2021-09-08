Здравствуй, дорогой читатель!

Любишь ли ты, как и я, начать день с ароматной чашки кофе? Или порадовать себя этим напитком в течение дня, чтобы насладиться его вкусом и взбодриться? А ведь на основе кофе можно приготовить множество слабоалкогольных коктейлей!

Капелька ликера позволит получить новые грани кофейного вкуса и раскрыть привычный напиток с неожиданной стороны.

Давайте посмотрим, как приготовить кофе с ликером. Я расскажу вам о самых разных рецептах – нежных и дерзких, сладких и пряных, мягких и строгих… Среди них можно будет найти алкогольный кофе на любой вкус.

Отличительные особенности напитка

Существуют различные виды кофе с добавлением спиртного, но кофе с ликером можно считать среди них лидером, так как именно он является самым популярным кофейным напитком с алкоголем.

Люди пьют кофе приблизительно с 850 г. н. э. В общем, очень давно. За это время они испробовали самые разные добавки: сахар, молоко, сливки, мороженое…

Несколько его особенностей, о которых следует помнить:

готовить кофе с ликером следует только из натуральных зерен (растворимые кофейные напитки не подойдут);

даже незначительно количество спиртного в напитке уже делается его алкогольным, поэтому садиться за руль после кофе с ликером нельзя;

если обычный кофе дети еще могут иногда пить, то кофе с ликером им категорически не рекомендуется – также, как и беременным женщинам.

Пропорции кофе и ликера каждый выбирает себе индивидуально. Но не рекомендуется добавлять более 1/3 алкоголя в напиток, так как спиртное может перебить вкус зерен.

Вкус и калорийность

Помните о том, что ликеры – это сладкий напиток, в нем содержится от 20 % до 60 % сахара. Поэтому даже незначительное его количество в кофе сильно повышает калорийность последнего. К тому же на калорийность влияет добавление молока, сливок, сиропов.

Калорийность, аромат и вкус кофе с ликером всегда индивидуальны. Все зависит от того, какой именно ликер вы будете использовать в приготовлении и сколько вы будете его добавлять.

Например, если добавить не сильно сладкий ликер в эспрессо, то его энергетическая ценность вырастет до 50 ккал, у американо – до 100 ккал. А если сделать латте с ликером и сливками, то его калорийность может достигать уже около 300 ккал, что достаточно много для напитка.

Какой ликер добавляют в кофе

Ликеров существует огромное множество – у многих стран есть собственные фирменные напитки, которые они поставляют по всему миру. Например, у Чехии – это Бехеровка, у Италии – Амаретто, у Франции – Трипл-сек.

Разнообразные ликеры часто добавляют в коктейли или просто пьют в качестве своеобразного десерта.

Ниже я расскажу вам о тех ликерах, которые подходят для добавления в кофе.

Адвокат Это яичный ликер из Голландии. У него приятный сливочный вкус с нотками ванили. В России можно найти международную версию с крепостью около 20 %. Существует также голландская версия, она очень густая (настолько, что ее нужно есть, а не пить) и выпускается только для внутреннего рынка. Амаретто Этот ликер из Италии изготавливается из миндаля и абрикосовых ядрышек, поэтому в нем четко чувствуется орех и пряное послевкусие. Он отлично сочетается с кофе с молоком или некрепким черным кофе. Часто используют сироп Амаретто для приготовления безалкогольного напитка, но если у вас есть такая возможность – лучше все-таки попробовать настоящий ликер. Бейлис Один из самых известных ликеров во всем мире. Он изготавливается в Ирландии на основе сливок. Имеет приятный сладкий вкус, благодаря чему отлично сочетается с кофейными напитками. Галлиано Один из самых известных ликеров из Италии. Имеет ванильный вкус и достаточно большую крепость: содержание спирта достигает в нем 30 %. Добавлять его в кофе следует совсем чуть-чуть, чтобы алкоголь не перебил основной вкус. Франжелико Мягкий напиток из Италии с насыщенным сочетанием вкусов. Его готовят на основе фундука и настоя трав, благодаря чему напиток отлично сочетается с кофе и придает ему нотку лесного ореха. Ириш мист В Ирландии делают много вкусных ликеров, а ирландский виски может похвастать большой известностью по всему миру. Как раз на его основе и изготавливают Ириш (Айриш) мист: помимо виски, в него также добавляют мед и травы. Получается достаточно сладкий, но крепкий ликер, который при добавлении в кофе придает напитку пикантности. Калуа Еще один известный ликер, который часто добавляют в коктейли – в том числе и кофейные. Его производят в Мексике. Калуа имеет насыщенный вкус: сочетание какао, кофе, ванили и бренди. В чистом виде он может быть немного резким, но если его добавить в кофе, напиток приобретет новые грани сладкого вкуса. Кстати, с Калуа можно еще готовить горячий шоколад. Шамбор Это французский ликер, который делается на основе черной малины. Также в него добавляют ежевику, ваниль и черную смородину, поэтому у напитка получается насыщенный ягодный вкус. У кофе, приготовленного вместе с Шамбор, получается удивительный фруктовый аромат, что достаточно необычно. Шеридан Шериданс (правильное произношение названия звучит именно так) – это необычный ирландский ликер, который выпускается в оригинальной бутылке. Она разделена на две части: в одной из них – сладкий сливочный ликер с белым шоколадом, а в другой– насыщенный (и даже резковатый кофейный). Правильная пропорция: 1 часть сливочного на 2 части кофейной. Добавляя такой ликер в кофе, можно экспериментировать со вкусом.

Лучшие рецепты кофе с ликером

Итак, мы с вами рассмотрели основные ликеры, которые подойдут для добавления кофе. Теперь я хочу рассказать вам о вкусных и необычных рецептах кофе с ликером. Вы легко сможете приготовить их самостоятельно в домашних условиях, но вам потребуется либо кофемашина, либо эспрессо-машина, либо турка.

Обратите внимание, что алкогольные кофейные коктейли подаются не в традиционных чашках, а в бокалах. Если вы готовите горячий напиток, то выбирайте красивый стакан с толстыми стенками (обычный хайбол, например, может лопнуть от высокой температуры).

Классический вариант

Для этого рецепта вам потребуется варить кофе в турке. Выберите зерна мелкого помола, залейте их водой и оставьте на среднем огне на несколько минут. После появления пены турку нужно снять с плиты и оставить на 10 минут, чтобы напиток настоялся.

Состав: сваренный в турке кофе (около 200 мл), сахар (1 чайная ложка), сливочный или кофейный ликер (30 мл), молоко (по вкусу).

Готовый кофе перелить в стакан так, чтобы напиток занимал 70 % объема. Добавить 30 мл ликера и чайную ложку сахара. Перемешать, чтобы сахар хорошо растворился, а ликер равномерно распределился по напитку. Добавить молоко (если вам не очень нравится черный кофе).

Этапы приготовления:

Сверху напиток можно украсить взбитыми сливками. Но будьте внимательны – из-за высокой температуры сливки быстро растают, поэтому подавать нужно сразу же.

Шоколадный латте

Состав: двойная порция эспрессо (60 мл), молоко (120 мл), Калуа (60 мл), шоколадный сироп (3 столовых ложки), лед.

Это холодный напиток, который освежит в жаркий день или поможет взбодриться с утра. Для него рекомендуется использовать обезжиренное молоко, чтобы снизить общую калорийность (она итак будет достаточно высокой из-за сладких ингредиентов).

Этапы приготовления:

В стакан высыпать несколько кубиков льда. Вылить на лед сироп и Калуа по очереди. Вылить молоко. В конце – тонкой струей влить эспрессо. Коктейль получится красивым, так как у него будет несколько слоев, контрастирующих друг с другом. В таком виде его следует подать, а уже непосредственно перед употреблением – перемешать.

Шоколадка на десерт станет отличным дополнением к этому напитку.

Снежный сугроб

Состав: ванильная водка (15 мл), ликер Франжелико (15 мл), американо (100 мл), ягоды или орехи для украшения, взбитые сливки.

Достаточно крепкий напиток, так как в него добавляется много спиртного. Для украшения можно использовать любые ягоды – малину или ежевику, а если вам особенно нравится вкус фундука, то подайте к кофе орехи.

Этапы приготовления:

Вылейте кофе в бокал. Можно использовать как американо, так и более насыщенный эспрессо (но учтите, что тогда кофе получится крепче). Добавьте водку и Франжелико. Хорошо перемешайте.

В конце украсьте напиток сверху взбитыми сливками. На них можно положить несколько ягод или орехов.

Кокосовое блаженство

Состав: кокосовая водка (60 мл), кофейный ликер (15 мл), айриш крим (ирландский сливочный ликер, 15 мл), половина порции эспрессо (15 мл).

Еще один вид достаточно крепкого коктейля. Обратите внимание на то, что алкоголя в нем значительно больше, чем кофе.

Этапы приготовления:

В шейкер положите несколько кубиков льда. Вылейте в него водку, оба ликера и кофе. Хорошо встряхните, чтобы горячий эспрессо остыл от контакта со льдом, а все ингредиенты перемешались. Готовый коктейль вылейте в бокал (можно предварительно насыпать в него дробленый лед).

Украшается коктейль кофейными зернами. Можно использовать сливки для того, чтобы напиток получился более мягким.

Эспрессо горячий шот

Состав: кофейный ликер (30 мл), Бейлиз (30 мл), двойная порция эспрессо (70 мл), подогретое или вспененное с помощью капучинатора молоко (100 мл).

Коктейль называется «шот» из-за своего небольшого объема. Однако на выходе он получается 150-200 мл, поэтому даже увеличенная рюмка для подачи не подойдет.

Этапы приготовления:

Два ликера вылить в бокал и перемешать. Долить эспрессо. Сверху долить вспененное молоко, перемешать. Украсить коктейль можно пряностями или листиками мяты.

Выше описано приготовление горячего варианта коктейля, но его также можно сделать холодным. Для этого молоко не подогревается, а выливается в шейкер на лед вместе с остальными ингредиентами.

Ацтекский кофе

Состав: Калуа (1 столовая ложка), молотый кофе (3-5 столовых ложек), бурбон (50 мл), темный шоколад (60 г), жирные сливки (3 столовых ложки), сахар (1 чайная ложка).

Кофе получил свое название благодаря тому, что его рецепт ассоциируется с Мексикой. Именно в этой стране такой коктейль является популярным.

Этапы приготовления:

Молотый кофе высыпать в турку и залить водой. Добавить к нему сливки, бурбон и ликер. Поставить на маленький огонь. В ходе приготовления кофе в турке добавить к нему тертый темный шоколад. Когда шоколад растает, а масса станет однородной, турку снять с плиты. Доводить до кипения не нужно. Сливки и сахар взбиваются до состояния однородной пены.

В конце получившийся напиток нужно разлить из турки по двум бокалам, сверху украсить взбитыми сливками. Можно посыпать тертым шоколадом.

Утреннее пробуждение

Состав: золотая текила (рекомендуется Espolon Reposado с фруктовым вкусом – 45 мл), кофейный ликер (20 мл), американо (240 мл), нектар или сироп агавы (2 столовых ложки), жирные сливки (по вкусу).

Это один из самых сложных и крепких коктейлей. Несмотря на название, в качестве утреннего напитка он не подойдет… только если вы не привыкли начинать свой день с текилы.

Этапы приготовления:

Нектар или сироп агавы вместе со сливками тщательно перемешать отдельной посуде. В бокал вылить американо, текилу и ликер, перемешать. Сверху доложить сливки с агавой. После украшения взбитыми сливками посыпать корицей или другими пряностями (по вкусу).

Для того чтобы придать коктейлю пряный вкус, можно добавить в него экстракт ванили и тертый мускатный орех.

Торговый дефицит

Состав: ликер Пепперминт (15 мл), шоколадный ликер (15 мл), порция эспрессо (30 мл), Калуа (15 мл), Бейлиз (15 мл), жирные сливки.

Этот коктейль представляет собой смесь различных ликеров, сочетание которых дает насыщенный вкус.

Этапы приготовления:

Охлажденные сливки взбить в пышную пену. В бокал вылить все ликеры, перемешать. Сверху залить крепкий и горячий эспрессо.

В конце коктейль украшается взбитыми сливками. Если вы хотите дополнительной сладости, то сливки взбивайте вместе с сахаром.

Белый русский

Состав: водка (30 мл), кофейный ликер (30 мл), нежирные сливки (30 мл), двойная порция эспрессо (60 мл), лед в кубиках.

Существует классический алкогольный коктейль с аналогичным названием. Его можно приготовить вместе с кофе, но напиток все равно будет достаточно крепкий («русским», он, разумеется, называется благодаря водке).

Этапы приготовления:

Предварительно сваренный эспрессо хорошо охладить. В шейкер на лед вылить сливки, водку, ликер. Вылить в шейкер кофе и хорошо встряхнуть.

Полученный коктейль выливается в бокал с тонкими стенками. Перед употреблением нужно подождать немного, чтобы стакан тоже стал холодным.

Кофе с ирландским акцентом

Состав: Бейлиз (60 мл), пряный ром (30 мл), крепкий американо (120 мл), жирные сливки (2 столовых ложки), сахар (1 столовая и 1 чайная ложка).

На самом деле, напиток готовится вовсе не с акцентом, а с ирландским виски и ромом. Получается настолько крепкий коктейль, что пить его якобы способны только ирландцы… Но вы вполне можете дать им фору, если столько видов алкоголя в одном бокале вас не смущают!

Этапы приготовления:

Сливки вместе с чайной ложкой сахара хорошо взбить – до стадии, когда они становятся плотными. В подогретый бокал влить ром и Бейлиз. Всыпать сахар и влить в бокал кофе, все хорошо перемешать. Поверх готового напитка нужно аккуратно выложить взбитые сливки – так, чтобы они легки сверху «шапкой».

Сверху можно посыпать сливки корицей или мускатным орехом.

Крем-ликер с кофе

Состав: растворимый кофе (2 чайные ложки), ванильный сахар (50 гр.), вода (100 мл), водка (50 мл), сгущенное молоко (2-3 столовых ложки).

Несмотря на нежное название, коктейль получается крепким благодаря водке. А вот ликера-то в нем как раз и нет!

Этапы приготовления:

Растворимый кофе залить горячей водой. Засыпать сахар и хорошо перемешать. Готовый напиток, водку и сгущенное молоко залить в блендер. Хорошо взбить полученную смесь и вылить в бутылку. Отправить бутылку в холодильник на несколько часов. Если времени нет – можно подать коктейль со льдом.

Это один из наиболее простых домашних рецептов, так как он не требует кофемашины или турки. Но если у вас есть такое желание – вы можете использовать свежеприготовленный натуральный эспрессо с сахаром.

Шато

Состав: молотый кофе (2 чайных ложки), вишневый ликер (30 мл), сливки (100 мл), сахарная пудра (20 гр.), ваниль.

Этот коктейль готовится с добавлением французского крема Шантийи. Его можно сделать самостоятельно, но для этого потребуется миксер.

Этапы приготовления:

Сначала готовится крем. Для этого 20 %-е сливки нужно медленно взбивать миксером до тех пор, пока они не загустеют. К сливкам добавить сахарную пудру, ваниль и взбивать уже на большей скорости, чтобы готовый крем не стекал с миксера. После достижения нужной консистенции нужно еще немного поработать миксером на маленькой скорости. Из молотых зерен приготовить кофе в турке. На дно бокала вылить вишневый ликер, потом на него – кофе.

Приготовленный крем выкладывается сверху на кофейный напиток. Их можно посыпать корицей или тертым шоколадом для украшения и аромата.

Мараска

Состав: двойная порция эспрессо (60 мл), горький шоколад (20 гр.), яичный крем-ликер (2 столовых ложки), взбитые сливки.

Нежный кремовый напиток получается достаточно сладким, поэтому его можно подавать в качестве дижестива – после основных блюд.

Этапы приготовления:

Готовый эспрессо влить в подогретый бокал. Добавить две столовых ложки густого ликера и перемешать. Сверху украсить бокал взбитыми сливками и насыпать на них тертый шоколад.

Если вы любите сладкие напитки – добавьте в кофе сахар и хорошо его перемешайте.

Коретто

Состав: классическая порция эспрессо (30 мл), Куатро (20 мл).

Это традиционный итальянский рецепт. Свое название он получил от слова «приправленный», так как в кофе добавляется алкоголь. Чаще всего это фруктовый ликер, но итальянцы также экспериментируют с самбукой или бренди.

Этапы приготовления:

Вылейте кофе в чашку для эспрессо. По вкусу можно добавить к кофе различные пряности. Влейте Куантро и хорошо перемешайте.

Вы тоже можете поэкспериментировать и добавить в кофе более крепкий алкогольный напиток, но тогда его может быть сложно пить.

Кофейно-яичный десерт

Состав: кремовый яичный ликер (30 мл), американо (200 мл), взбитые сливки.

Основной секрет этого напитка в обратно порядке приготовления. Если обычно мы кладем взбитые сливки сверху как украшение, то в этом рецепте они кладутся на дно бокала.

Этапы приготовления:

На дно бокала выложить взбитые сливки. Залить их яичным ликером. Сверху вылить свежеприготовленный черный кофе.

Перед подачей напиток нужно тщательно перемешать. Можно добавить сахар по вкусу.

С ликером Бейлис

Состав: эспрессо (30 мл), молоко (150 мл), Бейлиз (30 мл).

Кофе с Бейлизом – один из самых популярных и простых рецептов. Его можно готовить как на основе американо (для тех, кто любит строгий крепкий вкус), так и на основе латте (для тех, кто не представляет кофе без молока).

Этапы приготовления:

На дно бокала вылить Бейлиз. Взбить молоко капучинатором и вылить в бокал так, чтобы наверху осталась шапка из молочной пены. Тонкой струей влить эспрессо. Молочную пену можно украсить корицей или тертым шоколадом.

Выше мы описали рецепт приготовления латте с Бейлизом. Вы можете приготовить с ним американо, просто добавив ликер в черный кофе.

С Амаретто

Состав: молотый кофе (30 гр.), вода (30 мл), Амаретто (50 мл), взбитые сливки и/или миндаль для украшения.

Этот коктейль очень популярен в Италии, так как жители этой страны безумно любят кофе и ликеры собственного производства.

Этапы приготовления:

Сварить кофе в турке и вылить в бокал. Добавить сахар по вкусу, размешать. Влить Амаретто, перемешать. Сверху украсить взбитыми сливками.

На взбитые сливки можно высыпать тертый миндаль, корицу или шоколад. Это и украсит напиток, и прибавит ему насыщенного аромата.

Кофе с банановым ликером

Состав: водка (100 мл), молоко (120 мл), двойная порция эспрессо (60 мл), бананы (2 шт.), банановый ликер (70 мл), сгущенное молоко (200 мл).

Этот рецепт предполагает, что вы будете готовить сразу на несколько порций. Поэтому нужно брать не бокалы, а бутылку.

Этапы приготовления:

Бананы перемешать в блендере до состояния однородной массы. Влить ликер, молоко, эспрессо и воду, хорошо перемешать. Добавить сгущенное молоко и еще раз перемешать напиток. Вылить в фужер и отправить в холодильник.

Разливать по бокалам и подавать напиток следует холодным.

С вишневым ликером

Состав: молотые зерна (1 чайная ложка), вишневый ликер (15 мл), сахар или мед по вкусу.

Этот напиток можно подать в традиционной кофейной чашке. В качестве дополнения можно выложить на тарелку вишню или черешню.

Этапы приготовления:

Кофе сварить в турке и оставить на 5-10 минут, чтобы гуща осела. Вылить кофе в чашу и добавить вишневый ликер, перемешать.

Сахар или мед добавляется в конце. Следите за тем, чтобы тщательно перемешать мед, тогда и напиток будет сладким.

Рецепт с мятным ликером

Состав: порция американо (200 мл), Калуа (30 мл), мятный ликер (30 мл), взбитые сливки, шоколад.

На первый взгляд, мята и кофе – это не лучшее сочетание. Мяту скорее добавляют в чай, но вот именно ликер из этой травы хорошо подходит к американо.

Этапы приготовления:

Сварить крепкий американо из зерен грубого помола. В бокал влить оба ликера, перемешать. Сверху долить кофе. Украсить напиток взбитыми сливками (если взбиваете самостоятельно – перемешайте их с мятным сиропом, чтобы получить интересный зеленый цвет).

Для украшения рекомендуется взять несколько долек темного и белого шоколада. Их нужно разломать на треугольники и воткнуть в шапку из сливок.

Кофе с ликером по-французски

Состав: молотый кофе (1 чайная ложка), сахар (1 чайная ложка), Моцарт (15 мл), соль (маленькая щепотка).

Несмотря на то что рецепт называется французским, для него используйте австрийский шоколадный ликер Моцарт.

Этапы приготовления:

Сварить кофе в турке. Сахар добавить еще до кипения в турку, а не в готовый напиток. Кофе вылить в бокал и добавить в него небольшой количество соли. Долить Моцарт и добавить еще сахара, если это необходимо.

Если вы никак не можете найти Моцарт, то его можно заменить другим шоколадным или кофейным ликером.

С мороженым

Состав: двойная порция эспрессо (60 мл), шарик мороженого, 30 мл ликера.

Для этого напитка подойдет любой ликер, который будет сочетаться с выбранным вами видом мороженого. Например, вы можете взять шоколадное мороженое и сливочный ликер.

Этапы приготовления:

Вылить в стакан эспрессо. Долить ликер, тщательно перемешать. Добавить мороженое (положить шарик, чтобы он постепенно таял).

Для украшения можно использовать цедру лимона, шоколадную или кокосовую стружку.

С медом и молоком

Состав: порция эспрессо (30 мл), мед (3 столовых ложки), сахар (2 чайные ложки), молоко (200 мл), сливочный ликер (15 мл).

Этот напиток можно приготовить как холодным, как и горячим – в зависимости от сезона, случая и ваших личных предпочтений.

Этапы приготовления:

В эспрессо размешать сахар и дать остыть. Вылить кофе на лед в шейкер, добавить ликер, молоко и мед. Хорошо встряхнуть так, чтобы мед растворился.

Если вы хотите сделать напиток горячим – подогрейте молоко, выливайте все ингредиенты в стакан и в нем же перемешайте.

Домашний кофейный ликер ☕️🍸

Состав: растворимый кофе (10 столовых ложек), экстракт ванили (4 столовых ложки), водка (1 литр), сахар (2 стакана), вода.

Если вы устали от Калуа и Бейлиза или не хотите их покупать по финансовым соображениям, то вкусный кофейный ликер можно приготовить и дома. Его можно будет добавлять в коктейли и пить в качестве дижестива.

Этапы приготовления:

Заранее приготовить объемный сосуд и место под него в холодильнике. Кофе залить горячей водой в кастрюле и смешивается с сахаром. Около часа варить кофе на медленном огне. Снять с огня, добавить водку и ваниль, хорошо перемешать. В плотно закрытом сосуде оставить в холодильнике на 2-3 недели.

Главный плюс этого рецепта в том, что он простой, и не требует от вас наличия кофемашины. Хотя если она у вас есть, то используйте готовый эспрессо вместо растворимого кофе.

В микроволновке

Интересный и простой вариант кофейного коктейля для тех, у кого нет специального оборудования. Залейте кофе водой, добавьте сахар по вкусу и апельсиновый ликер. Хорошо перемешайте и оставьте в микроволновке на полторы минуты.

Не забудьте использовать термостойкий бокал! Перед подачей можно украсить кофе взбитыми сливками.

Достоинства и недостатки употребления

Кофе – один из любимейших напитков европейцев, поэтому с чем только мы не придумали его готовить. С помощью ликера можно сделать много десертных коктейлей и подавать их дома, чтобы удивить гостей. Да и самому можно пить, чтобы взбодриться, если не собираетесь садиться за руль.

Однако нужно помнить о том, что и сам кофе, и алкоголь дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая при их комбинации растет в геометрической прогрессии. Поэтому не увлекайтесь кофе с ликером слишком часто.

Общие рекомендации

Перед тем как готовить кофе с ликером для гостей, уточните у них, какие вкусы они предпочитают. Кто-то может любить крепкие напитки с резким вкусом, а кто-то – сладкие сливочные коктейли.

Помните о том, что ликеры бывают очень разными. Например, Егерьмейстер и Бейлиз сильно отличаются по вкусу, хотя относятся к одной категории алкогольных напитков.Постарайтесь учесть пожелания всех гостей. А если вы еще и сделаете напиток слоями и добавите украшения, то смело сможете претендовать на ресторанную подачу!

На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на новые статьи для того, чтобы не пропустить интересные рецепты, делитесь ими с друзьями и пейте только хороший кофе! До новых встреч!