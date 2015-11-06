Согласитесь, уже от одних названий начинает слегка заплетаться язык! А какой эффект! Мгновенное тепло, разливающееся по всему телу, приподнимающееся настроение, развязывающийся язык, ощущение легкости, и, в отличие от того же глинтвейна – никакой сонливости. И белорусская «крамбамбуля», и «варенуха», рецепт которой изобретен в Украине, делаются из водки или самогона. Это – идеальные напитки для последних осенних пикников, зимней рыбалки и просто для того, чтобы согреть пришедших с мороза гостей. Русская «душепарка», в рецепте которой только пиво и немного вина для вкуса – более лайтовый вариант, но греет она никак не хуже. Итак, приступим!

Крамбамбуля – рецепт винокуров Речи Посполитой

Крамбамбуля – наверное, единственный типично белорусский алкогольный напиток. Ее рецепт был создан еще в те времена, когда Беларусь входила в состав польско-литовского государства. Речь Посполита была одним из главных центров винокурения в Европе – отсюда берет начало история той же старки и зубровки. Такое оригинальное название имеет немецкие корни. Krambambuli – немецкий можжевеловый ликер, популярный в XVII-XVIII веке. Постепенно «Крамбамбулем» стали называть на сленге любые настойки и ликеры, а позднее название закрепилось на коктейле из водки с медом и специями, который часто готовили в зимние месяцы.

Крамбамбуля существует в двух вариантах – охлажденном и горячем. Но в такую холодину хочется думать только о том, что может согреть. Поэтому и рецепт крамбамбули будет – быстрый, простой, «с пылу, с жару».

бутылка водки;

чайная ложка корицы;

чайная ложка гвоздики (толченой);

пару горошин черного перца;

четверть чайной ложки муската;

мед – 1 или 2 столовых ложки, в зависимости от вашей любви к сладкому;

Приготовление – проще некуда! Вначале нужно взять стакан воды и добавить в него половину водки, все переместить в кастрюльку, нагреть на медленном огне почти до кипения, после чего добавить мед и специи. Все это дело необходимо потомить на грани кипения 10 минут, добавить остальную водку, после чего – дать кастрюльке постоять еще минут 5 под крышкой. По окончании этого времени – пропустить через несколько слоев марли. Все!

Конечно, вы можете поставить получившуюся настойку в темное место дней на 10 – она станет благороднее, осветлится, ее можно будет хорошо профильтровать. Но, на мой взгляд, вся уникальность этого напитка состоит в том, что он употребляется в горячем виде, именно поэтому он называется «Крамбамбуля», а не «медово-пряная настойка». Компромиссный вариант – попробовать пару стопок в свежем виде, а остальное отстоять и потом сравнить.

Варенуха – хватит и на коня!

С этим «коктейлем» связан интересный тост, до сих пор бытующий в Украине: «на коня!» – аналог российского «на посошок». В старину осадок из-под варенухи, наполненный мелкими частичками пряностей, не выливали – им смазывали раны коней для дезинфекции. Но остатки сладки – засидевшийся гость, внезапно осознавший, что бухло кончилось, а ему вот-вот выходить на мороз, частенько просил хозяюшку налить еще немного в дорожку – отдать то, что осталось «на коня».

Как по мне, рецепт варенухи – самый интересный из всей нашей троицы. Аналогов у этого украинского напитка нет – этакая смесь узвара из сухофруктов и настойки на специях, томленая в печи в течение нескольких часов.

Варенуха была популярна в Украине до самой революции, а в отдельных деревнях на востоке и в центре страны ее готовили и позже – томили целую ночь в долго не остывающей украинской печи «як з-пiд хлiба» – разогретой до той температуры, при которой выпекают хлеб. Впрочем, сделать варенуху можно и сейчас, в условиях обычной квартиры. Для этого нужна духовка, керамический горшок (желательно с узким горлышком) да немного теста.

