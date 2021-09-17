Приветствуют вас, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться подборкой рецептов Мохито, так как его любят все. В международной ассоциации барменов (IBA), Мохито входит в категорию long drink. Рецепт Мохито вариативен, но печально, что есть на свете люди, не знающие ни одного из них.
Есть у меня хипстерский друган, весь такой в тренде. Однажды он пригласил нас с мужиками на дачу. «Приготовлю-ка сейчас я вам Мохито» - заинтриговал он с порога, налил рюмку водки в бокал спрайта и закинул по кусочку фрукта из тех, что были на столе.
Стоит, смотрит и ждет, чтобы мы выпили и обалдели от счастья. Мы были в шоке, если сказать мягко. И непонятно от чего шок был больше, то ли от водки, то ли от фруктов, целиком плавающих в граненом стакане!
Недолго думая достал я из своей сумки бутылку белого рома, сделал большой глоток, окинул друга взглядом и… ушел в закат по-английски. Знаете почему? Потому что ТАК Мохито не делается! Да и чего ждать от человека в будущем, если он в свои 30 лет так и не освоил ни одного рецепта Мохито? Что потом?!
Ладно шучу! Остался я, конечно, и даже научил его готовить правильный рецепт. У меня в этом богатый опыт. Сегодня даже поделюсь им и с вами. Итак, приступим к приготовлению Мохито в домашних условиях.
Рецепты Мохито в домашних условияхМохито несложно приготовить дома и специальных барменских принадлежностей для этого не требуется.
Мохито происходит от слова mojo, что в переводе означает «маленькое колдовство». Популярностью пользуются как алкогольные варианты, так и безалкогольные с добавлением фруктов и ягод. Существует даже диетический рецепт.
Один из главных компонентов Мохито – содовая. В качестве содовой выступает минеральная вода, фильтрованная питьевая вода или любой газированный напиток. В зависимости от предпочтений можно побаловать гостей Мохито без содовой. Всевозможные рецепты, пропорции ингредиентов и алгоритмы приготовления будут рассмотрены в этой статье ниже.
Классический алкогольный рецепт
Классический рецепт Мохито с крепкими напитками включает следующие ингредиенты:
- Кубики льда – 100 гр.;
- Газированная вода или спрайт – 130 мл;
- Сахар – 40 гр.;
- Лайм – 0,5 шт.;
- Ром – 50 мл;
- Листики мяты – 2-3 веточки.
Лайм порежьте на дольки и отправьте в блендер. Прокрутите вместе с сахаром и мятой. Налейте в высокий бокал, затем влейте ром, наполните стакан льдом. Теперь налейте газированную воду и перемешайте все. Алкогольный Мохито готов к употреблению.
Безалкогольный МохитоДля этого вида Мохито приготовьте следующие ингредиенты:
- Половинку лайма;
- Сахарный сироп – 15 мл;
- 150 мл содовой, подходит любая газированная вода или напиток Sprite;
- Лед кубиками – около 200 гр.
Способ приготовления следующий: лайм порежьте на 4 дольки и положите их на дно стакана. Покройте дольки сахарным сиропом и подавите с барной толкушкой. Когда лайм даст сок, следует положить весь лед, затем влить содовую. Смесь нужно перемешать коктейльной ложкой.
С клубникойЧтобы насладиться Мохито с ягодами клубники, берите следующие компоненты:
- Содовая – 100-120 мл;
- Ягоды клубники – 100 гр.;
- Половинку лайма;
- Кубики льда – 200 гр.;
- Клубничный сироп – 20 мл;
- 50 мл белого рома.
Первым в стакан отправляются дольки лайма, чтобы из него извлечь сок. Затем бросьте в стакан ягоды клубники. Их тоже следует подавить мадлером. Когда все превратится в жидкую массу, нужно наполнить стакан льдом, влить туда клубничный сироп и белый ром.
Вишневый
Мохито с вишней можно приготовить как из свежих ягод, так и с замороженной вишней из супермаркета.Для приготовления 0,25 л вишневого Мохито потребуются следующие ингредиенты:
- Вишня – 60 гр.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Лед кубиками – 6 шт.;
- Лайм – 0,5 шт.;
- Минеральная вода с газом.
