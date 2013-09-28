Ромовый Дневник

Сырные чипсы: закуска к пиву за 15 минут

Рецепты закусок · Iris
Сырные чипсы: закуска к пиву за 15 минут

Стандартные закуски к пиву из ближайшего супермаркета не только не отличаются особо изысканным вкусом, но и не особо полезны для здоровья. Однако отказаться от любимых хрустящих чипсов не так уж просто, зато можно заменить их на более натуральные, да и к тому же вкусные чипсы из сыра.Узнать о том, как приготовить чипсы дома, хозяйкам прошлых десятилетий было достаточно сложно, с эрой Интернета ситуация кардинально поменялась =)

Рецепт чипсов из сыра очень прост, приготовить их в домашних условиях не составит труда, а при достаточной доле воображения можно разнообразить данную закуску при помощи дополнительных продуктов, например, ветчины, смеси трав и приправ, семян льна и кунжута, зелени и т.д.

Выбирать сыр можно практически любой из твердых сортов. Многие советуют использовать Пармезан, однако можно поэкспериментировать и смешать несколько видов сыров. Если используются начинки, то их можно либо выкладывать сверху (ветчина, грибы и др.), либо смешивать с основной сырной массой (это касается специй, перемолотых семян, зелени).

Сырные чипсы на любой случай

Практически все рецепты сырных чипсов

1. Натереть сыр на крупной или средней терке (в этом случае могут быть варианты: можно нарезать очень тонкими ломтиками, сделать сырную стружку и т.д.).

Чтобы приготовить сырные чипсы, нужно сначала натереть сыр

 2. Далее есть несколько вариантов, куда выкладывается тонким слоем натертый сыр:

  • на противень, застеленный бумагой для запекания или специальным жароустойчивым силиконовым ковриком;
  • на сухую поверхность разогретой сковороды с антипригаром (в этом случае просто поджариваем сыр на среднем огне до образования красивой золотистой поверхности);
  • на сухую поверхность противеня.
Выкладываем сырные чипсы на протвень

Сыр можно выкладывать кружочками, квадратиками, прямоугольниками и т.д.

Важно! Масло для жарки использовать не нужно, так как во время подогрева из сыра выделяется достаточное количества жира.

3. После этого ставим противень в разогретую заранее духовку (в различных рецептах указывается разный градус разогрева от 160 до 200 и более градусов).

4. Держать чипсы в духовке следует до появления золотистой корочки (обычно 5-7 минут), после чего сразу вынимаем противень из духовки и даем сыру остыть. После этого аккуратно снимаем получившиеся сырные чипсы при помощи лопатки.

Сырные чипсы 5. Подавать к столу самодельные чипсы из сыра можно с различными соусами, предпочтительно белыми. Наслаждаемся чипсами с холодным вкусным пивом!

Насыщенность вкуса сырных чипсов повар регулирует сам (при помощи соли, специй и вкусовых качеств сыра), поэтому употреблять их можно практически с любым пивом.

Похожие статьи

Новогодние бутерброды на праздничный стол

Новогодние бутерброды на праздничный стол

Какие закуски подать к белому вину: Простые варианты на скорую руку

Какие закуски подать к белому вину: Простые варианты на скорую руку

Шашлык в пиве – правильный рецепт маринада для свинины

Шашлык в пиве – правильный рецепт маринада для свинины

Легенда грузинской кухни! Классический рецепт супа харчо с фото.

Легенда грузинской кухни! Классический рецепт супа харчо с фото.

«Ведьмино полено»: закуска от моей любимой тещи, подходит под любой алкоголь

«Ведьмино полено»: закуска от моей любимой тещи, подходит под любой алкоголь

Как сделать маринованные яйца – настоящая закуска настоящего бара

Как сделать маринованные яйца – настоящая закуска настоящего бара