Приветствуют вас, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться подборкой рецептов Мохито, так как его любят все. В международной ассоциации барменов (IBA), Мохито входит в категорию long drink. Рецепт Мохито вариативен, но печально, что есть на свете люди, не знающие ни одного из них.

Есть у меня хипстерский друган, весь такой в тренде. Однажды он пригласил нас с мужиками на дачу. «Приготовлю-ка сейчас я вам Мохито» - заинтриговал он с порога, налил рюмку водки в бокал спрайта и закинул по кусочку фрукта из тех, что были на столе.

Стоит, смотрит и ждет, чтобы мы выпили и обалдели от счастья. Мы были в шоке, если сказать мягко. И непонятно от чего шок был больше, то ли от водки, то ли от фруктов, целиком плавающих в граненом стакане!

Недолго думая достал я из своей сумки бутылку белого рома, сделал большой глоток, окинул друга взглядом и… ушел в закат по-английски. Знаете почему? Потому что ТАК Мохито не делается! Да и чего ждать от человека в будущем, если он в свои 30 лет так и не освоил ни одного рецепта Мохито? Что потом?!

Ладно шучу! Остался я, конечно, и даже научил его готовить правильный рецепт. У меня в этом богатый опыт. Сегодня даже поделюсь им и с вами. Итак, приступим к приготовлению Мохито в домашних условиях.

Рецепты Мохито в домашних условиях

Мохито происходит от слова mojo, что в переводе означает «маленькое колдовство». Популярностью пользуются как алкогольные варианты, так и безалкогольные с добавлением фруктов и ягод. Существует даже диетический рецепт.

Мохито несложно приготовить дома и специальных барменских принадлежностей для этого не требуется.

Один из главных компонентов Мохито – содовая. В качестве содовой выступает минеральная вода, фильтрованная питьевая вода или любой газированный напиток. В зависимости от предпочтений можно побаловать гостей Мохито без содовой. Всевозможные рецепты, пропорции ингредиентов и алгоритмы приготовления будут рассмотрены в этой статье ниже.

Классический алкогольный рецепт

В алкогольный Мохито добавляют водку, ром или ликер. Сколько градусов получится - зависит от конкретного вида алкоголя в составе.

Классический рецепт Мохито с крепкими напитками включает следующие ингредиенты:

Кубики льда – 100 гр.;

Газированная вода или спрайт – 130 мл;

Сахар – 40 гр.;

Лайм – 0,5 шт.;

Ром – 50 мл;

Листики мяты – 2-3 веточки.

Лайм порежьте на дольки и отправьте в блендер. Прокрутите вместе с сахаром и мятой. Налейте в высокий бокал, затем влейте ром, наполните стакан льдом. Теперь налейте газированную воду и перемешайте все. Алкогольный Мохито готов к употреблению.

Безалкогольный Мохито

Половинку лайма;

Сахарный сироп – 15 мл;

150 мл содовой, подходит любая газированная вода или напиток Sprite;

Лед кубиками – около 200 гр.

Для этого вида Мохито приготовьте следующие ингредиенты:

Способ приготовления следующий: лайм порежьте на 4 дольки и положите их на дно стакана. Покройте дольки сахарным сиропом и подавите с барной толкушкой. Когда лайм даст сок, следует положить весь лед, затем влить содовую. Смесь нужно перемешать коктейльной ложкой.

Подают такой Мохито с украшением из листиков мяты.

С клубникой

Содовая – 100-120 мл;

Ягоды клубники – 100 гр.;

Половинку лайма;

Кубики льда – 200 гр.;

Клубничный сироп – 20 мл;

50 мл белого рома.

Чтобы насладиться Мохито с ягодами клубники, берите следующие компоненты:

Первым в стакан отправляются дольки лайма, чтобы из него извлечь сок. Затем бросьте в стакан ягоды клубники. Их тоже следует подавить мадлером. Когда все превратится в жидкую массу, нужно наполнить стакан льдом, влить туда клубничный сироп и белый ром.

Готовый Мохито перемешайте ложкой. Подается с украшением из листиков мяты на краю стакана.

Вишневый

Мохито с вишней можно приготовить как из свежих ягод, так и с замороженной вишней из супермаркета.

Вишня – 60 гр.;

Сахар – 1 ст. л.;

Лед кубиками – 6 шт.;

Лайм – 0,5 шт.;

Минеральная вода с газом.

