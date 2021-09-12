Приветствую вас, дорогой читатель!
Когда Пьер Периньон впервые дегустировал шампанское собственного производства, он позвал монахов и сказал им: «Сейчас я буду пробовать на вкус звезды!». Это романтическое определение хорошо подходит к разным сортам игристых вин, будь они сладкими или сухими.
Поэтому и смешанные с ними напитки получаются яркими, игривыми и чуточку дерзкими. Сегодня я расскажу вам про коктейль Беллини, который в народе называют также «персиковым шампанским».
Что это за коктейльКоктейль Беллини пришел из Венеции – он был впервые приготовлен в 1940-е годы. Его изобрел Джузеппе Чиприани (Giuseppe Cipriani) – знаменитый владелец Harry’s Bar, который также считается создателем карпаччо (итальянское блюдо на основе говяжьей вырезки).
Чиприани хотел приготовить мягкий и вкусный сезонны напиток для артистической богемы, часто заходившей в его заведение (например, постоянными гостями бара были Эрнест Хемингуэй и Синклер Льюис). Для того он смешал игристое вино Просекко и нежное персиковое пюре.
Получившийся коктейль имел необычный цвет, напомнивший Чиприани то, каким изображал одеяние ангелов итальянский художник Джовани Беллини. В честь него напиток и получил свое название. Кто-то, впрочем, связывает его названием с именем другой итальянской знаменитости – композитора Винченцо Беллини (Vincenzo Bellini).
Через некоторое время коктейль стал популярным в нью-йоркском заведении этого же владельца. А когда Чиприани стал производить персиковое пюре сам, а не заказывать, он включил Беллини в постоянное меню.
Интересный факт: название коктейля Беллини связано не только со знаменитыми художниками или композиторами. Сейчас активно снимается венгерская звезда фильмов для взрослых, которая взяла себе псевдоним Анита Беллини.
В какой посуде подаютКоктейль Беллини подают в высоком бокале для шампанского – флюте. Благодаря удлиненной узкой форме, такой бокал долго не выпускает газ из игристых вин, и напиток сохраняет свой вкус.
Если под рукой нет флюта, то в одомашненная версия коктейля может быть подана в коктейльном хайболе (высокий стакан в форме цилиндра, часто декорированный) или коллинзе (узкий высокий стакан для лонгдринков).
Интересный факт: некоторые бармены считают традиционной подачу Беллини именно в хайболе. Все дело в том, что этот бокал был фирменным у Harry’s Bar, где и был придуман коктейль.
Состав продукта
Вариации коктейляТрадиционный Беллини включает в себя только игристое вино (поскольку история коктейля началась в Венеции, используют итальянский Просекко) и пюре из персиков. Постепенно стали распространяться разновидности Беллини, в которые добавляют водку, вермут (например, Мартини/Martini), джин (например, Бифитэр/Beefeater) или исключают алкоголь вовсе.
Существуют также любительские версии коктейля, для приготовления которых заменяются некоторые ингредиенты или добавляют новые. О таких интересных Беллини я тоже расскажу ниже.
Энергетическая ценность на 100 г продуктаВ 100 г коктейля Беллини содержится около 50 килокалорий. Жиров или белков в нем практически нет, а основная энергетическая ценность приходится на углеводы.
Обратите внимание: в одной порции Беллини содержится 150-200 г, поэтому если вы считаете калорийность своего рациона, то не забудьте умножить энергетическую ценность 100 г коктейля на фактически выпитый объем.
Необходимые ингредиенты на 1 порциюПеред тем как приготовить коктейль Беллини, нужно определиться с персиками. Все дело в том, что в рецепте идет персиковое пюре, и его можно либо приготовить самостоятельно из фруктов и сахара, либо купить уже готовое. Пюре для баров продается в специальных бутылочках, из которых удобно выдавливать нужное количество продукта.
Одним из самых популярных производителей пюре является французская фирма Monin (она же выпускает и знаменитые сиропы). Их продукты всегда вкусные и достаточно качественные, без лишней химии.
Пошаговый рецепт как сделать коктейль в домашних условияхДалее я расскажу вам о восьми вариантах, как можно готовить Беллини. Среди рецептов будут и классические варианты, и совсем неожиданные – например, коктейль… с сыром. Ох уж эти итальянцы, от их кухни часто не знаешь, чего ожидать! Хотя, от их кухни всегда можно ожидать сыра, что уж греха таить.
Классический рецептИтак, начнем с традиционного Беллини. Необходимые ингредиенты: игристое вино Просекко (100 мл), персиковое пюре (20 г), лимонный сок и сахарный сироп (необязательны).
Процесс приготовления:
- В специальный стакан для смешивания коктейлей (они есть в барах, а дома можно взять любой стакан) положить пюре.
- Сбрызнуть пюре лимонным соком и добавить сахарного сиропа, если хочется сделать вкус более ярким.
- Аккуратно залить все игристым вином, добавить несколько кубиков льда. Перемешать.
- Через ситечко перелить коктейль в бокал – так, чтобы лед в него не выпал.
Я описал простой вариант приготовления Беллини с уже готовым пюре. Если вы хотите обработать персики самостоятельно, то их нужно будет очистить от кожуры и косточек и перемолоть в блендере вместе с сахаром.
Безалкогольный вариантАлкогольный Беллини можно не всем: если вы водите автомобиль, ждете ребенка или просто не хотите пить спиртное, то вы можете попробовать софт-вариант коктейля. Для его создания вам тоже потребуется персиковое пюре, сахарный сироп и лимонный сок.