Приступим к приготовлению Мохито. Удалите косточки из вишни и пропустите мякоть через блендер. Сюда же закиньте несколько кубиков льда, оставив пару штук для подачи. Добавьте сахар, сверху кладите дольки лайма.
Пропустите все ингредиенты через блендер. Массу влейте в высокий стакан, Мохито украсьте листочками мяты, долькой лимона и подавайте со льдом.
Огурцы и лимонНесмотря на то что огурцы – это салатный овощ, из него можно приготовить вкусный и освежающий коктейль. Попробуйте приготовить Мохито с огурцом и лимоном со следующими ингредиентами:
- Огурец – 1 шт.;
- Лимон – половинка плода;
- Базилик – 3 веточки;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Вода с газом – 1 стакан;
- Кубики льда.
Огурец натрите на мелкой терке и отожмите сок из мякоти. Можно выжать сок с помощью соковыжималки. Базилик и сахар измельчите в ступке. Когда появляется сок, добавьте дольки лимона и еще раз подавите все вместе.
Полученную массу влейте в стакан, сверху налейте огуречный сок и газированную воду. Перемешайте напиток деревянной ложкой, кладите лед, украсьте традиционным способом и наслаждайтесь Мохито.
Ананасовый тропический
Помимо этого, по рецепту потребуются следующие ингредиенты:
- Спелый плод лайма – 1 шт.;
- Сладкий сироп или коричневый сахар – 4 ст. л.;
- Ром – 90 мл;
- Лед – по предпочтению;
- Ломтики ананаса – по вкусу;
- Ананасовый сок – 200 мл.
На дно глубокого стакана выложите тонкие ломтики лайма и сахар. Давите их мадлером или деревянной ложкой до появления сока. Затем влейте сок ананаса, ром и наполните стакан льдом. Перемешайте Мохито, украсьте стакан и подавайте к столу.
С грейпфрутом
Рецепт Мохито с грейпфрутом вполне может стать вашим любимым коктейлем. Этот вид Мохито подается в бокале хайбол.
Для приготовления пробного варианта возьмите следующие продукты:
- Красный грейпфрут – 0,5 шт.;
- Белый ром – 50 мл;
- Вода с газом или спрайт – 100 мл;
- Сироп сахарный – 20 мл;
- Дробленый лед – 200 гр.
Грейпфрут очистите от кожуры. Обратите внимание на белый слой - альбедо, его тоже надо удалить, иначе напиток будет отдавать горечью. Затем мякоть грейпфрута подавите мадлером, постепенно вливая сироп. Когда появляется сок, наполните бокал льдом. Налейте ром и газированную воду. Перемешайте все ложкой и подавайте Мохито к столу.
Медовый
Достаточно следующего:
- Лимон – 0,5 шт.;
- Мед – 1 столовая ложка;
- Дробленый лед – по вкусу;
- Газированная вода – 200 мл.
Лимон нарезать на дольки, разместить на дне высокого стакана и подавить до появления сока. Добавьте мед, налейте газированную воду. Некоторые предпочитают дать настояться напитку и отправляют в холодильник на 3 часа.
Однако его можно пить и сразу. Предварительно следует наполнить стакан льдом, украсить листиками мяты и Мохито готов. Если дополнительно добавить в этот вариант сок боку (Boku), то получится рецепт Мохито с пикантным вкусом.
С апельсинами
Рецепт Мохито с апельсинами тоже бывает безалкогольным или с добавлением любого крепкого напитка. В оригинале предпочтительно 50 мл белого рома.Мы рассмотрим безалкогольный рецепт, который готовится из следующих компонентов:
- Апельсин – 1 шт.;
- Вода – 2 литра;
- Сахар – 150 г;
- Лимон – 1 шт.
Рецепт рассчитан на 2 литра Мохито. Растворите сахар в воде и перемешайте. Затем нарежьте лимон и апельсин на дольки, а листья мяты на крупные куски, отправьте в блендер. Полученную массу соединяем с водой и отправляем в холодильник настояться на 30 минут. Затем процедите напиток через мелкое сито и подавайте со льдом.
МалинаДля приготовления вкусного малинового Махито берите следующие продукты:
- Содовая – 100 мл пусть будет газированная вода. Любители сладкого могут взять Спрайт;
- Свежая малина – 130 гр.;
- Малиновый сироп – 20 мл;
- Белый ром – 40 мл;
- Половинку лайма.