Для приготовления 0,25 л вишневого Мохито потребуются следующие ингредиенты:

Приступим к приготовлению Мохито. Удалите косточки из вишни и пропустите мякоть через блендер. Сюда же закиньте несколько кубиков льда, оставив пару штук для подачи. Добавьте сахар, сверху кладите дольки лайма.

Пропустите все ингредиенты через блендер. Массу влейте в высокий стакан, Мохито украсьте листочками мяты, долькой лимона и подавайте со льдом.

Огурцы и лимон

Огурец – 1 шт.;

Лимон – половинка плода;

Базилик – 3 веточки;

Сахар – 1 ст. л.;

Вода с газом – 1 стакан;

Кубики льда.

Несмотря на то что огурцы – это салатный овощ, из него можно приготовить вкусный и освежающий коктейль. Попробуйте приготовить Мохито с огурцом и лимоном со следующими ингредиентами:

Огурец натрите на мелкой терке и отожмите сок из мякоти. Можно выжать сок с помощью соковыжималки. Базилик и сахар измельчите в ступке. Когда появляется сок, добавьте дольки лимона и еще раз подавите все вместе.

Полученную массу влейте в стакан, сверху налейте огуречный сок и газированную воду. Перемешайте напиток деревянной ложкой, кладите лед, украсьте традиционным способом и наслаждайтесь Мохито.

Алкофанам не возбраняется подправить ЗОЖ рецепт водочкой.

Ананасовый тропический

Ананасовый Мохито также можно приготовить в любое время года. Если свежего ананаса нет, то подходит консервированный вариант из супермаркета.

Помимо этого, по рецепту потребуются следующие ингредиенты:

Спелый плод лайма – 1 шт.;

Сладкий сироп или коричневый сахар – 4 ст. л.;

Ром – 90 мл;

Лед – по предпочтению;

Ломтики ананаса – по вкусу;

Ананасовый сок – 200 мл.

На дно глубокого стакана выложите тонкие ломтики лайма и сахар. Давите их мадлером или деревянной ложкой до появления сока. Затем влейте сок ананаса, ром и наполните стакан льдом. Перемешайте Мохито, украсьте стакан и подавайте к столу.

С грейпфрутом

Рецепт Мохито с грейпфрутом вполне может стать вашим любимым коктейлем. Этот вид Мохито подается в бокале хайбол.

Для приготовления пробного варианта возьмите следующие продукты:

Красный грейпфрут – 0,5 шт.;

Белый ром – 50 мл;

Вода с газом или спрайт – 100 мл;

Сироп сахарный – 20 мл;

Дробленый лед – 200 гр.

Грейпфрут очистите от кожуры. Обратите внимание на белый слой - альбедо, его тоже надо удалить, иначе напиток будет отдавать горечью. Затем мякоть грейпфрута подавите мадлером, постепенно вливая сироп. Когда появляется сок, наполните бокал льдом. Налейте ром и газированную воду. Перемешайте все ложкой и подавайте Мохито к столу.

Медовый

Этот рецепт Мохито, в состав которого не входят крепкие напитки, нравится, как взрослым, так и детям. Его можно заготовить впрок, поставить в холодильник и наслаждаться целый день. Приготовление занимает минимум времени и не требует дорогих ингредиентов.

Достаточно следующего:

Лимон – 0,5 шт.;

Мед – 1 столовая ложка;

Дробленый лед – по вкусу;

Газированная вода – 200 мл.

Лимон нарезать на дольки, разместить на дне высокого стакана и подавить до появления сока. Добавьте мед, налейте газированную воду. Некоторые предпочитают дать настояться напитку и отправляют в холодильник на 3 часа.

Однако его можно пить и сразу. Предварительно следует наполнить стакан льдом, украсить листиками мяты и Мохито готов. Если дополнительно добавить в этот вариант сок боку (Boku), то получится рецепт Мохито с пикантным вкусом.

С апельсинами

Рецепт Мохито с апельсинами тоже бывает безалкогольным или с добавлением любого крепкого напитка. В оригинале предпочтительно 50 мл белого рома.

Апельсин – 1 шт.;

Вода – 2 литра;

Сахар – 150 г;

Лимон – 1 шт.

Мы рассмотрим безалкогольный рецепт, который готовится из следующих компонентов:

Рецепт рассчитан на 2 литра Мохито. Растворите сахар в воде и перемешайте. Затем нарежьте лимон и апельсин на дольки, а листья мяты на крупные куски, отправьте в блендер. Полученную массу соединяем с водой и отправляем в холодильник настояться на 30 минут. Затем процедите напиток через мелкое сито и подавайте со льдом.

