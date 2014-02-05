Кстати, перед прочтением данной заметки стоит почитать статью «Чем лучше закусывать или выпил – закуси». В ней даны общие рекомендации по подбору закусок к алкогольным напиткам; некоторые из наших топ-закусок будут противоречить неписанным правилам, однако традиции делают свое дело – любители вкусных застолий вряд ли откажутся от шашлычка или маринованных грибочков в пользу банана и орешков…

ТОП 10 блюд, которыми можно и нужно закусывать водку

1. Сало – это не только традиционный украинский продукт, который готовят в самых разнообразных вариациях, но и оригинальная закуска под водочку в разных странах. Существует множество вариантов подачи сала к столу.

Замороженное сало нарезается тонкими пластинами (делается стружка), посыпается солью и черным перцем; лучше всего такое сало «смакует» пока не разморозилось, поэтому сразу много нарезать не стоит;

Соленое сало, которое часто подают сразу после того, как достают из рассола;

Копченое сало (кстати, подходит не только под водку, но и под другие алкогольные напитки);

Шпик;

Намазка из сала: соленое (в редких случаях сырое) сало перемалывается на мясорубке (можно использовать блендер) с зеленью и чесноком, после чего получившаяся масса наносится на черный хлеб. Некоторые хозяйки добавляют также растительное масло, специи, лук.

Соленые огурцы. Что тут скажешь? Водка и огурчики – традиционное сочетание; если из домашних солений ничего не нашлось, то можно обойтись магазинным вариантом корнишонов.

Холодец – это то, чем закусывать водку не просто вкусно, но и наиболее оптимально: в этом блюде есть необходимый набор веществ, в которых нуждается организм во время употребления алкоголя. Алкоголь вызывает дефицит глицина, восполнить который помогают хрящи, на основе которых варится холодец. А бульон и белки помогут связать и вывести из организма недоокисленные продукты и альдегиды. Да и что говорить, хорошо сваренный холодец из свинины, говядины или курицы, поданный к столу с хреном или горчицей, - это просто царское дополнение к любому столу (с острыми добавками стоит быть осторожнее, они замедляют расщепление алкоголя).

Картошечка хороша практически в любом виде: запеченном, сваренном, жаренном и т.д. Классика – молодая отварная картошечка со сливочным маслом и зеленым луком. Отлично сочетается с сельдью, салом и мясными блюдами.

Бутерброд – одна из самых простых, быстрых и разнообразных закусок. Он может быть, опять таки, с салом, сельдью или корнишонами; однако самыми распространенными можно считать обычные бутерброды с колбасой и сыром; а самыми предпочтительными и «элитными» - с красной икрой на тонком слое сливочного масла. Вариантов множество и часто в качестве начинки используются те продукты, которые просто оказались под рукой, то есть в холодильнике :)

Маринованные грибочки. Их можно купить в магазине или же приготовить самому (о том, как это сделать, мы еще напишем в одной из следующих статей). Подавать можно, заправив небольшим количеством подсолнечного масла и свежим репчатым и/или зеленым лучком.

Селедка. Здесь вариантов множество: нарезать небольшими кусочками и добавить лучок, сделать бутерброды с сельдью на черном хлебе, сделать легкий салатик с овощами и маслинами, приготовить рыбную «намазку» на основе селедки и т.д. Данная закуска стала еще более популярной после появления уже подготовленной маринованной рыбки в банках (кстати, есть прекрасные варианты в майонезе, с дижонской горчицей, ананасами, кукурузой и др.).

Красная икра. Ей можно закусывать прям ложками (если, конечно, количество позволяет), можно делать с ней канапе или бутерброды, или же включать в состав сложных закусок под водку.

Соленые помидоры. Могут быть солеными или малосольными, целыми или разрезанными на несколько частей, красными, зелеными, черри и т.д. Вариантов множество, отлично подходят для тарелки солений к водке (квашеная капуста, огурцы, помидоры, перец).

Шашлык. Из свинины, баранины, курицы – в качестве закуски подойдет любой, главное чтоб он был сочный и с насыщенным вкусом. Кстати, на огне также можно готовить баклажаны, грибы, перец, рыбу, морепродукты и другие деликатесы.

Это лишь краткий список того, чем можно закусывать водку; на самом деле каждый выбирает для себя идеальный продукт. Есть также целый ряд более сложных блюд, которые подойдут под крепкие алкогольные напитки. Например, отлично смакуют под «беленькую» домашние пельмени, салат оливье, запеченные блюда из мяса и рыбы. О том, чем лучше закусывать водку чтобы избежать похмелья и снизить влияние алкоголя на организм, вы можете прочесть в вышеупомянутой статьей о правильной закуске.