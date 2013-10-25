Добрый день, читатели therumdiary.ru. Креветки – это классическая закуска под пиво, без которой не обходится практически ни одна пивная вечеринка или просто «вкусное» застолье. Кто-то предпочитает готовить жареные креветки, кто-то любит классику – вкусно сварить креветки с укропом, лавровым листочком и солью. В итоге все хотят добиться от этого блюда нескольких важных характеристик: сочности, мягкости, манящего аромата и превосходного вкуса. Эта статья понадобится не только любителям пива, но и тем, кто собирается использовать креветки в рецептах блюд, например, в салатах.

[warning]! Важно: переваривать креветки строго не рекомендуется, так как они получаются не только жесткими, но и теряют свои вкусовые качества.[/warning]

Рецепт жареных креветок

В большинстве случаев жареных креветок рецепт не намного сложнее рецепта креветок отварных.

1. Креветки можно разморозить заранее, или же позволить им размораживаться уже на сковороде, чтобы они перед жаркой слегка проварились.

2. Разогреваем оливковое или подсолнечное масло (только рафинированное и дезодорированное) на сковороде. В масле можно сразу слегка разогреть специи по вкусу и поджарить чеснок, после чего в сковороду загружаются размороженные креветки. Если разморозка будет происходить на сковороде, то чеснок и специи лучше добавлять уже вместе с маслом, когда выпарится вся жидкость.

3. Обжариваем креветки несколько минут (3-5) до розовато-золотистого цвета. Как и при варке, очень нежелательно передерживать их на огне, иначе могут стать «резиновыми».

4. Под конец готовки можно добавить в сковороду немного белого вина (одну столовую ложку), соль, перец, а также нарубленную зелень.

5. Сок лимона (здесь можно не скупиться, на 0,5-1 кг креветок использовать целый лимон) рекомендуется добавлять либо в сковороду перед самым окончанием приготовления, либо уже в тарелку.

Традиционно подаются жареные креветки к пиву, однако их можно использовать и как основу для салатов и других блюд.

Как правильно варить креветки

Вкусные креветки – украшение любого стола, жесткие и невкусно сваренные – даром потраченное время и продукты. Поэтому варить нужно очень внимательно, не отвлекаясь на уже остывающее на столе пиво. Кидать замороженные креветки необходимо в кипящую воду; перед этим можно добавить в нее укроп (вместе с веточками, не обрезая ничего), лавровый листок, соль и/или другие добавки по вкусу.

Варить их следует всего несколько минут после закипания воды, до приобретения ими розового цвета. Процесс приготовления креветок зависит от их вида: королевские варятся чуть дольше (3-5 мин), а для атлантических и более мелких будет достаточно 1,5-2 мин. Далее креветки надо откинуть на дуршлаг и выложить на блюдо (нелицеприятные веточки и листочки можно смело убрать).

! Воды должно быть достаточно, примерно в 2-2,5 раза больше по объему, нежели креветок. Они должны полностью покрываться водой.

Многие рекомендуют полить креветки соком лимона, однако в большой компании каждый сможет сделать это самостоятельно.

Некоторые и вовсе не варят замороженные креветки, а лишь держат их несколько минут в горячей воде заранее разморозив.

Подавать креветки можно с пикантными, острыми, кисло-сладкими, сливочными и другими соусами:

Жареные креветки с соусом

карри;

чесночным (на основе майонеза или сметаны);

сальсаказа: перемешать майонез (около 200 гр), кетчуп (около 80 гр), сок одного апельсина, после дать остыть в холодильнике в течение 10 минут;

сырным (на основе плавленого сыра с различными добавками).

[help]Несколько фактов: