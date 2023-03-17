Лонг-Айленд – чрезвычайно крепкий алкогольный коктейль, содержащий водку, джин, лёгкий ром, текилу, ликер и безалкогольные напитки. Его состав может немного варьироваться в зависимости от выбранного рецепта.

Рецепт коктейля

В состав Лонг Айленд входят такие компоненты:

по 15 мл водки, 15 мл джина, 15 мл рома, 15 мл текилы;

15 мл свежего сока лимона (лайма) и 15 мл сахарного сиропа;

90 мл кока-колы или другого газированного безалкогольного напитка;

лед в форме кубиков;

лимонный ломтик для украшения.

Пошаговый рецепт

На приготовление уходит около 10 минут. Для создания данного коктейля нужно соблюдать следующий алгоритм действий:

Подготовить все компоненты и бокал для подачи. Напиток Лонг Айленд принято подавать в специальном стакане под названием «хайбол». Заполнить хайбол кубками льда до краев. Также допускается заполнение стакана наполовину или в соответствии с собственными предпочтениями. Налить в стакан водку. В барах для этого используются джиггеры. В домашних условиях допускается применение обыкновенной стопки. Добавить сахарный сироп. Налить сухой джин. Добавить в коктейль ром. Традиционный рецепт предусматривает добавление белого рома. Однако допускаются вариации этого рецепта. Поэтому можно использовать и темный ром. Добавить в хайбол текилу и апельсиновый ликер. Выжить в стакан лимонный или лаймовый сок. При выборе стоит учитывать собственные вкусовые предпочтения. Также допускается одновременное добавление и лимонного, и лаймового сока. При добавлении рекомендуется использовать ситечко. Оно необходимо для предотвращения попадания косточек в напиток. Перемешать все содержимое чайной ложкой. Долить до края стакана кока-колу или другой безалкогольный газированный напиток по вкусу. Украсить хайбол кусочками лимона. Подать напиток с двумя трубочками.

Вариации коктейля

Лонг-Айленд по-русски;

безалкогольный Лонг-Айленд;

Лонг-Айленд с клюквенным соком.

Существует несколько вариаций этого лонга. Если выделять наиболее популярные рецепты, то нужно отметить:

Лонг-Айленд по-русски

Наполнить хайбол льдом. Добавить в шейкер вишнево-малиновое пюре. Для этого следует предварительно растолочь ягоды мадлером или ступкой. Залить по 15 мл каждого ингредиента. Добавить кубики льда и взбить все ингредиенты. Процедить полученную смесь в хайбол. Добавить Просекко (вместо кока-колы). Перемешать содержимое бокала высокой ложкой. Украсить лонг ягодами на шпажке и двумя трубочками.

После попадания этого коктейля в Россию он претерпел несколько изменений. В частности, он стал более алкогольным. Пошаговый процесс создания Лонг-Айленда по-русски выглядит следующим образом:

Безалкогольный коктейль

лимонад;

холодный чай;

газированный безалкогольный напиток.

Попробовать вкус этого лонга могут даже те, кто категорически не употребляет алкоголь или не хочет, чтобы данный напиток «ударил по голове» своей невероятной крепостью. Для приготовления безалкогольной вариации коктейля Лонг Айленд айс ти потребуется:

Все перечисленные ингредиенты добавляют в хайбол и перемешиваются ложкой. Сверху следует насыпать лед и украсить стакан ломтиком лимона или апельсина. Дополнительно допускается украшение ягодами вишни, малины и любых других фруктов, которые есть на кухне. В итоге получается сладкий «бюджетный» напиток с невероятно приятным вкусом.[1]

Лонг-Айленд с клюквенным соком

История коктейля

Особенность этой вариации в том, что в Лонг-Айленд добавляют 50 мл сока клюквы (именно сока, а не нектара). При этом последовательность приготовления является неизменной. Единственный нюанс – дополнительно нужно добавить в стакан фреш лимона и клюквенный сок. Все содержимое нужно тщательно перемешать и украсить ломтиком лимона.История этого коктейля началась 100 лет назад в американском городе Кингспорт. Его изобретателем неофициально считается местный любитель алкогольных напитков по фамилии Бишоп. Именно он впервые смешал рому, воду, виски, джин и текилу. Для того чтобы коктейль был более сладким, Бишоп добавил в него кленовый сироп.

Стоит понимать, что этот лонг возник во времена сухого закона. Тогда производство компонентов «Длинного острова» было законодательно запрещено. Поэтому неудивительно, что никаких свидетельств о Бишопе и его изобретении не сохранилось. Отсылка к сухому закону также объясняет, почему в названии коктейля упоминается чай. Коктейль Лонг Айленд Айс Ти просто маскировали под холодный чай.

Официальная история Лонг-Айленда началась в 1970-е. Официально создателем этого напитка считается Роберт Баттом. Именно он в 1972 году впервые приготовил этот коктейль на конкурсе барменов. Приятный вкус этого коктейля настолько понравился любителям алкогольных напитков, что уже в 1980-х Лонг-Айленд стал популярен не только в Америке, но также в Европе и Азии.

Причины популярности

Крепостью. Этот коктейль содержит различные виды алкогольных напитков, что делает его очень крепким. Лонг-Айленд способен быстро вызвать эффект опьянения. Эта особенность напитка привлекает людей, которые желают достичь быстрого эффекта от употребления алкоголя.

Вкусом. Сочетание разных компонентов создает очень приятный вкус. К тому же допускается изменение пропорции ингредиентов. В результате можно добиться желаемого баланса между кислотностью, сладостью и крепостью.

Доступностью. Лонг-Айленд встречается практически во всех барах и клубах. Этот факт делает его доступным для людей, которые хотят насладиться невероятным вкусом данного коктейля.

Популярность коктейля Лонг-Айленд объясняется несколькими причинами:

FAQ

Сколько видов алкоголя содержится в Лонг-Айленде?

В состав этого лонга входит водка, джин, рома, текила и цитрусовый ликер. Существует несколько вариаций этого напитка, допускающих изменение его канонического состава.

Почему коктейль называется Лонг-Айленд?

Он назван в честь одноименного острова. Считается, что именно здесь проходит запрещенные «чаепития» во времена сухого закона.

