К ним относятся как классические варианты: Griebenschmalz (топленое сало с жареным луком и шкварками), Wurstsalat (колбасный салат), Kartoffelsalat (вареный картофель с бульоном и различными добавками), Вайссвурст (белые сосиски) и т.д. Одним из самых известных блюд баварской кухни, подаваемых к пиву, является Obatzda – особая закуска на основе перезревшего камамбера. Именно на ней мы сегодня и остановимся более подробно.

Интересна она тем, что занимает не последнее место на знаменитом фестивале Октоберфест, где кроме вкуснейшего пива подаются самые разнообразные закуски. В Баварии это блюдо называют по-разному, его можно встретить под именами Obazda, Obatzda, Obatzter, O’batzter, Gerupfter.

Немного истории сырной баварской закуски

Считается, что как и большинство вкуснейших блюд и закусок, этот шедевр создавался под лозунгом «я его слепила из того, что было», то есть из остатков продуктов, срок годности которых неуклонно подходит к концу. В данном случае этим самым продуктом был мягкий сыр, традиционно – Камамбер, в который добавляли масло, сладкую паприку (в виде приправы), перец, тмин, лук и другие ингредиенты, которые должны были улучшить вкус продукта.

Что же касается выхода блюда в свет, то здесь стоит упомянуть о пивных садах Баварии. Именно в одном из них, а точнее в Вайенштефан – самой старой пивоварне в мире (год ее основания – 1040). Пивным залом данной пивоварни в 1930-ые годы заведовала Катарина Айзернрайх. Именно ею и была впервые подана Обацда – вкусная пивная закуска.

Рецепт Обацды

Камамбер – 200 гр.

Масло сливочное – 50-100 гр.

Луковица – 0,5-1 шт.

Порошок сладкой паприки – 0,5-2 чайной ложки

Соль – 1 щепотка

Тмин – 0,5 чайной ложки

дополнительные ингредиенты – пиво светлое (1-2 столовых ложки), белый перец (1 щепотка), зеленый лук и другие.

! Важно. Камамбер следует выбирать мягкий, можно переспевший. При покупке сыра в магазине, желательно выбирать тот, у которого срок реализации подходит к концу (но некоторый запас времени все же пусть будет). Перед началом приготовления советуется подержать его при комнатной температуре несколько часов.

Приготовление:

Если корочка на камамбере жесткая, то можно предварительно срезать ее, однако небольшие кусочки оболочки только добавляют блюду пикантности. Далее сыр следует вымешать вилкой, руками или же воспользоваться блендером. Масса должна быть достаточно однородной. Масло предварительно довести до мягкого состояния (подержать при комнатной температуре). Лук мелко порезать, смешать с маслом, размятым камамбером, добавить соль и приправы (а также пиво и другие ингредиенты по вкусу). Вымешать полученную массу до однородного состояния, выложить на тарелку. Подавать сырную закуску можно с листьями салата, брэцелями, ржаным хлебом, редисом, редькой и, конечно же, пивом!

Желательно готовить Обазду с расчетом на одно застолье, так как на следующий день закуска может немного горчить из-за добавленного в нее лука. Если же она готовится заранее, то лук можно не добавлять внутрь, а подать отдельно, тонко нарезанными колечками.