Вишневый сироп и коктейль с зимним характером

У многих людей есть вредная привычка покупать слишком много сезонных продуктов. Вот, к примеру, клубника. Её сезон очень короткий и многие предпочитают запастись ею по максимуму – наделать варенья, ликеров, настоек. И хорошо, когда есть возможность и время, ягода ведь портится очень быстро. С вишней может всё быть куда сложнее. Бывает, что любимые вишни в саду дают неимоверно большой урожай – варенье уже некуда ставить, на ликеры кончился спирт, а вишневым вином можно пару свадеб упоить. А в закромах еще осталось немного, и выкидывать жалко.

Так появляются подобные рецепты. Мы назвали этот коктейль Вишневая слякоть из-за его консистенции – типичный фрозен-коктейль. Но ценность данного рецепта заключается в рациональности. Коктейль готовится на основе вишневого сиропа, на приготовление которого можно пустить оставшиеся ягоды. Хранится он целый месяц и даже больше, так что можно себя баловать Вишневой слякотью целое лето и даже дольше (если остатки вишни заморозить).

Вишневый сироп домашнего приготовления

450 г свежей вишни;

250 г сахара;

3 полоски цедры лайма/лимона;

сок из 1 лайма/лимона;

350 мл воды.

Для приготовления приблизительно 350 мл сиропа понадобится:

Вишню помойте, удалите косточки. Мякоть поместите в кастрюлю, добавьте сахар.

И три полоски лайма/лимона.

Добавьте сок одного лайма или лимона, воду и варите на среднем огне. Варить нужно до тех пор, пока ягоды не пустят сок, и сироп не начнет пузыриться. Обычно достаточно 7-8 минут.

Дайте сиропу остыть и процедите его через сито.

При необходимости фильтруйте несколько раз.

Всё, сироп готов. Его можно хранить в холодильнике до 1 месяца и дольше.

Вишневая слякоть в блендере

1200 г льда;

250 мл вишневого сока (не сладкого);

60 мл приготовленного сиропа;

80 мл имбирного эля;

90 мл водки;

сок 1 лайма/лимона;

вишня для украшения.

На 2 коктейля понадобится:

Положите в блендер лёд и добавьте к нему вишневый сок, сироп, имбирный эль (его вы можете купить или приготовить по нашему рецепту) и выдавите сок из одного лайма или лимона.

Добавьте водку и хорошо взбейте до образования однородной пенной массы.

Перелейте в два высоких бокала, украсьте вишней и подавайте с трубочкой. Напиток лета с зимним характером готов.

Подобные сиропы можно варить практически из любых фруктов и ягод. Мы постараемся публиковать чаще такие рецепты, так как видим в них потенциал и пользу для наших читателей. Ну а пока пожелаем вам приятного аппетита и хорошего настроения! :)