Секрет идеального коктейля на основе или с добавлением вина, как, впрочем, и любого другого коктейля, кроется в соблюдении баланса между сладостью, горечью, кислотностью и карбонизацией. Вот почему в лёгких, игристых спритцах, к которым относится тот самый легендарный Апероль Шприц, вы встретите в составе сладкие креплёные вина, питьевые биттеры или вермуты. По той же причине сладкие креплёные вина нуждаются в кислом сопровождении или нейтральном разбавителе. Баланс – ключ ко всему!

Почти все вина подходят для приготовления коктейлей, но мы не будем углубляться в сложную классификацию даров Бахуса, а замешаем коктейль с:

Замешать коктейль с красным вином

Большинство красных вин подходит для приготовления смешанных напитков, но было бы чудовищным расточительством использовать для этого винтажные или любые дорогие региональные вина. Однако не следует брать всё, что под руку попадёт. Во-первых, всегда старайтесь охотиться за недорогими сухими винами, максимум полусладкими, - они являются хорошей базой для любого винного коктейля, в рецепте которого обязательно присутствует подсластитель. Во-вторых, всегда учитывайте другие ингредиенты и региональные особенности.

Готовите коктейль с коньяком? Выберите вино с выраженным танинным профилем: Темпранильо, Дюриф, Каберне-совиньон и т.д. Готовите напиток из семейства Сангрии? Отдайте предпочтение фруктовым винам: Мерло, Гарнача, Кариньян, Негроамаро, Барбера, Зинфандель и т.д. Решили замешать открывающий эту подборку Калимочо? Что ж, испанские бюджетники вам в этом помогут лучше всего: Гарнача, Темпранильо, Мурведр.

Калимочо (Kalimotxo) – это популярный в Испании коктейль, состоящий из равных частей красного вина и колы. Появился он в 1970-х, предположительно во время празднества Пуэрто-Вьехо в Стране Басков, где он стремительно завоевал внимание молодёжи и стал настоящей иконой баскской культуры. По легенде Калимочо придумали продавцы одного из «txosna» (стойки с алкоголем на баскских фестивалях), которые заметили, что их вино находится не в самой лучше форму, поэтому они решили смешать его с чем-нибудь, чтобы замаскировать кислый привкус. Позже коктейль начали смешивать прямо в двухлитровых бутылках колы, заменяя половину содержимого местным красным вином. Так молодые баски могли проносить вино туда, где алкоголь был запрещён.

Коктейль Калимочо / Kalimotxo 90 мл красного вина

90 мл Кока-Колы

долька лимона Смешать вино и колу в высоком хайболе, украсить долькой лимона.

А вообще красные вина, особенно с ярким фруктовым профилем, следует сопровождать такими же фруктовыми ингредиентами.

Коктейль Крестьянин / The Paysan 480 мл красного вина

240 мл клюквенного сока

120 мл апельсинового фреша

120 мл малинового ликёра

90 мл холодного Спрайта

цедра лимона и апельсина

тонко нарезанный лайм Смешать вино, соки и малиновый ликёр в кувшине. Оставить кувшин на 2 часа в холодильнике до полного охлаждения напитка. Затем разлить коктейль по бокалам со льдом, добавляя в каждый по 15 мл холодного спрайта, тонкие полоски цедры и дольки лайма.

Или вообще переосмыслить классику, к примеру, Московский мул – это не обязательно водка! Кстати, имбирное пиво для «Вин-Вин Мула» можно и, учитывая дефицит этого напитка в СНГ, даже нужно приготовить самостоятельно.

Коктейль Вин-Вин Мул / Win-Win Mule 120 мл красного вина

15 мл ликёра Мараскино

15 мл ликёра Crème de Mûre (ежевичный ликёр)

имбирное пиво

веточка розмарина на гарнир Добавить вино и ликёры в медную кружку со льдом. Долить доверху имбирное пиво, перемешать. Украсить веточкой розмарина.

А ещё красное вино прекрасно сочетается с молоком, о чём знают немногие. Особенно если сдобрить эту смесь плиткой хорошего горького шоколада.

Горячий шоколад с красным вином 170 г горького чёрного шоколада

80 мл фруктового красного вина (Пино-нуар, Шираз, Божоле)

240 мл молока

150 мл воды

щепотка кошерной соли

сахар на гарнир Разломанный шоколад поместить в небольшую кастрюлю с толстым дном, добавить вино и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного расплавления шоколада (около 3 минут). Добавить воду, молоко и соль, довести до кипения и варить ещё 3 минуты, постоянно помешивая. Перелить в 2 жаропрочных кружки и, по желанию, добавить сверху по щепотке сахара.

А здесь у нас классика, глинтвейн, но со своей спецификой.

Глинтвейн с сахаром мусковадо 750 мл фруктового красного вина (Зинфандель, Мерло и т.д.)

цедра с 1 крупного апельсина

1,5 стакана сахара мусковадо или другого тёмно-коричневого сахара

2 ч. л. чёрного перца горошком, слегка измельченного

1 8-сантиметровая палочка корицы

3 лавровых листа

1 ч. л. семян фенхеля, слегка измельченных Пряности поместить в марлевый мешочек и подвесить в кастрюле подходящего объема. Добавить вино, цедру апельсина, лавровый лист и поставить на огонь. Проварить глинтвейн на медленном огне 10 минут, снять, дать настояться 30 минут, убрать цедру и пряности. Добавить сахар и размешать до полного его растворения. Подавать глинтвейн нужно тёплым в жаропрочных бокалах или кружках.

Замешать коктейль с белым вином

Коктейль Апеласьон Кулер / Appellation Cooler 240 мл сухого белого вина

120 мл аперитива Cocchi Americano*

120 мл базиликового вермута**

4 ч. л. абрикосового ликёра

слайсы огурца на гарнир В кувшине смешать вино, аперитив, вермут и абрикосовый ликёр. Заполнить кувшин льдом и хорошо перемешать. Подавать в охлаждённых бокалах для белого вина с огуречными слайсами в качестве гарнира.

От красных вин в рамках миксологии белые отличаются лишь чуть большей кислотностью и выраженной фруктово-травянистой линией, которую можно удачно подчеркнуть или дополнить. Вермуты, ароматизированные вина и травы станут в этом надёжными помощниками. А ещё с белым вином нужно быть деликатным, не нагромождать кучу ингредиентов и делать упор на свежесть.

*Cocchi Americano – винный аперитив из региона Асти в Италии, фактически, ароматизированное различными травами и специями вино; можно заменить сухим вермутом, в том числе домашним.

**базиликовый вермут: смешать бутылку 0,75 л сладкого белого вермута и 20 листьев базилика; настоять 24 часа, процедить и использовать в коктейлях.

Коктейль «Святой» подают в нью-йоркском баре «Café Moto» в Бруклине всё лето. Ароматы базилика и мяты, с шипучей пенной шапкой содовой, освежают и утоляют жажду жарким днём, а лёгкая жгучесть имбирного сиропа и сложная медово-пряная составляющая вермута (рекомендуется использовать французский Dolin blanc) станут замечательными спутниками прохладным вечером.

Коктейль Святой / The Saint 90 мл белого сухого вина

45 мл имбирного сиропа*

15 мл белого сладкого вермута

15 мл свежевыжатого сока лимона

содовая доверху

апельсиновый биттер

листья базилика, долька лимона и мята для гарнира Смешать в шейкере со льдом вино, имбирный сироп, вермут и лимонный сок. Процедить в бокал для вина без ножки. Долить доверху содовой, добавить 3 дэш биттера и украсить базиликом, лимоном и мятой.

*имбирный сироп: смешать в небольшой кастрюле стакан сахара, свежий корень имбиря средних размеров (10-15 см длиной), очищенный и нарезанный соломкой, и стакан воды. Довести смесь до кипения, уменьшить огонь, тушить 3-5 минут, постоянно помешивая, снять с огня и оставить на ночь остужаться. Процедить, перелить в чистую тару, хранить в холодильнике.

Коктейль Сонома / Sonoma 75 мл охлаждённого Шардоне

15 мл кальвадоса

2,5 ч. л. медового сиропа*

1 ч. л. вержуса**

пару капель «солевого раствора»***

лимонный твист и тимьян на гарнир Смешать в смесительном стакане все ингредиенты со льдом, процедить в коньячку или винный бокал. Сбрызнуть эфирными маслами лимонного твиста, которым затем украсить коктейль вместе с веточкой тимьяна.

*медовый сироп: смешать в банке стакан мёда и стакан холодной воды, остудить и хранить в холодильнике до 1 месяца.