Процесс приготовления тоже не отличается от классического коктейля: пюре и дополнительные ингредиенты нужно поместить на лед, после чего залить газированным напитком, перемешать и перелить коктейль в бокал охлажденным.
Рецепт с шампанскимПросекко называется не определенный сорт шампанского, как можно подумать, а итальянское сухое игристое вино. Причем шампанское (тоже игристое вино, но которое производится во Франции в провинции Шампань) является его основным конкурентом.
Им вы и можете заменить Просекко в коктейле Беллини, если готовить по оригинальному рецепту у вас нет возможности.
Процесс приготовления коктейля с шампанским ничем не отличается от классического варианта – все смешать на льду, охладить и перелить в бокал.
Важно! Обратите внимание на то, какое шампанское вы покупаете для коктейля. Берите только качественные продукты – винные напитки по совсем бюджетной цене часто имеют плохой вкус и безобразно влияют на самочувствие.
Беллини с грушевым сокомОчень интересный рецепт, который напомнит вам дюшес… только алкогольный. Для приготовления потребуется: грушевый сок (20 мл), джин (30 мл), Просекко.
Джин и грушевый сок нужно встряхнуть в шейкере вместе со льдом. Потом перелить получившуюся смесь в бокал, сверху залить охлажденным игристым вином и добавить пару листочков мяты для украшения и особенного аромата.
Белини с клубникой
Процесс приготовления не отличается от традиционного – пюре и лимонный сок (если хотите кислинки) вылить на лед, добавить игристого вина и хорошо перемешать, после чего перелить охлажденный напиток в основной бокал.
Важно! Если вы редко готовите коктейли, то я не рекомендую приобретать готовое пюре в бутылках. Оно является органическим продуктом и быстро испортится даже в холодильнике до того, как вы его используете. Поэтому, если у вас разовые эксперимент – лучше купить немного свежих ягод или фруктов.
Фокачча с сыром bellini
Если вы или ваша итальянская жена хотите устроить настоящий итальянский ужин, то вы можете самостоятельно приготовить дома фокаччу (это лепешка из пшеничной муки с голубым сыром), пасту (Карбонару с беконом, Болоньезе с мясом, с морепродуктами или овощами – видов огромное множество) или лазанью.
А в конце завершить пиршество сладким персиковым коктейлем – получится вкусно, органично, и если хотите – романтично.
На основе шампанскогоЕсли вы хотите приготовить Беллини с шампанским, то оно должно быть сухим. Сладкий вкус будет перебивать аромат персика. Кстати, именно поэтому для коктейля рекомендуется все же использовать игристое вино.
Дело в том, что шампанское имеет более насыщенный и резкий вкус, который будет в какой-то мере заглушать персик.
Существует еще один очень похожий коктейль – он называется Адалор. Чтобы его приготовить, нужно размять на дне бокала мякоть персика и залить его шампанским.
Клубнично-лимонный беллиниДля того чтобы приготовить этот интересный вариант коктейля, вам потребуется: ягоды клубники (75 г), сахарный сироп (2 чайных ложки), лимонный сок (20 мл), розовая вода (15 мл), игристое сухое вино.
Процесс приготовления:
- В блендер сложить ягоды, вылить на них сахарный сироп и лимонный сок. Все тщательно перемолоть так, чтобы получилась однородная масса (жидкий вариант пюре).
- Охладить шампанское и перемолотую клубнику в холодильнике. Бокалы тоже можно предварительно охладить, чтобы они лучше держали температуру коктейля.
- Вылить клубнику в бокал, сверху залить игристым вином (лейте аккуратно, по стенке, чтобы вино сильно не пенилось).
Персиковый bellini cocktailОригинальный Bellini cocktail, который готовят в Италии, делается из настоящих фруктов. Помните, я говорил, что Джузеппе Чиприане наладил производство персикового пюре гораздо позже, чем придумал свой коктейль? Сейчас оно поставляется в Harry’s Bar под лаконичным названием Bellini base («основа для Беллини»).
Изначально для Беллини использовались персики, которые, согласно итальянской традиции, мариновались в белом вине. А уже во время приготовления коктейля в него добавлялось пару капель вишневого или малинового сока для придания розового оттенка. Сейчас для этого можно использовать любой ягодный сироп или гренадин.
Видео приготовленияДля того чтобы лучше разобраться с техникой приготовления коктейлей, всегда лучше смотреть на фото или видео – чтобы представлять, что должно получаться. Я предлагаю вам ознакомиться со следующим роликом (в нем бармен готовит традиционный Беллини и рассказывает о различных нюансах):
Как правильно подавать и питьДля украшения Беллини обычно используются твисты. Это красивые завитки из цедры лимона, апельсины или грейпфрута. Чтобы его сделать, нужно аккуратно отрезать тонкую полоску из кожуры и нанизать ее спиралью на специальный нож.
Либо можно сделать на полоске маленький надрез и развернуть края в противоположные стороны.
ЗаключениеКак мы можем увидеть, Беллини ассоциируется со всеми коктейлями, которые заливаются игристым вином. Многие и них получили свои названия – например, Мимоза или Пуччини.
Поэтому, если вы можете подготовить сразу несколько основ-пюре и пробовать миксовать их с игристом вином, добавляя дополнительные ингредиенты - возможно, какой-то эксперимент понравится вам даже больше оригинального коктейля.
Ну а я с вами на этом прощаюсь. Для того чтобы не пропустить новые интересные рецепты коктейлей, подписывайтесь на статьи блога, заходите почаще и делитесь ими с друзьями!