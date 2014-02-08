Как приготовить кольца кальмара в кляре

Доброго времени суток, уважаемые гурманы Ромового Дневника. Сегодня мы поговорим о том, как приготовить кальмары в кляре – деликатес, который прекрасно подходит к холодному пиву и другим алкогольным/безалкогольным напиткам. Безусловно, это не самая быстрая и не самая дешевая закуска, однако оно того стоит.

Начнем с выбора кальмаров. Обычно они продаются замороженными, и выбирать лучше именно те, которые ранее не размораживались (тушки должны легко отделяться друг от друга). Если выбирать между белыми очищенными тубами и неочищенными кальмарами от белого до фиолетового оттенка, то предпочтение лучше отдать вторым: они более мягкие, сочные и вкусные. После того, как покупка сделана, можно приступать к разморозке. Не стоит использовать для этого горячую воду, лучше размораживать в холодной или слегка теплой воде. Когда я последний раз готовила кольца кальмара в кляре, я размораживала прям в пакете.

Рецепт колец кальмара в кляре:

3 средние тушки кальмаров;

2 яйца;

мука;

несколько ложек подсолнечного масла;

2 зубчика чеснока;

cоль, перец, специи.

После разморозки я бросила тушки в кипящую воду буквально на одну минуту (не больше) и немного остудила. Дальше чистка: очищаем кальмар внутри (вытаскиваем хитиновую пластину и все внутренности) и снаружи (снимаем пленку, которая может дать горечь). Далее нарезаем кальмары колечками (на крайний случай – полосочками) и принимаемся за кляр.

Чтобы приготовить жареные кальмары в кляре, следует поэкспериментировать с количеством ингредиентов. Я брала два яйца, около столовой ложки подсолнечного масла, несколько ложек муки, два зубчика чеснока. Чеснок пропускаем через чеснокодавку, остальные составляющие взбиваем в однородную массу. Если получилось слишком густо, можно добавить воду комнатной температуры, если жидко – немного муки.

Разогреваем достаточно большое количество масла на сковороде (в идеале, конечно, фритюр, но за неимением такового…), окунаем колечки в кляр и выкладываем на сковороду. На первой партии кляр держался не очень, поэтому в следующую я добавила еще немного муки. Обжаривать стоит в течение одной-двух минут, как только кляр на одной стороне подрумянится, переворачиваем.

Поначалу я задавалась вопросом, как приготовить кальмары в кляре нежирными; для себя я нашла следующий вариант: готовить на среднем-большом огне, выкладывать колечки на бумажные полотенца (а также промакивать их сверху).

Подавать их можно как горячими, так и холодными; чаще всего колечки подаются с каким-либо соусом. Я предпочитаю сметанно- или майонезно-чесночный, можно купить готовый соус тартар или любой другой. Можно также сбрызнуть кальмары лимонным соком.

Я готовила это блюдо несколько раз, каждый раз получалось по-разному, но все же вкусно. Рецептов множество, со временем можно найти идеальное сочетание для себя. Существует множество вариантов того, как приготовить кальмары в кляре, в том числе сделать отбивные из них, зажарить целиком во фритюре, зафаршировать и т.д. Кстати, это был мой первый рецепт с собственноручно снятыми фотографиями. За качество извините, а последнюю фотку пришлось взять с другого источника (при виде готовых кальмаров видимо начали дрожать руки =)). Обзаведемся хорошим фотоаппаратом, будем снимать чаще.