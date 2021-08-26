На написание этой статьи меня натолкнуло одно обыденное, но удивительное наблюдение. Я – большой любитель вставать рано утром и наслаждаться первыми лучами восходящего солнца.

Я говорю о том самом оранжевом восходе, свет которого разливается на весь горизонт, придавая происходящему некое мистическое значение. В такие дни мне кажется, что должно произойти нечто особенное.

И вот такие же ощущения возникли у меня, когда я впервые увидел коктейль Текила Санрайз. Мягкий переход от насыщенно-красного к неоново-оранжевому цвету создает иллюзию, будто в твоем стакане не напиток, а настоящее природное явление.

Но это только визуальный элемент целостной композиции, о которой я сейчас расскажу вам.

Что это за коктейль

У Санрайза есть 2 истории создания, о которых вы должны знать. Я расскажу про обе, выбрав самые значимые моменты, и покажу рецепты приготовления как старой, так и обновленной версии.

Фото современного варианта Текила Санрайз.

Интересно, что «Санрайз» значит, буквально, восход солнца. Этим названием он обязан своему завораживающему виду.

Первое пришествие

Вы когда-нибудь слышали, чтобы музыканты посвящали коктейлям песни и проводили в честь них концерты? Если мы говорим про Текила Санрайз, все это является осколком практически столетней истории напитка.

Все началось с работника бара по имени Джин Сулит, который впервые приготовил Текила Санрайз. Где-то между концом 1930-х и началом 1940-х годов, в отеле «Аризона Билтмор», один привередливый посетитель захотел освежающий напиток.

Его требованием к бармену стала креативность, и наш герой справился с заданием на 100 %. Так родился Текила Санрайз или восходящее солнце (если адаптировать на русский язык). В его состав входили текила, лайм, сироп гренадин, ликер из черной смородины и апельсинового фреша.

Реинкарнация

Авторами идеи считаются Бобби Лозофф и Билли Райс, работавшие барменами в ресторане Trident, расположенном в городе Саусалито, штат Калифорния.

Сложно сказать, является ли это продолжением истории 1930-х годов или началом совершенно нового пути, но в 1970-х Текила Санрайз обрел статус культового коктейля. Современная версия содержит 3 ингредиента: текила, апельсиновый фреш и гренадин.

Именно там, в 1972 году, на частной вечеринке в честь начала американского турне группы Rolling Stones, Мик Джаггер выпил текиловый напиток и остался в полном восторге. Через несколько дней уже вся группа поглощала Санрайз в промышленных масштабах.

Несмотря на официальное название тура Stones Touring Party, сам музыкант назвал его «туром на рассвете с текилой».

Рецепт оказался настолько удачным, что Санрайз сразу же приобрел невероятную популярность. Уже к 1973 бренд самой продаваемой текилы в США Jose Cuervo увидел коммерческую выгоду в народной любви к Текила Санрайз и разместил его рецепт на задней части своих бутылок.

В том же году группа Eagles записала песню под названием Tequila Sunrise для своего альбома Desperado, а в 1988 году на экраны вышел одноименный фильм Tequila Sunrise, который известен нашему зрителю, как «Пьяный рассвет». Кстати, главные роли в нем сыграли Мишель Пфайффер и Мэл Гибсон.

Состав и пропорции

Чтобы понять, как сделать классический Текила Санрайз или одну из его вариаций, нужно знать пропорции ингредиентов. Я приведу два примера – коктейли 1930-х и 1970-х годов, а вы уже сами решите, что больше понравится.

Оригинальный рецепт:

1 часть текилы;

1/8 часть гранатового сиропа;

1/8 часть ликера из черной смородины;

2 части содовой;

сок половины лайма.

Обновленный рецепт:

2 части текилы;

3 части свежего апельсинового сока;

1/2 части сиропа из граната.

Из общего нам понадобятся лед и долька лимона для украшения бокала.

Калорийность

На 100 грамм напитка приходится примерно 110 килокалорий. Практически все они – это углеводы (11 грамм), а вот жирам и белкам места не нашлось, они составляют 0,1 г и 0,3 г соответственно.

Энергетическая ценность коктейлей – больная тема для прекрасной половины человечества. В данном случае все зависит от конкретного рецепта, но мы будем исходить из того варианта, который вам приготовят в 99 % барах.

Из плюсов, благодаря свежевыжатому апельсиновому соку, вы получите ударную дозу витамина С. Если соберетесь в дальнее плаванье, можете смело брать с собой Текила Санрайз, от цинги он вас точно спасет, но в уходе за фигурой не поможет.

Отличие от Текила Сансет

Напомню, что гренадин, используемый в оригинале, не содержит алкоголя, а вот ром и бренди – вполне. Таким образом, конечный напиток получается более крепким и калорийным.

Про эту вариацию коктейля я уже вскользь упоминал. Главное отличие Текила Сансет от Санрайза – вместо привычного сиропа используется ежевичное бренди или, реже, темный ром.

Стоит упомянуть, что в интернете есть еще 1 вариация Текилы Закат с добавлением вишни и бренди, но подобный рецепт встречается намного реже.

Вариант 1:

текила;

ежевичный бренди/темный ром;

апельсиновый фреш.

Вариант 2:

текила;

вишня;

черничное бренди;

апельсиновый фреш.

Все пропорции аналогичны современному рецепту Текила Санрайз.

Пошаговые рецепты изготовления в домашних условиях

Если говорить о собственноручном приготовлении, то все должно быть сделано действительно по-домашнему. Конечно, текилу все-таки придется купить, но гренадин и апельсиновый фреш можно легко приготовить дома.

Приготовление: гранатовый сок нагреваем на слабом огне, не доводя до кипения. Как только над жидкостью начинает собираться пар, всыпаем сахар и начинаем перемешивать пока он полностью не растворится.

Далее добавляем сок лимона и воду из цветков апельсина. Все это перемешиваем и выпариваем до нужной консистенции. Потом снимаем сироп с плиты и даем остыть при комнатной температуре.

С апельсиновым фрешем все намного проще – выжимаем его вручную.

Если у вас нет соковыжималки, то вот небольшой «лайфхак». Прижимаем апельсин ладонью к столу и катаем его в разные стороны. Как только апельсин станет мягче, разрезаем его пополам и рукой выжимаем из половинки сок.

Что нам понадобится из ингредиентов на 1 бокал

Да и кто же вас знает, может, вы пьете коктейли ведрами.

1 часть гранатового сока;

1 часть сахарного песка;

1/2 части свежего лимонного сока;

5 капель воды из цветков апельсина (опционально).

Могу сказать из личного опыта, при описании коктейлей нет смысла указывать граммы или миллилитры – есть риск ошибиться с объемом бокала. Поэтому намного проще выражать объемы в частях, а вы сами рассчитаете, сколько понадобится ингредиентов для конкретно ваших емкостей.Состав:

Чем заменить гренадин в коктейле

Особенно хорошо подходят ягодные и фруктовые, они оставляют главное преимуществ коктейля – освежающий вкус. Встречаются варианты с травяными сиропами, но это уже на любителя – вкус меняется кардинально, почти до подобия травяного чая.

Если не боитесь крепких напитков, можно попробовать ягодные ликеры. Но тут нужно следить за их плотностью.

Мы опять возвращаемся к вопросу вариаций и извращений, но если готовите дома, почему бы немного не поэкспериментировать. Гренадин можно заменить практически любым сиропом.

Текила Санрайз знаменит фирменным переходом от красного к оранжевому цвету, а это накладывает дополнительные требования к плотности заменителя гренадина. Он должен быть тяжелее других ингредиентов и выпадать осадком на дно бокала.

Классический рецепт приготовления

Не путаем с рецептом 1930-х, о нем будет чуть ниже.

Ингредиенты:

2 части текилы;

3 части свежего апельсинового сока;

1/2 части сиропа гренадина;

вишня (опционально);

лед;

долька апельсина.

