Как и в большинстве «сборных» блюд ингредиенты можно заменить и поменять их количество. Итак, сразу фото результата для мотивации ;)На 2 действительно сытных бургера нужно:
- Круглая булочка – 2 шт
- Говядина – 400-500 грамм
- Яйцо – 1 шт
- Горчица – 1,5 ст.л.
- Соус Ворчестер – 2-3 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Кетчуп -100 мл
- Корнишоны – 5 шт.
- Лук – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Сыр – 4 ломтика
- Салат (Айсберг или другой листовой) – 2 листа
- Сливочное, подсолнечное масло
- Соль, черный перец, специи (кориандр, тмин и т.д.)
Приготовление гамбургера дома
Говядину нарезаем очень мелкими кубиками (рубим), или же пропускаем через мясорубку (но в таком случае необходимо брать жирный кусок, чтобы котлеты гамбургеров получились сочными).
Добавляем к рубленому мясу яйцо, горчицу, вустерский соус, соль (около 1 ч.л.), черный перец (1 ч.л.). Можно добавить кориандр и тмин по вкусу. Все тщательно перемешать.
Совет: переворачивать котлеты следует аккуратно, чтобы не развалились. Как вариант – добавить немного муки или другой «скрепляющий» ингредиент.Выстилаем досточку пергаментной бумагой. Формируем из фарша 2 котлеты толщиной примерно 1,5-2 см, диаметром чуть больше булочки, в центре делаем небольшое углубление. Кладем на пергаменте в морозилку минут на 15.
Соус белый: корнишоны маринованные – 3 маленьких (можно огурцы) мелко шинкуем, добавляем майонез (3 ст.л.) и горчицу (1 ст.л), тщательно перемешиваем.
Соус красный: выдавливаем 2 зубчика чеснока в 100 мл кетчупа, перемешиваем.
Моем помидоры, листья салата, чистим лук. Нарезаем лук и помидоры тонкими кольцами, нарезаем корнишоны тонкими пластинками.
Хорошо разогреваем на сковороде сливочное масло с добавлением подсолнечного. Выкладываем котлеты, обжариваем 3-4 минуты с одной стороны, переворачиваем и кладем в масло веточку розмарина, периодически похлопываем розмарином по котлете. Периодически также поливаем ее маслом со сковороды (веточка розмарина придает маслу особый вкус и аромат). В конце кладем на котлету лист сыра, чтоб он слегка подплавился.
Пока готовится котлета, разрезаем круглую булочку для гамбургеров вдоль на две равные части. Прогреваем/поджариваем с внутренней стороны на сковороде с капелькой сливочного масла. Смазываем белым соусом «нижнюю» половинку, выкладываем сверху лист салата, ломтик сыра, котлету с подплавившимся сверху сыром, помидоры, лук и корнишоны. Очередность ингредиентов можно менять по желанию, то есть вы можете собрать бургер на свой вкус.
Намазываем красным соусом верхнюю часть поджаренной булочки, накрываем и слегка-слегка придавливаем. Наслаждаемся сочными гамбургерами с говядиной и овощами!
Такой вам точно не подадут в McDonald’s :)
Приятного аппетита!