Для Мохито по этому рецепту нужен высокий стакан, в который сначала выкладываются дольки лайма. Сверху закиньте несколько ягод малины и подавите состав мадлером, наполните стакан льдом. В конце вливается малиновый сироп, следом ром и содовая. Все аккуратно перемешивается и украшается листиком мяты. Мохито готов к подаче.
С кивиБезалкогольный Мохито с экзотическими фруктами обладает особым изысканным вкусом и ароматом. Чтобы приготовить рецепт с киви, берите следующие продукты:
- Плоды лайма – 1 шт.;
- Спелые плоды киви – 2 шт.;
- Сахарный песок – 2 ст. л.;
- Лед – по предпочтению;
- Газированная вода – 600 мл.
Киви очистите от кожуры и разрежьте на четвертинки, две дольки отложите для декора, остальные пропустите через блендер вместе со льдом. Полученную массу влейте в стакан с сахаром и лаймом. Украсьте стакан как в баре и подавайте Мохито.
АрбузныйАрбузный рецепт Мохито состоит из следующих компонентов:
- Мякоть арбуза – 400 гр.;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Лед – 6 кубиков;
- Лайм – половинка;
- Ром – 40 мл;
- Минеральная вода – 500 мл.
Приготовление напитка начинается с удаления косточек из мякоти арбуза. Затем разрежьте его на небольшие куски. Можно пропустить через блендер или подавить с ложкой для пюре.
Главное – превратить арбуз в однородную массу с соком. Затем всыпьте в нее сахар. Нарежьте лайм на дольки и отправьте туда же. Влейте газированную воду, ром, а затем наполните стакан кубиками льда. Перемешайте Мохито, украсьте и наслаждайтесь.
ЧерникаДля приготовления рецепта Мохито с изысканным черничным вкусом понадобятся следующие ингредиенты:
- Черника – 200 гр.;
- Четверть лимона;
- Кубики льда – 4 ед.;
- Белый ром – 50 мл;
- Минеральная вода – 100 мл.
Приготовление Мохито по этому рецепту состоит из следующих шагов: чернику подавите в глубоком стакане. В другой стакан выжмите сок из четверти лимона, всыпьте сахарный песок и залейте ромом. Долейте минеральную воду, перемешайте и объедините с черникой. Мохито готов.
Смородина
Берите следующие ингредиенты:
- Смородина – 200 гр.;
- Сахар-песок – 3 ст. л.;
- 3 дольки лимона;
- Газированная вода;
- Ром.
Сначала необходимо перебирать смородину, отделяя стебли и веточки от ягод. По рецепту нам нужны только ягоды. Их промойте под проточной водой и обдайте кипятком. На дно высокого стакана положите дольки лимона и выдавите сок мадлером.
В другом стакане подавите ягоды смородины вместе с сахаром. По рецепту полученную массу пропустите через сито, чтобы кожура и не попала в напиток.
Затем объедините содержимое двух стаканов и влейте по стенкам стакана газированную воду и ром. Мохито не смешивать! Перед подачей украсьте традиционным способом.
Со спрайтомМохито со спрайтом может быть алкогольным или без. Разница в рецептах лишь в одном ингредиенте – белый ром. Безалкогольный вариант состоит из следующих компонентов:
- Лайм – 0,5 шт.;
- Сахар – 10 гр.;
- Спрайт – 400 мл;
- Дробленый лед – по вкусу.
Лайм подавите мадлером до появления сока. Затем добавьте сахар и перемешайте напиток до растворения сахара. После этого влейте спрайт и кладите лед в стакан. Мохито готов.
Если хотите рецепт алкогольного Мохито, то после спрайта рецепту влейте белый или темный ром в объеме 50 мл.
С хурмой
Для этого рецепта понадобятся следующие ингредиенты:
- Плоды спелой хурмы – 2 шт.;
- Плоды лайма – 2 шт.;
- Дробленый лед;
- Вода с газом или другой аналогичный напиток – 250 мл;
- Ром.
