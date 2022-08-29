Ромовый Дневник

Веспер

Рецепты коктейлей · Sergei
Веспер
Приятный напиток из джина, водки и светлого французского аперитивного вина Лилле стал широко известен благодаря Джеймсу Бонду, который назвал его в честь единственной женщины, в которую когда-либо был влюблен. Кстати, именно она занимает первое место среди всех девушек, любивших алкоголь, с которыми общался Агент 007.  Оригинальный рецепт коктейля можно встретить в 7-й главе книги Яна Флеминга «Казино Рояль». Бонд попросил бармена смешать напиток из 3-х частей джина, 1-й части водки и 1\2 части белого вина Kina Lillet с двойной порцией льда.  Компоненты для приготовления коктейля Веспер:
  • Сухой джин (в оригинале Gordon`s) – 45 мл;
  • Качественная водка – 15 мл;
  • Винный напиток Lillet Blanc – 7 мл;
  • Цедра лимона – 1 шт.;
  • Лед – 300 г.

 

Дополнительно:
  • Бокал для мартини – 1 шт.;
  • Высокий бокал для смешивания – 1шт.;
  • Джиггер – 1шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Нож для снятия цедры – 1шт;
  • Барная ложка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Веспер
  1. В высокий бокал для смешивания добавьте следующие ингредиенты: Lillet Blanc, водку и джин. 
  2. Добавьте к бокал кубики льда и аккуратно перемешайте содержимое барной ложкой. 
  3. Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в бокал для мартини, предварительно охладив его.
  4. По краю бокала с коктейлем проведите нарезанной цедрой лимона и добавьте стружку сверху для украшения. 

 

Как пить Веспер

 

Главный принцип приготовления коктейля, который советовал Бонд – взболтать, но не смешивать. Это придает напитку особый незабываемый вкус. Несмотря на то, что оригинальный вермут из рецепта давно перестали выпускать, Веспер не теряет своей популярности. Сейчас джин с водкой и двойной порцией льда подают почти во всех странах мира.  

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Кир-рояль.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома