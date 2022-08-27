Ромовый Дневник

Зеленая фея

Многие люди называют коктейль Зеленая фея напитком для безумцев. Ведь в нем присутствует не только смесь алкогольных напитков, но и энергетик. Ожидать от такой убойной смеси можно чего угодно. Другие любители развлечений уверяют, что под действием такого коктейля можно гулять и веселиться целую ночь. В любом случае, употребляя этот напиток надо знать меру, чтобы не навредить своему здоровью. Доподлинно неизвестно, кто впервые догадался сделать такую смесь. Название связано с цветом напитка, который получается за счет добавления ликера и абсента. Длительное время коктейль находился под запретом практически во всей Европе. Но, когда производители абсента изменили технологический процесс производства и начали очищать алкоголь от туйона (наркотическое вещество), коктейль разрешили.

Нужные компоненты:

  • 30 мл дынного ликера De Kuyper;
  • 15 мл серебряной текилы;
  • 15 мл абсента;
  • 15 мл качественной водки;
  • 15 мл белого рома;
  • 10 мл ликера блю кюрасао De Kuyper;
  • 100 мл энергетика;
  • 10 г красной вишни для коктейлей;
  • 1 лимонная цедра;
  • 150 г льда в кубиках.

Сопутствующие штучки:

  • пресс для получения сока из цитрусовых фруктов;
  • слинг;
  • джиггер;
  • нож для работы с цедрой;
  • ложка для приготовления коктейлей;
  • 2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Зеленая фея:

  1. Слинг наполнить льдом.
  2. Залить всеми жидкими составляющими.
  3. Самый последний заливают энергетик.
  4. Все аккуратно перемешать.
  5. Подавать в украшенном виде: вишенка на шпажке и цедра.

Как пить

Пьют коктейль Зеленая фея обычно на молодежных вечеринках. Есть множество вариаций. В напиток добавляют яичный желток или энергетик заменяют на газированную воду, получая игристый коктейль. Есть поверье, что при первой дегустации коктейля надо загадать желание и оно обязательно сбудется. Также считается, что напиток открывает творческий потенциал человека. 

