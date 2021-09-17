Ромовый Дневник

Приветствую вас, дорогие читатели моего блога!

Моя сегодняшняя заметка предназначена для тех, кто собирается устроить домашнюю вечеринку, и при этом хочет порадовать гостей напитками более интересными, чем «Кровавая Мэри» и «Джин с тоником».

Я предлагаю вам научиться готовить популярный коктейль, названный в честь известного бомбардировщика! У Б-52 рецепт довольно прост. Его можно воспроизвести в домашних условиях без специальных приспособлений и многолетнего опыта бармена.

Немного потренировавшись, вы сможете намешать эффектные слоистые шоты для своих гостей, либо провести для них мастер-класс по приготовлению этого популярного напитка в разных вариантах. В этом случае над темой вечера долго думать не придется. Коктейльное творчество увлечет даже тех, кто обычно равнодушен к алкоголю. Но, прежде чем начинать эксперименты, изучим матчасть.

Рецепт изготовления Б-25 в домашних условиях

Б-52 – это слоистый коктейль из трех ликеров. Он относится к категории Short Drink – напитков, которые выпиваются одним глотком. Считается, что сочетание ингредиентов, используемых при приготовлении этого шота по классическому рецепту, способствует активизации пищеварения, поэтому обычно его подают после еды. Но и в процессе застолья или фуршета он будет весьма уместен.

Для начала расскажу вам о трех базовых вариантах рецепта b-52. Для приготовления любого из них вам понадобятся кофейный, апельсиновый и сливочный ликеры. О пропорциях и конкретных марках компонентов поговорим далее. А пока – сами рецепты.

Классический вариант

Самое важное в приготовлении коктейля б52 по любому рецепту – сделать так, чтобы его слои не смешивались друг с другом. У профессиональных барменов для этого имеются специальные барные ложки, по которым они наливают в бокал каждый новый ингредиент.

Но по моему опыту вполне можно использовать вместо них обычную ложку или широкий нож. Главное – охладить инструмент пред использованием.

Порядок приготовления Б-52 по классическому рецепту таков:

  • наливаем в стопку кофейный ликер;
  • поверх кофейного наливаем сливочный ликер (по лезвию ножа или тыльной стороне ложки, чтобы не допустить смешивания);
  • таким же способом наливаем поверх сливочного апельсиновый ликер.
Настоятельно рекомендую потренироваться в приготовлении напитка перед вечеринкой, чтобы понять, как именно нужно наливать ликеры послойно. Как правило, нескольких шотов бывает вполне достаточно, чтобы понять принцип и делать такие же красивые коктейли, как на фото в инстаграме.

Горячий Б 52

Самый эффектный из всех вариантов рецептов Б-52 – горящий, или, в терминологии барменов, Flaming. Готовится он по классическому рецепту.

Вся фишка – в способе подачи:

  • в готовом напитке верхний слой поджигают (удобнее всего делать это спичкой или горящей деревянной шпажкой);
  • в стопку быстро вставляют коктейльную соломинку так, чтобы она доставала до дна;
  • через соломинку одним «вдохом» выпивают напиток.

Здесь медлить нельзя, иначе соломинка просто оплавится и станет непригодной к использованию. Плюс, горящий пластик может попасть в напиток, что явно не пойдет ему на пользу.

Холодный Б 52

В отличие от предыдущего варианта этот рецепт b52 полностью пожаробезопасен. Но и выглядит он не так эффектно, как классический или Flaming шот.

По этому рецепту напиток готовят, наливая в шейкер поочередно кофейный, сливочный и апельсиновый ликеры. Только над раздельностью слоев здесь можно не колдовать - все компоненты просто смешивают и выливают в рюмку.

Подается такой шот на льду. Желательно подержать стопки на ледяной подушке некоторое время перед подачей, чтобы напиток как следует охладился.

Что это за коктейль

В ходе приготовления напитка гостям вечеринки можно рассказать его историю. Есть несколько вариантов происхождения коктейля Би-52. Пожалуй, интереснее всего звучит версия о том, что он был изобретен американскими летчиками во время Второй мировой войны, когда они квартировались в Италии. Но есть и другие варианты:

  • напиток был придуман одним из музыкантов группы B-52s;
  • коктейль был назван в честь знаменитого Боинга Б-52;
  • к изобретению напитка создателей подтолкнули модные в 1960-х женские прически (названные, кстати, в честь все того же Боинга).
Даже место изобретения этого шота точно неизвестно – Канада, Малибу или какая-либо другая провинция США. Но вам, как организатору вечеринки, это только на руку. Можно предложить гостям найти наиболее достоверный вариант происхождения Б-52 в интернете, либо пофантазировать и придумать свою историю.

