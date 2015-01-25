У каждой хозяйки свой собственный рецепт осетинских пирогов, «на глаз», впрочем, как и с рецептами большинства блюд. Вам напишу тот, по которому пробую готовить сама.

Рецепт теста для осетинских пирогов

Опара:

Сухие дрожжи – 2 чайные ложки без верха (проверьте, чтоб свежие были, иначе тесто может не подняться)

Сахар – 1 столовая ложка

Мука – 2 столовые ложки (я без верха положила)

Вода – 100 мл теплой воды

Смешиваем, ждем появления пузырьков/пенки на поверхности.

Тесто:

Мука – 4 стакана

Молоко – 1 стакан (теплое)

Вода – 200 мл (теплая)

Соль – 1 чайная ложка

Подсолнечное масло – 3 столовых ложки

Приготовление

Выливаем в миску готовую опару, добавляем туда теплую воду и молоко, соль, размешиваем. После этого начинаем добавлять муку, замешиваем тесто. В рецепте, с которого я делаю, было написано десять минут, примерно столько и замешивала, сначала ложкой, потом руками.

Получилось жидковатое, к рукам липло, шарик не формировался. В конце добавляем подсолнечное масло, перемешиваем, разглаживаем (стало более гладким, к рукам не липнет, но все еще очень мягкое).

Накрываем полотенцем, ставим в теплое место, ждем, пока увеличится минимум раза в два. Через сорок минут слегка «замесила» еще раз, то есть несколько раз перетасовала его руками.

Не знаю в чем проблема, но подходить оно у меня начало только часа через два-три, причем очень медленно. Поставила к батарее, с другой стороны на расстоянии – обогреватель. А тем временем наступила ночь. Так что тесто в холодильник, а пироги печь завтра, в субботнее утро.

Грибы из банки, домашние – около 1-1,5 л

Картошка – 5 средних штук

Лук – 1 крупная луковица

В холодильнике тесто еще немного поднялось. Для первых трех пирогов начинку делала так: порезала мелко лук, обжарила его, к нему добавила промытые грибы (домашние из банки).

Вторую партию домашних осетинских пирогов было решено делать с картошкой. Сварила пюре и перемешала его с поджаренными грибами и луком.

Как сформовать осетинский пирог

Итак, я взяла достаточно большой комочек теста и вымешала его в муке, чтобы оно стало чуть более плотным, но осталось мягким. Потом раскатала на муке этот шарик в круглую лепешку сантиметров 20 в диаметре.

Положила на нее большой шарик начинки, потом начала потихоньку собирать края лепешки и приподнимать их, собирая своеобразный мешочек.

Потом переложила мешочек на противень или сковороду (я на сковороде ставила в духовку, предварительно надо посыпать мукой) и начала разравнивать, чтобы было тонко, но тесто не порвалось. Сделала в серединке отверстие, чтоб выходил воздух.

Ставим в разогретую духовку минут на 20, до образования золотистой корочки. Когда будет готово – вынимаем, излишки муки убираем и обильно намазываем сливочным маслом. Следующий пирог кладем сверху и тоже покрываем маслом. Сложенные один на один пироги пропитаются и станут мягкими.

Все! Можно наслаждаться ;) Пироги хороши как горячими, так и холодными, как с чаем, так и как закуска к крепким и не очень крепким напиткам.

Этот рецепт осетинских пирогов понравился, единственное, хочется попробовать с более поднявшимся и плотным тестом. Если вы готовили осетинские пироги с разными начинками – делитесь секретами приготовления в комментариях, буду благодарна.

Так как нормального фотоаппарата у нас нет, мы взяли фото процесса на сайте pirogi.su (спасибо!). А так как написанное не совсем совпадает с тем, что на картинках, выложу на всякий случай фото процесса, снятые на телефон. Качество, как вы понимаете, не блещет ;)