По рецепту хурму следует очистить от кожуры, вынуть косточки и пропустить через блендер. Лайм порезать на дольки, пару из них отложить для украшения, остальные истолочь до получения сока. В глубокий стакан разложить лед, влить сок лайма, затем понемногу добавлять пюре хурмы до однородной массы, влить ром и залить газированной водой. На этом Мохито готов.
С персикомРецепт Мохито с персиком готовится из следующих ингредиентов:
- Спелый персик – 1 шт.;
- Плоды зеленого лайма – 0,5 шт.;
- Сахарный песок – 3 ст. л.;
- Лед – по предпочтениям;
- Газированная вода или Спрайт;
- Ром.
Персик очистите от кожуры, удалите ядрышко и пропустите через блендер. В другой емкости измельчите кусочки лайма до появления сока, постепенно добавляя сахар. Когда сахар растворится, объедините две массы в высокий стакан: сначала влейте пюре персика, затем сок лайма с мятой, закиньте лед и влейте газированную воду. Добавьте ром.
С сиропомСироп для Мохито можно брать любой. В ресторанах используют специальный сироп «Мохито», изготовленный из сахара и сока лайма. Однако коктейль можно приготовить и с сиропом персика, апельсина или любым другим. Приготовление по рецепту простое:
- Берите высокий стакан и наполните льдом;
- Влейте в него выбранный сироп;
- Затем добавьте пюре из 4 долек лайма и 3 листьев мяты;
- Если напиток алкогольный, то добавьте в него 40 мл водки или рома, если безалкогольный, то этот пункт пропустите;
- Объедините смесь с газированной водой или спрайтом.
Перед подачей Мохито украсьте стакан листочком мяты.
КокосовыйДля приготовления по этому рецепту берите следующие ингредиенты (на 4 порции):
- Сок лайма – 120 мл;
- Сахарного сиропа – 120 мл;
- Кокосовой воды - 500 мл;
- Белого охлажденного рома - 250 мл;
- Лед.
Яблочный без яблокаЯблочный Мохито без яблока делается из яблочного сока. Чтобы насладиться этим нежным рецептом, возьмите следующие компоненты:
- Свежевыжатый сок яблок – 50 мл;
- Ваш любимый тоник – 350 мл;
- Тростниковый или коричневый сахар – 1 ст. л.;
- Лайм – 2 шт.;
- Ром – 100 мл;
- Лед – по вкусу.
Яблочно-имбирныйА для этого рецепта вам понадобятся:
- Корень имбиря – 5 г;
- Яблочный сок – 25 мл;
- Из лайма выжать сок - 10 мл;
- Имбирное пиво – 120 мл;
- Сахар кристаллический или в виде сиропа – 20 мл;
- Белый ром – 50 мл;
- Дробленый лед.
На дно высокого стакана положить лед, залить соком лайма, затем сахарным сиропом. Взять 25 мл яблочного сока и смешать с ромом, затем влить в стакан. Залить имбирным пивом и размешать все. Мохито по яблочно-имбирному рецепту готов.
С текилойДля этого рецепта берите следующее:
- Колотый лед – 200 гр.;
- Вода фильтрованная – 200 мл;
- Текила – 100 гр.;
- Лимон – 1 шт.;
- Сахар в виде песка – 4 ст. л.;
- Вода с газом – 200 мл.
В небольшую кастрюлю всыпьте коричневый сахар, влейте воду и дождитесь кипения, непрерывно помешивая жидкость. Когда сахар полностью растворится, снимите с огня. Сироп должен остыть. Затем процедите его.
Из лимона выдавите сок и влейте в высокий стакан, затем влейте текилу, газированную воду и наш сироп.
С земляникойЭтот рецепт потребует следующих ингредиентов:
- Ягоды земляники – 12 шт.;
- Вода с газом или аналогичный напиток – 250 мл;
- Лимон – 1 шт.;
- Сахарная пудра или песок – 3 ст. л.;
- Ром – 50 г;
- Дробленый лед.
Землянику предварительно вымойте в проточной воде и пропустите через блендер. В глубокий стакан поместите дольки одного лимона. Истолките до появления сока, постепенно всыпая туда сахар. Затем объедините смесь с пюре из земляники. Наполните стакан льдом, налейте газированную воду, ром и смешайте все.
