У коктейля Зомби очень интересная история появления. Придумал рецепт Дон де Бичкомбер, контрабандист, который практически всю свою жизнь занимался незаконными поставками рома. Он отлично разбирался в особенностях этого алкогольного напитка.

Когда Бичкомбер открыл свой ресторан, то он в какой-то день попытался спасти посетителя от сильнейшего похмелья – подав коктейль. На следующий день посетитель опять пришел и поинтересовался, что ему сделали за смесь, после которой он ходил целый день как зомби. Так коктейль и стали именовать Зомби.

Дон де Бичкомбер не раскрывал рецепт напитка. Даже его бармены получали его в зашифрованном виде. По этой причине существует множество вариантов рецепта.

Нужные компоненты:

45 мл темного рома;

30 мл самого крепкого рома на выбор;

35 мл сока из грейпфрута;

30 мл сока лайма;

30 мл сиропа корицы;

60 г грейпфрута;

1 г свежей мяты;

200 г колотого льда.

1 кубик льда.

Важные штучки:

бокал для подачи текилы;

стрейнер;

шейкер;

джиггер;

пресс;

2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Зомби:

Поместить в бокал дробленый лед. В шейкере смешать соки, сироп и алкоголь. Добавить лед в шейкер. Взбить. Через стрейнер наполнить бокал содержимым шейкера.

Украсить веточкой мяты и долькой грейпфрута.

Как пить

У коктейля Зомби мягкий вкус с легкими фруктовыми оттенками. Сиропы и соки отлично перекрывают ощущения крепкого алкоголя. По вкусовым качествам чем-то напоминает коктейль «Май Тай».

Убойная сила коктейля известна даже по телесериалам и фильмам, в особенности созданным в 30-годы. Однако 1 бокал коктейля спасает от похмелья, но 2 практически валят с ног.

Один из самых распространенных вариантов коктейля Зомби – персиковый Зомби. Вместо сока грейпфрута используется персиковый. Также можно добавлять апельсиновый или любой другой.

