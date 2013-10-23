Для народу Хэллоуин – отличный повод выпить и повеселиться, а для владельцев баров и клубов – заработать. Мы же предлагаем не идти на поводу у масс и скромненько так, по-семейному, справить Хэллоуин дома. Для этого достаточно нарядиться в незамысловатые костюмы, заставляя нервничать соседей, обзавестись хорошим бухлишком и намешать из него адских коктейлей.

Историческая справка! Хэллоуин, он же Halloween, All Hallows’ Eve, а также All Saints’ Eve – праздник с древними кельтскими корнями. Ученые связывают его возникновение с кельтским языческим праздником Самайн, который посвящен окончанию сбору урожая. Самайн – это также третий осенний месяц, то есть ноябрь. Как известно, кельтский календарь делит год на две части: темную и светлую. Собственно, Самайн и является тем самым переходом. Светлая часть начинается с конца марта и начала апреля (Гиамониус). Также кельты праздновали в первые три ночи ноября новый год. Так как Самайн ассоциировался с мертвыми (считалось, что в этот день умирают все, кто нарушил свои гейсы – запреты, табу), с приходом христианства его попросту подменили более добрым праздником, а именно Днем всех святых. Что касается символом Хэллоуина, то здесь для каждого из них есть своя длинная история. К примеру, тыквы-светильники появились благодаря все тем же кельтам, которые делали фонари, помогающие душам найти пусть в другой мир. При этом в Шотландии для этого изначально использовали репу, но в Америке прижилась именно тыква – дешевле и доступней. Тыква, с вырезанным лицом и свечкой внутри называется Светильник Джека (Jack-o’-lantern). По легенде, когда-то на земле жил кузнец-выпивоха Джек, который дважды обманул самого Дьявола. Поэтому, тыква с ехидной ухмылкой является неким оберегом от злых духов, которые высвобождаются по время Хэллоуина. Подробную информацию о Хэллоуине вы можете найти на Википедии.

Теперь давайте по существу. Как вы уже поняли, на Хэллоуин все должно быть жутковатым, включая блюда, и, разумеется, коктейли. Поэтому, когда вы будете отмечать Хэллоуин в домашних условиях, не забудьте подготовиться основательно – антураж здесь очень важен. Для начала соорудите какие-нибудь страшненькие костюмы, наложите пару килограммов грима, украсьте дом и отправляйтесь в ближайший магазин. Сейчас расскажу зачем.

Украшения для Хэллоуина

Нет, в магазин мы пойдем не за готовыми решениями – это не для нас. Туда мы пойдем за продуктами, которые нам понадобятся для изготовления соответствующих украшений. Ну и за бухлишком, конечно. Итак, начнем с классического хэллоуинского украшения коктейлей – кровавого глаза. Сделать его можно несколькими способами. К примеру, можно купить редиски и очистить ее от кожуры, оставляя красные прожилины, а в одной из частей вырезать небольшое отверстие. В прорезанное отверстие можно вставить оливку, предварительно запихав туда ягоду черники или красный перец. Конечно, редис плохо сочетается со сладенькими коктейлями, поэтому можно сделать проще: найти круглые формы для льда, налить туда воды, а внутрь поместить какую-нибудь ягоду.

Не забудьте подготовить и праздничный стол! В этой статье вы найдете несколько интересных рецептов закусок к Хэллоуину, а здесь - фото оригинальных праздничных блюд.

В целом, со льдом можно творить что угодно. Заморозить внутри формочек пластмассовых пауков, черепков, желатиновых червей и т. д. Только предупредите гостей, что лёд растает и у них в бокале будет плавать мелкий кусок пластика, которым, не дай бог, кто-нибудь подавится. А еще можно сделать ледяную руку, наполнив резиновую перчатку водой и поместив ее в холодильник – отличное украшение для пунша. Только перед тем, как изъять лед, поместите перчатку под горячую воду. Бокалы можно украсить растопленным шоколадом, из которого можно создать жутковатый рисунок на стенках – наберите его в шприц и рисуйте, сколько угодно (паутину, к примеру). Красную каемку на бокале можно сделать из сахара и Гренадина: обмакнуть края бокала в Гренадине, а затем в сахаре. А теперь давайте поговорим о самих коктейлях.

Коктейли на хэллоуин: несколько хитростей

В первую очередь, нам понадобиться определенный набор алкоголя. Здесь большую роль играет цвет – своего вкуса у Хэллоуина нет. Подойдет зеленый абсент, разноцветные ликеры, включая Блю Кюрасао, а также сироп Гренадин, без которого вечеринка попросту не состоится. С Гренадином даже обычная стопка водки получается необычной. К слову сказать, идеально впишется в вечеринку черная водка – если раздобудете, то праздник можно считать удачным. С ней даже Кровавая Мэри заиграет необычными, новыми красками. Называется она Blavod (от Black Vodka) и стоит порядка 30 у.е. Не забудьте про Бейлис – без него не получится соорудить в бокале мозги. Будет классно, если у вас получится найти сухой лед – эффект дымящегося напитка незабываем. Что ж, пора готовить и сами коктейли. А начнем мы с тяжелой артиллерии!

Кровавый Ромовый Пунш/Bloody Rum Punch 1 л белого рома

350 мл красного вина

180 мл любого ликера

180 мл сока лимона или лайма

180 мл сахарного сиропа

2 крупных апельсина

2 крупных лайма

различные ягоды

желейная нечисть Смешать все ингредиенты в чаше для пунша (небольшой тазик тоже сгодится). Добавить ягоды, желейных жучков и паучков, нарезанные лайм и апельсины. Разливать готовый пунш нужно по стаканам со льдом.

Коктейль “Джек-фонарь”/Jack-o’-lantern 30 мл коньяка

45 мл апельсинового сока

15 мл имбирного эля

15 мл апельсинного ликера

колечко апельсина

кусочек корки лайма Добавить все ингредиенты в шейкер и взбить со льдом. Процедить в бокал, который затем накрыт кружком апельсина нужного размера. Сверху пристроить корку лайма (хворстик тыквы) как на картинке.

Коктейль “Жуткая отвертка”/The Spooky Screwdriver 45 мл черной водки (можно кофейной настойки)

90 мл апельсинового фреша Стакан коллинз наполнить льдом. Налить сок, а сверху аккуратно добавить черную водку. Украсить черной трубочкой и пластмассовыми пауками (по желанию).

Коктейль “Черный Мартини”/Black Martini 100 мл джина

15 мл малинового или смородинового ликера

маслины На краях коктейльного бокала сделать хрусту из подкрашенного сахара или соли. Смешать джин и ликёр в смесительном стакане со льдом. Процедить в бокал и украсить маслинами на шпажке или зубочистке.

Коктейль “Гипноз”/Hypnosis 30 мл ликера Блю Кюрасао

60 мл водки

5 мл лимонного сока Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом and процедить в коктейльный бокал. Украсить неоновым стиком. Можно добавить сухой лёд.

Коктейль “Опухоль мозга”/Brain Tumour 40 мл персикового ликера

5 мл гренадина

10 мл Бейлиса (сливочного ликёра) Налить в стопку персиковый ликёр, наслоить Бейлис. Добавить несколько капель гренадина.

Коктель «Дьявол»/El Diablo 45 мл текилы reposado

15 мл ликёра Крем де Кассис

15 мл сока лайма

180 мл имбирного пива Взбить текилу, смородиновый ликёр и сок лайма в шейкере со льдом. Процедить в бокал коллинз или другой вместительный бокал, добавить крупно колотый лёд и долить доверху имбирное пиво (его лучше приготовить самостоятельно).

Коктейль «Могильщик»/Gravedigger 45 мл текилы reposado

15 мл мескаля

25 мл хереса

15 мл грушевого ликёра Смешать все ингредиенты в смесительном стакане со льдом, процедить в тумбле, наполненный крупными кубиками льда (или большой глыбой в виде черепа). По желанию украсить полоской лимонной цедры.

Коктейль «Поцелуй Дракулы»/Dracula’s Kiss 30 мл водки (можно вишневой настойки)

15 мл гренадина

150 мл колы В хайбол налить гренадин, добавить лёд и водку, долить доверху колу. Украсить коктейльной вишней.

Коктейль «Кукурузные конфеты»/Candy Corn 45 мл джина на попкорне

15 мл десертного мускатного вина*

25 мл цитрусового гренадина** Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в коктейльный бокал и украсить попкорном. *Джин на попкорне: На каждые 750 мл джина добавить 250 мл по объему готового попкорна. Настоять в тёмном прохладном месте 24 часа. Процедить, профильтровать и перелить в бутылку. **Цитрусовый гренадин: На каждый 1 стакан гранатового сока взять 1 стакан сахара. Смешать сок и сахар в кастрюле, поставить на медленный огонь. Добавить цедру 1 апельсина и 1 лимона, варить 10 минут. Процедить.

Коктейль «Полуночные тени»/Midnight’s Shadow 60 мл настоянного на кофе пряного рома*

30 мл имбирного пива Пола Кларка

30 мл сока лайма Смешать ром и сок лайма в шейкере со льдом. Процедить в бокал коллинз, наполненный льдом. Долить доверху имбирное пиво. Украсить имбирными цукатами. *Кофейно-пряный ром: Смешать 750 мл пряного рома и 60 г молотого кофе. Хорошо встряхнуть и подождать 30 минут. Процедить, профильтровать.

Коктейль «Охотники за приведениями»/The Ghostbuster 30 мл персикового ликёра

30 мл дынного ликёра

3-5 дэш ирландского кремового ликёра Смешать персиковый и дынный ликёр в шейкере со льдом. Процедить в коктейльный бокал. Капнуть сверху кремовый ликёр.

Коктейль «Волчий укус»/The Wolf Bite 7,5 мл абсента

15 мл дынного ликёра

30 мл ананасового сока

1 дэш лимонада

1 дэш гренадина Смешать абсент, дынный ликёр и сок в шейкере со льдом. Процедить в высокую стопку объемом минимум 60 мл. Добавит сверху по 1 дэш лимонада и гренадина.

Рецептуру всех коктейлей можно менять на свое усмотрение, помня лишь об антураже, который играет ключевую роль. По-хорошему счету, любой из коктейлей можно сделать страшным (у многих это получает в само собой, ха-ха). Просто достаточно заменить обычную водку на черную, добавить красную хрусту или «кровоподтеки» из Гренадина. Коктейльный ассортимент на Хэллоуин ограничивается лишь вашей фантазией.

Happy Halloween!

P.S. Для пущего эффекту предлагаю посмотреть немного вдохновительных роликов:

