Можно ли однозначно назвать лазанью закуской? Наверное, мнения здесь разойдутся. Мое мнение – под холодное пиво идет отлично, под другие напитки не пробовала. Совсем недавно я впервые попробовала приготовить классическую итальянскую лазанью с фаршем, естественно, я задалась вопросом из чего делается лазанья, ответ - из имеющихся ингредиентов. Листы у меня были, причем быстрого приготовления, которые не нужно предварительно отваривать. Название – «PastadelLevante» (Subitoinforno). Что же касается начинки, то обошлась я без помидор и вина, и все равно получилось очень даже вкусно. Могу сказать, что приготовление лазаньи в домашних условиях – это интересный, достаточно простой и немного трудоемкий процесс ;)

1. Подготовка листов

Я слегка смазала листы водой, и через несколько минут они начали кривиться, поэтому лучше это делать прямо перед тем, как выкладывать ингредиенты в форму. Листы, которые требуют предварительного приготовления, следует отварить (или подержать в кипятке), следуя инструкциям на упаковке.

На 600 грамм фарша примерно 10 листов. Количество зависит от размера формы для выпечки и желаемой высоты блюда, а также от того, по какому рецепту и как делать лазанью. У меня получилось три слоя листов, по 4 в каждом слое.

2. Рецепт лазаньи в домашних условиях: готовим Болоньезе

Фарш (свинина, свинина/говядина и т.д.) – 500-700 грамм, можно больше, в зависимости от ваших аппетитов;

Помидоры – 5-6 штук;

Сухое вино (белое, красное) – 100 мл;

Растительное и сливочное масло – по несколько столовых ложек;

Лук репчатый – 2-3 штуки, можно чуть больше;

Чеснок – 2 зубчика;

Зелень (петрушка, базилик и др.)

Соль, перец, специи по вкусу.

Для начала подготавливаем помидоры: делаем крестообразный надрез на плодоножке, опускаем в кипяток, потом в холодную воду и снимаем кожицу. Перемалываем на блендере и отставляем в сторону. Лук мелко режем, зелень и чеснок рубим.

В глубокой сковороде разогреваем сливочное и растительное масло (вместе), обжариваем лук до мягкости/прозрачности, добавляем к нему 1 зубчик чеснока и жарим еще минутку. Выкладываем смесь лука и чеснока на тарелку, оставляя в сковороде максимально возможное количество масла.

Дальше на этой же сковороде жарим фарш, переминая его и помешивая, чтобы он стал однородным и мелкозернистым. Когда фарш готов, добавляем к нему смесь лука и чеснока, помидоры, вино и тушим несколько минут. В конце добавляем рубленую зелень и зубчик

Я не добавляла помидоры и вино, вместо этого положила одну упаковку томатной пасты (70 гр) и протушила подольше. Получилось очень вкусно ;) Можно сказать, что я использовала простой рецепт классической лазаньи, который трудно назвать классическим.

Итак, приготовили Болоньезе (кстати, можно посмотреть классические рецепты этого соуса, так как это лишь один из вариантов), отставили в сторону.

3. Как приготовить лазанью дома: готовим Бешамель

Молоко – 800-1000 мл;

Сливочное масло – 100 гр;

Мука – 80-100 гр;

Соль, перец, мускатный орех.

Подогреваем в кастрюле сливочное масло; в растопленное масло медленно всыпаем муку, постоянно перемешивая. В готовую смесь потихоньку вливаем 300 молоко, тоже постоянно помешивая; получаем достаточно густую однородную смесь. Затем постепенно вливаем оставшееся молоко, конечно же, помешивая ;) Доводим до кипения, провариваем 5 минут на медленном огне. Приправляем солью, перцем, мускатным орехом, добавляет 50 гр сливочного масла и накрываем крышкой. Отставляем в сторону.

! Соус будет густеть по мере остывания, поэтому не торопитесь добавлять муку, если он получился жидким. У меня была обратная ситуация – получился густым, пришлось добавлять воду, так как молоко все ушло еще до этого. В общем, для лазаньи лучше чуть более жидкий соус, чем сильно густой. Рецепт лазаньи с соусом Бешамель предполагает, что вы будете поливать этим соусом болоньезе, а не выкладывать на него кусочками ;)

4. Собираем лазанью

Сыр! Перед тем, как собирать лазанью, нужно натереть твердый сыр в нужном количестве. Уходит примерно грамм 300, можно как больше брать, так и меньше. Лучше брать, конечно же, один из итальянских твердых сыров, но можно обойтись и более недорогими аналогами.

На дно формы ложим достаточно толстеньким слоем соус бешамель и укладываем на него листы таким образом, чтобы зазор между тестом и бортами был минимальным. Выкладываем часть болоньезе, поливаем бешамелью.

! Тут самое время подумать о сыре… Некоторые кладут тертый сыр только в конце, в качестве верхнего слоя, другие же предпочитают класть его в каждый слой. Я посыпала сыром каждый слой, то есть листы-болоньезе-бешамель-сыр-листы. Так блюдо получится более сытным, правда много его не съешь.

Если с сыром, то бешамель посыпаем тертым сыром и сверху кладем листы. Так делаем несколько слоев. Последний слой – листы, бешамель, сыр (без болоньезе). Я слегка прижимала ладошками листы каждого слоя, чтобы выровнять лазанью.

5. Запекание

Запекаем лазанью в течение 30-60 минут, сыр сверху должен покрыться золотистой корочкой. Вынимаем блюдо из духовки и даем отдохнуть 10-15 минут, после чего разрезаем на порции и наслаждаемся своими трудами – домашняя лазанья в соусе Бешамель готова!