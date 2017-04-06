Ромовый Дневник

Как сделать маринованные яйца – настоящая закуска настоящего бара

Рецепты закусок · Олег Колесов
Кто и когда придумал мариновать куриные яйца доподлинно не известно. Понятно, что эта закуска возникла из необходимости – у свежего яйца есть свой срок годности и во времена, когда продукты хранили только в погребах, зимой отведать такое лакомство было невозможным. Предположительно маринованием яиц в соляном и/или уксусном растворе впервые занялись в Западной Европе образца 1700-х. Обычно это изобретение приписывают англичанам, но всё указывает на то, что первыми были немцы.

Маринованные яйца со свёклой и пряным маринадом

В середине 1800-х маринованные яйца были основной закуской в немецких барах Северной Америки (у так называемых пенсильванских немцев). Именно немцы, мигрировавшие в США, первыми подметили удивительное сочетание маринованное яйцо-лагер. Американцы, как это часто бывает, увидели в этом финансовую выгоду – бесплатная закуска в виде вареного яйца отрезвляла и подбивала посетителя заказывать ещё бокальчик. Так маринованные яйца прижились во многих питейных заведениях и по сей день. Как оказалось, не только там. Во многих англоговорящих семьях яйца маринуют по любому случаю, как вкусную и оригинальную закуску для легкого перекуса. Давайте и мы помаринуем, Пасха ведь скоро!

Всё, что нужно знать о маринованных яйцах

Сваренные вкрутую яйца очищают от кожуры и оставляют на некоторое время в маринаде, состоящем в основном из уксуса, соли и всевозможных приправ. Маринад обычно кипятят и проваривают на слабом огне 5-10 минут, а затем заливают им, ещё горячим, сваренные яйца. Яичный белок имеет тенденцию быть более нежным, если использовать именно кипящий маринад вместо раствора комнатной температуры. Лучше всего подходят мелкие и средние куриные яйца, которые гораздо быстрее пропитываются маринадом. Свежие яйца в приоритете.

Способов варить яйца очень много. Сколько хозяек, столько и мнений. Проще всего поместить яйца в холодную воду, довести её до кипения и варить от 3 до 10 минут, в зависимости от того, как вы хотите их сварить: всмятку, в мешочек или вкрутую. Для маринования лучше всего подходят яйца вкрутую, которые варятся 10 минут (домашние до 13 минут). А чтобы яйца хорошо чистились, после варки их сразу же нужно поместить в холодную воду, лучше со льдом. Известно, что свежие яйца чистятся хуже, поэтому их лучше оставить на 4-5 дней после упаковки в покое и только после этого пробовать варить.

Состояние яиц после 8, 10 и 12 минут варки

Есть и более изощренный метод варки очень свежих яиц. Для этого в «тупом» конце яйца нужно проделать крошечное отверстие, яйца поместить в небольшую кастрюлю и залить их холодной водой так, чтобы та покрывала их на 2-2,5 см. Кастрюлю обязательно нужно накрыть крышкой. Быстро довести воду до кипения на самом сильном огне, после чего снять кастрюлю с огня и, не снимая крышку, оставить яйца в кипятке на 15-18 минут (15 минут для мелких яиц, 18 – для крупных). Дальше яйца нужно быстро поместить в ледяную воду на минуту, а затем вернуть в кипящую воду на 10 секунд! В результате скорлупа растрескается сама, а свежее яйцо легко почиститься с «тупого» конца.

Очень внимательно отнеситесь к хранению маринованных яиц. Прежде всего, они всегда должны храниться в холодильнике. Хранение при комнатной температуре повышает риск образования в закуске ботулотоксина, который приводит к сильнейшему отравлению организма! После помещения яиц в маринад им необходимо минимум 2 дня на то, чтобы вобрать в себя вкус маринада, но этого, как правило, очень мало. Мелкие и средние яйца подавать к столу следует через 1-2 недели маринования, большие – через 2-4 недели. В холодильнике маринованные яйца хранятся очень долго, но употребить их лучше в течение 3-4 месяцев.

Маринованные яйца по-американски

Вкусные маринованные яйца с различными маринадами на все случаи жизни. Лучшая закуска к немецкому лагеру!