Малина

Содовая – 100 мл пусть будет газированная вода. Любители сладкого могут взять Спрайт;

Свежая малина – 130 гр.;

Малиновый сироп – 20 мл;

Белый ром – 40 мл;

Половинку лайма.

Для приготовления вкусного малинового Махито берите следующие продукты:

Для Мохито по этому рецепту нужен высокий стакан, в который сначала выкладываются дольки лайма. Сверху закиньте несколько ягод малины и подавите состав мадлером, наполните стакан льдом. В конце вливается малиновый сироп, следом ром и содовая. Все аккуратно перемешивается и украшается листиком мяты. Мохито готов к подаче.

С киви

Плоды лайма – 1 шт.;

Спелые плоды киви – 2 шт.;

Сахарный песок – 2 ст. л.;

Лед – по предпочтению;

Газированная вода – 600 мл.

Функцию сахара в рецепте вполне может выполнить сахарный сироп, по вкусу будет не будет отличаться. Если решили приготовить с сахаром, то измельчите его вместе с предварительно порезанным на дольки лаймом.

Безалкогольный Мохито с экзотическими фруктами обладает особым изысканным вкусом и ароматом. Чтобы приготовить рецепт с киви, берите следующие продукты:

Киви очистите от кожуры и разрежьте на четвертинки, две дольки отложите для декора, остальные пропустите через блендер вместе со льдом. Полученную массу влейте в стакан с сахаром и лаймом. Украсьте стакан как в баре и подавайте Мохито.

Арбузный

Мякоть арбуза – 400 гр.;

Сахар – 3 ст. л.;

Лед – 6 кубиков;

Лайм – половинка;

Ром – 40 мл;

Минеральная вода – 500 мл.

Вместо газированной воды по рецепту можно использовать простую отфильтрованную воду.

Арбузный рецепт Мохито состоит из следующих компонентов:

Приготовление напитка начинается с удаления косточек из мякоти арбуза. Затем разрежьте его на небольшие куски. Можно пропустить через блендер или подавить с ложкой для пюре.

Главное – превратить арбуз в однородную массу с соком. Затем всыпьте в нее сахар. Нарежьте лайм на дольки и отправьте туда же. Влейте газированную воду, ром, а затем наполните стакан кубиками льда. Перемешайте Мохито, украсьте и наслаждайтесь.

Черника

Черника – 200 гр.;

Четверть лимона;

Кубики льда – 4 ед.;

Белый ром – 50 мл;

Минеральная вода – 100 мл.

Приготовление Мохито по этому рецепту состоит из следующих шагов: чернику подавите в глубоком стакане. В другой стакан выжмите сок из четверти лимона, всыпьте сахарный песок и залейте ромом. Долейте минеральную воду, перемешайте и объедините с черникой. Мохито готов.

Смородина

По рецепту смородина может быть любой – только что собранная на огороде или замороженная из супермаркета. В любом случае напиток порадует насыщенным цветом и ярким вкусом.

Для приготовления рецепта Мохито с изысканным черничным вкусом понадобятся следующие ингредиенты:

Берите следующие ингредиенты:

Смородина – 200 гр.;

Сахар-песок – 3 ст. л.;

3 дольки лимона;

Газированная вода;

Ром.

Сначала необходимо перебирать смородину, отделяя стебли и веточки от ягод. По рецепту нам нужны только ягоды. Их промойте под проточной водой и обдайте кипятком. На дно высокого стакана положите дольки лимона и выдавите сок мадлером.

В другом стакане подавите ягоды смородины вместе с сахаром. По рецепту полученную массу пропустите через сито, чтобы кожура и не попала в напиток.

Затем объедините содержимое двух стаканов и влейте по стенкам стакана газированную воду и ром. Мохито не смешивать! Перед подачей украсьте традиционным способом.

Со спрайтом

Лайм – 0,5 шт.;

Сахар – 10 гр.;

Спрайт – 400 мл;

Дробленый лед – по вкусу.

Мохито со спрайтом может быть алкогольным или без. Разница в рецептах лишь в одном ингредиенте – белый ром. Безалкогольный вариант состоит из следующих компонентов:

Лайм подавите мадлером до появления сока. Затем добавьте сахар и перемешайте напиток до растворения сахара. После этого влейте спрайт и кладите лед в стакан. Мохито готов.

