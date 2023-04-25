Бигус (также известен под наименованиям бигос и бигас) – традиционное польское блюдо из капусты и мяса. Традиционный бигос отличается густой консистенцией, немного кислым вкусом и запахом копченостей.
Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах:Вкус бигуса формируют такие ингредиенты:
- Капуста. Это Она придает ему объем, сочность и кислотность. Капуста должна быть свежая и квашеная. Чтобы получилось вкусно – рекомендуется сочетать эти разновидности капусты в пропорции 1:1.
- Мясная составляющая. Это то, что делает бигус сытным и питательным. Чем больше разновидностей мяса, тем бигос будет лучше и вкуснее. Мясо также придает бигусу аромат и солоноватый привкус.
- Чернослив копченый. Это необязательный, но желательный ингредиент бигуса. Он добавляет ему сладости, мягкости и копченого аромата. При желании чернослив можно заменить на другие сухофрукты или ягоды.
- Специи. Это то, что придает бигусу пикантности и остроты. Специи могут быть разными, но чаще всего используется тмин, черный перец, лавровый лист и перец горошком. Специи также помогают сохранить вкус и аромат блюда при длительном тушении.
- Алкоголь. Это еще один необязательный, но желательный ингредиент бигуса. Алкоголь добавляет ему винного привкуса и помогает раскрыть аромат мяса и специй. В качестве алкогольной составляющей может использоваться красное или белое вино, пиво, коньяк и т.д. Алкоголь также способствует сохранению свежести блюда при хранении.
Бигус – классический рецептБигос может совершенно разным. Его рецепт во многом зависит от региона приготовления. Если нужно приготовить классический бигус, то следует:
- Нарезать 800 г свинины на маленькие куски и обжарить до румяной корочки. Затем нужно переложить мясо в глубокую кастрюлю.
- Нарезать 300 г колбасы на кружочки и обжарить до золотистости. После этого колбасу следует добавить в ту же кастрюлю.
- Нашинковать по одному кочану обоих видов капусты. Далее следует сложить капусту в ту же кастрюлю, добавить 200 г томата, половину стакана воды и специи по вкусу. Все содержимое кастрюли нужно тушить на медленном огне около часа.
- Нарезать 2 луковицы и обжарить до золотистости. Потом следует добавить два предварительно измельченных зубчика чеснока и жарить еще пару минут. После этого нужно переложить лук и чеснок в кастрюлю с бигусом.
- Нарезать одно кислое яблоко на маленькие куски и добавить в кастрюлю с бигосом. Все содержимое нужно тушить на протяжении 10 минут.
- Украсить бигус свежей зеленью по желанию.
Стоит заметить, что это далеко не единственный способ как приготовить бигус. Существуют и десятки других рецептов
10 вкусных рецептов бигусаСреди других способ приготовления стоит отметить такие рецепты:
- с мясом, грибами и беконом;
- с копченостями и кислой капустой;
- грибной «Особый»;
- с яблоками и брусничным вареньем;
- со свиными ребрышками;
- по-ставропольски;
- в мультиварке;
- со свининой и картофельным пюре;
- с рулькой;
- с фасолью.
С мясом, грибами и бекономПошаговый рецепт бигуса с мясом и другими перечисленными ингредиентами похож на традиционный вариант блюда, но имеет несколько особенностей.
Для приготовления нужно:
- Нарезать 500 г свинины на маленькие куски и обжарить до румяной корочки.
- Нарезать 150 г колбасы на кружочки и обжарить до золотистости.
- Нарезать 150 г бекона на маленькие куски и обжарить до хрустящего состояния.
- Нарезать по одной луковице и моркови на маленькие куски и обжарить до мягкости.
- Нашинковать один кочан свежей капусты и 200 г квашеной. Сложить ее в кастрюлю, добавить 2 помидора, нарезанных на четвертинки, 2-3 столовых ложки ложки томатной пасты и специи по вкусу. Тушить на медленном огне около часа.
- Нарезать 150 г шампиньонов на четвертинки и обжарить до золотистости. Добавить грибы в кастрюлю с бигусом за 10 минут до расчетного времени приготовления.
С копченостями и кислой капустойОсобенность приготовления этого блюда заключается в том, что нужно:
- Нарезать 200 г копченых ребер на маленькие куски и добавить в кастрюлю.
- Добавить в нее же 400 г квашеной капусты, 70 г чернослива (предварительно нужно извлечь косточки), три лавровых листочка и специи по вкусу. Далее необходимо залить все 150-200 мл сухого белого вина. Также допускается использование обычной фильтрованной воды. Блюдо рекомендуется тушить на медленном огне около часа.
Грибной «Особый»Рецепт бигуса «Особого» предполагает:
- Нарезку 300 г шампиньонов на тонкие пластинки и их тушение в незначительном объеме воды на протяжении 5 минут.
- Шинковку 250 г свежей капусты и 200 г квашеной. Далее нужно добавить капусту и 2 столовых ложки измельченного корня сельдерея к грибам. После этого нужно тушить блюдо на медленном огне около 15 минут.
- Нарезку одной луковицы и ее обжарку с двумя столовыми ложками томатной пасты и незначительным количеством муки. Далее все нужно выложить в кастрюлю. На тушение блюда потребуется еще около четверти часа.
- Добавление специй за 5 минут до предполагаемой готовности блюда. Все содержимое кастрюли нужно перемешать и тушить на протяжении как минимум 10 минут.
С яблоками и брусничным вареньем
Чтобы приготовить такое блюдо, нужно:
- Нарезать 100 г сала на маленькие кубики и вытопить их на сковороде. Добавить сало в кастрюлю.
- Нарезать 300 г охотничьих колбасок на кружочки.
- Добавить по 500 г свежей и квашеной капусты, нарезанных соломкой, 50 г томатного сока, три столовых ложки брусничного варенья, 2 столовых ложки соевого соуса и специи по вкусу. Залить все 400 мл бульона. Также допускается использование обычной фильтрованной воды. Тушить нужно на медленном огне около часа.
- Нарезать 200 г яблока соломкой и добавить его в кастрюлю с бигусом за четверть часа до предполагаемой готовности. После этого все нужно перемешать и тушить на протяжении четверти часа.
- Растереть в ступке половину чайной ложки тмина с тремя зубчиками чеснока, заправить бигос и добавить три лавровых листа. Затем следует оставить готовое блюдо настояться на протяжении четверти часа.
Со свиными ребрышкамиРецепт бигуса со свиными ребрышками требует:
- Нарезки 1 кг свиных ребрышек на порционные кусочки и обжарки до румяной корочки.
- Нарезки одной луковицы и моркови на маленькие куски и обжарки до мягкости. Затем овощи следует добавить в кастрюлю.
- Добавления 500 г квашеной и свежей капусты, нарезанной соломкой, полутора столовых ложек томатной пасты и специй по вкусу. Все содержимое кастрюли нужно залить 400 мл бульона. Также допускается использование обыкновенной фильтрованной воды. После этого блюдо нужно тушить на медленном огне около часа.
По-ставропольскиЧтобы приготовить эту разновидность бигуса, нужно:
- Нарезать 2 луковицы и обжарить до стеклянного состояния. Добавить по 400 г кислой и свежей капусты, нарезанной соломкой. Тушить нужно на медленном огне на протяжении четверти часа.
- Добавить 150 г шампиньонов, нарезанных пластинками, 100 мл сухого белого вина и 150 г чернослива (предварительно нужно извлечь косточки). Далее блюдо нужно тушить еще на протяжении четверти часа.
- Нарезать по 100 г ветчины и колбасы кубиками и добавить в кастрюлю с бигусом. Все содержимое кастрюли следует приправить солью, перцем и специями по вкусу. Далее следует тушить еще 10 минут.
