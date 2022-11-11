Простые универсальные советы
- Кляр готовят только в том случае, если в плоти нет мелких косточек. Крупные перед обваливанием вынимают.
- Каждый кусочек должен быть небольшим, чтобы успевать прожариваться. Крупные порционные куски придется готовить дольше, чтобы они не остались сырыми. Они не должны быть крупнее 3 см в толщину.
- Старайтесь взять хорошее светлое пиво для приготовления кляра, можно узнать про 5 лучших марок пива и выбрать подходящее. Темное может сделать тесто горьким, потому что в темном пиве содержатся продукты обжарки зерна.
- Для рецептов кляра на пива для рыбы подходят все сорта белой пшеничной муки. Разрешается использовать смесь «кукуруза + овес + пшеница».
- Слишком легкий и жидкий состав будет стекать с кусков, а слишком густой распределится по недостаточно тонким слоем или комками. Нормальная консистенция — когда кляр на пиве для рыбы не стекает с ложки, но медленно с нее сползает.
- Лучшая специя для теста — морская соль. В качестве перца можно брать черный и розовый, красный считают слишком острым для рыбы. Используйте готовую приправу для куриного филе или морепродуктов, классический микс специй для горячих блюд, различные азиатские разновидности пряностей вроде куркумы или порошка ламинарии с приятным морским привкусом.
- Не держите готовое тесто долго в темном холодном месте, иначе оно осядет.
- Использованный кляр не хранят, а выливают, чтобы исключить появление неприятного запаха. Вам придется приготовить новый состав в следующий раз.
Хрустящий пивной кляр для рыбы с яйцами: подойдет всемПышный кляр с аппетитными воздушными пузырьками образуется, если соединить такие ингредиенты:
- пара яиц;
- стакан светлого пива;
- стакан муки;
- соль и черный перец (или готовое сочетание специй из супермаркета).
Ингредиенты даны из расчета на килограмм филе.
- Просыпаем муку через сито в глубокую посуду, кладем соль и перец, смешиваем все миске. Яйца разбиваем в другую миску и используем миксер. Взбиваем белки до пены.
- Достаем пиво из холодильника, медленно вливаем в тесто, постоянно перемешиваем, пока не получим густую однородную консистенцию.
- С помощью ложек берем муку с пряностями и постепенно добавляем в данное тесто. Мешаем, чтобы не было комков, до состояния густого кефира.
- Режем рыбу — пусть это будет судак — на куски шириной 2 см. Обмакиваем их поочередно в пышный кляр. Дополнительно посыпаем сухими специями или обваливаем в них кусочки перед началом жарки, если хотим добиться более яркого вкуса.
- Наливаем в сковороду и нагреваем растительное масло. Держим мясо в сковороде до получения ароматной корочки со всех сторон. На каждую сторону уйдет по 4 минуты. Жарить нужно на среднем огне под постоянным присмотром, чтобы избежать подгорания блюда, и убирать рыбу со сковороды сразу после обжарки.
Рецепт пивного кляра для рыбы по-французски с яйцамиЧтобы приготовить вкусный хрустящий кляр для рыбы с яйцами «а-ля франс», в дополнение к перечню ингредиентов из предыдущего рецепта потребуются 30 г сливочного масла. Тесто с маслом становится более нежным, а корочка превращается в очень аппетитную. Поступайте только и именно так, чтобы повторить наш рецепт:
- Возьмите глубокую миску и разбейте яйца. Посолите, поперчите, взбейте.
- Растопите сливочное масло и вливайте, перемешивая.
- Медленно всыпайте муку. Вам предстоит сделать тесто, напоминающее сметану — тогда кляр будет пышный и вкусный.
- Добавьте пиво. Его тоже нужно тщательно взбить миксером.
- Окунайте куски и просто обжаривайте с обеих сторон до корочки. Готовая корочка становится золотистой.
Вкусный хрустящий кляр без яиц: рецепт с разрыхлителемЧтобы приготовить жидкое постное тесто с небольшим количеством разрыхлителя, берут такие продукты:
- стакан пива;
- 2/3 стакана муки;
- куркума;
- маленький пучок петрушки;
- 1/2 ч.л. разрыхлителя для получения нужной воздушной консистенции;
- соль и черный перец.