С квасомМохито с квасом делается из следующих ингредиентов:
- Квас – 150 мл;
- Лимон – 1 шт.;
- Сок лимона – 3 ч. л.;
- Белый ром – 25 мл;
- Коричневый сахар – 1 ст. л.;
- Лед – по желанию.
Дольки лимона и сахар измельчить мадлером. Как только сахар растворился, влить смесь в фужер через сито, затем добавить ром. Наполнить фужер льдом доверху и влить квас. Осталось надеть на бокал кружочек лимона и нацепить листик мяты. Можно наслаждаться готовым коктейлем.
С базиликомМакита с базиликом обладает необычным вкусом. В этом можно убедиться на личном опыте. Для эксперимента берите следующие ингредиенты:
- Плоды лайма – 1 шт.;
- Сахар: в виде сиропа или песок – 2 ст. л.;
- Ром: белый или золотистый – 30 мл;
- Листья базилика – 8-10 шт.;
- Лед – 200 гр.;
- Газированная вода.
Итальянский вариантМохито по-итальянски состоит из следующих компонентов:
- Игристое вино – 30 мл;
- Ром: по рецепту – белый, но можно использовать и золотистый в объеме 45 мл;
- Ваш любимый ликер – 20 мл;
- Сахар: в виде сиропа или песок – 20 мл;
- Лимонный сок – 20 мл;
- Лед.
В шейкер влейте лимонный сок, сахарный сироп, ликер и белый ром. Перемешайте все и залейте в охлажденный бокал. В конце выложите лед и влейте игристое вино. Подавайте с листиками мяты.
Ежевичный в черномЕжевичный Мохито состоит из следующих компонентов:
- Половинка лайма;
- Лед – 200 гр.;
- Ягоды ежевики – 120 г;
- Белый ром – 50 мл;
- Сироп ежевики – 20 г;
- Газировка или Спрайт – 100 мл;
Основу напитка составляет содовая – любая газированная вода. Но прежде чем влить ее, разрежьте лайм на 3 дольки и бросьте в стакан. Сверху кладите ягоды ежевики. Затем раздавите их вместе до появления сока. После этого наполните стакан льдом, следом влейте белый ром и ежевичный сироп. Аккуратно перемешайте слои. Напиток готов!
ГранатовыйМохито с гранатом получается ярким и вкусным. Коктейль обладает приятной кислинкой. Для приготовления такой нетривиальной версии напитка берите следующие компоненты:
- Ром – 100 мл;
- Лайм – 1 шт.;
- Содовая – 150 г;
- Сахар-песок – 2 ст. л.;
- Гранат – 1 шт.;
- Дробленый лед – по предпочтениям.
ПивнойДля приготовления этого коктейля возьмите следующие ингредиенты:
- Лайм – 0,5 шт.;
- Ром: предпочтителен белый в объеме 50 мл;
- Тростниковый сахар – 20 гр.;
- Светлое пиво – 500 мл;
- Лед.
Нам потребуется извлечь сок из половинки лайма. В шейкер поместите листочки мяты, ром и влейте сок лайма. Хорошенько встряхните смесь и перелейте в высокий стакан, наполните стакан льдом и влейте пиво. Коктейль готов!
МандариновыйРецепт Мохито со вкусом тропических фруктов, в частности, мандарина, готовится из следующих продуктов:
- Мандарины – 3 шт.;
- Лайм – 1 шт.;
- Белый ром – 40 мл;
- Сахар или сироп – 3 ст. л.;
- Вода с газом или другой аналог для основы напитка – 200 мл;
- Лед – согласно предпочтениям.
Мандарин очистите от кожуры и удалите косточки, затем пропустите через блендер. Процедите через сито, чтобы прожилки не попали в напиток. В высокий стакан измельчите листья мяты с дольками лайма, постепенно вливая сахарный сироп. В полученную массу влейте мякоть мандарина, газированную воду, ром и засыпьте лед.
Домашний виноградный
Что нужно из других продуктов?
- Мята – 4 веточки;
- Белый ром – 50 мл;
- Дробленый лед – 200 гр.;
- Газированная вода или Спрайт.
Из винограда необходимо выжать сок. Для этого можете разминать ягодки руками или подавить их мадлером в посуде. Сцедите его через сито, чтобы жмых и косточки остались отдельно.