Если хотите рецепт алкогольного Мохито, то после спрайта рецепту влейте белый или темный ром в объеме 50 мл.

С хурмой

Хурма – полезный и вкусный фрукт. С ее помощью можно приготовить не менее полезный и вкусный коктейль.

Для этого рецепта понадобятся следующие ингредиенты:

Плоды спелой хурмы – 2 шт.;

Плоды лайма – 2 шт.;

Дробленый лед;

Вода с газом или другой аналогичный напиток – 250 мл;

Ром.

По рецепту хурму следует очистить от кожуры, вынуть косточки и пропустить через блендер. Лайм порезать на дольки, пару из них отложить для украшения, остальные истолочь до получения сока. В глубокий стакан разложить лед, влить сок лайма, затем понемногу добавлять пюре хурмы до однородной массы, влить ром и залить газированной водой. На этом Мохито готов.

С персиком

Спелый персик – 1 шт.;

Плоды зеленого лайма – 0,5 шт.;

Сахарный песок – 3 ст. л.;

Лед – по предпочтениям;

Газированная вода или Спрайт;

Ром.

Рецепт Мохито с персиком готовится из следующих ингредиентов:

Персик очистите от кожуры, удалите ядрышко и пропустите через блендер. В другой емкости измельчите кусочки лайма до появления сока, постепенно добавляя сахар. Когда сахар растворится, объедините две массы в высокий стакан: сначала влейте пюре персика, затем сок лайма с мятой, закиньте лед и влейте газированную воду. Добавьте ром.

Важное условие по рецепту – подать напиток, украсив край стакана долькой фрукта.

С сиропом

Берите высокий стакан и наполните льдом;

Влейте в него выбранный сироп;

Затем добавьте пюре из 4 долек лайма и 3 листьев мяты;

Если напиток алкогольный, то добавьте в него 40 мл водки или рома, если безалкогольный, то этот пункт пропустите;

Объедините смесь с газированной водой или спрайтом.

Сироп для Мохито можно брать любой. В ресторанах используют специальный сироп «Мохито», изготовленный из сахара и сока лайма. Однако коктейль можно приготовить и с сиропом персика, апельсина или любым другим. Приготовление по рецепту простое:

Перед подачей Мохито украсьте стакан листочком мяты.

Кокосовый

Сок лайма – 120 мл;

Сахарного сиропа – 120 мл;

Кокосовой воды - 500 мл;

Белого охлажденного рома - 250 мл;

Лед.

Для приготовления по этому рецепту берите следующие ингредиенты (на 4 порции):

Смешайте в кувшине сок лайма и сахарный сироп. В смесь добавьте кокосовую воду и ром. Отправьте в холодильник на 1 час. Прохладный коктейль подается с листиком мяты в качестве украшения.

Яблочный без яблока

Свежевыжатый сок яблок – 50 мл;

Ваш любимый тоник – 350 мл;

Тростниковый или коричневый сахар – 1 ст. л.;

Лайм – 2 шт.;

Ром – 100 мл;

Лед – по вкусу.

Яблочный Мохито без яблока делается из яблочного сока. Чтобы насладиться этим нежным рецептом, возьмите следующие компоненты:

Один лайм нарезать на дольки, второй пустить в сок - можно в соковыжималке или выдавить руками. Смешать полученные смеси и поделить на два стакана, залить ром. Согласно рецепту, сверху влить яблочный сок, затем тоник, украсить мятой.

Яблочно-имбирный

Корень имбиря – 5 г;

Яблочный сок – 25 мл;

Из лайма выжать сок - 10 мл;

Имбирное пиво – 120 мл;

Сахар кристаллический или в виде сиропа – 20 мл;

Белый ром – 50 мл;

Дробленый лед.

А для этого рецепта вам понадобятся:

На дно высокого стакана положить лед, залить соком лайма, затем сахарным сиропом. Взять 25 мл яблочного сока и смешать с ромом, затем влить в стакан. Залить имбирным пивом и размешать все. Мохито по яблочно-имбирному рецепту готов.

Вариант без алкоголя исключает имбирное пиво и ром. Вместо пива, берите газированную воду. При приготовлении сначала истолките корень имбиря, затем остальные компоненты вливайте в вышеуказанном порядке.

С текилой

Колотый лед – 200 гр.;

Вода фильтрованная – 200 мл;

Текила – 100 гр.;

Лимон – 1 шт.;

Сахар в виде песка – 4 ст. л.;

Вода с газом – 200 мл.

Для этого рецепта берите следующее:

В небольшую кастрюлю всыпьте коричневый сахар, влейте воду и дождитесь кипения, непрерывно помешивая жидкость. Когда сахар полностью растворится, снимите с огня. Сироп должен остыть. Затем процедите его.

Из лимона выдавите сок и влейте в высокий стакан, затем влейте текилу, газированную воду и наш сироп.

Перемешайте напиток и подавайте с долькой лимона на краю стакана.

С земляникой

Ягоды земляники – 12 шт.;

Вода с газом или аналогичный напиток – 250 мл;

Лимон – 1 шт.;

Сахарная пудра или песок – 3 ст. л.;

Ром – 50 г;

Дробленый лед.

Этот рецепт потребует следующих ингредиентов:

Землянику предварительно вымойте в проточной воде и пропустите через блендер. В глубокий стакан поместите дольки одного лимона. Истолките до появления сока, постепенно всыпая туда сахар. Затем объедините смесь с пюре из земляники. Наполните стакан льдом, налейте газированную воду, ром и смешайте все.

С квасом

Квас – 150 мл;

Лимон – 1 шт.;

Сок лимона – 3 ч. л.;

Белый ром – 25 мл;

Коричневый сахар – 1 ст. л.;

Лед – по желанию.

Мохито с квасом делается из следующих ингредиентов:

Дольки лимона и сахар измельчить мадлером. Как только сахар растворился, влить смесь в фужер через сито, затем добавить ром. Наполнить фужер льдом доверху и влить квас. Осталось надеть на бокал кружочек лимона и нацепить листик мяты. Можно наслаждаться готовым коктейлем.

С базиликом

Плоды лайма – 1 шт.;

Сахар: в виде сиропа или песок – 2 ст. л.;

Ром: белый или золотистый – 30 мл;

Листья базилика – 8-10 шт.;

Лед – 200 гр.;

Газированная вода.

Макита с базиликом обладает необычным вкусом. В этом можно убедиться на личном опыте. Для эксперимента берите следующие ингредиенты:

Чтобы получить основу, отправьте дольки лайма, сахар, ром и листья базилика в высокий стакан. Подавите мадлером до появления сока и аромата. Положите в стакан лед, налейте газированную воду и подавайте.

Итальянский вариант

Игристое вино – 30 мл;

Ром: по рецепту – белый, но можно использовать и золотистый в объеме 45 мл;

Ваш любимый ликер – 20 мл;

Сахар: в виде сиропа или песок – 20 мл;

Лимонный сок – 20 мл;

Лед.

Мохито по-итальянски состоит из следующих компонентов:

В шейкер влейте лимонный сок, сахарный сироп, ликер и белый ром. Перемешайте все и залейте в охлажденный бокал. В конце выложите лед и влейте игристое вино. Подавайте с листиками мяты.

Ежевичный в черном

Половинка лайма;

Лед – 200 гр.;

Ягоды ежевики – 120 г;

Белый ром – 50 мл;

Сироп ежевики – 20 г;

Газировка или Спрайт – 100 мл;

Ежевичный Мохито состоит из следующих компонентов:

Основу напитка составляет содовая – любая газированная вода. Но прежде чем влить ее, разрежьте лайм на 3 дольки и бросьте в стакан. Сверху кладите ягоды ежевики. Затем раздавите их вместе до появления сока. После этого наполните стакан льдом, следом влейте белый ром и ежевичный сироп. Аккуратно перемешайте слои. Напиток готов!

Для эстетичности украсьте стакан перед подачей.

Гранатовый

Ром – 100 мл;

Лайм – 1 шт.;

Содовая – 150 г;

Сахар-песок – 2 ст. л.;

Гранат – 1 шт.;

Дробленый лед – по предпочтениям.

Мохито с гранатом получается ярким и вкусным. Коктейль обладает приятной кислинкой. Для приготовления такой нетривиальной версии напитка берите следующие компоненты:

Вскройте гранат и извлеките зернышки, поместите их в глубокий стакан, посыпьте сахаром. Подавите их с помощью мадлера или деревянной ложки. Следом добавьте дробленый лед, лайм, нарезанный ломтиками, влейте ром, сироп и содовую. Перемешайте напиток и подавайте с украшением из фруктов.

Пивной

Лайм – 0,5 шт.;

Ром: предпочтителен белый в объеме 50 мл;

Тростниковый сахар – 20 гр.;

Светлое пиво – 500 мл;

Лед.

Для приготовления этого коктейля возьмите следующие ингредиенты:

Нам потребуется извлечь сок из половинки лайма. В шейкер поместите листочки мяты, ром и влейте сок лайма. Хорошенько встряхните смесь и перелейте в высокий стакан, наполните стакан льдом и влейте пиво. Коктейль готов!

Мандариновый

Мандарины – 3 шт.;

Лайм – 1 шт.;

Белый ром – 40 мл;

Сахар или сироп – 3 ст. л.;

Вода с газом или другой аналог для основы напитка – 200 мл;

Лед – согласно предпочтениям.

Рецепт Мохито со вкусом тропических фруктов, в частности, мандарина, готовится из следующих продуктов:

Мандарин очистите от кожуры и удалите косточки, затем пропустите через блендер. Процедите через сито, чтобы прожилки не попали в напиток. В высокий стакан измельчите листья мяты с дольками лайма, постепенно вливая сахарный сироп. В полученную массу влейте мякоть мандарина, газированную воду, ром и засыпьте лед.

В качестве украшения используйте дольку лайма и листик мяты.

Домашний виноградный

Для приготовления виноградного Мохито по такому простому рецепту нужны сладкие сорта винограда. Например, Изабелла. Его нам понадобится 200 гр.

Что нужно из других продуктов?

Мята – 4 веточки;

Белый ром – 50 мл;

Дробленый лед – 200 гр.;

Газированная вода или Спрайт.

Из винограда необходимо выжать сок. Для этого можете разминать ягодки руками или подавить их мадлером в посуде. Сцедите его через сито, чтобы жмых и косточки остались отдельно.

Затем на дно глубокого стакана поместите мяту и дробленый лед, сверху влейте ром, добавьте виноградный сок и газированную воду, как указано в рецепте. Коктейль готов к употреблению.

С тоником и водкой

Ваш любимый тоник – 0,5 л.;

Плоды лайма – 1 шт.;

Горстка свежей мяты;

Сахар – 3 ст. л.;

Водка – 50 мл;

Лед.

Для этого простого рецепта подготовьте следующее:

Листики мяты разомните в руках и разложите на дне глубокого стакана, предварительно порвав на кусочки. Выдавите сок из половины лайма, вторую половину разрежьте на дольки. Мяту в стакане посыпьте сахаром, выложите дольки лайма и подавите все до появления сока.

Наполните стакан льдом, влейте туда водку, а следом сок лайма – все согласно рецепту.

Залейте содержимое тоником, украсьте листиком мяты и целой долькой лайма. Наслаждайтесь Мохито!

Диетический рецепт

Вода или тоник – 1 л;

Сахар – 5 ст. л.;

Листики свежей мяты – 4 веточки;

Лайм – 2 шт.;

Водка – 20 г;

Лед.

Диетический Мохито можно приготовить из следующих ингредиентов:

Лайм нарежьте на дольки, выложите в посуду, листья мяты порвите на куски и раскидайте поверх лайма. Содержимое посыпьте сахаром и подавите ложкой или мадлером до появления сока. Далее по рецепту в массу отправляем лед и водку, наполняем стакан водой. Коктейль можно пить сразу.

С перцем

Сок лайма – 40 мл;

Водка – 50 мл;

Лимон – 1 шт.;

Красный перец – 1 шт.;

Зеленый перец – 1 шт.;

Мята – 5 веточек;

Сахарный сироп – 4 ст. л.;

Вода с газом или аналог – 300 мл.

Этот необычный рецепт крепкого Мохито должен состоять из следующих продуктов:

Сахарный сироп, сок лайма и водку взболтайте в шейкере, как указано в классическом рецепте. Лимон разрежьте на дольки, перец – на несколько частей, добавьте их в шейкер, положите туда же листья мяты и взбалтывайте еще несколько минут. Полученную массу влейте в высокий стакан, куда и влейте газированную воду. Мохито готов к подаче.

Малиновый

Ягоды малины – 200 гр.;

Лайм – 1 шт.;

Половинка лимона;

Сахар – 3 ст. л.;

Вода с газом для основы – 200 мл;

Лед;

Ром – 50 мл;

Листья мяты – 3 веточки.

