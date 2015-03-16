Хлеб для сухариков можно брать как свежий, так и слегка черствый (его можно нарезать более тонкими ломтиками). Что касается плотности, то здесь нужно пробовать: кому-то больше понравятся легкие и хрустящие белые сухарики, другим же – твердые и ароматные ржаные. Если берете зачерствевший хлеб, то убедитесь, что он не испортился: не было плесени и неприятного запаха.
Нарезка зависит от ваших предпочтений и качества хлеба. Хорошим ножом даже свежий рассыпающийся хлеб можно нарезать тонкими ломтиками. Наиболее распространенные методы нарезки: брусочками (1х1х5 и больше), кубиками (со стороной от 1 см), полосками, произвольной формы и т.д. В одном из пабов мы встречали очень оригинальную нарезку: ломтики хлеба были большими (весь срез «кирпичика») и ооочень тонкими; они просвечивались и напоминали хлебную паутинку. Однако для такой нарезки понадобится, скорее всего, специальная машина.
Выбираем специи для сухариковВыбор приправ зависит, конечно же, от вкусовых предпочтений. Можно обсыпать сухарики смесью различных специй, сбрызгивать оливковым или подсолнечным маслом, особо ароматными получаются сухарики с чесноком. Специи для сухарей можно выбрать из этих:
- паприка
- хмели-сунели
- сушеный молотый чеснок
- молотые перцы (красный, черный и т.д.)
- итальянские травы
- орегано
- и т.д.
Если хотите добиться более яркого вкуса, можно использовать магазинные приправы с усилителями вкуса, в том числе бульонные кубики (их можно растворить в воде и обрызгать сухари из пульверизатора).
Рецепт сухариков к пиву в духовке
- белый хлеб – 0,5 буханки
- хлеб черный (можно бородинский) – 0,5 буханки
- оливковое масло (или подсолнечное) – несколько столовых ложек
- соль и специи по вкусу
- горчица
Смешать вместе: специи, масло, горчицу, соль, тщательно перемешать. Обвалять кусочки хлеба в этой смеси, не давая им сильно пропитаться. Разогреть духовку, выложить сухари на духовку в один слой. Запекать в течение часа на самом маленьком огне. Проверка готовности – золотистый цвет и хрустящее «состояние».
Рецепт с хитрым обваливанием
Включить духовку на средний огонь, она прогреется, пока будет готовиться хлеб. Если есть желание сделать сухарики с чесночным вкусом, то можно натереть хлеб еще до нарезки.
Хлеб нарезать небольшими кубиками, засыпать в полиэтиленовый пакет (объем пакета должен в 1,5-2 раза больше объема хлеба). Туда же высыпать соль и специи, после чего завязать пакет, оставляя в нем воздух. Далее необходимо тщательно покрутить и потрясти пакет, чтоб специи перемешались с хлебом.
Развязать пакет, влить масло (можно ложкой лить на стенки пакета, а не на кубики хлеба), завязать с воздухом и снова тщательно перемешать. Выложить на противень в один или несколько слоев, сушить на маленьком-среднем огне, периодически перемешивая (каждые 5-7 минут). Время сушки зависит от желаемого результата, вида хлеба, размера кубиков и других факторов. В среднем – около 30-40 минут.
Подача домашних сухариковАроматные сухари можно подавать как в теплом виде, так и в остывшем. Для большего аромата можно посыпать зеленью или слегка сбрызнуть лимонным соком. Отличным дополнением станут разнообразные соусы: томатный, чесночный на основе сметаны или майонеза, сырный и другие.
Вариантов как сделать сухарики в духовке – множество. В некоторых рецептах сухари сначала сушатся в духовке без специй, и лишь после этого пересыпаются специями, в других же после сушки в духовке готовый продукт обжаривается на сковороде на масле со специями. Делитесь своими рецептами сухарей в комментариях!