Затем на дно глубокого стакана поместите мяту и дробленый лед, сверху влейте ром, добавьте виноградный сок и газированную воду, как указано в рецепте. Коктейль готов к употреблению.
С тоником и водкойДля этого простого рецепта подготовьте следующее:
- Ваш любимый тоник – 0,5 л.;
- Плоды лайма – 1 шт.;
- Горстка свежей мяты;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Водка – 50 мл;
- Лед.
Листики мяты разомните в руках и разложите на дне глубокого стакана, предварительно порвав на кусочки. Выдавите сок из половины лайма, вторую половину разрежьте на дольки. Мяту в стакане посыпьте сахаром, выложите дольки лайма и подавите все до появления сока.
Наполните стакан льдом, влейте туда водку, а следом сок лайма – все согласно рецепту.
Залейте содержимое тоником, украсьте листиком мяты и целой долькой лайма. Наслаждайтесь Мохито!
Диетический рецептДиетический Мохито можно приготовить из следующих ингредиентов:
- Вода или тоник – 1 л;
- Сахар – 5 ст. л.;
- Листики свежей мяты – 4 веточки;
- Лайм – 2 шт.;
- Водка – 20 г;
- Лед.
С перцемЭтот необычный рецепт крепкого Мохито должен состоять из следующих продуктов:
- Сок лайма – 40 мл;
- Водка – 50 мл;
- Лимон – 1 шт.;
- Красный перец – 1 шт.;
- Зеленый перец – 1 шт.;
- Мята – 5 веточек;
- Сахарный сироп – 4 ст. л.;
- Вода с газом или аналог – 300 мл.
МалиновыйПодготовьте следующие ингредиенты:
- Ягоды малины – 200 гр.;
- Лайм – 1 шт.;
- Половинка лимона;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Вода с газом для основы – 200 мл;
- Лед;
- Ром – 50 мл;
- Листья мяты – 3 веточки.
Малину переберите и пропустите через блендер. В другой посуде истолките дольки лайма, лимона и листья мяты, постепенно добавляя сахар до его полного растворения. Массу влейте в высокий стакан, добавьте в него мякоть малины, наполните стакан льдом, влейте газированную воду и ром – все как по рецепту.
Грязный МохитоОригинальное название этого коктейля – dirty mojito. Готовится из следующих компонентов:
- Лайм – 1 шт.;
- Сахар – 2 ст. л.;
- 2 веточки из свежих листиков мяты;
- Водка – 50 мл;
- Спрайт – 200 мл;
- Лед – 5-6 кубиков.
Королевский Мохито с просеккоПросекко – это игристое вино, с помощью которого можно приготовить королевский Мохито. Состоит он из следующих ингредиентов:
- Просекко – 30 мл;
- Ром: предпочтительно белый – 50 мл;
- Сахарный сироп – 3 ст. л.;
- Сок лайма – 10 мл;
- Листики мяты – 3 веточки;
- Вода с газом или аналогичный напиток – 200 мл;
- Лед – 200 гр.
Черничный с водкойДля этого рецепта берите следующие ингредиенты:
- Ягоды черники – 200 гр.;
- Лайм – 1 шт.;
- Лимон – 0,5 шт.;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Мята – 3 веточки;
- Газированная вода – 200 мл;
- Водка – 50 мл;
- Лед – по вкусу.
НаноМохитоКак приготовить наноМохито? Помимо основных ингредиентов классического рецепта, потребуется еще несколько видов ягод. Мы берем ягоды клубники, ежевики и малины по 20 гр. Также потребуется ангостура – специальная крепкая настойка для коктейлей, в состав которого входит спирт 45% крепости. Ну и остальные ингредиенты:
- Сок лайма, свежевыжатый – 30 мл;
- Сахарный сироп – 75 мл;
- Белый ром – 60 мл;
- Лед в кубиках – 300 г;
- Листья мяты – 20 шт.;
- Белок 6 перепелиных яиц;
- Газировка – 150 мл;
- Ангостура – 3 мл.
А для приготовления подходит тот же высокий стакан. Влейте в него треть сахарного сиропа (это 25 мл в данном случае) ром, 10 мл сока лайма и ангостуру. Наполните стакан кубиками льда и перемешайте ложкой. Смесь разливается по стопкам через стейнер.