  • 10-12 шт. куриных яиц
  • 250 мл белого уксуса
  • 250 мл воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. специй для маринада
  • 1 ч. л. соли
  1. Сварить яйца вкрутую, охладить и очистить. Поместить в стерильную литровую банку и приступить к приготовлению маринада.
  2. Для маринада нужно в маленькой кастрюле смешать уксус, воду, сахар, соль и специи для маринада. Довести смесь до кипения, часто помешивая, пока не растворится сахар, а затем накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне 10 минут.
  3. Готовый маринад процедить через сито или марлю (при желании, но чаще этого делать не рекомендуется), а затем, ещё горячим, залить сваренные и очищенные яйца в банке. Банку плотно закрыть стерильной крышкой и дать её остыть перед отправкой на выдержку в холодильник.
  4. Перед подачей на стол яйца должны пробыть в маринаде минимум 2 дня, но лучше увеличить этот срок до 2-3 недель, чтобы они полностью пропитались ароматами и вкусами маринада. Подавать с солью, перцем, чипсами, сухариками и хорошим холодным светлым пивом.

Кулинарные заметки

Смесь специй для маринада можно купить в маркете в соответствующем отделе или на рынке, но её можно (и нужно) приготовить самостоятельно. Таких смесей существует много, вот одна из них: 1 ч. л. чёрного перца горошком, 10 бутонов гвоздики, 1 лавровый лист, 2 небольших сушеных перца чили. Специи молоть не обязательно, а варить в целом виде и после не отцеживать. Также в смесь на своё усмотрение можно добавить пару зубчиков чеснока, 6-8 горошин душистого перца, 2 ч. л. зёрен горчицы, 2 ч. л. семян укропа, молотый имбирь, палочку корицы и другие любые пряности.

Маринованные яйца со свеклой (отличная закуска к Пасхе): добавить в маринад 1 очищенную, крупно нарезанную свеклу и пару веточек укропа, чтобы сделать красивые маринованные яйца пурпурного цвета.

Маринованные яйца со свёклой и веточками укропа

Пряные маринованные яйца: в качестве специй для маринования использовать по ¼ ч. л. семян горчицы, семян кориандра, гвоздики, куркумы и 1 звездочку бадьяна, чтобы сделать пряные маринованные яйца красивого золотистого цвета.

Острые маринованные яйца: добавить к залитым маринадом яйцам 2-3 нарезанных колечками острых перца (чили, хабанеро, халапеньо), четверть репчатого лука и 3 ч. л. паприки хлопьями для цвета.

Маринованные яйца с перцем чили, халапеньо и хабанеро с паприкой

Маринованные яйца в яблочном соке: вместо воды взять 375 мл яблочного сока и 125 мл белого уксуса (лучше яблочного), добавить 6 тонких колечек лука и зубчик чеснока.

Мраморные маринованные яйца по-китайски с чаем

Эту изысканную закуску ещё часто называют чайными яйцами. Мраморными яйца называют из-за узора, напоминающему мраморную паутинку, который появляется на поверхности очищенного яйца, приготовленного по этому рецепту. Традиционно такая закуска подаётся холодной с изрядной порцией сычуаньского перца. Мраморные маринованные яйца являются классикой китайской уличной еды.

  • 6-8 крупных куриных яиц
  • 1 ч. л. чёрного китайского чая или 2 чайных пакетика
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. апельсинового сока
  • 1-1,5 ч. л. китайских 5 специй (1 ст. л. в порошке)*
  • ½ ч. л. морской соли (или йодированной)
  • 1 ч. л. коричневого сахара
  • вода по потребности
    • китайские 5 специй, или порошок 5 специй, или усянмянь: бадьян, сычуаньский перец, семена фенхеля, гвоздика и корица в разных пропорциях по вкусу; все пряности нужно смолоть в кофемолке или истолочь в ступке, а затем хранить в тёмном контейнере.
  1. Яйца положить в кастрюлю и залить холодной водой, примерно 4 см над ними. Воду довести до кипения, а затем варить на медленно огне 5 минут.
  2. Осторожно вынуть яйца шумовкой и поместить в холодную воду. Аккуратно побить скорлупу каждого яйца чайной ложкой, чтоб та хорошо потрескалась (можно просто показать о столешницу). После этого яйца нужно поместить в холодную воду на 10 минут.
  3. Вернуть яйца в кастрюлю, добавить около 1 л холодной воды и поставить на огонь. Пока пода закипает в небольшой миске хорошо смешать чай и остальные ингредиенты. Полученную смесь добавить в закипающую воду с яйцами.
  4. Воду довести до кипения, убавить огонь и проварить 5-10 минут.
  5. Снять кастрюлю с огня и, не вынимая яйца, дать остыть маринаду до комнатной температуры, после чего убрать кастрюлю на ночь в холодильник.
  6. Перед подачей маринованных яиц по-китайски их следует очистить от кожуры, под которой образуется красивая мраморная паутинка.
Мраморные маринованные яйца по-китайски

Приятного вам аппетита и погожих пасхальных деньков!

P.S. Обычно после Пасхи остаётся очень много уже сваренных вкрутую яиц. Их, конечно, можно пустить на салаты, но разве это не отличнейшая заготовка для маринования?

