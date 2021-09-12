Приветствую вас, дорогой читатель!

Когда Пьер Периньон впервые дегустировал шампанское собственного производства, он позвал монахов и сказал им: «Сейчас я буду пробовать на вкус звезды!». Это романтическое определение хорошо подходит к разным сортам игристых вин, будь они сладкими или сухими.

Поэтому и смешанные с ними напитки получаются яркими, игривыми и чуточку дерзкими. Сегодня я расскажу вам про коктейль Беллини, который в народе называют также «персиковым шампанским».

Что это за коктейль

Коктейль Беллини пришел из Венеции – он был впервые приготовлен в 1940-е годы. Его изобрел Джузеппе Чиприани (Giuseppe Cipriani) – знаменитый владелец Harry’s Bar, который также считается создателем карпаччо (итальянское блюдо на основе говяжьей вырезки).

Чиприани хотел приготовить мягкий и вкусный сезонны напиток для артистической богемы, часто заходившей в его заведение (например, постоянными гостями бара были Эрнест Хемингуэй и Синклер Льюис). Для того он смешал игристое вино Просекко и нежное персиковое пюре.

Получившийся коктейль имел необычный цвет, напомнивший Чиприани то, каким изображал одеяние ангелов итальянский художник Джовани Беллини. В честь него напиток и получил свое название. Кто-то, впрочем, связывает его названием с именем другой итальянской знаменитости – композитора Винченцо Беллини (Vincenzo Bellini).

Через некоторое время коктейль стал популярным в нью-йоркском заведении этого же владельца. А когда Чиприани стал производить персиковое пюре сам, а не заказывать, он включил Беллини в постоянное меню.

Интересный факт: название коктейля Беллини связано не только со знаменитыми художниками или композиторами. Сейчас активно снимается венгерская звезда фильмов для взрослых, которая взяла себе псевдоним Анита Беллини.

В какой посуде подают

Коктейль Беллини подают в высоком бокале для шампанского – флюте. Благодаря удлиненной узкой форме, такой бокал долго не выпускает газ из игристых вин, и напиток сохраняет свой вкус.

Если под рукой нет флюта, то в одомашненная версия коктейля может быть подана в коктейльном хайболе (высокий стакан в форме цилиндра, часто декорированный) или коллинзе (узкий высокий стакан для лонгдринков).

Интересный факт: некоторые бармены считают традиционной подачу Беллини именно в хайболе. Все дело в том, что этот бокал был фирменным у Harry’s Bar, где и был придуман коктейль.

Состав продукта

В список компонентов классического Беллини входят игристое вино (сухое) и персиковое пюре. Рецептура очень простая и не требует никаких дополнений, кроме, возможно, сахарного сиропа (его добавляют в тех случаях, когда сладости из персика не хватает).

Вариации коктейля

Есть несколько официальных версий Беллини с различными пюре: Пуччини – с мандариновым, Россини – с клубничным, Тинторетто – с гранатовым соком.

Традиционный Беллини включает в себя только игристое вино (поскольку история коктейля началась в Венеции, используют итальянский Просекко) и пюре из персиков. Постепенно стали распространяться разновидности Беллини, в которые добавляют водку, вермут (например, Мартини/Martini), джин (например, Бифитэр/Beefeater) или исключают алкоголь вовсе.

Существуют также любительские версии коктейля, для приготовления которых заменяются некоторые ингредиенты или добавляют новые. О таких интересных Беллини я тоже расскажу ниже.

Энергетическая ценность на 100 г продукта

Обратите внимание: в одной порции Беллини содержится 150-200 г, поэтому если вы считаете калорийность своего рациона, то не забудьте умножить энергетическую ценность 100 г коктейля на фактически выпитый объем.

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

В 100 г коктейля Беллини содержится около 50 килокалорий. Жиров или белков в нем практически нет, а основная энергетическая ценность приходится на углеводы.Перед тем как приготовить коктейль Беллини, нужно определиться с персиками. Все дело в том, что в рецепте идет персиковое пюре, и его можно либо приготовить самостоятельно из фруктов и сахара, либо купить уже готовое. Пюре для баров продается в специальных бутылочках, из которых удобно выдавливать нужное количество продукта.