Но, конечно, за всеми этими развлечениями не стоит забывать о правилах приготовления и подачи шотов. Неважно, что вы делаете их дома, рецептура и правила этикета должны быть соблюдены.

В какой посуде подают

Коктейль В52 традиционно подают в стеклянной гладкой стопке и дополняют коктейльной трубочкой. Объем стопки – от 40 до 60 мл.

Крепость

Ваши гости наверняка захотят узнать, сколько градусов в Б-52, особенно после того, как попробуют пару порций. Крепость этого напитка составляет 30% об.

Обычно после первой стопки Б-52 дегустатор чувствует сильный эмоциональный подъем. Но больше 4 шотов за короткий промежуток времени выпивать не рекомендуется – можно сильно опьянеть.

Состав продукта и пропорции

Выше я уже рассказывал, как приготовить Б-52 по классическому рецепту. Пришла пора перечислить, что нужно для правильного приготовления:

  • кофейный ликер Калуа – 1/3 от общего объема;
  • сливочный ликер Бейлис – 1/3 от общего объема;
  • апельсиновый ликер Grand Mariner – 1/3 от общего объема.
Данный рецепт Б-52 «узаконен» Международной ассоциацией барменов (IBA). Но в нем допускается заменить ликер Grand Mariner на Cointreau или Трипл-сек.

Кроме того, есть еще несколько официальных вариантов рецепта В-52. Они готовятся по классической технологии. Различия заключаются только в наборе компонентов.

Вариации коктейля

  1. Б-51 – вместо апельсинового ликера в напиток добавляют ореховый ликер Frangelico.
  2. With a Full Payload (с полной загрузкой) – такой Б-52 должен делаться с дополнительным слоем ликера Frangelico и рома Баккарди.
  3. б-53 – сливочный компонент заменяют самбукой, либо вместо апельсинового ликера используют абсент.
  4. Б-54 – Трипл-сек заменяют на Амаретто.
  5. Б-55 – верхний слой шота делают не из апельсинового ликера, а из абсента Ксента.
  6. Б-57 – сливочный Бейлиз в составе напитка заменяют мятным шнапсом.

Почему-то в этой серии отсутствует рецепт за номером Б-62. Возможно, вы и ваши гости сможете догадаться, чем вызвана такая несправедливость. А, может быть, придумаете для номера Б-б2 новый вариант состава коктейля.

Энергетическая ценность на 100 г продукта

Как и любой алкогольный напиток, Б-52 достаточно калориен. В 100 граммах этого коктейля, приготовленного по классическому рецепту, содержится 344 ккал. При замене ингредиентов калорийность Б-52 будет меняться, но незначительно.

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

Для приготовления одной порции напитка необходимо взять в равных долях:

  • кофейный ликер (например, Калуа);
  • сливочный ликер;
  • трипл-сек или апельсиновый ликер.

В зависимости от объема используемых стопок берут от 15 до 20 мл каждого ингредиента.

Как правильно подавать и пить

Б-52 традиционно подают в стопках из толстого гладкого стекла. Напиток, в любом из своих вариантов, пьется через коктейльную трубочку буквально одним глотком.

Б-52, приготовленный по Flaming-рецепту, перед подачей поджигают. Делать это удобнее спичкой или подожженной щепкой (зубочисткой, деревянной шпажкой). Зажигалкой легко обжечь пальцы.  Как только верхний слой загорится, быстро опускают трубочку в рюмку до самого дна и выпивают шот.

Вариант Б-52, приготовленный по холодному рецепту, перед подачей выдерживают на льду, а затем подают так же, с трубочкой. В идеале рюмка должна оставаться на льду, пока не запотеет.

Видеорецепт приготовления

Чтобы более детально разобраться, как сделать правильный слоистый коктейль Б-52, рекомендую посмотреть видеоинструкцию.

https://www.youtube.com/watch?v=BQjrDQFJpzI&amp;feature=youtu.be

Заключение

Ну что же, я надеюсь, что рецепты коктейля Б-52 вас заинтересовали. И вы обязательно попробуете разучить хоть один из них. Если вы расскажете мне в комментариях о том, что у вас получилось, и понравился ли Б-52 по одному из описанных мною рецептов вашим гостям, буду рад!
А если поделитесь сложностями, с которыми вы столкнулись при приготовлении, возможно, дам пару советов.
