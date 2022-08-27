Нужные компоненты:
- 45 мл темного рома;
- 30 мл самого крепкого рома на выбор;
- 35 мл сока из грейпфрута;
- 30 мл сока лайма;
- 30 мл сиропа корицы;
- 60 г грейпфрута;
- 1 г свежей мяты;
- 200 г колотого льда.
- 1 кубик льда.
Важные штучки:
- бокал для подачи текилы;
- стрейнер;
- шейкер;
- джиггер;
- пресс;
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Зомби:
- Поместить в бокал дробленый лед.
- В шейкере смешать соки, сироп и алкоголь.
- Добавить лед в шейкер.
- Взбить.
- Через стрейнер наполнить бокал содержимым шейкера.
Как питьУ коктейля Зомби мягкий вкус с легкими фруктовыми оттенками. Сиропы и соки отлично перекрывают ощущения крепкого алкоголя. По вкусовым качествам чем-то напоминает коктейль «Май Тай». Убойная сила коктейля известна даже по телесериалам и фильмам, в особенности созданным в 30-годы. Однако 1 бокал коктейля спасает от похмелья, но 2 практически валят с ног. Один из самых распространенных вариантов коктейля Зомби – персиковый Зомби. Вместо сока грейпфрута используется персиковый. Также можно добавлять апельсиновый или любой другой.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Мимоза.