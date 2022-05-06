Созвонились как-то со старым другом и договорились встретиться у меня через несколько часов. Нужно было срочно подготовиться и не ударить в грязь лицом. Спиртное у меня имелось, а как быть с закуской я не знал. Бросился искать хоть что-нибудь, но уже не успевал. До его прихода оставался всего час.

Пришлось прибегнуть к старому проверенному методу – бутерброды из батона с майонезом.

Стоит ли вообще закусывать

Я хотел, чтобы встреча удалась, а для этого важен не только хороший алкоголь, но и достаточное количество блюд на столе.

Закуска не только вносит приятные нотки в застолье, но и не дает пьянеть слишком быстро, нарушая атмосферу праздника. Без сомнений, закуска нужна, но она должна быть подобрана правильно.

Планируя застолье, я учитывал следующее:

Хорошую репутацию заслужили холодные или горячие мясные и рыбные блюда. Некоторые хозяйки слишком сильно стараются показать свое искусство, делая стол чересчур обильным, заставляя его ломиться от блюд. Гости вполне могут уйти из-за стола с излишне полным желудком. Такой стол не смягчает опьянения, а отодвигает его на более позднее время. Поутру же велика вероятность мучиться не только от похмелья, но и от несварения. Если выпивающие употребляют много острых блюд, то нужно помнить, что они усиливают опьянение, а не ослабляют его. Таким образом, можно даже получить ожог желудка или пищевода. Использование лука, чеснока и хрена не создает неприятных последствий для гостей, но замедляет вывод выпитого из организма.

Без закуски застолье будет уже не тем, а встречу не хотелось испортить. Правильно выбранные блюда помогут сделать атмосферу более теплой и превратят банальное пьянство в дружеские посиделки.

Как закуска влияет на опьянение

Не стоит выбирать тяжелые и жирные блюда, нагружающие печень. Обеспечьте, чтобы гости во время застолья употребляли пектин и пищевые волокна. В рацион можно, например, добавить яблоки и груши. Они отлично сочетаются с птицей, дичью и сыром. Рекомендуется использовать продукты, подстегивающие метаболизм. Они позволят лучше справляться с отрицательным воздействием алкоголя. Примерами таких продуктов являются: мед, сочные фрукты, ягоды, яблочный и виноградный соки.

Я внимательно изучил, что говорят о выборе правильной закуски владельцы пабов и ресторанов:

Если закусывать много и делать это жирными продуктами, то это не ослабит опьянение, а отложит его наступление до тех пор, пока не переварится пища.

В этом случае возникает дополнительная нагрузка для печени, ухудшая ее способность справиться со спиртным. А я напоминаю, что сильное опьянение — это не атмосфера для общения со старым другом.

Батон с майонезом - что это вообще, по сути

Я вспомнил, что есть простой способ решить проблему и подготовить застолье. На столе хорошим гостем будет батон с майонезом. Это не только дешевая, но и эффективная закуска к водке, если употреблять ее в умеренном количестве.

Эта еда содержит в основном жиры и углеводы. Толстый слой майонеза подойдет только тем, кто может похвастать здоровым желудком.

В небольшом же количестве этот соус не нанесет вреда. Если же его много, то майонез создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и желчный.

Когда это одно из нескольких блюд за столом, оно действительно позволит ослабить действие алкоголя. Однако при большом количестве спиртного даже батона с майонезом будет недостаточно. Надеюсь, что ни у вас, ни у меня до этого не дойдет.

Закуска батоном с майонезом - плюсы и минусы

Белый хлеб с майонезом доступен и легок в приготовлении. Для этого достаточно просто купить ингредиенты. Если употреблять такие бутерброды в небольших количествах, то это поможет замедлить всасывание и ослабить силу воздействия алкоголя.

Во время застолья батон с майонезом желательно дополнить другими блюдами. Это позволит сделать стол более гармоничным и придаст больше приятных оттенков общению.

Минусами этой закуски являются:

Однообразие. Если используется большое количество майонеза, то это создаст повышенную нагрузку на органы пищеварения. На самом деле, это не очень-то и вкусно. Бутерброды, прямо скажем, на любителя.

Наша с другом встреча прошла хорошо. Батон с майонезом оказался к месту, но мы не забыли и о других блюдах – соленые огурчики, отварная картошечка, колбаска и маслины. А какие закуски предпочитаете вы? Насколько они эффективны?