Шашлык в пиве – правильный рецепт маринада для свинины

Маринад – это большая часть вкуса шашлыка. Правильно подобранные ингредиенты позволяют раскрыть вкус мяса и дополнить его новыми нотками и оттенками. Маринад для шашлыка на пиве – это отличное решение, если вы хотите попробовать что-то новое. Готовое мясо получит слегка уловимые аромат солода и вкус хмеля.

Пока мясо будет мариноваться, пиво размягчит его волокна, сделает более мягким, нежным и упругим. Многие приобретают пиво в магазинах, а кто-то даже рискует самостоятельно приготовить

домашнее имбирное пиво

. Термическая обработка полностью выпарит весь алкоголь, поэтому насладиться шашлыком смогут и дети, и те, кто за рулём.

В этой статье мы разберем, как выбрать все основные ингредиенты, на что обратить внимание и как правильно сделать пивной маринад для мяса.

Выбор мяса

Традиционным мясом для шашлыка является свинина. Свиной шашлык в пиве получается мягким и сочным, а также имеет отличные вкусовые качества. Важнее всего правильно выбрать часть тела, к которой принадлежит кусок мяса:

Лопатка. Такой вариант можно считать диетическим: в нём минимальное количества жира. Но из-за этого для многих шашлык из лопатки может показаться суховатым;

Шейка. Оптимальным мясом для традиционного шашлыка. В процессе готовки тонкая жировая прослойка растапливается, образуя хрустящую золотистую корочку, а куски получаются нежными и сочными;

Ребра. Такой шашлык получается наиболее жирным, поэтому блюдо на любителя;

Грудинка. Это мясо во многом похоже на то, которое располагается на шее животного. Но шашлык из него получается более жёстким, но всё ещё вкусным и сочным;

Вырезка. Шашлык из вырезки – это самое нежное и мягкое мясо, которое вы можете приготовить. Но оно имеет один минус – после остывание оно теряет эти свойства, становясь жёстким. Поэтому, если вы не планируете съесть весь шашлык сразу, брать вырезку не рекомендуется.

Стоит отметить, что брать нужно свежее или слегка охлаждённое мясо. Избегайте заморозки. Из-за неё свинина теряет свой сок, и шашлык получается не таким вкусным и более сухим.

Выбор пива

Мы уже выбрали мяса, но шашлык из свинины в пиве не получится без пива. Поэтому остановимся на выборе слабоалкогольного напитка подробнее. Не все его виды подойдут, чтобы сделать маринад для шашлыка из свинины на пиве. Не стоит выбирать баночные или бутылочные напитки, которые продаются в обычных магазинах. Лучше всего зайти в пивной магазин и взять напиток на разлив. Помните о советах,

как выбрать крафтовое пиво.

Дело в том, что пастеризованный алкоголь утрачивает некоторые важные для нас свойства, поэтому не сможет передать вкус и аромат мясу.

Выбирая между фильтрованным и нефильтрованным пивом, отдавайте предпочтение второму. Не стоит брать наугад – возьмите вкусное пиво, которое вы уже пробовали. Если опыта нет, обратитесь за советом к продавцу. Конечный вкус шашлыка зависит именно от вкуса и качества пива.

Лучшим вариантом будут светлые эли и лагеры, имеющие низкое содержание алкоголя. Напиток с большим содержанием спирта может испортить мясо. Также стоит отказаться от тёмного пива. Их горечь может испортить нежный свиной шашлык. Тёмные сорта лучше подходят для маринования говядина, на первый взгляд кажется, что и оно подойдет, но, поверьте,

разница между темным и светлым пивом

значительная.

Если хотите получить яркий вкус, берите янтарные эль и другие сорта пива, имеющие сильно выраженный пивной вкус. Также обратите внимание на дату изготовления, если затрудняетесь в том,

как понять, что пиво испорчено

: пропавшее пиво имеет сильный кислый вкус, способный испортить любое мясо.

