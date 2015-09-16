Ромовый Дневник

Макдоналду не по зубам - рецепт настоящего гамбургера с говядиной

Как и в большинстве «сборных» блюд ингредиенты можно заменить и поменять их количество. Итак, сразу фото результата для мотивации ;)

Настоящий гамбургер в домашних условиях. Немного сыра, зелень и сочная говяжья котлета. На 2 действительно сытных бургера нужно:
  • Круглая булочка – 2 шт
  • Говядина – 400-500 грамм
  • Яйцо – 1 шт
  • Горчица – 1,5 ст.л.
  • Соус Ворчестер – 2-3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Кетчуп -100 мл
  • Корнишоны – 5 шт.
  • Лук – 1 шт
  • Помидор – 1 шт
  • Сыр – 4 ломтика
  • Салат (Айсберг или другой листовой) – 2 листа
  • Сливочное, подсолнечное масло
  • Соль, черный перец, специи (кориандр, тмин и т.д.)

Приготовление гамбургера дома

Говядина для гамбургера - будущая сочная котлета.

Говядину нарезаем очень мелкими кубиками (рубим), или же пропускаем через мясорубку (но в таком случае необходимо брать жирный кусок, чтобы котлеты гамбургеров получились сочными).

Фарш для гамбургера.

Добавляем к рубленому мясу яйцо, горчицу, вустерский соус, соль (около 1 ч.л.), черный перец (1 ч.л.). Можно добавить кориандр и тмин по вкусу. Все тщательно перемешать.

Ингредиенты для фарша - будущие котлеты для гамбургера.

Совет: переворачивать котлеты следует аккуратно, чтобы не развалились. Как вариант – добавить немного муки или другой «скрепляющий» ингредиент.
Выстилаем досточку пергаментной бумагой. Формируем из фарша 2 котлеты толщиной примерно 1,5-2 см, диаметром чуть больше булочки, в центре делаем небольшое углубление. Кладем на пергаменте в морозилку минут на 15.

Котлеты для гамбургера на пергаменте перед отправкой в морозилку.

Соус белый: корнишоны маринованные – 3 маленьких (можно огурцы) мелко шинкуем, добавляем майонез (3 ст.л.) и горчицу (1 ст.л), тщательно перемешиваем.

Соус красный: выдавливаем 2 зубчика чеснока в 100 мл кетчупа, перемешиваем.

Соусы для гамбургера. Белый и красный соус в пиалах.

Моем помидоры, листья салата, чистим лук. Нарезаем лук и помидоры тонкими кольцами, нарезаем корнишоны тонкими пластинками.

Овощи и зелень для гамбургера: лук, помидор, лист салата, огурчики.

Хорошо разогреваем на сковороде сливочное масло с добавлением подсолнечного. Выкладываем котлеты, обжариваем 3-4 минуты с одной стороны, переворачиваем и кладем в масло веточку розмарина, периодически похлопываем розмарином по котлете. Периодически также поливаем ее маслом со сковороды (веточка розмарина придает маслу особый вкус и аромат). В конце кладем на котлету лист сыра, чтоб он слегка подплавился.

Котлета для гамбургера на сковородке с веточкой розмарина.

Пока готовится котлета, разрезаем круглую булочку для гамбургеров вдоль на две равные части. Прогреваем/поджариваем с внутренней стороны на сковороде с капелькой сливочного масла. Смазываем белым соусом «нижнюю» половинку, выкладываем сверху лист салата, ломтик сыра, котлету с подплавившимся сверху сыром, помидоры, лук и корнишоны. Очередность ингредиентов можно менять по желанию, то есть вы можете собрать бургер на свой вкус.

Собираем гамбургер в домашних условиях: булочки, сыр, котлеты, зелень и овощи.

Намазываем красным соусом верхнюю часть поджаренной булочки, накрываем и слегка-слегка придавливаем. Наслаждаемся сочными гамбургерами с говядиной и овощами!

Такой вам точно не подадут в McDonald’s :)

Чизбургер с говядиной и овощами. Вкусная закуска к пиву.

Приятного аппетита!

