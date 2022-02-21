Романтический вечер. На столе бокал вина и… Составить компанию винному напитку могут канапе, фрукты, рыба. Правильно подобранная закуска к вину подчеркнет вкус и аромат напитка, но опрометчивый выбор легко может все испортить. Готовя угощение, стоит знать, чем закусывают красное, белое или игристое.

Что подать к бокалу вина

Вино – один из древнейших напитков. Оно появилось в 7 веке до нашей эры. За тысячелетия виноделия и винопития человечество сумело понять, что подчеркивает вкусовое очарование напитка, а что портит.

Есть несложное правило: к изысканному напитку подается простая закуска и наоборот: чем сложнее вкус блюда, тем проще должно быть вино. Закономерность очевидна: сочетание должно быть таким, чтобы можно было в полной мере насладиться вкусом либо напитка, либо блюда.

Утонченный винный букет лучше раскрывается с простой незатейливой закуской.

Три продукта, которые традиционно подаются к вину и не влияют на его вкус – это хлеб, сыр и фрукты. Кислые фрукты предлагают к сладким напиткам и наоборот.

Существует еще одно негласное правило, что закусочное блюдо должно быть той же национальности, что и напиток. Испанские вина предпочтительнее закусывать паэльей, итальянские – лазаньей, французские – жульеном.

У мясоедов успешно работает цветовой принцип: красное вино сочетается с красным мясом, белое – с белым.

В дуэте с вином хорошо ладят очень многие продукты, но есть исключения.

Чего точно не должно быть в компании с вином:

Закуски с уксусом. Уксусная кислота губительна для винного букета;

Орехи. Они перебивают вкус напитка;

Блюда с жирными заправками. Майонезные салаты не смогут подчеркнуть тонкий букет;

Ароматные травы и специи. Они способны затмить изысканный вкус и аромат.

Табак. Никотин портит винное очарование.

Важно, чтобы вино и еды гармонично дополняли друг друга.

Что подходит к красному вину

В мире насчитывается около 4500 сортов красного вина. Напиток получают в основном из сортов черного винограда. Красным он становится благодаря антоцианам, содержащимся в кожуре ягод.

Красное вино имеет яркий, интенсивный вкус и аромат. Букет многогранный, в нем нотки пряностей и специй, фруктовый шлейф и ягодные оттенки. Красное вино содержит танины. Это вещества растительного происхождения, которые попадают в напиток из косточек и кожуры винограда. В оценке напитка танины являются важным параметром. Они придают вину вяжущий вкус, терпкость и полновесность.

Что подойдет к красному в качестве закуски, зависит не только от предпочтений гурмана, но и от самого напитка.

Закуска к красному должна подчеркнуть многогранный винный вкус. Хорошо ладит с напитком красного цвета красное мясо – баранина и говядина:

Шашлык;

Стейк;

Барбекю;

Жареное, тушеное мясо.

Классическая комбинация вина и сыра тоже будет актуальна. К молодому вину стоит подать бри или камамбер, к выдержанному – чеддер, гауду. Идеальную пару к сухому вину составит горгонзола и рокфор.

Количество сахара в вине тоже влияет на выбор закуски. К сладким напиткам, как это ни странно, подают сладкие блюда.

Что подойдет к красному сухому

100 граммов красного сухого вина не повредят за ужином. Напиток благотворно влияет на состав крови, снимает стресс, нормализует давление.

Гурманы считают красное сухое самым не привередливым. Что подходит под красное вино:

Колбасы, паштеты, буженина, хамон, прашуто, мясные нарезки. Они снижают кислотность вина и делают его вкус более нежным и легким. Маленькие бутерброды, канапе –идеальный баланс к сухому;

Выдержанный сыр твердых сортов: чеддер, гауда, риджано, грюйер, пекорино;

Сырно-мясные сочетания в салатах и начинках для тарталеток и брускетт;

Блюда итальянской кухни: лазанья, паста, пицца;

Тосты с печеночным, мясным, рыбным паштетом, свежий хлеб;

Фрукты. Сухие вина не закусывают кислыми фруктами. Стоит выбрать манго, инжир, грушу, дыню, абрикосы, персики.

Красное вино и жирная еда хорошо нейтрализуют друга: закуски оттенят терпкий вкус напитка, сделают его более сбалансированным, снизят уровень кислотности, а вино снизит негативный эффект от употребления жирного.

