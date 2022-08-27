Ромовый Дневник

Зомби

Рецепты коктейлей · Sergei
Зомби
У коктейля Зомби очень интересная история появления. Придумал рецепт Дон де Бичкомбер, контрабандист, который практически всю свою жизнь занимался незаконными поставками рома. Он отлично разбирался в особенностях этого алкогольного напитка.  Когда Бичкомбер открыл свой ресторан, то он в какой-то день попытался спасти посетителя от сильнейшего похмелья – подав коктейль. На следующий день посетитель опять пришел и поинтересовался, что ему сделали за смесь, после которой он ходил целый день как зомби. Так коктейль и стали именовать Зомби.  Дон де Бичкомбер не раскрывал рецепт напитка. Даже его бармены получали его в зашифрованном виде. По этой причине существует множество вариантов рецепта.

Нужные компоненты:

  • 45 мл темного рома;
  • 30 мл самого крепкого рома на выбор;
  • 35 мл сока из грейпфрута;
  • 30 мл сока лайма;
  • 30 мл сиропа корицы;
  • 60 г грейпфрута;
  • 1 г свежей мяты;
  • 200 г колотого льда.
  • 1 кубик льда.

Важные штучки:

  • бокал для подачи текилы;
  • стрейнер;
  • шейкер;
  • джиггер;
  • пресс;
  • 2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Зомби:

  1. Поместить в бокал дробленый лед.
  2. В шейкере смешать соки, сироп и алкоголь.
  3. Добавить лед в шейкер.
  4. Взбить.
  5. Через стрейнер наполнить бокал содержимым шейкера.
Украсить веточкой мяты и долькой грейпфрута.

Как пить

У коктейля Зомби мягкий вкус с легкими фруктовыми оттенками. Сиропы и соки отлично перекрывают ощущения крепкого алкоголя. По вкусовым качествам чем-то напоминает коктейль «Май Тай». Убойная сила коктейля известна даже по телесериалам и фильмам, в особенности созданным в 30-годы. Однако 1 бокал коктейля спасает от похмелья, но 2 практически валят с ног.  Один из самых распространенных вариантов коктейля Зомби – персиковый Зомби. Вместо сока грейпфрута используется персиковый. Также можно добавлять апельсиновый или любой другой.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Мимоза.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома