Хлеб для сухариков можно брать как свежий, так и слегка черствый (его можно нарезать более тонкими ломтиками). Что касается плотности, то здесь нужно пробовать: кому-то больше понравятся легкие и хрустящие белые сухарики, другим же – твердые и ароматные ржаные. Если берете зачерствевший хлеб, то убедитесь, что он не испортился: не было плесени и неприятного запаха.

Нарезка зависит от ваших предпочтений и качества хлеба. Хорошим ножом даже свежий рассыпающийся хлеб можно нарезать тонкими ломтиками. Наиболее распространенные методы нарезки: брусочками (1х1х5 и больше), кубиками (со стороной от 1 см), полосками, произвольной формы и т.д. В одном из пабов мы встречали очень оригинальную нарезку: ломтики хлеба были большими (весь срез «кирпичика») и ооочень тонкими; они просвечивались и напоминали хлебную паутинку. Однако для такой нарезки понадобится, скорее всего, специальная машина.

Совет. Режьте хлеб достаточно тонко, чтобы он равномерно просушился в духовке. Большие по размеру кусочки могут остаться мягкими внутри. Если собираетесь подавать с соусом, тогда для удобства лучше делать длинные сухари.

Выбираем специи для сухариков

паприка

хмели-сунели

сушеный молотый чеснок

молотые перцы (красный, черный и т.д.)

итальянские травы

орегано

и т.д.

Выбор приправ зависит, конечно же, от вкусовых предпочтений. Можно обсыпать сухарики смесью различных специй, сбрызгивать оливковым или подсолнечным маслом, особо ароматными получаются сухарики с чесноком.

Если хотите добиться более яркого вкуса, можно использовать магазинные приправы с усилителями вкуса, в том числе бульонные кубики (их можно растворить в воде и обрызгать сухари из пульверизатора).

Рецепт сухариков к пиву в духовке

белый хлеб – 0,5 буханки

хлеб черный (можно бородинский) – 0,5 буханки

оливковое масло (или подсолнечное) – несколько столовых ложек

соль и специи по вкусу

горчица

Смешать вместе: специи, масло, горчицу, соль, тщательно перемешать. Обвалять кусочки хлеба в этой смеси, не давая им сильно пропитаться. Разогреть духовку, выложить сухари на духовку в один слой. Запекать в течение часа на самом маленьком огне. Проверка готовности – золотистый цвет и хрустящее «состояние».

Рецепт с хитрым обваливанием

хлеб – 1 буханка

масло растительное – несколько столовых ложек

cоль и специи по вкусу

Включить духовку на средний огонь, она прогреется, пока будет готовиться хлеб. Если есть желание сделать сухарики с чесночным вкусом, то можно натереть хлеб еще до нарезки.

Хлеб нарезать небольшими кубиками, засыпать в полиэтиленовый пакет (объем пакета должен в 1,5-2 раза больше объема хлеба). Туда же высыпать соль и специи, после чего завязать пакет, оставляя в нем воздух. Далее необходимо тщательно покрутить и потрясти пакет, чтоб специи перемешались с хлебом.

Развязать пакет, влить масло (можно ложкой лить на стенки пакета, а не на кубики хлеба), завязать с воздухом и снова тщательно перемешать. Выложить на противень в один или несколько слоев, сушить на маленьком-среднем огне, периодически перемешивая (каждые 5-7 минут). Время сушки зависит от желаемого результата, вида хлеба, размера кубиков и других факторов. В среднем – около 30-40 минут.

Подача домашних сухариков

Ароматные сухари можно подавать как в теплом виде, так и в остывшем. Для большего аромата можно посыпать зеленью или слегка сбрызнуть лимонным соком. Отличным дополнением станут разнообразные соусы: томатный, чесночный на основе сметаны или майонеза, сырный и другие.

Вариантов как сделать сухарики в духовке – множество. В некоторых рецептах сухари сначала сушатся в духовке без специй, и лишь после этого пересыпаются специями, в других же после сушки в духовке готовый продукт обжаривается на сковороде на масле со специями. Делитесь своими рецептами сухарей в комментариях!