Открывая бутылку сухого, не стоит торопиться с дегустацией. Надо дать ему «подышать». Тогда благородный винный вкус станет полным.

Что подойдет к красному сладкому и полусладкому

Содержание сахара придают вкусу нежность и тонкость.

Полусухие (1-2,5% сахара) и полусладкие (3-8% сахара) вина имеют особый вкус, легче пьются. Их закусывают нежирным мясом, сыром, фруктами.

Хороший тандем к красному полусухому:

Дичь: куропатка, утка. Белое мясо: кролик, курица;

Овощи: цветная капуста, баклажаны, спаржа, ризотто с тыквой;

Сыры: бри, камамбер, фонтина, раскера, козий. Хорошо сочетаются сыры с ореховым вкусом. Сливочные сорта подавать не нужно;

Фрукты и ягоды: манго, персик; малина, клубника;

Воздушные десерты: муссы, суфле, безе.

Вкус сладких вин удачно гармонирует с несладкими фруктами: киви, яблоком, цитрусовыми. Дополняют особый вкус вина пряные, острые блюда.

Крепкие и десертные вина лучше закусить мясом, острым сыром, шоколадным десертом.

Подавая закуску к красному, стоит руководствоваться таким принципом:

Сухие гармонируют с острыми блюдами;

Полусладкие – с закусками нейтрального вкуса;

Сладкие – с фруктами и десертами.

Крепкие вина подают как аперитив и используют в приготовлении горячих напитков.

Что подать к белому

Белые вина почти не содержат танинов, в этом их главное отличие от красных. Напитки, приготовленные из белых сортов винограда, имеют легкий, освежающий вкус. В букете присутствуют невесомые фруктовые и цветочные нотки.

Подобрать закусочную пару к белому вину гораздо проще, чем к красному. Традиционный дуэт: белое вино и сыр. Бокал легкого напитка дополнят козьи и сливочные сыры (рикотта, маскарпоне, фета, моцарелла). Сорта с плесенью лучше не использовать.

Лучшие варианты для закуски:

Сыр;

Хлеб;

Рыба;

Морепродукты;

Птица;

Салаты;

Фрукты.

По вкусовому разнообразию белые вина не уступают красным. Что поставить на стол в качестве дополнения к белому, зависит от категории напитка.

Утонченные белые вина легко испортить «неправильной» закуской. Что противопоказано в дуэте с белым вином:

Большое количество специй и пряных трав;

Маринованные овощи;

Блюда с уксусом и лимонным соком;

Соленая рыба;

Кислые овощи и фрукты;

Чеснок.

Растительное масло тоже не слишком украсит бокал белого. Исключение составляет соевое и оливковое масло в небольшом количестве.

Что подать к белому сухому

Вино сухое белое – легкий, мягкий напиток. Чтобы раскрыть его потенциал, стоит подбирать более яркие вкусы сопровождающих блюд.

К сухому подходят:

Рыба жирных сортов: палтус, лосось, форель, зубатка;

Морепродукты: мидии, креветки, устрицы, кальмары;

Оливки;

Сладкие фрукты: инжир, персик, банан, манго, дыня. Цитрусовые не подойдут;

Твердые сыры: пармезан, шабцигер, маасдам, чеддер;

Десерты: клубника со сливками, макарон, тирамису;

Белое мясо: индейка, курица. Можно подать телятину, печень с острым соусом;

Хлеб: тосты, сухарики, гренки.

Не стоит сочетать сухое вино с жирной бараниной и свининой, кислыми фруктами. Выбирая на закуску рыбу, стоит быть начеку. Рыбный запах не должен испортить нежный букет. Важно подобрать гармоничную комбинацию, чтобы сохранить благородный вкус напитка.

На закуску к сладким и полусладким белым винам

Хотите провести вечер с бокалом полусладкого, о готовке тогда можно не переживать. Простое сочетание вина и сыра станет залогом отличной трапезы. Полусладкие напитки прекрасно ладят с виноградом, лепешками, булочками с корицей, круассанами. В меню можно включить бутерброды с ветчиной или рыбным паштетом, канапе с сыром, тарталетки с икрой. Вполне можно обойтись минимумом ингредиентов: фруктовой нарезкой или ягодным миксом, плиткой шоколада или коробкой конфет.

Вкус сладких вин подчеркивают выпечка, фрукты, мороженое. Для сладкоежек большой простор: торт, пирожные, зефир. С шоколадом же стоит быть осторожнее. Вместо шоколадной плитки лучше купить кислые фрукты: апельсин, грейпфрут, киви, яблоки.