**вержус – это очень кислый сок, который получают из зелёного винограда; можно заменить лимонным соком или соком лайма, но лучше приготовить свой вержус, тем более что с ним готовят много вкусных французских соусов и используют в заправках для салатов.

***«солевой раствор»: смешать 100 мл воды с 5,5 ч. л. кошерной соли (среднезернистая соль для кашерования мяса), перемешивать до полного растворения последней; дать отстоятся раствору 10 минут и можно использовать; хранить при комнатной температуре до 1 месяца.

Замешать коктейль с розовым вином

Коктейль Всё идёт как по розовому / Everything’s Coming Up Rosé 240 мл охлаждённого розового вина

120 мл аперитива Lillet Rose

120 мл холодного заваренного каркаде

60 мл свежевыжатого лимонного сока

60 мл простого сиропа

30 мл Апероля

120 мл содовой

фрукты для гарнира Смешать все ингредиенты в кувшине со льдом, украсить фруктами: дольками грейпфрута и лимона, клубникой. Подавать в охлаждённых бокалах.

Коктейль Вино Франческа / Vino Francesca 80 мл ароматного мёда

80 мл горячей воды

15 листиков шалфея + больше для украшения

750 мл розового вина

лимонный твист на украшение В чашке растворить мёд в горячей воде, добавить шалфей и подавить деревянной ложкой. Дать сиропу остыть, а затем процедить в кувшин со льдом, сильно отжав. Добавить вино, перемешать, подавать в бокалах со льдом, украшая каждый листьями шалфея и лимонным твистом.

Коктейль Фрозе / Frosé (Frozen Rosé) бутылка 750 мл розового вина

½ стакана сахара

200 г клубники без плодоножек

75 мл свежевыжатого лимонного сока Заморозить вино в небольшой кастрюле (около 6 часов в морозилке). Смешать пол стакана воды и сахар, закипятить и тушить до полного растворения сахара. Добавить клубнику, снять с огня, подождать 30 минут, процедить. Отправить сироп на 30 минут в холодильник, а затем взбить 100-120 мл клубничного сиропа, лимонный сок, замороженное вино и стакан льда в блендере. Отправить коктейль в морозилку на 25-35 минут (до консистенции молочного коктейля), взбить в блендере ещё раз и разлить по бокалам.

Хорошее розовое вино редкость, но если такое попало вам в руки, постарайтесь облагородить его фруктовость чем-нибудь выразительным, но изящным, к примеру, холодным каркаде, листьями шалфея или клубникой. Эту сложную «сангрию», удачный тандем розового вина и холодного каркаде, создала совладелец нью-йоркского бара «Nitecap» Наташа Девид, за что ей низкий поклон. Такой смеси хватит, чтобы остудить за раз от 4 до 6 раскалённых голов жарким летним вечерком:

Замешать коктейль с игристым вином

Коктейль Имбирно-лаймовый спритц / Ginger-Lime Spritz 1 5-сантиметровый кусочек имбиря

60 мл свежевыжатого сока лайма

60 мл простого сиропа

480 мл просекко

содовая

мята для гарнира Очищенный и грубо нарезанный корень имбиря подавить в шейкере мадлером. Добавить сок лайма и сироп, интенсивный шейк со льдом около 30 секунд. Стрейн в 4 наполненных льдом винных бокала. Добавить в каждый бокал по 120 мл просекко и долить доверху содовой. Украсить каждый бокал веточкой мяты.

Коктейль Огурец-джин спритц / Cucumber-Gin Spritz 1 длинный английский огурец

120 мл джина

60 мл простого сиропа

480 мл просекко

содовая Нарезать 12 тонких полосок огурца для гарнира. Примерно 15 см огурца нарезать кубиками и взбить в шейкере с джином и сиропом около 30 секунд (до появления изморози на стенках шейкера). Стрейн в 4 наполненных льдом винных бокала. Добавить в каждый бокал по 120 мл просекко и долить доверху содовой. Украсить каждый бокал 3 полосками огурца.

Коктейль Дольче Вита / Dolce Vita 20 мл лимонной водки

20 мл Кампари

20 мл лимонного сока

20 мл апельсинового ликёра

шампанское или сухое игристое вино

вишенка на гарнир Шейк все ингредиенты кроме шампанского со льдом. Стрейн в коктейльный бокал. Долить доверху шампанское или любое другое сухое игристое вино и украсить вишенкой.

