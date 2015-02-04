Не так давно научилась готовить домашний паштет из куриной печени в блендере. Понравилось очень: и на бутерброды можно, и для застолья отлично подходит в качестве закуски, и в холодильник можно в контейнере поставить и пользоваться несколько дней (если никто не съест сразу, да?). Больше всего понравилось то, что рецепт такого паштета очень простой, не требует много сил и времени.

Рецепт домашнего паштета из куриной печени

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг

Лук – 2-3 головки (средних)

Морковь – 2 штуки (средних)

Лавровый лист – 1-2 маленьких

Масло сливочное – 100 грамм

Масло подсолнечное – 1-2 ст. ложки

Вода – около 1 стакана

Соль, мускатный орех, корица, черный перец молотый

В некоторых рецептах лука и моркови кладут меньше, однако мне больше нравится консистенция и вкус печеночного паштета с большим количеством овощей.

Процесс приготовления домашнего куриного паштета

Печень подготовить: если нужно разморозить, после чего обрезать прожилки, желчные протоки и т.д. Промыть и дать стечь. Кто-то вымачивает куриную печень в молоке в течение двух часов, чтобы убрать горечь, однако опыт показывает, что именно куриная печень и так не горчит.

Лук почистить и нарезать полукольцами. Не обязательно «ювелирно», так как потом вся смесь будет перемолота в единую массу. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить лук до светло-золотистого цвета на среднем огне, периодически помешивая (в среднем жарим около 10 минут).

Морковь почистить, порезать колечками (или как вам удобно, можно мелко, можно на терке) и добавить к луку, перемешать и обжарить пару минут. После этого добавить печень, лавровый лист и стакан воды (воды нужно столько, чтоб она практически покрывала печень с луком и морковью). Посолить (половина чайной ложки соли), довести до кипения, уменьшить огонь.

Далее тушить под крышкой на маленьком огне около 30 минут до готовности всех ингредиентов. Открыть крышку, выпарить лишнюю жидкость в течение 5-10 минут (не полностью, чуть-чуть оставить, она уйдет во время остывания, а оставшаяся сделает куриный домашний паштет более нежным). Во время этих 5-10 минут выпаривания воды следует сначала посыпать смесь корицей (щепотку), а затем, перед выключением огня, мускатным орехом (чуть меньше, чем корицы). Выключить, подержать несколько минут под крышкой, потом открыть крышку и остудить.

Когда печень с луком и морковкой остынут, добавляем кусок сливочного масла (около 100 грамм) и взбиваем в блендере (масса достаточно мягкая, так что насадку выбирайте исходя из инструкции вашего блендера). Если колба небольшая, то можно взбить двумя партиями, потом их тщательно перемешать. Куриный паштет готов!

Перед употреблением паштет из куриной печенки можно поставить ненадолго в холодильник. Подавать с веточкой зелени. Так как вкус очень нежный, лучше брать хлеб с нейтральным вкусом. Приятного аппетита, читатели Ромового!