Особенности маринада на пиве

Перед тем, как делать шашлык в пиве нужно ознакомиться со спецификой этого процесса. Этот напиток не имеет высокое содержание кислоты, поэтому, для получения нежного и сочного шашлыка нужно следовать нескольким советам:

Так как пиво обладает слабой кислотностью, оно не может полноценно расщеплять волокна мышц в мясе. Поэтому в маринад для мяса из пива нужно обязательно добавить ингредиент с высокой кислотностью, часто используется репчатый лук. Прогоните его через блендер или нарежьте тонкими кольцами. Мясо легко пропитается луковым соком, поэтому готовый шашлык получится очень мягким и нежным;

Лучше всего выбирать мясо молодого животного. В таком случае готовка пройдёт быстрее, а шашлык получится вкуснее;

Свинина маринованная в пиве должна простоять минимум 6 часов. Но не стоит держать его в маринаде более 8 часов. Этого времени будет достаточно, чтобы мясо пропиталось ароматом и вкусом пива, став таким необычным;

Не добавляйте соль в маринад. Эта специя способна вытянуть из мяса всю влагу, сделав его сухим. Поэтому добавляйте соль непосредственно перед жаркой;

Выбор посуды для мариновки шашлыка – тоже важный этап готовки. Алюминиевая тара будет выделять вредные микроэлементы при контакте с некоторыми продуктами. Лучше всего использовать посуду из керамики, стекла, нержавеющей и эмалированной стали, пластмассы. Дерево плохо подходит для маринада: оно предназначено для сухих продуктов. Запах от маринада надолго останется на его поверхности;

Чтобы все куски мяса замариновались одинаково, разрезайте их на одинаковые части. Не стоит делать их слишком маленькими или слишком большими. Оптимальным вариантом считают кубы 5х5х5 сантиметров.

Правильный рецепт маринада для свинины на пиве

Когда мы выбрали все основные ингредиенты и узнали все хитрости, пора переходить к самому процессу готовки. Остановимся на одном популярной и проверенном рецепте, рассказывающий о том, как замариновать шашлык в пиве.

Ингредиенты

Свиная шея: 1 кг;

Светлое нефильтрованное пиво: 200 мл;

Репчатый лук: 3 шт.;

Паприка: 1 ст.л.;

Подсолнечное масло: 2 ст.л.;

Чёрный молотый перец: 1 ч.л.;

Соль добавляется по вкусу.

Пошаговый рецепт

Промойте мясо водой, просушите при помощи чистых бумажных полотенец и нарежьте равными кубическими кусочками. Добавьте сладкую паприку в измельчённом виде, перец, соль и залейте подсолнечным маслом. Нарежьте лук тонкими кольцами или раздробите в блендере до состояния кашицы. Добавьте его в тару, перемешайте и оставьте маринад на 30 минут. Добавьте 200 мл светлого пива в тару и уберите в холодильник на 6-8 часов. Насадите маринованный шашлык на шампур. Чередуйте лук и мясо, чтобы равномерно прожарить все куски. Рекомендуется перелить маринад в бутылку и изредка поливать им готовящийся шашлык маринованный в пиве, чтобы избежать подгорания. Свинина в маринаде из пива отлично сочетается с лимоном, поэтому подаётся вместе с ним.

Альтернативный рецепт шашлыка из свинины на пиве

В этом рецепте используется соевой соус. Он обладает отличными ферментирующими свойствами, поэтому процесс маринования происходит быстрее, и приступить к жарке можно будет через 2-3 часа. Мясо маринованное в пиве и соусе карамелизируется при жарке, а вкус и запах пива дополнят общую картину. Далее расскажем, как замариновать мясо в пиве по этому рецепту.

Ингредиенты

Свиная грудинка: 1 кг;

Нефильтрованное светлое пиво: 150 мл;

Соевый соус: 75 мл;

Набор специй для шашлыка по вкусу;

Репчатый лук: 2 шт.

Пошаговый рецепт

Промойте, просушите и нарежьте свинину одинаковыми кусочками небольшого размера. Добавьте специи и порезанный тонкими кружками лук. Перемешайте и оставьте на 30 минут. Долейте в тару соевый соус и пиво. Накройте крышкой и оставьте мариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Очистите грудку от лука и вложите на решётку. Время от времени можно поливать мясо маринадом.

С чем подают шашлык на пиве

Выбор гарнира – также очень важный этап приготовления блюда. К шашлыку отлично подходит отварной картофель, свежие овощи. Можно изготовить соус из сметаны, зелёного лука и свежих трав. Также важно правильно

подобрать алкоголь для шашлыка

. Мясо отличается своей жирностью, поэтому можно не бояться крепких напитков.

Шашлык в пивном маринаде – это отличный рецепт, способный порадовать необычным вкусом даже искушённых гурманов. Следуйте нашим советам, и у вас точно получится оригинальный и вкусный шашлык.