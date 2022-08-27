Необходимые ингредиенты:
- 150 мл Кока-колы;
- 50 мл виски, в классическом варианте Jack Daniel`s;
- 180 г льда.
Нужные штучки:
- высокий, объемный стакан (хайбол);
- джиггер;
- ложка для смешивания коктейлей:
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Виски Кола
- Стакан засыпать льдом до краев.
- Добавить виски.
- Налить колу.
- Все смешать коктейльной ложкой.
Как питьКоктейль Виски кола не принято употреблять за обедом. Напиток допускается закусывать. Подойдет горький шоколад, твердый сыр и несладкие фрукты. Сам коктейль легко пьется, не оставляя во рту неприятный привкус алкоголя. Но, переусердствовать не нужно, так как очень быстро можно захмелеть. Лицам, строго следящим за параметрами своего тела, с коктейлем надо быть осторожнее, у колы высокое содержание сахара, если только вы не используете Zero.
