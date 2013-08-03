Кулинария и алкоголь, или о взаимосвязанности привычного

Гурманы, гурмэ, повара, кондитеры, кулинары и другие, неравнодушные к еде и напиткам люди, доброго времени суток вам! Попробую подключиться к увлекательному повествованию об алкогольных делах от Артема и рассказать вам о том, какое отношение алкоголь имеет к кухне, а точнее к приготовлению и сопровождению блюд. Зовут меня Iris и я постараюсь рассказать о следующих полезностях:

как выбрать алкоголь для приготовления блюд;

способы использования алкогольных напитков в кулинарии;

национальный блюда и национальный алкоголь;

как подобрать закуску к определенному напитку;

секреты, тонкости, нюансы при использовании алкоголя в кулинарии.

Большинство людей прекрасно знают, как разные продукты и блюда могут подчеркнуть и дополнить алкогольные напитки («шашлычок под коньячок», классическое сочетание вина и сыра, список можно продолжать до бесконечности). Но мало кто активно использует алкоголь во время приготовления кулинарных шедевров в домашних условиях.

Этот раздел будет посвящен не только тому, как правильно использовать алкогольные напитки в приготовлении первых и вторых блюд, десертов, маринадов, соусов, кремов, но и тому, как правильно подобрать закуску под тот или иной напиток. Многих хозяек останавливает тот факт, что для выбранного блюда нужно обычно всего 30-50 грамм того или иного напитка, в то время как покупать придется целую бутылку. В этом случае можно подумать об этом заранее, например, перед началом застолья «отобрать» у гостей по 100 грамм из каждой бутылки =) Можно это сделать и по окончанию пиршества, но с нашим менталитетом удастся это не многим… Хранить отобранный у честных граждан алкоголь лучше в чистой плотно закрытой таре. Также можно заморозить остатки алкоголя в пакетиках для льда.

Касательно правил использования алкогольных напитков в приготовлении блюд, все зависит от национальности блюда, нрава хозяйки и предпочтений хозяина. Некоторые используют это дополнение только для тушения, кто-то предпочитает делать на его основе маринад, кто-то сбрызгивает или просто добавляет при жарке. По способу применения алкоголя в кулинарии можно выделить несколько случаев:

алкогольный напиток входит в состав блюда;

используется как сопровождение;

применяется для маринования;

является основой для создания соуса;

применяется для фламбирования.

Что же касается выбора напитка для кулинарных изысков, то здесь нужно руководствоваться не только финансовой стороной вопроса (некоторые считают, что для приготовления еды подойдет и самый дешевый алкоголь). Лучше использовать напитки только хорошего качества, и только те, которые указаны в рецепте. Замена белого вина красным, десертного – сухим, или же неравноценная подмена хорошего коньяка паленой водкой приведут, скорее всего, к неожиданному результату.

Эта маленькая ознакомительная статья вряд ли рассказала вам о чем-то полезном, но следующие статьи обещают быть более информативными. До встречи, алкогольные кулинары)