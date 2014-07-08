Вот задаюсь я вопросом: когда подбирается алкоголь к еде, а когда еда к алкоголю? Правильный ответ на него наверняка можно найти, однако я отвечаю на него так: накрыли стол, приготовили кучу сложных блюд или даже просто любимый салат и тогда подобрали алкоголь. Купили вина, разжились коньяком, внезапно случилась пивная вечеринка – тогда готовим закуски. Именно поэтому одна из главных отличительных черт закусок к пиву и не только – скорость и простота приготовления.

Одна из самых быстрых закусок, которую я готовила уже неоднократно: фаршированные шампиньоны в духовке. Причем изначально я просто готовила шляпки без ничего, просто посолив и поперчив их; получалось отлично, так как грибной сок полностью заполнял шляпку и в горячем (или скорее теплом) виде такая «лодочка» просто замечательно дополняла холодное пиво.

Потом стал вопрос, что же делать с оставшимися ножками? Вот тогда и пришла идея (как оказалось, пришла она очень многим) нарубить мелко оставшиеся части, перемешать с другими ингредиентами и сделать шляпки шампиньонов, фаршированные этой смесью. Сначала я мешала с майонезом или сметаной, потом начала добавлять к ним сыр или просто тереть его сверху, а потом в ход пошли и те продукты, которые были под рукой. Вариантов множество, может некоторые из представленных ниже подадут вам новые идеи для приготовления этой простой и разноплановой закуски к пиву.

Рецепты фаршированных шампиньонов

Чтобы грибочки получились сочными и мягкими, нужно правильно подобрать время и температурный режим приготовления. Если готовите в микроволновке, то можете поэкспериментировать с несколькими шляпками на различных режимах, а уже затем приниматься за основную порцию. Если готовите в духовке, то лучше разогреть ее до 200-220 градусов, уменьшить огонь и уже затем ставить примерно на среднюю «полочку».

Так как продукты подвергаются предварительной тепловой обработке, долго готовить шляпки шампиньонов не стоит. В микроволновке – 2-3 минуты, в духовке – около 10 минут.

Как определить готовность. Если готовите без начинки, тогда показатель – полностью заполнивший шляпку сок, гриб становится мягким на ощупь. Если готовите с начинкой, то стоит ориентироваться по цвету (гриб слегка темнее, но еще не «сморщивается»), плотности – мягкая, но упругая, начинке – сыр должен расплавиться, но не взяться твердой корочкой.

Есть такую закуску можно как в горячем, так и в холодном виде, так как с остыванием она не теряет своих вкусовых качеств.

Выбираем грибы: я беру шампиньоны разных размеров, лучше придерживаться золотой середины или выбирать на свой вкус.

Важно: шляпки должны быть максимально целыми, плотными и не должны крошиться.

Готовим к запеканию: тщательно моем, но пленочку сверху стараемся не снимать. После этого так, чтобы не повредить шляпку, аккуратно отламываем ножку и мелко нарезаем ее. Обычно ножка отсоединяется легко и у самого основания.

Рецепт фаршированных шампиньонов №1

Шампиньоны;

Сливочное масло;

Лук;

Сыр;

Соль, перец, специи.

Ингредиенты:Приготовление:

Обжариваем мелко нарезанный лук, добавляем к нему нарубленные ножки шампиньонов, немного обжариваем. В подготовленные шляпки выкладываем по небольшому кусочку сливочного масла, смесь лука с грибами, посыпаем натертым сыром. Запекаем несколько минут в микроволновке или около десяти минут в хорошо разогретой духовке на маленьком огне. Признак готовности – расплавившийся сыр и слегка потемневшие шляпки. Подавать можно с зеленью и различными соусами.

Рецепт фаршированных шампиньонов №2

Шампиньоны – 0,5 кг

Фарш (свиной, свино-говяжий, куриный) – 0,5 кг

Лук – 1-2 средних

Зелень – укроп, петрушка

Соль, перец, специи

Ингредиенты:Приготовление:

Подготавливаем грибы, нарезанные ножки обжариваем на подсолнечном масле вместе с мелко нарезанным луком. Добавляем к этой смеси фарш и готовим на маленьком огне в течение 20-25 минут (в зависимости от фарша), в итоге смесь должна стать однородной.

Готовый фарш с луком выкладываем в шляпки, как фаршировать шампиньоны несущественно: кто-то предпочитает накладывать смесь с горкой, другие же фаршируют вровень с краями шляпки. Выпекаем в духовке (около 200 градусов) в течение 10-15 минут, подаем горячими, посыпав зеленью.

Рецепт фаршированных шампиньонов №3

Шампиньоны – 0,5 кг

Баклажан – 1 средний;

Грецкие орехи (очищенные) – 0,5 стакана

Сыр – 100-150 грамм;

Зелень;

Соль, перец, специи.

Ингредиенты:Приготовление:

Баклажаны нарезаем мелкими кубиками (можно снять кожуру, а можно и оставить), замачиваем в воде, чтобы ушла горечь. Замачивать можно как на десять минут, так и на час; после этого кубики обсушить. Далее обжариваем баклажан до золотистого цвета и добавляем к нему нарезанные ножки грибов.

Сыр натираем на терке (лучше мелкой, чтоб не падал потом с грибов), грецкие орехи мелко нарезаем или перемалываем в блендере, с зеленью делаем то же самое. Собираем «фарш» для начинки: обжаренные баклажаны перемешиваем с грецким орехом, зеленью, приправляем солью, перцем, специями. Полученную смесь выкладываем в шляпки и посыпаем сверху тертым сыром.

Отправляем в духовку на 15-20 минут, подавать можно с различными соусами.