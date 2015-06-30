Вишневый сироп и коктейль с зимним характером

У многих людей есть вредная привычка покупать слишком много сезонных продуктов. Вот, к примеру, клубника. Её сезон очень короткий и многие предпочитают запастись ею по максимуму – наделать варенья, ликеров, настоек. И хорошо, когда есть возможность и время, ягода ведь портится очень быстро. С вишней может всё быть куда сложнее. Бывает, что любимые вишни в саду дают неимоверно большой урожай – варенье уже некуда ставить, на ликеры кончился спирт, а вишневым вином можно пару свадеб упоить. А в закромах еще осталось немного, и выкидывать жалко.
Так появляются подобные рецепты. Мы назвали этот коктейль Вишневая слякоть из-за его консистенции – типичный фрозен-коктейль. Но ценность данного рецепта заключается в рациональности. Коктейль готовится на основе вишневого сиропа, на приготовление которого можно пустить оставшиеся ягоды. Хранится он целый месяц и даже больше, так что можно себя баловать Вишневой слякотью целое лето и даже дольше (если остатки вишни заморозить).
Вишневый сироп домашнего приготовленияДля приготовления приблизительно 350 мл сиропа понадобится:
- 450 г свежей вишни;
- 250 г сахара;
- 3 полоски цедры лайма/лимона;
- сок из 1 лайма/лимона;
- 350 мл воды.
Вишню помойте, удалите косточки. Мякоть поместите в кастрюлю, добавьте сахар.
И три полоски лайма/лимона.
Добавьте сок одного лайма или лимона, воду и варите на среднем огне. Варить нужно до тех пор, пока ягоды не пустят сок, и сироп не начнет пузыриться. Обычно достаточно 7-8 минут.
Дайте сиропу остыть и процедите его через сито.
При необходимости фильтруйте несколько раз.
Всё, сироп готов. Его можно хранить в холодильнике до 1 месяца и дольше.
Вишневая слякоть в блендереНа 2 коктейля понадобится:
- 1200 г льда;
- 250 мл вишневого сока (не сладкого);
- 60 мл приготовленного сиропа;
- 80 мл имбирного эля;
- 90 мл водки;
- сок 1 лайма/лимона;
- вишня для украшения.
Положите в блендер лёд и добавьте к нему вишневый сок, сироп, имбирный эль (его вы можете купить или приготовить по нашему рецепту) и выдавите сок из одного лайма или лимона.
Добавьте водку и хорошо взбейте до образования однородной пенной массы.
Перелейте в два высоких бокала, украсьте вишней и подавайте с трубочкой. Напиток лета с зимним характером готов.
Подобные сиропы можно варить практически из любых фруктов и ягод. Мы постараемся публиковать чаще такие рецепты, так как видим в них потенциал и пользу для наших читателей. Ну а пока пожелаем вам приятного аппетита и хорошего настроения! :)