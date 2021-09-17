Приветствую вас, дорогие читатели моего блога!

Моя сегодняшняя заметка предназначена для тех, кто собирается устроить домашнюю вечеринку, и при этом хочет порадовать гостей напитками более интересными, чем «Кровавая Мэри» и «Джин с тоником».

Я предлагаю вам научиться готовить популярный коктейль, названный в честь известного бомбардировщика! У Б-52 рецепт довольно прост. Его можно воспроизвести в домашних условиях без специальных приспособлений и многолетнего опыта бармена.

Немного потренировавшись, вы сможете намешать эффектные слоистые шоты для своих гостей, либо провести для них мастер-класс по приготовлению этого популярного напитка в разных вариантах. В этом случае над темой вечера долго думать не придется. Коктейльное творчество увлечет даже тех, кто обычно равнодушен к алкоголю. Но, прежде чем начинать эксперименты, изучим матчасть.

Рецепт изготовления Б-25 в домашних условиях

Б-52 – это слоистый коктейль из трех ликеров. Он относится к категории Short Drink – напитков, которые выпиваются одним глотком. Считается, что сочетание ингредиентов, используемых при приготовлении этого шота по классическому рецепту, способствует активизации пищеварения, поэтому обычно его подают после еды. Но и в процессе застолья или фуршета он будет весьма уместен.

Для начала расскажу вам о трех базовых вариантах рецепта b-52. Для приготовления любого из них вам понадобятся кофейный, апельсиновый и сливочный ликеры. О пропорциях и конкретных марках компонентов поговорим далее. А пока – сами рецепты.

Классический вариант

Самое важное в приготовлении коктейля б52 по любому рецепту – сделать так, чтобы его слои не смешивались друг с другом. У профессиональных барменов для этого имеются специальные барные ложки, по которым они наливают в бокал каждый новый ингредиент.

Но по моему опыту вполне можно использовать вместо них обычную ложку или широкий нож. Главное – охладить инструмент пред использованием.

Порядок приготовления Б-52 по классическому рецепту таков:

наливаем в стопку кофейный ликер;

поверх кофейного наливаем сливочный ликер (по лезвию ножа или тыльной стороне ложки, чтобы не допустить смешивания);

таким же способом наливаем поверх сливочного апельсиновый ликер.

Настоятельно рекомендую потренироваться в приготовлении напитка перед вечеринкой, чтобы понять, как именно нужно наливать ликеры послойно. Как правило, нескольких шотов бывает вполне достаточно, чтобы понять принцип и делать такие же красивые коктейли, как на фото в инстаграме.

Горячий Б 52

Самый эффектный из всех вариантов рецептов Б-52 – горящий, или, в терминологии барменов, Flaming. Готовится он по классическому рецепту.

Вся фишка – в способе подачи:

в готовом напитке верхний слой поджигают (удобнее всего делать это спичкой или горящей деревянной шпажкой);

в стопку быстро вставляют коктейльную соломинку так, чтобы она доставала до дна;

через соломинку одним «вдохом» выпивают напиток.

Здесь медлить нельзя, иначе соломинка просто оплавится и станет непригодной к использованию. Плюс, горящий пластик может попасть в напиток, что явно не пойдет ему на пользу.

Холодный Б 52

В отличие от предыдущего варианта этот рецепт b52 полностью пожаробезопасен. Но и выглядит он не так эффектно, как классический или Flaming шот.

По этому рецепту напиток готовят, наливая в шейкер поочередно кофейный, сливочный и апельсиновый ликеры. Только над раздельностью слоев здесь можно не колдовать - все компоненты просто смешивают и выливают в рюмку.

Подается такой шот на льду. Желательно подержать стопки на ледяной подушке некоторое время перед подачей, чтобы напиток как следует охладился.

Что это за коктейль

напиток был придуман одним из музыкантов группы B-52s;

коктейль был назван в честь знаменитого Боинга Б-52;

к изобретению напитка создателей подтолкнули модные в 1960-х женские прически (названные, кстати, в честь все того же Боинга).

Даже место изобретения этого шота точно неизвестно – Канада, Малибу или какая-либо другая провинция США. Но вам, как организатору вечеринки, это только на руку. Можно предложить гостям найти наиболее достоверный вариант происхождения Б-52 в интернете, либо пофантазировать и придумать свою историю.

В ходе приготовления напитка гостям вечеринки можно рассказать его историю. Есть несколько вариантов происхождения коктейля Би-52. Пожалуй, интереснее всего звучит версия о том, что он был изобретен американскими летчиками во время Второй мировой войны, когда они квартировались в Италии. Но есть и другие варианты:

Но, конечно, за всеми этими развлечениями не стоит забывать о правилах приготовления и подачи шотов. Неважно, что вы делаете их дома, рецептура и правила этикета должны быть соблюдены.

В какой посуде подают

Крепость

Коктейль В52 традиционно подают в стеклянной гладкой стопке и дополняют коктейльной трубочкой. Объем стопки – от 40 до 60 мл.Ваши гости наверняка захотят узнать, сколько градусов в Б-52, особенно после того, как попробуют пару порций. Крепость этого напитка составляет 30% об.

Обычно после первой стопки Б-52 дегустатор чувствует сильный эмоциональный подъем. Но больше 4 шотов за короткий промежуток времени выпивать не рекомендуется – можно сильно опьянеть.

Состав продукта и пропорции

кофейный ликер Калуа – 1/3 от общего объема;

сливочный ликер Бейлис – 1/3 от общего объема;

апельсиновый ликер Grand Mariner – 1/3 от общего объема.

Данный рецепт Б-52 «узаконен» Международной ассоциацией барменов (IBA). Но в нем допускается заменить ликер Grand Mariner на Cointreau или Трипл-сек.

Выше я уже рассказывал, как приготовить Б-52 по классическому рецепту. Пришла пора перечислить, что нужно для правильного приготовления:

Кроме того, есть еще несколько официальных вариантов рецепта В-52. Они готовятся по классической технологии. Различия заключаются только в наборе компонентов.

Вариации коктейля

Б-51 – вместо апельсинового ликера в напиток добавляют ореховый ликер Frangelico. With a Full Payload (с полной загрузкой) – такой Б-52 должен делаться с дополнительным слоем ликера Frangelico и рома Баккарди. б-53 – сливочный компонент заменяют самбукой, либо вместо апельсинового ликера используют абсент. Б-54 – Трипл-сек заменяют на Амаретто. Б-55 – верхний слой шота делают не из апельсинового ликера, а из абсента Ксента. Б-57 – сливочный Бейлиз в составе напитка заменяют мятным шнапсом.

Почему-то в этой серии отсутствует рецепт за номером Б-62. Возможно, вы и ваши гости сможете догадаться, чем вызвана такая несправедливость. А, может быть, придумаете для номера Б-б2 новый вариант состава коктейля.

Энергетическая ценность на 100 г продукта

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

кофейный ликер (например, Калуа);

сливочный ликер;

трипл-сек или апельсиновый ликер.

Как и любой алкогольный напиток, Б-52 достаточно калориен. В 100 граммах этого коктейля, приготовленного по классическому рецепту, содержится 344 ккал. При замене ингредиентов калорийность Б-52 будет меняться, но незначительно.Для приготовления одной порции напитка необходимо взять в равных долях:

В зависимости от объема используемых стопок берут от 15 до 20 мл каждого ингредиента.

Как правильно подавать и пить

Б-52 традиционно подают в стопках из толстого гладкого стекла. Напиток, в любом из своих вариантов, пьется через коктейльную трубочку буквально одним глотком.

Б-52, приготовленный по Flaming-рецепту, перед подачей поджигают. Делать это удобнее спичкой или подожженной щепкой (зубочисткой, деревянной шпажкой). Зажигалкой легко обжечь пальцы. Как только верхний слой загорится, быстро опускают трубочку в рюмку до самого дна и выпивают шот.

Вариант Б-52, приготовленный по холодному рецепту, перед подачей выдерживают на льду, а затем подают так же, с трубочкой. В идеале рюмка должна оставаться на льду, пока не запотеет.

Видеорецепт приготовления

Чтобы более детально разобраться, как сделать правильный слоистый коктейль Б-52, рекомендую посмотреть видеоинструкцию.

https://www.youtube.com/watch?v=BQjrDQFJpzI&feature=youtu.be

Заключение

А если поделитесь сложностями, с которыми вы столкнулись при приготовлении, возможно, дам пару советов.

Ну что же, я надеюсь, что рецепты коктейля Б-52 вас заинтересовали. И вы обязательно попробуете разучить хоть один из них. Если вы расскажете мне в комментариях о том, что у вас получилось, и понравился ли Б-52 по одному из описанных мною рецептов вашим гостям, буду рад!На сегодня все. Подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить новые интересные статьи об алкогольных напитках и не только. А также делитесь этой статье в соцсетях, чтобы ваши друзья знали, что вы пьете в это время суток!