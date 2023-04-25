Бигус (также известен под наименованиям бигос и бигас) – традиционное польское блюдо из капусты и мяса. Традиционный бигос отличается густой консистенцией, немного кислым вкусом и запахом копченостей.

Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах:

Капуста. Это Она придает ему объем, сочность и кислотность. Капуста должна быть свежая и квашеная. Чтобы получилось вкусно – рекомендуется сочетать эти разновидности капусты в пропорции 1:1.

Мясная составляющая. Это то, что делает бигус сытным и питательным. Чем больше разновидностей мяса, тем бигос будет лучше и вкуснее. Мясо также придает бигусу аромат и солоноватый привкус.

Чернослив копченый. Это необязательный, но желательный ингредиент бигуса. Он добавляет ему сладости, мягкости и копченого аромата. При желании чернослив можно заменить на другие сухофрукты или ягоды.

Специи. Это то, что придает бигусу пикантности и остроты. Специи могут быть разными, но чаще всего используется тмин, черный перец, лавровый лист и перец горошком. Специи также помогают сохранить вкус и аромат блюда при длительном тушении.

Алкоголь. Это еще один необязательный, но желательный ингредиент бигуса. Алкоголь добавляет ему винного привкуса и помогает раскрыть аромат мяса и специй. В качестве алкогольной составляющей может использоваться красное или белое вино, пиво, коньяк и т.д. Алкоголь также способствует сохранению свежести блюда при хранении.

Бигус – классический рецепт

Нарезать 800 г свинины на маленькие куски и обжарить до румяной корочки. Затем нужно переложить мясо в глубокую кастрюлю.

Нарезать 300 г колбасы на кружочки и обжарить до золотистости. После этого колбасу следует добавить в ту же кастрюлю.

Нашинковать по одному кочану обоих видов капусты. Далее следует сложить капусту в ту же кастрюлю, добавить 200 г томата, половину стакана воды и специи по вкусу. Все содержимое кастрюли нужно тушить на медленном огне около часа.

Нарезать 2 луковицы и обжарить до золотистости. Потом следует добавить два предварительно измельченных зубчика чеснока и жарить еще пару минут. После этого нужно переложить лук и чеснок в кастрюлю с бигусом.

Нарезать одно кислое яблоко на маленькие куски и добавить в кастрюлю с бигосом. Все содержимое нужно тушить на протяжении 10 минут.

Украсить бигус свежей зеленью по желанию.

Бигос может совершенно разным. Его рецепт во многом зависит от региона приготовления. Если нужно приготовить классический бигус, то следует:

С мясом, грибами и беконом

Пошаговый рецепт бигуса с мясом и другими перечисленными ингредиентами похож на традиционный вариант блюда, но имеет несколько особенностей.

Для приготовления нужно:

Нарезать 500 г свинины на маленькие куски и обжарить до румяной корочки.

Нарезать 150 г колбасы на кружочки и обжарить до золотистости.

Нарезать 150 г бекона на маленькие куски и обжарить до хрустящего состояния.

Нарезать по одной луковице и моркови на маленькие куски и обжарить до мягкости.

Нашинковать один кочан свежей капусты и 200 г квашеной. Сложить ее в кастрюлю, добавить 2 помидора, нарезанных на четвертинки, 2-3 столовых ложки ложки томатной пасты и специи по вкусу. Тушить на медленном огне около часа.

Нарезать 150 г шампиньонов на четвертинки и обжарить до золотистости. Добавить грибы в кастрюлю с бигусом за 10 минут до расчетного времени приготовления.

С копченостями и кислой капустой

Нарезать 200 г копченых ребер на маленькие куски и добавить в кастрюлю.

Добавить в нее же 400 г квашеной капусты, 70 г чернослива (предварительно нужно извлечь косточки), три лавровых листочка и специи по вкусу. Далее необходимо залить все 150-200 мл сухого белого вина. Также допускается использование обычной фильтрованной воды. Блюдо рекомендуется тушить на медленном огне около часа.

Нарезать 200 г копченых ребер на маленькие куски и добавить в кастрюлю.

Грибной «Особый»

Нарезку 300 г шампиньонов на тонкие пластинки и их тушение в незначительном объеме воды на протяжении 5 минут.

Шинковку 250 г свежей капусты и 200 г квашеной. Далее нужно добавить капусту и 2 столовых ложки измельченного корня сельдерея к грибам. После этого нужно тушить блюдо на медленном огне около 15 минут.

Нарезку одной луковицы и ее обжарку с двумя столовыми ложками томатной пасты и незначительным количеством муки. Далее все нужно выложить в кастрюлю. На тушение блюда потребуется еще около четверти часа.

Добавление специй за 5 минут до предполагаемой готовности блюда. Все содержимое кастрюли нужно перемешать и тушить на протяжении как минимум 10 минут.

С яблоками и брусничным вареньем

Рецепт бигуса «Особого» предполагает:

Чтобы приготовить такое блюдо, нужно:

Нарезать 100 г сала на маленькие кубики и вытопить их на сковороде. Добавить сало в кастрюлю.

Нарезать 300 г охотничьих колбасок на кружочки.

Добавить по 500 г свежей и квашеной капусты, нарезанных соломкой, 50 г томатного сока, три столовых ложки брусничного варенья, 2 столовых ложки соевого соуса и специи по вкусу. Залить все 400 мл бульона. Также допускается использование обычной фильтрованной воды. Тушить нужно на медленном огне около часа.