Подготовьте следующие ингредиенты:

Малину переберите и пропустите через блендер. В другой посуде истолките дольки лайма, лимона и листья мяты, постепенно добавляя сахар до его полного растворения. Массу влейте в высокий стакан, добавьте в него мякоть малины, наполните стакан льдом, влейте газированную воду и ром – все как по рецепту.

Грязный Мохито

Лайм – 1 шт.;

Сахар – 2 ст. л.;

2 веточки из свежих листиков мяты;

Водка – 50 мл;

Спрайт – 200 мл;

Лед – 5-6 кубиков.

Оригинальное название этого коктейля – dirty mojito. Готовится из следующих компонентов:

Дольки лайма и листики мяты подавите в стакане. Когда появится сок, кладите сахар, влейте немного Спрайта и смешайте до растворения сахара. Затем влейте водку, наполните стакан Спрайтом, закиньте в него лед, украсьте веточками мяты и наслаждайтесь напитком. Как видите, рецепт довольно прост в исполнении.

Королевский Мохито с просекко

Просекко – 30 мл;

Ром: предпочтительно белый – 50 мл;

Сахарный сироп – 3 ст. л.;

Сок лайма – 10 мл;

Листики мяты – 3 веточки;

Вода с газом или аналогичный напиток – 200 мл;

Лед – 200 гр.

Просекко – это игристое вино, с помощью которого можно приготовить королевский Мохито. Состоит он из следующих ингредиентов:

В бокал для вина выложите листики мяты, сверху кладите лед, влейте сок лайма, затем сахарный сироп и белый ром. Влейте Просеко небольшими частями. Размешайте коктейль, досыпьте лед и подавайте с листочками мяты и долькой лайма.

Черничный с водкой

Ягоды черники – 200 гр.;

Лайм – 1 шт.;

Лимон – 0,5 шт.;

Сахар – 3 ст. л.;

Мята – 3 веточки;

Газированная вода – 200 мл;

Водка – 50 мл;

Лед – по вкусу.

Для этого рецепта берите следующие ингредиенты:

Ягоды черники пропустите через блендер или истолките в ступке. Пюре пропустите через сито. В другом стакане истолките листья мяты с дольками лайма и лимон, постепенно добавляя сахар. Влейте сюда сок черники, наполните стакан льдом, влейте водку, затем газированную воду. Украсьте стакан долькой лимона и листиком мяты. Мохито готов.

НаноМохито

Сок лайма, свежевыжатый – 30 мл;

Сахарный сироп – 75 мл;

Белый ром – 60 мл;

Лед в кубиках – 300 г;

Листья мяты – 20 шт.;

Белок 6 перепелиных яиц;

Газировка – 150 мл;

Ангостура – 3 мл.

Как приготовить наноМохито? Помимо основных ингредиентов классического рецепта, потребуется еще несколько видов ягод. Мы берем ягоды клубники, ежевики и малины по 20 гр. Также потребуется ангостура – специальная крепкая настойка для коктейлей, в состав которого входит спирт 45% крепости. Ну и остальные ингредиенты:

НаноМохито, согласно рецепту, подается в стопках. Данная пропорция компонентов рассчитана на 4 человек.

А для приготовления подходит тот же высокий стакан. Влейте в него треть сахарного сиропа (это 25 мл в данном случае) ром, 10 мл сока лайма и ангостуру. Наполните стакан кубиками льда и перемешайте ложкой. Смесь разливается по стопкам через стейнер.

Далее по рецепту белки перепелиных яиц следует взбить блендером с добавлением листьев мяты и сахарного сиропа. Взбивать следует до появления пенки. Готовую массу разбавьте газировкой и перелейте в стопки, сверху посыпьте ягодами и приложите листик мяты для украшения. Коктейль готов.

Что это за коктейль?

Этот популярный коктейль первым был изготовлен американцами на Кубе. Ему более 200 лет. В основе рецепта лежал популярный американский напиток «Мятный джулеп».

В какой посуде подают?

Мохито подают в высоких бокалах. Алкогольный Мохито иногда разливают в толстостенные стаканы. Первый Мохито в бутылках выпущен в 2010 году под маркой Bacardi.

Постепенно рецепт распространялся по миру. Сегодня Мохито входит в десятку самых популярных коктейлей. Не существует ни одного современного бара, где не подается Мохито.

В барах Мохито подают с двумя трубочками в одном бокале. В этом есть свой смысл. Лед в напитке образует на поверхности ледяную корку, поэтому через вторую трубочку во время питья выходит газ из содовой. Температура коктейля должна быть 10-15 градусов.

