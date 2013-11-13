Сегодня в рубрике Кулинарных рецептов хочу представить вам одну из самых простых и бюджетных закусок к пиву (причем, как к светлым, так и к темным сортам). Бюджетной я ее считаю по причине относительно низкой стоимости продуктов и возможности приготовить такое блюдо на целое застолье с более, чем десятью участниками.

Речь идет о луковых кольцах в кляре – неотъемлемом пункте меню практически любого паба; найти это простой шедевр можно в разделе «Горячие закуски под пиво». Несмотря на простоту приготовления, во время создания большой порции следует запастись терпением – при жарке на сковороде придется сделать около десяти партий, так как одновременно на поверхность даже вполне большой сковородки вмещается всего 5-7 колечек.

! Важно. Для жарки лучше всего брать рафинированное дезодорированное масло, конечно же, качественное. Иначе колечки могут получиться жирными, а вся кухня и вы в том числе пропитаетесь не самым приятным запахом (проверено)

Рецепт луковых колец в кляре

Ингредиенты:

3-5 средних луковиц (лучше выбирать или небольшие, или средние головки, избегая крупных экземпляров);

Яйцо – 2-3 шт. (количество зависит вот рецепта кляра и других факторов);

Мука – около двух столовых ложек;

Вода – 1 столовая ложка;

Подсолнечное масло – 0,5 чайной ложки в кляр + для жарки;

Соль, перец, специи – по вкусу.

Приготовление:

1. Очищаем лук, нарезаем его кольцами примерно 0,5-0,7 cм в толщину, после чего разъединяем образовавшиеся «круги» на отдельные колечки. Получившиеся кольца можно немножко присолить.

2. Подготавливаем кляр. Для этого вбиваем в достаточно глубокую и широкую тарелку яйца, добавляем муку, воду и подсолнечное масло. Тщательно перемешиваем до консистенции жидкой сметаны.

3. Далее обмакиваем колечки в кляр и сразу кладем на заранее разогретое масло. Масла в сковороде или фритюре должно быть достаточно, примерно 1 см.

4. Обжариваем до золотистой корочки и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

На стол можно подавать колечки с зеленью, лимоном, соусом, овощами и т.д.

Соус к луковым кольцам

Вариант 1. К такой закуске под пиво отлично подойдет майонезно-чесночный или сметано-чесночный соус. Для его приготовления следует выдавить чеснок в нежирный майонез или среднюю по густоте сметану, добавить по желанию зелень и специи.

Вариант 2. Кисло-сладкий соус также прекрасно оттенит как вкус луковых колец, так и вкус пива. Для его приготовления надо очень мелко нарезать лук, чеснок и немного имбиря, обжарить это все в течение пары минут на разогретом масле. В кастрюльке смешать по две столовых ложки соевого соуса и сухого белого вина, одну столовую ложку яблочного уксуса, полстакана фруктового сока, немного кетчупа и коричневого сахара. После этого добавляем в получившуюся смесь овощи и доводим до кипения. Отдельно растворяем столовую ложку крахмала в воде и вливаем медленно в кастрюлю, помешивая. Немного провариваем соус и процеживаем (при желании). При желании некоторые ингредиенты можно убрать или заменить.

[help]! Если готовить луковые кольца во фритюре, то закуска может получиться достаточно жирной, поэтому есть ее в больших количествах не рекомендуется. Убрать излишки масла можно бумажным полотенцем, также желательно подать к закуске много лимона или сразу полить колечки свежевыжатым лимонным соком.[/help]