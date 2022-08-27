Нужные компоненты:
- 30 мл дынного ликера De Kuyper;
- 15 мл серебряной текилы;
- 15 мл абсента;
- 15 мл качественной водки;
- 15 мл белого рома;
- 10 мл ликера блю кюрасао De Kuyper;
- 100 мл энергетика;
- 10 г красной вишни для коктейлей;
- 1 лимонная цедра;
- 150 г льда в кубиках.
Сопутствующие штучки:
- пресс для получения сока из цитрусовых фруктов;
- слинг;
- джиггер;
- нож для работы с цедрой;
- ложка для приготовления коктейлей;
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Зеленая фея:
- Слинг наполнить льдом.
- Залить всеми жидкими составляющими.
- Самый последний заливают энергетик.
- Все аккуратно перемешать.
- Подавать в украшенном виде: вишенка на шпажке и цедра.
Как питьПьют коктейль Зеленая фея обычно на молодежных вечеринках. Есть множество вариаций. В напиток добавляют яичный желток или энергетик заменяют на газированную воду, получая игристый коктейль. Есть поверье, что при первой дегустации коктейля надо загадать желание и оно обязательно сбудется. Также считается, что напиток открывает творческий потенциал человека.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Олд Фэшн.