Согласитесь, уже от одних названий начинает слегка заплетаться язык! А какой эффект! Мгновенное тепло, разливающееся по всему телу, приподнимающееся настроение, развязывающийся язык, ощущение легкости, и, в отличие от того же глинтвейна – никакой сонливости. И белорусская «крамбамбуля», и «варенуха», рецепт которой изобретен в Украине, делаются из водки или самогона. Это – идеальные напитки для последних осенних пикников, зимней рыбалки и просто для того, чтобы согреть пришедших с мороза гостей. Русская «душепарка», в рецепте которой только пиво и немного вина для вкуса – более лайтовый вариант, но греет она никак не хуже. Итак, приступим!
Крамбамбуля – рецепт винокуров Речи ПосполитойКрамбамбуля – наверное, единственный типично белорусский алкогольный напиток. Ее рецепт был создан еще в те времена, когда Беларусь входила в состав польско-литовского государства. Речь Посполита была одним из главных центров винокурения в Европе – отсюда берет начало история той же старки и зубровки. Такое оригинальное название имеет немецкие корни. Krambambuli – немецкий можжевеловый ликер, популярный в XVII-XVIII веке. Постепенно «Крамбамбулем» стали называть на сленге любые настойки и ликеры, а позднее название закрепилось на коктейле из водки с медом и специями, который часто готовили в зимние месяцы.
Крамбамбуля существует в двух вариантах – охлажденном и горячем. Но в такую холодину хочется думать только о том, что может согреть. Поэтому и рецепт крамбамбули будет – быстрый, простой, «с пылу, с жару».Для него понадобится:
- бутылка водки;
- чайная ложка корицы;
- чайная ложка гвоздики (толченой);
- пару горошин черного перца;
- четверть чайной ложки муската;
- мед – 1 или 2 столовых ложки, в зависимости от вашей любви к сладкому;
Приготовление – проще некуда! Вначале нужно взять стакан воды и добавить в него половину водки, все переместить в кастрюльку, нагреть на медленном огне почти до кипения, после чего добавить мед и специи. Все это дело необходимо потомить на грани кипения 10 минут, добавить остальную водку, после чего – дать кастрюльке постоять еще минут 5 под крышкой. По окончании этого времени – пропустить через несколько слоев марли. Все!
Конечно, вы можете поставить получившуюся настойку в темное место дней на 10 – она станет благороднее, осветлится, ее можно будет хорошо профильтровать. Но, на мой взгляд, вся уникальность этого напитка состоит в том, что он употребляется в горячем виде, именно поэтому он называется «Крамбамбуля», а не «медово-пряная настойка». Компромиссный вариант – попробовать пару стопок в свежем виде, а остальное отстоять и потом сравнить.
Варенуха – хватит и на коня!Как по мне, рецепт варенухи – самый интересный из всей нашей троицы. Аналогов у этого украинского напитка нет – этакая смесь узвара из сухофруктов и настойки на специях, томленая в печи в течение нескольких часов.
Варенуха была популярна в Украине до самой революции, а в отдельных деревнях на востоке и в центре страны ее готовили и позже – томили целую ночь в долго не остывающей украинской печи «як з-пiд хлiба» – разогретой до той температуры, при которой выпекают хлеб. Впрочем, сделать варенуху можно и сейчас, в условиях обычной квартиры. Для этого нужна духовка, керамический горшок (желательно с узким горлышком) да немного теста.
Ингредиенты напитка (согласно старинным рецептам варенухи) таковы:
- водка (а лучше, конечно, традиционный украинский «житнiй» – ржаной – самогон) – 2 литра;
- мед – 300 граммов;
- сушеные яблоки и вишни – по 40 граммов;
- сушеные груши и чернослив (подкопченные) – по 25 граммов;
- имбирь меленый – треть чайной ложки;
- корица меленая – треть чайной ложки (можно заменить одной небольшой палочкой, тогда в напитке не будет характерной для доморощенного глинтвейна слизи);
- 6 средних гвоздичек;
- 3 горошины душистого перца;
- 2 небольших листика лаврушки, предварительно освобожденных от веточек.
- Сухофрукты предварительно замачиваются в 40-градусном алкоголе часов на 6, чтобы они подразбухли.
- Делается простое тесто из воды и муки с небольшим добавлением масла. Цель – герметизировать щели, через которые может испариться алкоголь, такое же тесто делают при выгонке самогона через примитивные аппараты.
- Размоченные сухофрукты вместе с водкой кидаются в горшок (как вариант может подойти эмалированная кастрюлька или скороварка), туда же добавляются все пряности и мед, крышка замазывается тестом.
- По старым рецептам варенуха готовится при температуре 90-100 градусов, но лучше поставить меньше – водка все-таки, градусов 80 вполне хватит. На крышку горшочка устанавливается небольшой гнет, чтобы пары алкоголя не сорвали ее во время приготовления.
- Время готовки – 10-12 часов. На форумах самогонщики пишут, что делают варенуху и быстрее – за 3-4 часа. В общем, на сколько хватит терпения.
- Готовый напиток процеживается через марлю и сразу подается к столу.
Конечно, варенуху, как и крамбамбулю, можно остудить, настоять и процедить – она станет прозрачнее, а вкус облагородится. Но это уже, конечно, не то: горячая, свежая, только из духовки гораздо вкуснее и интереснее. Только не увлекайтесь – напиток весьма коварный!
Баня для тела, а душепарка – для души!Как ни странно, рецепт душепарки – наименее алкогольного напитка из всей нашей тройки – принадлежит русским, которые живут севернее белорусов и украинцев, а, следовательно, и мерзнут больше.
Душепарку называют предшественницей сбитня, она делается из пива, меда и клюквы, с добавлением вина и специй. Варили ее в Ярославле и Пошехонье, сейчас этот напиток встречается в кафе этих городов как исконно российская альтернатива глинтвейну.
Приготовить душепарку в домашних условиях несложно.
Нам будет нужно:
- пиво – лучше всего темное, тягучее – 0.5-литра;
- мед – 100-150 граммов;
- клюква – стакан (говорят, не хуже получается с брусникой);
- красное вино – 150 мл. (если берете сухое – добавьте немного больше меда, напиток должен быть сладким);
- молотый имбирь, перец горошком – по 1/2 чайной ложки.
Можно добавить и другие любимые вами специи – в рецепты душепарки часто входит корица, чабрец, гвоздика.
- В кастрюльку с высокими бортиками высыпается клюква, специи, вливается мед и пиво. Жидкость следует закипятить и сразу уменьшить огонь до минимума, чтобы смесь еле-еле булькала. Постоянно помешивать.
- Через 15 минут убираем огонь. Жидкость пропускаем через дуршлаг, чтобы осталась клюква.
- Ягоды нужно протереть через марлю или тот же дуршлаг, чтобы отжать из них сок.
- Клюквенный сок и напиток смешиваются и хорошенько процеживаются с помощью марли, сложенной в несколько слоев.
- Все снова отправляется в кастрюльку, туда же выливается вино. Доводим напиток почти до кипения – и он готов к употреблению!
Вот и все на сегодня! Готовьте промозглыми зимними вечерами эти простые, вкусные, традиционные для славянской культуры напитки – и вспоминайте «Ромовый Дневник» с теплом!