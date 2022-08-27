В нашей стране традиция смешивать виски со сладкими газированными напитками пришла из американских фильмов, как своеобразный символ удачной жизни. В Европе смешивать эти напитки начали в 60-годы. Популяризировали этот способ участники группы «The Beatles». Длительное время в барах посетители самостоятельно смешивали колу и виски, а если даже и был такой напиток в меню, то у него не было названия. В США традиция началась с бурбона. Кола хорошо устраняла кукурузное послевкусие алкоголя.

Смешивать совершенно не сочетаемые напитки начали только в середине прошлого столетия. До этого никому даже не приходило на ум смешивать благородный напиток виски с чем-либо.

Необходимые ингредиенты:

150 мл Кока-колы;

50 мл виски, в классическом варианте Jack Daniel`s;

180 г льда.

Нужные штучки:

высокий, объемный стакан (хайбол);

джиггер;

ложка для смешивания коктейлей:

2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Виски Кола

Стакан засыпать льдом до краев. Добавить виски. Налить колу. Все смешать коктейльной ложкой.

Кола для коктейля не должна быть выдохшейся. Не рекомендуется заменять колу на пепси-колу, которая быстро убивает истинный аромат коктейля. Чтобы придать напитку еще более интересный вкус, лед можно сделать из содовой воды или колы. Бокал перед добавлением ингредиентов нужно охладить. Не стоит экономить на количества льда, он значительно улучшает вкус напитка.

Как пить

Коктейль Виски кола не принято употреблять за обедом. Напиток допускается закусывать. Подойдет горький шоколад, твердый сыр и несладкие фрукты.

Сам коктейль легко пьется, не оставляя во рту неприятный привкус алкоголя. Но, переусердствовать не нужно, так как очень быстро можно захмелеть. Лицам, строго следящим за параметрами своего тела, с коктейлем надо быть осторожнее, у колы высокое содержание сахара, если только вы не используете Zero.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Текила Санрайз.