Далее по рецепту белки перепелиных яиц следует взбить блендером с добавлением листьев мяты и сахарного сиропа. Взбивать следует до появления пенки. Готовую массу разбавьте газировкой и перелейте в стопки, сверху посыпьте ягодами и приложите листик мяты для украшения. Коктейль готов.
Что это за коктейль?
Этот популярный коктейль первым был изготовлен американцами на Кубе. Ему более 200 лет. В основе рецепта лежал популярный американский напиток «Мятный джулеп».Постепенно рецепт распространялся по миру. Сегодня Мохито входит в десятку самых популярных коктейлей. Не существует ни одного современного бара, где не подается Мохито.
В какой посуде подают?
В барах Мохито подают с двумя трубочками в одном бокале. В этом есть свой смысл. Лед в напитке образует на поверхности ледяную корку, поэтому через вторую трубочку во время питья выходит газ из содовой. Температура коктейля должна быть 10-15 градусов.
КрепостьВ Bacardi mojito градус крепости равен 14,9. В барных Мохито крепость варьирует от 8 до 12%.
Состав продукта и пропорции
Почти во всех рецептах рекомендуется использовать белый ром, который не обладает длительной выдержкой. Он имеет нейтральный вкус и аромат. Напитки же с длительной выдержкой обладают уникальными нотками и в смеси с другими компонентами могут проявить себя неожиданно. Белый ром в этом отношении неприхотлив.
Другой важный компонент в рецептах – листья мяты. В идеале это должна быть перечная мята. Для добавления в коктейль подходят только листья, а не стебель, который обладает горьким вкусом. Чтобы не перебить аромат остальных ингредиентов, на 1 порцию Мохито добавляют не больше 5-7 веточек.
Важно: лимонная мята для коктейля не подходит. Лимонная или кошачья мята – это мелисса, не мята вовсе.Многие путают лайм и лимон. Лайм – это цитрусовый с зеленой кожурой. Его не получится заменить лимоном или лимонным соком. Для рецептов Мохито годятся только плоды с крепкой кожурой. Он должен выглядеть блестящим и упругим.
Сок из него, к сожалению, в домашних условиях нельзя заготовить впрок. В противном случае эфирные масла улетучиваются и коктейль будет не таким эффектным, как в баре.
Вариации коктейляСуществует множество вариантов рецептов. Классический рецепт от Джейми Оливера состоит из белого рома, сахара, содовой, мяты и лайма. Неофициальные версии напитка подразумевают добавление экзотических фруктов, ягод, шоколада и других менее стандартных компонентов.
Энергетическая ценность на 100 гр. продукта
Необходимые основные ингредиенты на 1 порциюНа одну порцию по рецепту рекомендуется брать ингредиенты в следующих пропорциях:
- Сахарный сироп – не более 2 ст. л.;
- Лайм – 0,5 или 1 шт.;
- Мята – максимум 5 веточек;
- Белый ром – 50 мл;
- Лед – нет ограничений;
- Содовая – 200-300 мл.
Как красиво подать Мохито и как правильно питьВ качестве украшения по рецепту применяются следующие варианты:
- шпажки, зонтики, трубочки разных форм и цветов;
- листья мяты;
- дольки лимона, лайма или апельсина;
- целые ягоды: малина, клубника, ежевика и т. д.;
- коктейльная Вишня;
- кусочки других тропических фруктов.
Один из секретов барменов – сахарный ободок на стакане. Чтобы получить такой эффект, край стакана смачивается водой, стакан переворачивается, ставится на доску с сахарным песком и немного прокручивается. Если сахарный песок предварительно пропитать апельсиновым или клубничным соком, то контур получится цветным.
Напиток подают с фруктами или без закуски. Если коктейль подается на вечеринке, то его дополняют горячие блюда и мясо. Пить принято небольшими глотками, наслаждаясь богатым вкусом.
ЗаключениеМохито – летний напиток, но при желании им можно наслаждаться в любое время года. Вариативность рецептов открывает широкий простор для фантазии. Ингредиенты доступные. Приготовление по любому из указанных рецептов занимает минимум времени. В жаркое время года заготовку можно приготовить впрок и поставить в холодильник, чтобы наслаждаться им целый день.