В мультиваркеДля приготовления бигуса в мультиварке необходимо:
- Нарезать 400 г говядины на маленькие куски и выложить в мультиварку. Добавить одну столовую ложку растительного масла и посолить мясо.
- Нарезать одну луковицу и две моркови на маленькие куски и выложить поверх мяса. Добавить специи по вкусу.
- Нарезать 1 болгарский перец и выложить в мультиварку.
- Нашинковать 600 г свежей капусты и немного помять ее руками, чтобы она дала сок. Выложить капусту в мультиварку и посыпать сухими травами.
- Добавить 5 штук чернослива (предварительно нужно извлечь косточки) и 100 г томатной пасты, разведенной в 100 мл обыкновенной фильтрованной воды.
- Выбрать программу «Тушение». Выставить время готовки на один час.
- Выбрать программу «Жарка» и выставить время на 10 минут.
Со свининой и картофельным пюреЧтобы приготовить такой вариант бигуса нужно:
- Нарезать 600 г свинины на маленькие куски и обжарить вместе с 2 нарезанными луковицами на протяжении 7-10 минут
- Натереть 1 морковь на терке и добавить к блюду. Все содержимое сковородки нужно жарить еще около 3-5 минут.
- Добавить 150 г томатной пасты и незначительное количество воды. После этого выполняется тушение на протяжении 5 минут.
- Переложить мясо с овощами в кастрюлю. Добавить 1 кг квашеной капусты и специи по вкусу. Тушить на медленном огне около часа.
- Отварить 500 г картофеля в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель толкушкой или блендером. Добавить 50 г сливочного масла и 150 мл горячего молока. Взбить пюре до однородности и гладкости.
- Выложить блюдо на тарелку и подавать с пюре.
С рулькойДля приготовления бигоса по этому рецепту нужно:
- Отварить 1 свиную рульку в подсоленной воде до мягкости. Остудить и отделить мясо от кости.
- Нарезать по две луковицы и моркови на маленькие и обжарить до золотистого цвета.
- Нарезать 1 кг квашеной капусты. Добавить 2 стакана бульона, в котором варилась рулька, и довести до кипения. Тушение должно происходить на медленном огне в течение 20 минут.
- Добавить обжаренные лук и морковь, нарезанное мясо рульки, 100 г чернослива (нужно предварительно изъять косточки), два столовых ложки томатной пасты и специи по вкусу. На последнем этапе тушение происходит под крышкой в течение 20 минут.
С фасолью
Чтобы приготовить бигус с фасолью, следует:
- Заранее вечером замочить 100 г фасоли в холодной воде. Утром нужно отварить фасоль до мягкости в подсоленной воде. Слить воду и оставить бобовые в стороне.
- Нарезать 300 г свинины на маленькие куски, пожарить и переложить мясо в кастрюлю.
- Нарезать по две луковицы и моркови на маленькие куски и обжарить до мягкости.
- Нарезать 1 кг квашеной капусты и выложить в кастрюлю. Добавить 2 стакана бульона или воды и специи по вкусу. Тушить на медленном огне около часа.
- Добавить отваренную фасоль, 100 г чернослива (предварительно нужно убрать все косточки), два столовых ложки томатной пасты. Содержимое кастрюли нужно перемешивать еще четверть часа под крышкой.
История блюдаИстория бигуса неоднозначна и имеет несколько версий. Одна из них связывает происхождение блюда с королем Владиславом Ягайло. Он правил Великим княжеством Литовским и Польшей в конце XIV – начале XV века. Король любил отведать бигос на охотничьих привалах и, возможно, привез рецепт в Польшу. [1]
Другая версия утверждает, что слово бигус происходит от латинского bigustus, что означает «двойной вкус». Такое название обусловлено тем, что это блюдо сочетает кислый и сладкий вкусы. Еще одна гипотеза связывает название блюда с итальянским словом bigutta, что значит «котел», или с немецким Beiguss, что значит «подливка».