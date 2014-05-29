Можно ли однозначно назвать лазанью закуской? Наверное, мнения здесь разойдутся. Мое мнение – под холодное пиво идет отлично, под другие напитки не пробовала. Совсем недавно я впервые попробовала приготовить классическую итальянскую лазанью с фаршем, естественно, я задалась вопросом из чего делается лазанья, ответ - из имеющихся ингредиентов. Листы у меня были, причем быстрого приготовления, которые не нужно предварительно отваривать. Название – «PastadelLevante» (Subitoinforno). Что же касается начинки, то обошлась я без помидор и вина, и все равно получилось очень даже вкусно. Могу сказать, что приготовление лазаньи в домашних условиях – это интересный, достаточно простой и немного трудоемкий процесс ;)
1. Подготовка листовЯ слегка смазала листы водой, и через несколько минут они начали кривиться, поэтому лучше это делать прямо перед тем, как выкладывать ингредиенты в форму. Листы, которые требуют предварительного приготовления, следует отварить (или подержать в кипятке), следуя инструкциям на упаковке.
На 600 грамм фарша примерно 10 листов. Количество зависит от размера формы для выпечки и желаемой высоты блюда, а также от того, по какому рецепту и как делать лазанью. У меня получилось три слоя листов, по 4 в каждом слое.
2. Рецепт лазаньи в домашних условиях: готовим БолоньезеИнгредиенты:
- Фарш (свинина, свинина/говядина и т.д.) – 500-700 грамм, можно больше, в зависимости от ваших аппетитов;
- Помидоры – 5-6 штук;
- Сухое вино (белое, красное) – 100 мл;
- Растительное и сливочное масло – по несколько столовых ложек;
- Лук репчатый – 2-3 штуки, можно чуть больше;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Зелень (петрушка, базилик и др.)
- Соль, перец, специи по вкусу.
Для начала подготавливаем помидоры: делаем крестообразный надрез на плодоножке, опускаем в кипяток, потом в холодную воду и снимаем кожицу. Перемалываем на блендере и отставляем в сторону. Лук мелко режем, зелень и чеснок рубим.
В глубокой сковороде разогреваем сливочное и растительное масло (вместе), обжариваем лук до мягкости/прозрачности, добавляем к нему 1 зубчик чеснока и жарим еще минутку. Выкладываем смесь лука и чеснока на тарелку, оставляя в сковороде максимально возможное количество масла.
Дальше на этой же сковороде жарим фарш, переминая его и помешивая, чтобы он стал однородным и мелкозернистым. Когда фарш готов, добавляем к нему смесь лука и чеснока, помидоры, вино и тушим несколько минут. В конце добавляем рубленую зелень и зубчик
Я не добавляла помидоры и вино, вместо этого положила одну упаковку томатной пасты (70 гр) и протушила подольше. Получилось очень вкусно ;) Можно сказать, что я использовала простой рецепт классической лазаньи, который трудно назвать классическим.
Итак, приготовили Болоньезе (кстати, можно посмотреть классические рецепты этого соуса, так как это лишь один из вариантов), отставили в сторону.
3. Как приготовить лазанью дома: готовим БешамельИнгредиенты:
- Молоко – 800-1000 мл;
- Сливочное масло – 100 гр;
- Мука – 80-100 гр;
- Соль, перец, мускатный орех.
Подогреваем в кастрюле сливочное масло; в растопленное масло медленно всыпаем муку, постоянно перемешивая. В готовую смесь потихоньку вливаем 300 молоко, тоже постоянно помешивая; получаем достаточно густую однородную смесь. Затем постепенно вливаем оставшееся молоко, конечно же, помешивая ;) Доводим до кипения, провариваем 5 минут на медленном огне. Приправляем солью, перцем, мускатным орехом, добавляет 50 гр сливочного масла и накрываем крышкой. Отставляем в сторону.
4. Собираем лазаньюСыр! Перед тем, как собирать лазанью, нужно натереть твердый сыр в нужном количестве. Уходит примерно грамм 300, можно как больше брать, так и меньше. Лучше брать, конечно же, один из итальянских твердых сыров, но можно обойтись и более недорогими аналогами.
На дно формы ложим достаточно толстеньким слоем соус бешамель и укладываем на него листы таким образом, чтобы зазор между тестом и бортами был минимальным. Выкладываем часть болоньезе, поливаем бешамелью.
Если с сыром, то бешамель посыпаем тертым сыром и сверху кладем листы. Так делаем несколько слоев. Последний слой – листы, бешамель, сыр (без болоньезе). Я слегка прижимала ладошками листы каждого слоя, чтобы выровнять лазанью.