Одним из самых популярных производителей пюре является французская фирма Monin (она же выпускает и знаменитые сиропы). Их продукты всегда вкусные и достаточно качественные, без лишней химии.

Если вы хотите купить пюре для Беллини у другого производителя, то обязательно обратите внимание на состав: привкус химии способен загубить даже самый искусно приготовленный коктейль.

Пошаговый рецепт как сделать коктейль в домашних условиях

Классический рецепт

Далее я расскажу вам о восьми вариантах, как можно готовить Беллини. Среди рецептов будут и классические варианты, и совсем неожиданные – например, коктейль… с сыром. Ох уж эти итальянцы, от их кухни часто не знаешь, чего ожидать! Хотя, от их кухни всегда можно ожидать сыра, что уж греха таить.Итак, начнем с традиционного Беллини. Необходимые ингредиенты: игристое вино Просекко (100 мл), персиковое пюре (20 г), лимонный сок и сахарный сироп (необязательны).

Процесс приготовления:

В специальный стакан для смешивания коктейлей (они есть в барах, а дома можно взять любой стакан) положить пюре. Сбрызнуть пюре лимонным соком и добавить сахарного сиропа, если хочется сделать вкус более ярким. Аккуратно залить все игристым вином, добавить несколько кубиков льда. Перемешать. Через ситечко перелить коктейль в бокал – так, чтобы лед в него не выпал.

Я описал простой вариант приготовления Беллини с уже готовым пюре. Если вы хотите обработать персики самостоятельно, то их нужно будет очистить от кожуры и косточек и перемолоть в блендере вместе с сахаром.

Безалкогольный вариант

А вместо игристого вина можно выбрать что-то из шампанского специального, безалкогольного (ищите сухое, а не детское) или взять содовую.

Алкогольный Беллини можно не всем: если вы водите автомобиль, ждете ребенка или просто не хотите пить спиртное, то вы можете попробовать софт-вариант коктейля. Для его создания вам тоже потребуется персиковое пюре, сахарный сироп и лимонный сок.

Процесс приготовления тоже не отличается от классического коктейля: пюре и дополнительные ингредиенты нужно поместить на лед, после чего залить газированным напитком, перемешать и перелить коктейль в бокал охлажденным.

Рецепт с шампанским

Просекко называется не определенный сорт шампанского, как можно подумать, а итальянское сухое игристое вино. Причем шампанское (тоже игристое вино, но которое производится во Франции в провинции Шампань) является его основным конкурентом.

Им вы и можете заменить Просекко в коктейле Беллини, если готовить по оригинальному рецепту у вас нет возможности.

Процесс приготовления коктейля с шампанским ничем не отличается от классического варианта – все смешать на льду, охладить и перелить в бокал.

Важно! Обратите внимание на то, какое шампанское вы покупаете для коктейля. Берите только качественные продукты – винные напитки по совсем бюджетной цене часто имеют плохой вкус и безобразно влияют на самочувствие.

Беллини с грушевым соком

Очень интересный рецепт, который напомнит вам дюшес… только алкогольный. Для приготовления потребуется: грушевый сок (20 мл), джин (30 мл), Просекко.

Джин и грушевый сок нужно встряхнуть в шейкере вместе со льдом. Потом перелить получившуюся смесь в бокал, сверху залить охлажденным игристым вином и добавить пару листочков мяты для украшения и особенного аромата.

Белини с клубникой

У клубничного Беллини есть собственное название – Россини. Он готовится на основе клубничного пюре: вы можете сделать его самостоятельно в блендере из свежих ягод и сахара, либо взять готовое.

Процесс приготовления не отличается от традиционного – пюре и лимонный сок (если хотите кислинки) вылить на лед, добавить игристого вина и хорошо перемешать, после чего перелить охлажденный напиток в основной бокал.

Важно! Если вы редко готовите коктейли, то я не рекомендую приобретать готовое пюре в бутылках. Оно является органическим продуктом и быстро испортится даже в холодильнике до того, как вы его используете. Поэтому, если у вас разовые эксперимент – лучше купить немного свежих ягод или фруктов.