Ищите сухие, а лучше экстра-сухие игристые вина, если рецепт не требует более сладкого вина, такого как просекко. Каждый грамм остаточного сахара в компании даже с самым незначительным подсластителем удваивается, лишая коктейль его освежающих свойств. Не раз проверено на примере Кир Рояля , где всего пару капель Кассиса превращают полусладкое игристое в нечто приторно сладкое и практически не питкое. Но если научитесь обращаться с просекко и другими сладкими игристыми, то летние вечера пройдут куда интересней и веселей.

Замешать коктейль с креплёным вином

Коктейль Поиск и спасение / The Search & Rescue 38 мл ржаного виски

22 мл портвейна Руби

22 мл лимонного сока

15 мл простого сиропа

15 мл биттера Чинар Шейк со льдом, стрейн в бокал олд-фэшн.

Коктейль Золотая шахта / Gold Mine 15 мл шотландского виски

15 мл ванильного ликёр Гальяно

15 мл сладкого хереса

1 ч. л. яичного белка

30 мл свежевыжатого лимонного сока

30 мл лимонада

слайс апельсина и вишенка на гарнир Сухой шейк всем ингредиентов кроме лимонада, шейк со льдом, стрейн в стакан олд-фэшн. Добавить лимонад и украсить ломтиком апельсина и вишенкой.

А это высший эшелон, стезя классики. Портвейны, хересы, мадеры – они словно созданы для глубоких, многослойных, классических, мужских коктейлей. Если в рецепте не указан конкретный сорт креплёного вина, используйте самый простой. Иначе – расточительство. Портвейн для коктейлей – это Руби (Ruby), херес – Амонтильядо (Amontillado), мадера - Файнест (Finest). В кармане звенит, а не хрустит? Попробуйте антикризисные коктейли с портвейном от Дона Помазана – многие из них действительно заслуживают внимания.

Коктейль «Кровь палача» или «Кровь ката» впервые был описан британским писателем Ричардом Хьюзом в новелле «Сильный ветер на Ямайке» 1929 года. Согласно автору коктейль состоял из рома, джина, бренди и портера. Однако в коктейльном мире закрепилась другая версия напитка, описанная в 1960 году новеллистом Энтони Берджессом. По его словам это легко пьющийся коктейль с пивом, вином и крепким алкоголем, провоцирующий некоторого рода метафизический подъем и почти не вызывающий похмелья. Так ли это мы не знаем, но пить «Кровь палача» следует очень осторожно!

Коктейль Кровь палача / Hangman’s Blood на 2 пальца джина

на 2 пальца виски

на 2 пальца рома

на 2 пальца портвейна

на 2 пальца бренди

1 бутылка стаута

1 всплеск шампанского Налить крепкий алкоголь и портвейн в бокал. Добавить небольшую бутылку портера и немного шампанского. В украшении коктейль не нуждается.

Вассайл – это традиционный в средневековой Англии рождественский напиток на основе сидра. Рецептов своеобразного пунша очень много, но с добавлением мадеры заслуживает отдельного внимания!

Коктейль Вассайл / Wassail 6 яблок, разрезанных пополам, без сердцевины

2,5 ст. л. светлого коричневого сахара

15 горошин душистого перца

15 бутонов гвоздики

6 палочек корицы

250 мл мадеры

250 мл несладкого яблочного сока

2 ч. л. тёртого мускатного ореха

1 ст. л. тёртого имбиря

500 мл любого английского эля

750 мл сухого яблочного сидра

цедра с 2-х апельсинов Яблоки запекать в духовке при 180оС с сахаром в центре каждого из них в течение 1 часа, на противень поставить блюдо со стаканом воды. Подрумянить душистый перец, гвоздику и корицу в кастрюле с толстым дном (около 2 минут). Добавить мадеру, яблочный сок, мускатный орех, имбирь и прочие ингредиенты, довести до кипения, убавить огонь и тушить 1 час. Добавить запечённые яблоки и любой крепкий алкоголь, проварить ещё 10 минут, дать настояться минут 20 и можно подавать к столу.

Подготовьте свои творческие соки и придумайте собственный коктейль на основе вина. Не забудьте поделиться его рецептом в комментариях. Удачи!