Многие люди называют коктейль Зеленая фея напитком для безумцев. Ведь в нем присутствует не только смесь алкогольных напитков, но и энергетик. Ожидать от такой убойной смеси можно чего угодно. Другие любители развлечений уверяют, что под действием такого коктейля можно гулять и веселиться целую ночь. В любом случае, употребляя этот напиток надо знать меру, чтобы не навредить своему здоровью.

Доподлинно неизвестно, кто впервые догадался сделать такую смесь. Название связано с цветом напитка, который получается за счет добавления ликера и абсента. Длительное время коктейль находился под запретом практически во всей Европе. Но, когда производители абсента изменили технологический процесс производства и начали очищать алкоголь от туйона (наркотическое вещество), коктейль разрешили.

Нужные компоненты:

30 мл дынного ликера De Kuyper;

15 мл серебряной текилы;

15 мл абсента;

15 мл качественной водки;

15 мл белого рома;

10 мл ликера блю кюрасао De Kuyper;

100 мл энергетика;

10 г красной вишни для коктейлей;

1 лимонная цедра;

150 г льда в кубиках.

Сопутствующие штучки:

пресс для получения сока из цитрусовых фруктов;

слинг;

джиггер;

нож для работы с цедрой;

ложка для приготовления коктейлей;

2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Зеленая фея:

Слинг наполнить льдом. Залить всеми жидкими составляющими. Самый последний заливают энергетик. Все аккуратно перемешать. Подавать в украшенном виде: вишенка на шпажке и цедра.

Как пить

Пьют коктейль Зеленая фея обычно на молодежных вечеринках. Есть множество вариаций. В напиток добавляют яичный желток или энергетик заменяют на газированную воду, получая игристый коктейль.

Есть поверье, что при первой дегустации коктейля надо загадать желание и оно обязательно сбудется. Также считается, что напиток открывает творческий потенциал человека.