Ингредиенты напитка (согласно старинным рецептам варенухи) таковы:

водка (а лучше, конечно, традиционный украинский «житнiй» – ржаной – самогон) – 2 литра;

водка (а лучше, конечно, традиционный украинский «житнiй» – ржаной – самогон) – 2 литра; мед – 300 граммов;

сушеные яблоки и вишни – по 40 граммов;

сушеные груши и чернослив (подкопченные) – по 25 граммов;

имбирь меленый – треть чайной ложки;

корица меленая – треть чайной ложки (можно заменить одной небольшой палочкой, тогда в напитке не будет характерной для доморощенного глинтвейна слизи);

6 средних гвоздичек;

3 горошины душистого перца;

2 небольших листика лаврушки, предварительно освобожденных от веточек.

Сухофрукты предварительно замачиваются в 40-градусном алкоголе часов на 6, чтобы они подразбухли. Делается простое тесто из воды и муки с небольшим добавлением масла. Цель – герметизировать щели, через которые может испариться алкоголь, такое же тесто делают при выгонке самогона через примитивные аппараты. Размоченные сухофрукты вместе с водкой кидаются в горшок (как вариант может подойти эмалированная кастрюлька или скороварка), туда же добавляются все пряности и мед, крышка замазывается тестом. По старым рецептам варенуха готовится при температуре 90-100 градусов, но лучше поставить меньше – водка все-таки, градусов 80 вполне хватит. На крышку горшочка устанавливается небольшой гнет, чтобы пары алкоголя не сорвали ее во время приготовления. Время готовки – 10-12 часов. На форумах самогонщики пишут, что делают варенуху и быстрее – за 3-4 часа. В общем, на сколько хватит терпения. Готовый напиток процеживается через марлю и сразу подается к столу.

Конечно, варенуху, как и крамбамбулю, можно остудить, настоять и процедить – она станет прозрачнее, а вкус облагородится. Но это уже, конечно, не то: горячая, свежая, только из духовки гораздо вкуснее и интереснее. Только не увлекайтесь – напиток весьма коварный!

Баня для тела, а душепарка – для души!

Как ни странно, рецепт душепарки – наименее алкогольного напитка из всей нашей тройки – принадлежит русским, которые живут севернее белорусов и украинцев, а, следовательно, и мерзнут больше.

Душепарку называют предшественницей сбитня, она делается из пива, меда и клюквы, с добавлением вина и специй. Варили ее в Ярославле и Пошехонье, сейчас этот напиток встречается в кафе этих городов как исконно российская альтернатива глинтвейну.

Приготовить душепарку в домашних условиях несложно.

Нам будет нужно:

пиво – лучше всего темное, тягучее – 0.5-литра;

мед – 100-150 граммов;

клюква – стакан (говорят, не хуже получается с брусникой);

красное вино – 150 мл. (если берете сухое – добавьте немного больше меда, напиток должен быть сладким);

молотый имбирь, перец горошком – по 1/2 чайной ложки.

Можно добавить и другие любимые вами специи – в рецепты душепарки часто входит корица, чабрец, гвоздика.

В кастрюльку с высокими бортиками высыпается клюква, специи, вливается мед и пиво. Жидкость следует закипятить и сразу уменьшить огонь до минимума, чтобы смесь еле-еле булькала. Постоянно помешивать. Через 15 минут убираем огонь. Жидкость пропускаем через дуршлаг, чтобы осталась клюква. Ягоды нужно протереть через марлю или тот же дуршлаг, чтобы отжать из них сок. Клюквенный сок и напиток смешиваются и хорошенько процеживаются с помощью марли, сложенной в несколько слоев. Все снова отправляется в кастрюльку, туда же выливается вино. Доводим напиток почти до кипения – и он готов к употреблению!

Вот и все на сегодня! Готовьте промозглыми зимними вечерами эти простые, вкусные, традиционные для славянской культуры напитки – и вспоминайте «Ромовый Дневник» с теплом!