Закуски к игристому

Ананасы в шампанском – стереотип. Игристые вина сочетаются с разнообразными закусками. Чрезмерно усердствовать не стоит: зеленые щи и бокал шампанского вряд ли порадуют удачным сочетанием, но и бояться экспериментировать не стоит.

Подобрать гастрономическую пару к игристому не так уж сложно.

Беспроигрышной закуской к шипучим винным напиткам станут:

Мягкие сыры;

Морепродукты;

Фруктовые десерты;

Бутерброды с белым хлебом;

Овощи;

Грибы;

Мед.

Винную кислинку игристых напитков отлично балансируют продукты с маслянистой структурой: фуа-гра, яйца, икра, сливочный крем, салями.

Что подойдет к вину игристому, зависит от содержания сахара:

Сухие и полусухие напитки требуют выразительного вкуса. Здесь уместны будут ананасы, персики;

Полусухие гармоничны с ягодами и орехами;

Полусладкие сочетаются со сливочными десертами.

Сухие игристые вина ценятся за сбалансированный вкус, за безупречное сочетание кислоты и сладости. В паре с кисловатым напитком готовы выступить жирные закуски.

Идеальной парой к бокалу сухого игристого станет:

Жареный цыпленок;

Белая рыба;

Картофель фри;

Морепродукты;

Куриный крем-суп;

Сыр: пармезан, гауда, рокфор;

Брускетта с вялеными томатами и копченым лососем;

Мясной паштет;

Пицца;

Соленые крекеры.

Полусладкие сорта предлагают больший простор для выбора десертов. На стол можно поставить печенье, сладкий миндаль, тосты с красной рыбой и творожным сыром, фрукты, ягоды.

К розовому игристому подойдут как сладкие десерты, так жирные блюда:

Ветчина, прашуто, салями;

Копченая форель;

Шоколад;

Ягоды со свежими сливками;

Мятный сорбет.

Пить игристое лучше охлажденным.

Низкокалорийные закуски

Кушанья могут осесть на животе и бедрах. Чтобы прочувствовать яркий вкус напитка и не съесть лишних калорий, стоит отдать предпочтение легким, диетическим блюдам. Основу низкокалорийных закусок составляют овощи, морепродукты, рыба, яйца, отварное нежирное мясо, цельно-зерновой хлеб.

Подать на стол можно бутерброды или тосты с авокадо, яйцами, зеленью, листьями салата, помидорами черри, консервированным тунцом. Альтернатива бутербродам – рулетики из лаваша. Начинить их можно творожным сыром с укропом и красной рыбой, свежими овощами. Чтобы закусить 150 г вина, достаточно одного кусочка рулета.

Закусывают вино немайонезными салатами. В состав блюда можно включить такой набор ингредиентов:

Отварное куриное филе, консервированная кукуруза, зелень, салат «айсберг»;

Яйцо, помидоры черри, твердый сыр, листья салата;

Пекинская капуста, консервированный тунец, свежий огурец;

Творог, зеленый лук, консервированная треска;

Помидоры черри, листья базилика, моцарелла.

В качестве заправки подойдет нежирный йогурт.

В полной мере насладиться вкусом напитка и не при этом набрать килограммы несложно: стоит выбирать закуски, которые не провоцируют аппетит.

Полезные советы

Винную кислотность уравновешивает жирная и соленая пища;

Сладкие вина усиливают вкус кислых закусок, поэтому к десертам не нужно подавать сухие напитки;

Пряности подходят только для вин, содержащих танины;

Мясо смягчает кислый вкус напитка;

Гармоничной парой к любому напитку будут мучные изделия: хлебцы, крекеры, тосты, гренки. Они имеют нейтральный вкус, не мешают восприятию винного букета. К тому же хлеб – хороший абсорбент, замедляющий всасывание алкоголя.

Задача продуктов дополнить и подчеркнуть вкусовые качества напитка. Существует наука, которая учит подбирать закуски к вину – фудпейринг. Она основывается на несложных правилах:

Изучите винную этикетку перед покупкой. Часто она содержит рекомендации по употреблению напитка.

Винно-гастрономических вариаций множество. Пусть они станут лишь ориентиром, а не строгим регламентом. Не бойтесь экспериментировать, исходя из личных вкусовых пристрастий. И помните: вино благородный напиток и требует такого же благородного подхода.