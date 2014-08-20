После двух вечеров приготовления ужина на мангале захотелось рассказать вам о том, как приготовить овощи на мангале для простых и прикольных закусок. Закусок на углях, конечно же, великое множество, особое место занимает шашлык. Но мы сегодня поговорим об овощных закусках: шляпках шампиньонов (рецепты их приготовления в домашних условиях читайте «здесь»), запеченной кукурузе, баклажанах и т.д.

Как показала практика, чтобы найти идеальное соотношение жара, толщины продуктов, времени приготовления, нужно просто пробовать. Расскажу наш вчерашний опыт + рецепт, рассказанный гостеприимным хозяином дачи, на которой мы все это и пробовали готовить.

Шампиньоны со сметаной

Берем сколько есть шампиньонов, моем, отламываем аккуратно ножки. Мелко режем ножки, мелко режем лук (количество лука на свое усмотрение, примерно 0,5 луковицы на 0,5 кг шампиньонов), мешаем все это со сметаной (300-400 мл на 0,5 кг грибов). Добавляем соль, перец, можно зелень.

Кстати, кто не боится есть сырые шампиньоны, можете попробовать эту смесь – она великолепна, в том числе в качестве закуски.

Дальше наполняем шляпки это смесью (чуть с шапочкой) и ставим на сетку над угольками. Жар средний, пусть пропекаются постепенно, чтобы до готовности дошли не только грибочки, но и «фарш» - сметана с луком и ножками.

Определение готовности – выделяется сок, грибы легко сдавливаются пальцами (не упругие), смесь проседает и становится более однородной. Есть лучше горячими, без всяких соусов, можно закусывать водку, пиво и другие напитки, которые найдутся неподалеку от мангала.

Баклажаны фаршированные … чем-нибудь

Скажу сразу, закуска на любителя, любителей набирается почему-то не много. Некоторые запекают баклажаны целиком на шампурах или зажав в сетке, предварительно сделав на них надрезы. Мне такой вариант не очень нравится, вот фаршировать – более привлекательно. Чтобы понять, как приготовить овощи на мангале именно так, чтоб нравилось вам, следует попробовать сделать это хотя бы несколькими способами.

У нас с курицы остался лук, маринованный в яблоках и меде. Им то мы и начиняли баклажаны. Делаем вдоль несколько разрезов (3-5, в зависимости от размера), солим, перчим, приправы, все дела. И туда же плотненько засовываем лук (при желании зелень, грибы, сало и т.д.). Все, ставим над угольками (жар средний-сильный, достаточно низко) и пропекаем до очень мягкого состояния, чтобы и сок выделялся, и краев твердых не было.

Вот баклажаны лучше или с мясом, или с соусом, потому что сами по себе они достаточно «нейтральные».

Кукуруза, запеченная в листьях

Запекать не пробовали, может в следующий раз получится. Пишу по рассказам: срываем/покупаем кукурузу, листья не обрываем, закладываем прям кочаном в угли и печем. Лучше брать молодую или не очень молодую кукурузу (не старую), печем до более-менее мягкого состояния. Пробуем ;)

Собственно это пока все маленькие рецепты закусок на мангале. В следующей статье хочу рассказать вам как приготовить овощи на мангале в фольге, в том числе о картошке с салом и других вкусняшках. Хорошего отдыха, читатели Ромового!