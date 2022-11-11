Если приготовить вкусный кляр для рыбы на пиве, не придется думать о соусе и делать замысловатый салат - горячее блюдо получится вкусным и понравится всем. При таком способе жарки любая рыбка без костей остается сочной и лишится специфического запаха, а тесто будет воздушным и пышным. От пенного напитка ему достанется особый привкус. Существует более пятидесяти рецептов теста для жарки морепродуктов и рыбки. В статье мы расскажем про кляр для рыбы на основе «пенного» и дадим общие секреты приготовления.

Простые универсальные советы

Кляр готовят только в том случае, если в плоти нет мелких косточек. Крупные перед обваливанием вынимают.

Каждый кусочек должен быть небольшим, чтобы успевать прожариваться. Крупные порционные куски придется готовить дольше, чтобы они не остались сырыми. Они не должны быть крупнее 3 см в толщину.

Старайтесь взять хорошее светлое пиво для приготовления кляра, можно узнать про 5 лучших марок пива и выбрать подходящее. Темное может сделать тесто горьким, потому что в темном пиве содержатся продукты обжарки зерна.

Для рецептов кляра на пива для рыбы подходят все сорта белой пшеничной муки. Разрешается использовать смесь «кукуруза + овес + пшеница».

Слишком легкий и жидкий состав будет стекать с кусков, а слишком густой распределится по недостаточно тонким слоем или комками. Нормальная консистенция — когда кляр на пиве для рыбы не стекает с ложки, но медленно с нее сползает.

Лучшая специя для теста — морская соль. В качестве перца можно брать черный и розовый, красный считают слишком острым для рыбы. Используйте готовую приправу для куриного филе или морепродуктов, классический микс специй для горячих блюд, различные азиатские разновидности пряностей вроде куркумы или порошка ламинарии с приятным морским привкусом.

Не держите готовое тесто долго в темном холодном месте, иначе оно осядет.

Использованный кляр не хранят, а выливают, чтобы исключить появление неприятного запаха. Вам придется приготовить новый состав в следующий раз.

Хрустящий пивной кляр для рыбы с яйцами: подойдет всем

Пышный кляр с аппетитными воздушными пузырьками образуется, если соединить такие ингредиенты:

пара яиц;

стакан светлого пива;

стакан муки;

соль и черный перец (или готовое сочетание специй из супермаркета).

Ингредиенты даны из расчета на килограмм филе.

Просыпаем муку через сито в глубокую посуду, кладем соль и перец, смешиваем все миске. Яйца разбиваем в другую миску и используем миксер. Взбиваем белки до пены. Достаем пиво из холодильника, медленно вливаем в тесто, постоянно перемешиваем, пока не получим густую однородную консистенцию. С помощью ложек берем муку с пряностями и постепенно добавляем в данное тесто. Мешаем, чтобы не было комков, до состояния густого кефира. Режем рыбу — пусть это будет судак — на куски шириной 2 см. Обмакиваем их поочередно в пышный кляр. Дополнительно посыпаем сухими специями или обваливаем в них кусочки перед началом жарки, если хотим добиться более яркого вкуса. Наливаем в сковороду и нагреваем растительное масло. Держим мясо в сковороде до получения ароматной корочки со всех сторон. На каждую сторону уйдет по 4 минуты. Жарить нужно на среднем огне под постоянным присмотром, чтобы избежать подгорания блюда, и убирать рыбу со сковороды сразу после обжарки.

Готовое рыбное филе можно подавать на стол можно в майонезе, с горчицей, с белым соусом по типу бешамель или использовать

домашний вустерский соус

. В качестве гарнира выбирают отварную цветную капусту, пюре, рис, свежие овощные салаты.

Рецепт пивного кляра для рыбы по-французски с яйцами

Чтобы приготовить вкусный хрустящий кляр для рыбы с яйцами «а-ля франс», в дополнение к перечню ингредиентов из предыдущего рецепта потребуются 30 г сливочного масла. Тесто с маслом становится более нежным, а корочка превращается в очень аппетитную.

Поступайте только и именно так, чтобы повторить наш рецепт:

Возьмите глубокую миску и разбейте яйца. Посолите, поперчите, взбейте. Растопите сливочное масло и вливайте, перемешивая. Медленно всыпайте муку. Вам предстоит сделать тесто, напоминающее сметану — тогда кляр будет пышный и вкусный. Добавьте пиво. Его тоже нужно тщательно взбить миксером. Окунайте куски и просто обжаривайте с обеих сторон до корочки. Готовая корочка становится золотистой.

Вкусный хрустящий кляр без яиц: рецепт с разрыхлителем

Чтобы приготовить жидкое постное тесто с небольшим количеством разрыхлителя, берут такие продукты:

стакан пива;

2/3 стакана муки;

куркума;

маленький пучок петрушки;

1/2 ч.л. разрыхлителя для получения нужной воздушной консистенции;

соль и черный перец.

Соедините муку и рыхлитель: благодаря последнему состав приобретет особую пышность. Сформируйте продукты горкой. Медленно вливайте охлажденное пиво. Поперчите, добавьте куркуму, чтобы сделать тесто необычным на вкус. Помойте и мелко нарежьте петрушку, соедините с кляром. Пошаговые советы по жарке рыбы и подходящие варианты специй мы дали в первом рецепте. Используйте их для приготовления ароматной рыбки.

Такой состав теста позволяет жарить кольца кальмара, курицу и другие продукты.

Выберите любимый рецепт и модифицируйте его по своему вкусу. Мы постим в блог полезные кулинарные советы каждую неделю.