Привет, привет. Сегодня будет короткая, но очень познавательная статья. В целом, для меня стал находкой сайт «Медицина для людей» (medicinadlyaludey.ru), действительно, сделано для людей. Там я и нашел видео с Афанасьевым Василием Владимировичем, врачом-токсикоголом, клиническим фармакологом и доктором медицинских наук. Да что там, достаточно глянуть на его лицо, испещренное богатым жизненным опытом и мудростью. На счет алкогольных напитков я бы ему доверился целиком и полностью (ха-ха).

Но давайте к делу. Вы любите шампанское с шоколадом? Ну, конечно же, любите. И, наверное, думаете, что коньяк тоже нужно закусывать кусочком шоколада, мол правило есть, «3К» (французы придумали: кофе, шоколад, сигара – единственные атрибуты, которые должны сопровождать распитие коньяка). Так вот чушь это все и Василий Владимирович все это доступно аргументирует на вот этом вот видео:

Суть, в общем-то, такова: пьете алкоголь – закусываете шоколадом – получаете острый панкреатит. Алкоголь панкреотоксичен, а значит, повышает спазм вирсунгова протока (в частности сфинктера Одди). Шоколад, наоборот, вызывает обратную реакцию, блокируя опустошение содержимого этого протока. В итоге поджелудочная железа воспаляется и человек получает острый панкреатит. Чем это чревато, я думаю, вы и сами разберетесь. Не самая приятная болезнь и, зачастую, заканчивается операцией или летальным исходом.

Алкоголь + шоколад = панкреатит

Решил немного покопаться в медицинской терминологии и, разумеется, сломал себе мозг =). Понял только, что вирсунгов проток – это очень важная составляющая поджелудочной железы, по которому пищеварительный сок попадает в кишечник. Дальше я просто остановлюсь, чтобы не травмировать вашу и свою психику. Оставим медицину врачам. В принцип, панкреатит в 70% случаев связан как раз с употреблением алкоголя, поэтому кусочек шоколада только все усугубляет. Не зря же ведь при лечении этой хвори врачи, в первую очередь, приписывают больным строгую диету, в которой исключается употребление шоколада и любых других продуктов, содержащих какао.

Поэтому в следующий раз, когда ваш студент или коллеги по работе подарит вам бутылочку коньяка с коробкой конфет, когда ваша подружка или молодой человек захочет угостить вас шампанским с шоколадкой, откажитесь. Или не откажитесь, а просто употребите эти продукты отдельно друг от друга. Поверьте, оно так будет лучше и вам и вашему организму. Я не говорю, что прием шоколада и алкоголя обязательно приведет к обострению, но лучше не рисковать. Вероятнее всего, что похмелье после такой закуски будет особенно противным.

Еще уважаемый Василий Владимирович рекомендуется закусывать все и вся бутербродами с колбасой, объясняя это особенностями пищеварительного процесса. Я с ним согласен, но все же рекомендую вам почитать мою стать о том, чем лучше закусывать. Давайте заботиться о своем здоровье правильно, особенно когда речь идет о культуре пития и употреблении алкогольных напитков. Поделитесь этой статьей со своими родными и близкими, чье здоровье вам не безразлично. До скорых встреч, уважаемые читатели и почитатели Ромового дневника. Не прощаемся!