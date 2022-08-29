- Сухой джин (в оригинале Gordon`s) – 45 мл;
- Качественная водка – 15 мл;
- Винный напиток Lillet Blanc – 7 мл;
- Цедра лимона – 1 шт.;
- Лед – 300 г.
Дополнительно:
- Бокал для мартини – 1 шт.;
- Высокий бокал для смешивания – 1шт.;
- Джиггер – 1шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Нож для снятия цедры – 1шт;
- Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Веспер
- В высокий бокал для смешивания добавьте следующие ингредиенты: Lillet Blanc, водку и джин.
- Добавьте к бокал кубики льда и аккуратно перемешайте содержимое барной ложкой.
- Полученную смесь с помощью стрейнера перелейте в бокал для мартини, предварительно охладив его.
- По краю бокала с коктейлем проведите нарезанной цедрой лимона и добавьте стружку сверху для украшения.
Как пить Веспер
Главный принцип приготовления коктейля, который советовал Бонд – взболтать, но не смешивать. Это придает напитку особый незабываемый вкус. Несмотря на то, что оригинальный вермут из рецепта давно перестали выпускать, Веспер не теряет своей популярности. Сейчас джин с водкой и двойной порцией льда подают почти во всех странах мира.
