Рецепт домашних осетинских пирогов

У каждой хозяйки свой собственный рецепт осетинских пирогов, «на глаз», впрочем, как и с рецептами большинства блюд. Вам напишу тот, по которому пробую готовить сама.

osetinskij-2

Рецепт теста для осетинских пирогов

Опара:
  • Сухие дрожжи – 2 чайные ложки без верха (проверьте, чтоб свежие были, иначе тесто может не подняться)
  • Сахар – 1 столовая ложка
  • Мука – 2 столовые ложки (я без верха положила)
  • Вода – 100 мл теплой воды

Смешиваем, ждем появления пузырьков/пенки на поверхности.

osetinskij-3 Тесто:
  • Мука – 4 стакана
  • Молоко – 1 стакан (теплое)
  • Вода – 200 мл (теплая)
  • Соль – 1 чайная ложка
  • Подсолнечное масло – 3 столовых ложки
Приготовление

Выливаем в миску готовую опару, добавляем туда теплую воду и молоко, соль, размешиваем. После этого начинаем добавлять муку, замешиваем тесто. В рецепте, с которого я делаю, было написано десять минут, примерно столько и замешивала, сначала ложкой, потом руками.

osetinskij-4

Получилось жидковатое, к рукам липло, шарик не формировался. В конце добавляем подсолнечное масло, перемешиваем, разглаживаем (стало более гладким, к рукам не липнет, но все еще очень мягкое).

Накрываем полотенцем, ставим в теплое место, ждем, пока увеличится минимум раза в два. Через сорок минут слегка «замесила» еще раз, то есть несколько раз перетасовала его руками.

Не знаю в чем проблема, но подходить оно у меня начало только часа через два-три, причем очень медленно. Поставила к батарее, с другой стороны на расстоянии – обогреватель. А тем временем наступила ночь. Так что тесто в холодильник, а пироги печь завтра, в субботнее утро.

osetinskij-5 Начинка:
  • Грибы из банки, домашние – около 1-1,5 л
  • Картошка – 5 средних штук
  • Лук – 1 крупная луковица

В холодильнике тесто еще немного поднялось. Для первых трех пирогов начинку делала так: порезала мелко лук, обжарила его, к нему добавила промытые грибы (домашние из банки).

Вторую партию домашних осетинских пирогов было решено делать с картошкой. Сварила пюре и перемешала его с поджаренными грибами и луком.

osetinskij-9

Как сформовать осетинский пирог

Итак, я взяла достаточно большой комочек теста и вымешала его в муке, чтобы оно стало чуть более плотным, но осталось мягким. Потом раскатала на муке этот шарик в круглую лепешку сантиметров 20 в диаметре.

osetinskij-10

Положила на нее большой шарик начинки, потом начала потихоньку собирать края лепешки и приподнимать их, собирая своеобразный мешочек.

osetinskij-6

Потом переложила мешочек на противень или сковороду (я на сковороде ставила в духовку, предварительно надо посыпать мукой) и начала разравнивать, чтобы было тонко, но тесто не порвалось. Сделала в серединке отверстие, чтоб выходил воздух.

osetinskij-8

Ставим в разогретую духовку минут на 20, до образования золотистой корочки. Когда будет готово – вынимаем, излишки муки убираем и обильно намазываем сливочным маслом. Следующий пирог кладем сверху и тоже покрываем маслом. Сложенные один на один пироги пропитаются и станут мягкими.

osetinskij-7

Все! Можно наслаждаться ;) Пироги хороши как горячими, так и холодными, как с чаем, так и как закуска к крепким и не очень крепким напиткам.

osetinskij-1

Этот рецепт осетинских пирогов понравился, единственное, хочется попробовать с более поднявшимся и плотным тестом. Если вы готовили осетинские пироги с разными начинками – делитесь секретами приготовления в комментариях, буду благодарна.

Так как нормального фотоаппарата у нас нет, мы взяли фото процесса на сайте pirogi.su (спасибо!). А так как написанное не совсем совпадает с тем, что на картинках, выложу на всякий случай фото процесса, снятые на телефон. Качество, как вы понимаете, не блещет ;)

osetinskij-11 osetinskij-12 osetinskij-13 osetinskij-14

