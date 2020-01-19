Шестого февраля все бармены мира будут отмечать свой профессиональный праздник. В преддверии этого события, я решил найти и попробовать 7 самых оригинальных и необычных коктейлей от лучших барменов Москвы.

Кто для вас бармен? Личный психолог за барной стойкой, жилетка, в которую можно поплакаться, когда постигла неудача? Или может быть виртуоз, мастерски смешивающий алкогольные напитки, которые помогут расслабиться после тяжелого дня?

Я решил лично пообщаться с самими барменами и узнать ответ на этот вопрос из первых уст. Все они сошлись в одном: бармен – это самый настоящий художник, только работает он не с помощью кисточки и краски, а со вкусом и эстетическим оформлением напитков.

Конечно, среди тех, с кем мне довелось пообщаться, встречались молодые ребята и девушки, которые пришли в профессию лишь с целью заработать денег. Но в большинстве своем бармены – это люди, которые действительно полностью отдаются профессии и любят свое дело.

Как бармены придумывают коктейли

У каждого уважающего себя бармена должен быть в активе свой фирменный коктейль. Каким образом создается алкогольный шедевр? При создании новой рецептуры каждый творец уделяет внимание не только самой технологии приготовления, но и внешнему обрамлению своего шедевра.

Коктейль должен притягивать к себе эстетическим внешним видом, чтобы клиент захотел попробовать именно его.

Довелось мне как-то побывать в баре «Пятница» в Москве. У бармена этого заведения, Олега Шибаева, мне удалось выяснить, каким образом создаются фирменные коктейли. Оказалось, что секрет эксклюзивного напитка прост: в нем должны сочетаться три элемента – запах, вкус и послевкусие. Если два из них совпадают – напиток считается удачным, если три – он практически идеален.

Какие приспособления нужны для приготовления коктейлей в домашних условиях

Но что же делать, если у вас нет возможности посещать различные заведения, чтобы на месте оценить предлагаемые напитки? Выход есть! Даже в домашних условиях, при наличии определённых барменских приспособлений и ингредиентов, возможно самостоятельно приготовить самые разнообразные коктейли.

Для этого нам понадобятся вдохновение, шейкер, стрейнер, джиггер, мадлер и барная ложка.

Шейкер будем использовать для смешивания составных частей напитка. При помощи стрейнера мы будем задерживать кубики льда и кусочки фруктов при переливании в бокал. Джиггер нам послужит мерным стаканчиком. Им мы точно отмерим нужное количество необходимого ингредиента.

Барным пестиком или мадлером воспользуемся, когда нужно будет отжать сок из фруктов или ягод. Ну и барной ложкой в виде спирали будем пользоваться при создании многослойных напитков.

4 лучших крепких коктейля

Если вы предпочитаете крепкие коктейли, то Александр Кан – шеф-бармен и один из владельцев «Time Out Bar», настоятельно рекомендует попробовать «Гранатовый тини». Несмотря на значительную порцию джина, этот напиток очень мягкий и невероятно вкусный. Если вы -проверенный алкоголем человек, то даже вас три небольшие порции гранатового тини, сделают откровенно пьяным.

Рецептура до неприличия проста: 50 мл лондонского сухого джина смешиваются с лимонным и гранатовым соками, добавляют немного сахарного сиропа и конечно кубики льда. Коктейль готов.

А вот Наталья Давыдова – шеф-бармен Ragout, предлагает продегустировать оригинальный коктейль «Ragout Декабрь».

Для приготовления понадобятся: спелая хурма, кубинский ром, лимонный сок, Pacharán (Пачаран) и сахарный сироп. Возьмите половину хурмы, хорошенько разомните ее с лимонным соком, добавьте сахарный сироп, ром и пачаран. В результате вы получаете сочный, вкусный и солнечный дижестив (напиток, подающийся после еды).

Побывав в баре «George Best», я узнал, что гордостью его бар-менеджера – Павла Журавлева, является авторский коктейль «Mad Season». Но попробовать его вы сможете исключительно в самом заведении, так как для его приготовления используется биттер собственного производства.

В состав коктейля входят: бренди на настойке тайского манго, сок лимона, желтый Шартрез (Chartreuse), сахарный сироп и авторский биттер.

Если вы – поклонник необычных вкусовых сочетаний, то коктейль «Syunik Old Fashioned» от Сейрана Геворкяна, шеф-бармена многих известных заведений Москвы – именно то, что вы ищете.

Главные ингредиенты этого напитка – бурбон, содовая, сахар, биттер Angostura (ангостура) и варенье из грецких орехов.

3 лучших легких коктейля

Мой поиск продолжается. Теперь я постараюсь отыскать авторские, не слишком крепкие, коктейли. И первой моей остановкой стал бар «Strelka». Познакомившись здесь с его бар-менеджером Сергеем Чесноковым, мой выбор пал на авторский коктейль «Стрелка Гимлет».

Для его приготовления смешивают 50 мл смородинового джина, 20 мл лаймового кордиала, свежевыжатый сок лайма и добавляют по вкусу биттер. Коктейль получается невероятно легким и вкусным.

Следующей моей остановкой стало заведение «Noor». Бар-менеджер Александра Чурилова настоятельно рекомендовала попробовать коктейль «Clover Club».

50 мл джина с 15 мл сухого вермута смешивают друг с другом, добавляют сироп из малины и лимонный сок, для декора используют свежую малину.

И третий коктейль, который мне хотелось бы отметить - «Grange Smoky John». Попробовать его вы сможете в баре «Time Out Bar».

В процессе его приготовления используется техника задымления. сосуд наполняют дымом из щепок яблочного дерева. Далее заливают в него смесь из виски, красного хереса, Angostura (ангостура), грейпфрутового сока и сиропа из этого же фрукта. Напиток вбирает в себя аромат дыма, а мы в результате можем насладиться непревзойденным и необычным вкусом этого напитка.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Берегите себя!

В барах Москвы вы найдете огромное количество разнообразных авторских коктейлей, сочетающих в себе разнообразные ингредиенты, которые смогут удовлетворить даже самого искушённого клиента.

Согласитесь, ли вы со мной? А вот какой напиток станет самым любимым и наиболее предпочтительным для вас - решаете только вы.