Нарезать 200 г яблока соломкой и добавить его в кастрюлю с бигусом за четверть часа до предполагаемой готовности. После этого все нужно перемешать и тушить на протяжении четверти часа.

Растереть в ступке половину чайной ложки тмина с тремя зубчиками чеснока, заправить бигос и добавить три лавровых листа. Затем следует оставить готовое блюдо настояться на протяжении четверти часа.

Со свиными ребрышками

Нарезки 1 кг свиных ребрышек на порционные кусочки и обжарки до румяной корочки.

Нарезки одной луковицы и моркови на маленькие куски и обжарки до мягкости. Затем овощи следует добавить в кастрюлю.

Добавления 500 г квашеной и свежей капусты, нарезанной соломкой, полутора столовых ложек томатной пасты и специй по вкусу. Все содержимое кастрюли нужно залить 400 мл бульона. Также допускается использование обыкновенной фильтрованной воды. После этого блюдо нужно тушить на медленном огне около часа.

Рецепт бигуса со свиными ребрышками требует:

По-ставропольски

Нарезать 2 луковицы и обжарить до стеклянного состояния. Добавить по 400 г кислой и свежей капусты, нарезанной соломкой. Тушить нужно на медленном огне на протяжении четверти часа.

Добавить 150 г шампиньонов, нарезанных пластинками, 100 мл сухого белого вина и 150 г чернослива (предварительно нужно извлечь косточки). Далее блюдо нужно тушить еще на протяжении четверти часа.

Нарезать по 100 г ветчины и колбасы кубиками и добавить в кастрюлю с бигусом. Все содержимое кастрюли следует приправить солью, перцем и специями по вкусу. Далее следует тушить еще 10 минут.

Чтобы приготовить эту разновидность бигуса, нужно:

В мультиварке

Нарезать 400 г говядины на маленькие куски и выложить в мультиварку. Добавить одну столовую ложку растительного масла и посолить мясо.

Нарезать одну луковицу и две моркови на маленькие куски и выложить поверх мяса. Добавить специи по вкусу.

Нарезать 1 болгарский перец и выложить в мультиварку.

Нашинковать 600 г свежей капусты и немного помять ее руками, чтобы она дала сок. Выложить капусту в мультиварку и посыпать сухими травами.

Добавить 5 штук чернослива (предварительно нужно извлечь косточки) и 100 г томатной пасты, разведенной в 100 мл обыкновенной фильтрованной воды.

Выбрать программу «Тушение». Выставить время готовки на один час.

Выбрать программу «Жарка» и выставить время на 10 минут.

Для приготовления бигуса в мультиварке необходимо:

Со свининой и картофельным пюре

Нарезать 600 г свинины на маленькие куски и обжарить вместе с 2 нарезанными луковицами на протяжении 7-10 минут

Натереть 1 морковь на терке и добавить к блюду. Все содержимое сковородки нужно жарить еще около 3-5 минут.

Добавить 150 г томатной пасты и незначительное количество воды. После этого выполняется тушение на протяжении 5 минут.

Переложить мясо с овощами в кастрюлю. Добавить 1 кг квашеной капусты и специи по вкусу. Тушить на медленном огне около часа.

Отварить 500 г картофеля в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель толкушкой или блендером. Добавить 50 г сливочного масла и 150 мл горячего молока. Взбить пюре до однородности и гладкости.

Выложить блюдо на тарелку и подавать с пюре.

Чтобы приготовить такой вариант бигуса нужно:

С рулькой

Отварить 1 свиную рульку в подсоленной воде до мягкости. Остудить и отделить мясо от кости.

Нарезать по две луковицы и моркови на маленькие и обжарить до золотистого цвета.

Нарезать 1 кг квашеной капусты. Добавить 2 стакана бульона, в котором варилась рулька, и довести до кипения. Тушение должно происходить на медленном огне в течение 20 минут.

Добавить обжаренные лук и морковь, нарезанное мясо рульки, 100 г чернослива (нужно предварительно изъять косточки), два столовых ложки томатной пасты и специи по вкусу. На последнем этапе тушение происходит под крышкой в течение 20 минут.

С фасолью

Для приготовления бигоса по этому рецепту нужно:

Чтобы приготовить бигус с фасолью, следует:

Заранее вечером замочить 100 г фасоли в холодной воде. Утром нужно отварить фасоль до мягкости в подсоленной воде. Слить воду и оставить бобовые в стороне.

Нарезать 300 г свинины на маленькие куски, пожарить и переложить мясо в кастрюлю.

Нарезать по две луковицы и моркови на маленькие куски и обжарить до мягкости.

Нарезать 1 кг квашеной капусты и выложить в кастрюлю. Добавить 2 стакана бульона или воды и специи по вкусу. Тушить на медленном огне около часа.

Добавить отваренную фасоль, 100 г чернослива (предварительно нужно убрать все косточки), два столовых ложки томатной пасты. Содержимое кастрюли нужно перемешивать еще четверть часа под крышкой.

История блюда

История бигуса неоднозначна и имеет несколько версий. Одна из них связывает происхождение блюда с королем Владиславом Ягайло. Он правил Великим княжеством Литовским и Польшей в конце XIV – начале XV века. Король любил отведать бигос на охотничьих привалах и, возможно, привез рецепт в Польшу. [1]

Другая версия утверждает, что слово бигус происходит от латинского bigustus, что означает «двойной вкус». Такое название обусловлено тем, что это блюдо сочетает кислый и сладкий вкусы. Еще одна гипотеза связывает название блюда с итальянским словом bigutta, что значит «котел», или с немецким Beiguss, что значит «подливка».