Приготовление: смешиваем в шейкере со льдом текилу и апельсиновый сок, полученную смесь процеживаем и выливаем в хайбол. Туда же насыпаем еще льда. Аккуратно вливаем гренадин, так, чтобы он осел на дне емкости. Делаем разрез на дольке апельсина и надеваем ее на кромку стакана.

Берем барную ложку и нежно, повторяю, нежно перемешиваем содержимое снизу вверх, пока не получим эффект перехода от красного на дне (цвет гренадина) до неоново-оранжевого на поверхности. Добавляем вишенку и Санрайз готов к употреблению.

Ретро рецепт

1 часть текилы;

1/8 часть гренадина;

1/8 часть ликера из черной смородины;

2 части содовой;

половина лайма.

Ингредиенты:

Приготовление: отправляем в шейкер лед, текилу, сок лайма и перемешиваем. Процеживаем содержимое через стрейнер и выливаем в хайбол со льдом так, чтобы туда не попали расколовшиеся льдинки из шейкера.

Смешиваем ликер из черной смородины и гренадин, после чего вливаем их к основным ингредиентам. Ждем, пока сироп осядет, и аккуратно добавляем содовую. Следите, чтобы она не перемешала между собой все остальные ингредиенты.

Современный рецепт

Реальность такова, что современных рецептов Текила Санрайз очень много. По большей части это разные вариации оригинала с измененными ингредиентами. О многих из них я еще упомяну ближе к концу статьи.

Кстати, международная ассоциация барменов объявила Текила Санрайз своим официальным коктейлем.

С гибискусом

Наиболее часто текилу меняют на ром, водку или ликеры. Вместо гренадина, подойдет практически любой другой сироп. А вот апельсиновый фреш за небольшим исключением остается неизменной составляющей Санрайз.В продолжение темы заменителей гренадина можно вспомнить о гибискусе. Конечно, речь идет не про комнатное растение, я говорю о суданской розе или каркаде, которая принадлежит к тому же виду.

Из нее делают ароматный сироп ярко-красного цвета с выраженной кислинкой. Рецепт и пропорции остаются неизменными, поэтому описывать его еще раз незачем.

Кстати, в честь Текила Санрайз назван один из видов гибискуса – El Capitolio Tequila Sunrise.

С ягодами

Если совсем не отходить от принятых норм, то сироп для Текила Санрайз должен быть ярко-красного цвета, а по густоте соответствовать гренадину.

С апельсиновым соком

Безалкогольный рецепт

На просторах интернета я встречал только два рецепта не алкогольного Текила Санрайз: Red Sea Sunrise и LemonTop Gin Sunrise.

Добавлять целые ягоды в Санрайз смысла нет. Их используют для украшения кромки хайбола по примеру дольки цитрусов, но чаще из них варят сиропы. Как вариация оригинального коктейля, у такого подхода есть право на жизнь.Фреш – элемент классического рецепта Текила Санрайз. В большинстве альтернатив именно этот ингредиент остается неизменным. Если лень выжимать сок – купите в магазине. Обмен неравноценный, решение скажется на конечном вкусе продукта.

В первом варианте текилу заменяет лимонная газировка или спрайт. А сам рецепт выглядит так:

лимонад;

апельсиновый фреш;

ананасовый сок;

2-3 чайные ложки гренадина;

долька апельсина для украшения.

Приготовление аналогично Санрайз. Смешиваем в шейкере лимонад, апельсиновый и ананасовый соки. Выливаем в хайбол со льдом и добавляем сироп гренадин.

Для LemonTop Gin Sunrise:

LemonTop Gin (если найдете);

свежевыжатый апельсиновый фреш;

половина лайма;

2-3 чайные ложки гренадина.

Процесс приготовления аналогичен.

Как правильно пить

Санрайз – это долгий напиток, который пьется, не спеша, через трубочку. Таяние льда меняет интенсивность вкуса напитка, а разбавленный сироп позволяет более ярко ощутить другие ингредиенты.

