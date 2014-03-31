Острое содержимое крохотных баночек Табаско способно поднять на ноги мертвеца; пару его капель в антипохмельном коктейле окажет антисептическое действие на весь организм и положительно скажется на работоспособности пищеварительной системы. Сегодня это самый узнаваемый соус в мире – этикетка переведена на 22 языка, а сама продукция из Луизианы продается в 160 странах мира. Откуда он такой и почему стал культовым? Давайте разбираться.

Что такое соус Табаско – история, рецепт, виды

Каждая 2-х унциевая бутылочка Табаско (порядка 60 мл) содержит минимум 720 капель.

Бутылочки Табаско с ромбовидными этикетками являются одними из самых узнаваемых в мире, наряду с традиционными бутылками Кока-Колы. Их дизайн не менялся последние 100 лет.

Компания McIlhenny является официальным поставщиком соуса для NASA – Табаско регулярно бывает в космосе. Острый соус входит в официальный рацион космонавтом из программы Space Shuttle.

Жгучесть соусов определяется по шкале Сковилла, которая основана на определении содержания в составе соуса капсаицинов – компонента, «отвечающего» за остроту. В случае с Табаско ситуация выглядит так: Tabasco Sweet’n’Spicy – 100-600 ед.

Tabasco Buffalo – 300-900 ед.

Tabasco Green – 600-1200 ед.

Tabasco Garlic – 1200-2400 ед.

Tabasco Chipotle – 1500-2500 ед.

Tabasco Original – 2500-5000 ед.

Tabasco Habanero - >7000 ед.

Как гласит Вики, соус Табаско – это торговое наименование острых соусов, которые готовятся на основе мякоти плодов кайенского перца (в простонародье перец табаско), соли и уксуса. Готовятся они методом лактоферментации, то есть брожения, когда крахмал и сахар преобразовываются в другие полезные вещества под действием бактерий. Так готовится квашеная капуста настоящий квас или имбирное пиво . Правда, Табаско выдерживают в бочках из белого лимузенского дуба три года и в этом он, пожалуй, действительно уникальный. Процесс производства предельно прост: плоды кайенского перца перемалывают в пюре и смешивают с солью, после чего оставляют в бочках на указанный срок, а это ни много ни мало 3 года для классики. После этого перебродившую смесь разбавляют уксусом, фильтруют и разливают по маленьким бутылочкам.История Табаско интересна. Впервые его начал готовить ирландец Эдмунд МакАйленни, который со своей семьей переехал в Луизиану в далеком 1840-м году. Сначала он готовил понравившийся ему соус только для своей семьи и друзей, разливая его по маленьким бутылочкам из-под одеколона. Успех его творения разошелся по округе и Эдмунд решил выйти на национальные масштабы, для чего в 1868 году заказал на стекольной фабрике в Новом Орлеане тысячи маленьких бутылочек.Производство Табаско по-прежнему осуществляется в Луизиане и тяготеет к небольшому поместью Эйвери Айленд, которое принадлежит семейству МакАйлленни (сейчас у руля компании наследник Эдмунда в шестом поколении). Поместье стоит на солевых копях Луизианы, откуда и берется соль для соуса. Изначально весь кайенский перец для Табаско выращивали исключительно на Эйвери Айленд, но так продолжалось только до 1960 года. Сейчас сырье для Табаско поставляется из Колумбии, Гондураса, Доминикан, Коста-Рики, Венесуэлы и Эквадора. Сбор перца строго контролируется технологами McIlhenny – перец табаско собираются исключительно вручную, а его спелость определяется при помощи специального индикатора, который есть у каждого работника.Под брендом Табаско производится 7 различных соусов, которые отличаются по вкусу, составу и жгучести. Трехлетней выдержке подвергается только классический, настоящий красный соус Tabasco Original. Самым мягким является сладко-острый соус Tabasco Sweet’n’Spicy, затем идет соус «Буффало» (Tabasco Buffalo) для куриных крылышек и зеленый соус на основе перца халапеньо Tabasco Green (в нем нет кайенского перца). Следующий по крепости чесночный соус Tabasco Garlic (смесь из трех перцев), затем копченый Tabasco Chipotle (на основе перца чипотле). Самым жгучим является соус Tabasco Habanero.

Напомню, что для алкогольных экспериментов лучше всего использовать именно оригинальный соус, который подвергается трехлетней выдержке - Tabasco Original. Именно он идет в Кровавую Мэри и в чейзеры, о которых я писал здесь. Если вдруг вы не найдете в своем городе соуса Табаско, попробуйте приготовить его дома.

Рецепты домашнего Табаско

Быстрый соус Тобаско by Pat Stockett, 1947 год

36 штук перца табаско

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка сахара

½ чайной ложки соли

1 чайная ложка тёртого хрена

250 мл уксуса

250 мл воды

Для получения продукта, максимально похожего на соус Табаско, вам придётся обзавестись одноимённым перцем (кайенский перец). Благо, сейчас можно вырастить табаско дома – приобрести семена заморского острого перца можно в многочисленных интернет-магазинах за сущие копейки. Разумеется, вместо табаско можно взять любой другой острый красный перец. Также следует внимательно подходить и к выбору других ингредиентов. В частности, следует отказывать от йодированной соли, которая не лучшим образом скажется на аромате соуса. Хороший результат получается с кошерной солью (изначально использовалась для кошерования мяса, а не то, что вы подумали), которая очень распространена в США. Ещё важнее использовать качественный уксус, который лучше приготовить дома самостоятельно, из яблочного или белого виноградного вина, к примеру.Рецепт из книги The Blue Blue Book Vol. X, 1947 года издания, автор Pat Stockett.

Перец помыть, удалить стебли, переложить в кастрюлю, добавит чеснок и воду. Варить до размягчения перца, после чего процедить жидкость через плотное сито. Добавить остальные ингредиенты и протушить 15-20 минут. Готовый соус перелить в стерилизованные баночки и плотно закрыть крышкой. Домашний Табаско можно разбавлять уксусом или салатным маслом непосредственно перед подачей на стол или использовать в чистом виде для приготовления коктейлей. Хранить в холодильнике.

Современная имитация соуса Табаско

450 г нарезанного колечками перца табаско

500 мл светлого уксуса

2 чайные ложки соли

В кастрюле смешать все ингредиенты, довести смесь до кипения и прокипятить 5 минут, постоянно помешивая. Снять с огня, остудить до комнатной температуры и измельчить в блендере до однородной массы. Полученное пюре переложить в банку подходящего объема, банку плотно закрыть и оставить в холодильнике на 2 недели. Затем процедить соус через сито или несколько слоёв марли и отрегулировать его консистенцию добавлением уксуса, если это необходимо. Хранить в стерильной банке в холодильнике. Срок годности от 1 года и больше.

Ферментированный острый соус в стиле Табаско

1,5 кг острого перца чили

37 г кошерной соли (крупная не йодированная соль)

500 мл воды

85 г обжаренных дубовых кубиков

1 л белого винного уксуса

1 ч. л. ксантановой камеди* (по желанию)

ксантановая камедь, или добавка Е415, используется как стабилизатор и загуститель соуса; добавка желательная, но не обязательная.



Довольно интересный рецепт с использованием обожженных дубовых кубиков (не забываем, что оригинальный Табаско выдерживается в дубовых бочках). Что касается подготовки дубовых чипсов (по своей сути ни чем не отличающиеся от кубиков), почитайте статью Дона Помазана об имитациях коньяка , в конце есть хорошее руководство.

Перец промыть, освободить от стеблей и грубо нарезать, после чего переложить в блендер или кухонный комбайн с солью и водой. Взбивать до получения однородной пасты. Поместить полученное пюре в банку с резьбовой крышкой и плотно закрыть. Банку нужно оставить в тёмном месте с температурой воздуха примерно 12оС, можно выше – в таких условиях перец должен ферментироваться минимум неделю, иногда этот процесс длится до 3 недель, в зависимости от сорта перца и его зрелости. Хотя бы раз в день нужно аккуратно открывать крышку, чтобы из банки выходил углекислый газ и заходил кислород (напомню, что это не дрожжевое брожение и бактериям нужен кислород для их жизнедеятельности).

Когда процесс ферментации закончится и перец осядет на дно, добавить дубовые кубики, банку плотно закрыть и оставить при тех же условиях на срок от 3 месяцев до 2 лет. Решившись открыть соус и пустить его в ход, смешайте ферментированную пасту с уксусом и переложите новоиспечённый Табаско в меньшую тару. Теперь есть два вариант: в течение месяца встряхивать соус и постоянно его процеживать от семечек и мякоти, чтобы получить жидкую консистенцию, или оставить всё как есть, и получить густой, плотный соус. Но густой соус будет постоянно расслаиваться и его придётся постоянно встряхивать. Чтобы этого не происходило, как рах понадобится ксантановая камедь – нужно растворить её в 2 ст. л. воды и взбивать в блендере с соусом примерно 1 минуту. Перед розливом в баночки Табаско нужно отдохнуть минимум 1 час, чтобы из него вышел лишний воздух. Хранить его нужно в холодильнике, срок годности – 1 год и больше.

Обязательно купите или приготовьте дома соус Табаско для своего домашнего бара. С ним вы сможете готовить массу вкуснейших напитков, в том числе классическую Мэри, а ещё приправить суп или рагу…