Фокачча с сыром bellini

Благодаря сладкому вкусу, Беллини считается десертным коктейлем, поэтому пить его нужно после основного приема пищи.

Если вы или ваша итальянская жена хотите устроить настоящий итальянский ужин, то вы можете самостоятельно приготовить дома фокаччу (это лепешка из пшеничной муки с голубым сыром), пасту (Карбонару с беконом, Болоньезе с мясом, с морепродуктами или овощами – видов огромное множество) или лазанью.

А в конце завершить пиршество сладким персиковым коктейлем – получится вкусно, органично, и если хотите – романтично.

На основе шампанского

Если вы хотите приготовить Беллини с шампанским, то оно должно быть сухим. Сладкий вкус будет перебивать аромат персика. Кстати, именно поэтому для коктейля рекомендуется все же использовать игристое вино.

Дело в том, что шампанское имеет более насыщенный и резкий вкус, который будет в какой-то мере заглушать персик.

Существует еще один очень похожий коктейль – он называется Адалор. Чтобы его приготовить, нужно размять на дне бокала мякоть персика и залить его шампанским.

Клубнично-лимонный беллини

Для того чтобы приготовить этот интересный вариант коктейля, вам потребуется: ягоды клубники (75 г), сахарный сироп (2 чайных ложки), лимонный сок (20 мл), розовая вода (15 мл), игристое сухое вино.

Процесс приготовления:

В блендер сложить ягоды, вылить на них сахарный сироп и лимонный сок. Все тщательно перемолоть так, чтобы получилась однородная масса (жидкий вариант пюре). Охладить шампанское и перемолотую клубнику в холодильнике. Бокалы тоже можно предварительно охладить, чтобы они лучше держали температуру коктейля. Вылить клубнику в бокал, сверху залить игристым вином (лейте аккуратно, по стенке, чтобы вино сильно не пенилось).

Розовую воду найти бывает нелегко. Вместо нее, вы можете использовать сироп розы (он есть у Monin) или апельсиновый ликер (Куатро или Трипл-сек).

Персиковый bellini cocktail

Оригинальный Bellini cocktail, который готовят в Италии, делается из настоящих фруктов. Помните, я говорил, что Джузеппе Чиприане наладил производство персикового пюре гораздо позже, чем придумал свой коктейль? Сейчас оно поставляется в Harry’s Bar под лаконичным названием Bellini base («основа для Беллини»).

Изначально для Беллини использовались персики, которые, согласно итальянской традиции, мариновались в белом вине. А уже во время приготовления коктейля в него добавлялось пару капель вишневого или малинового сока для придания розового оттенка. Сейчас для этого можно использовать любой ягодный сироп или гренадин.

Есть и совсем простой рецепт домашнего Беллини: смешать персиковый сок и шампанское. Но это слишком скучный вариант для тех, кто хочет оценить богатство вкуса настоящего коктейля.

Видео приготовления

Для того чтобы лучше разобраться с техникой приготовления коктейлей, всегда лучше смотреть на фото или видео – чтобы представлять, что должно получаться. Я предлагаю вам ознакомиться со следующим роликом (в нем бармен готовит традиционный Беллини и рассказывает о различных нюансах):

https://youtu.be/WgRnvV0nFBA

Как правильно подавать и пить

Для украшения Беллини обычно используются твисты. Это красивые завитки из цедры лимона, апельсины или грейпфрута. Чтобы его сделать, нужно аккуратно отрезать тонкую полоску из кожуры и нанизать ее спиралью на специальный нож.

Либо можно сделать на полоске маленький надрез и развернуть края в противоположные стороны.

Ну а пить Беллини нужно так, как именно вам нравится. Но не рекомендую сильно затягивать – даже во флюте игристое вино будет постепенно выдыхаться.

Заключение

Как мы можем увидеть, Беллини ассоциируется со всеми коктейлями, которые заливаются игристым вином. Многие и них получили свои названия – например, Мимоза или Пуччини.

Поэтому, если вы можете подготовить сразу несколько основ-пюре и пробовать миксовать их с игристом вином, добавляя дополнительные ингредиенты - возможно, какой-то эксперимент понравится вам даже больше оригинального коктейля.