Какие еще коктейли сейчас в тренде

Мир охватила мода на «съедобные» коктейли. Вкратце – это загущенная до состояния желе жидкость, которую можно съесть, а не выпить. Что-то похожее можно увидеть в приемах молекулярной кухни, когда шеф-повара меняют текстуры привычных продуктов.

Гранита джин тоник: вода, сахарная пудра, джин, тоник, огурец;

Шоколадный белый русский: водка, Калуа, сливки, шоколадный сироп, лед;

Ирландский флаг: мятный ликер, Бейлис, Гран Марнье.

Возвращаясь же к миру реальности, можно отметить несколько коктейлей:

Похожие на Текила Санрайз коктейли

Апероль Санрайз – вместо сиропа как в Санрайз используется апероль;

Tequila Sunset – меняем гренадин на ежевичный бренди или темный ром;

Карибский Рассвет – заменяем текилу ромом;

Русский Восход – убираем текилу и наливаем водку;

Южный Рассвет – вместо текилы ликер Southern Comfort;

Восход Астронавта – используйте Tang (смесь для напитков) вместо апельсинового сока;

Amaretto Sunrise – Disaronno amaretto вместо текилы;

Флоридский Санрайз – половина порции ананасового сока и половина апельсинового;

Red Sea Sunrise – безалкогольная версия Санрайз, в которой вместо текилы используется лимонад или спрайт;

Enamorada Sunrise – замените сироп гренадин в Санрайз травяным ликером Кампари;

Colorado sunrise – Captain Morgan и острый апельсиновый напиток Sunny Delight;

Goon Sunrise – заменяем текилу вином;

Arizona Biltmore Tequila Sunrise – текила Hornitos Plata, сливочный крем, свежий сок лайма и газировка;

LemonTop Gin Sunrise – замените алкоголь на LemonTop Gin (напиток со вкусом лимонного мороженого);

Закат в Сафари – ликер Амарула, шоколадный сироп и ананасовый сок.

Большая популярность рождает подражателей. Не удивительно, что у Санрайза появилось множество вариантов. Приведу несколько примеров:

Список далеко не полный, но его вполне достаточно, чтобы сделать один простой вывод. Если взять что-то со вкусом апельсина и добавить к этому что-то содержащее алкоголь, мы получим вариацию Текила Санрайз, возможно, с привязкой к местности (например, какой-нибудь Закат Гудермеса).

С водкой

Как сделать любой напиток популярным на постсоветском пространстве? Добавить водки.

С ромом

По этому пути пошел автор Русского Восхода, добавив вместо текилы более знакомый и родной для нас алкоголь. Другие ингредиенты Санрайз, как и рецепт приготовления, остались неизменнымиПро Текилу Сансет с добавлением темного рома мы уже говорили, а вот про Карибский Рассвет упоминали только вскользь. Такой напиток будет актуальным на курортах в каком-нибудь в Сен-Тропе, а пить его нужно строго в местах с видом на прибой.

Встречается несколько вариаций состава, наиболее измененная (по отношению к оригиналу):

ананасовый сок;

ананас (для украшения);

апельсиновый сок;

белый ром;

гренадин сироп;

кокосовый сироп;

лед.

Заключение

Но вы должны знать вкус оригинального напитка, такого, каким он был задуман автором. Иначе вы просто не сможете отличить качественный продукт от второсортного. Не гонитесь за объемами, а выбирайте лучшее.

В заключение хочется немного рассказать про выбор ингредиентов для Санрайз. Я понимаю, что далеко не у всех есть возможность покупать дорогой алкоголь или гренадин для Текила Санрайз, не говоря про другие коктейли с десятком ингредиентов.

В этой статье я часто упоминал профессиональные инструменты бармена: шейкер, хайбол, барная ложка, стрейнер. Все это, безусловно, упрощает приготовление Текила Санрайз, но не является обязательным. У вас нет хайбола – подойдет высокий стакан.

Нет стрейнера – возьмите небольшое ситечко для муки, вкус от этого не изменится. И главное, не бойтесь экспериментировать и делиться этой статьей с вашими друзьями в соцсетях.