Крепость

Состав продукта и пропорции

Основной ингредиент в рецепте Мохито – ром. Согласно рекомендациям барменов, не следует торопиться сделать лучший Мохито, добавив в него дорогой ром. Для начала попробуйте простые варианты.

В Bacardi mojito градус крепости равен 14,9. В барных Мохито крепость варьирует от 8 до 12%.

Почти во всех рецептах рекомендуется использовать белый ром, который не обладает длительной выдержкой. Он имеет нейтральный вкус и аромат. Напитки же с длительной выдержкой обладают уникальными нотками и в смеси с другими компонентами могут проявить себя неожиданно. Белый ром в этом отношении неприхотлив.

Другой важный компонент в рецептах – листья мяты. В идеале это должна быть перечная мята. Для добавления в коктейль подходят только листья, а не стебель, который обладает горьким вкусом. Чтобы не перебить аромат остальных ингредиентов, на 1 порцию Мохито добавляют не больше 5-7 веточек.

Важно: лимонная мята для коктейля не подходит. Лимонная или кошачья мята – это мелисса, не мята вовсе.

Многие путают лайм и лимон. Лайм – это цитрусовый с зеленой кожурой. Его не получится заменить лимоном или лимонным соком. Для рецептов Мохито годятся только плоды с крепкой кожурой. Он должен выглядеть блестящим и упругим.

Сок из него, к сожалению, в домашних условиях нельзя заготовить впрок. В противном случае эфирные масла улетучиваются и коктейль будет не таким эффектным, как в баре.

Вариации коктейля

Существует множество вариантов рецептов. Классический рецепт от Джейми Оливера состоит из белого рома, сахара, содовой, мяты и лайма. Неофициальные версии напитка подразумевают добавление экзотических фруктов, ягод, шоколада и других менее стандартных компонентов.

В некоторых рецептах светлый ром заменяется на джин, вместо сока лайма рекомендуют использовать лимонный сок, а также добавить тоник и другие напитки. Диетический вариант предполагает добавление фильтрованной или минеральной воды вместо сладкого газированного тоника.

Энергетическая ценность на 100 гр. продукта

В составе большинства рецептов всего 74 ккал на 100 гр. напитка. Белки и жиры не содержатся, а вот углеводов – 17 гр. В состав Мохито также входят витамины РР, В2 и минералы - калий, натрий, фосфор, железо и магний.

Необходимые основные ингредиенты на 1 порцию

Сахарный сироп – не более 2 ст. л.;

Лайм – 0,5 или 1 шт.;

Мята – максимум 5 веточек;

Белый ром – 50 мл;

Лед – нет ограничений;

Содовая – 200-300 мл.

На одну порцию по рецепту рекомендуется брать ингредиенты в следующих пропорциях:

Как красиво подать Мохито и как правильно пить

шпажки, зонтики, трубочки разных форм и цветов;

листья мяты;

дольки лимона, лайма или апельсина;

целые ягоды: малина, клубника, ежевика и т. д.;

коктейльная Вишня;

кусочки других тропических фруктов.

В качестве украшения по рецепту применяются следующие варианты:

Один из секретов барменов – сахарный ободок на стакане. Чтобы получить такой эффект, край стакана смачивается водой, стакан переворачивается, ставится на доску с сахарным песком и немного прокручивается. Если сахарный песок предварительно пропитать апельсиновым или клубничным соком, то контур получится цветным.

Напиток подают с фруктами или без закуски. Если коктейль подается на вечеринке, то его дополняют горячие блюда и мясо. Пить принято небольшими глотками, наслаждаясь богатым вкусом.

Заключение

Важно: в заготовку нельзя включать содовую и ром. Первая просто выдохнется и не сможет порадовать вас колючими бульками, а ром – испарится.

Мохито – летний напиток, но при желании им можно наслаждаться в любое время года. Вариативность рецептов открывает широкий простор для фантазии. Ингредиенты доступные. Приготовление по любому из указанных рецептов занимает минимум времени. В жаркое время года заготовку можно приготовить впрок и поставить в холодильник, чтобы наслаждаться им целый день.Я с вами попрощаюсь до следующей подборки. Чтобы не пропустить интересные рецепты, подпишитесь на наш сайт и читайте лучшие рецепты первыми. И поделитесь статьей в своих социальных сетях, чтобы ваши друзья знали, что приготовить, если вы вдруг пожалуете в гости!