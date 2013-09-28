Сырные чипсы: закуска к пиву за 15 минут

Стандартные закуски к пиву из ближайшего супермаркета не только не отличаются особо изысканным вкусом, но и не особо полезны для здоровья. Однако отказаться от любимых хрустящих чипсов не так уж просто, зато можно заменить их на более натуральные, да и к тому же вкусные чипсы из сыра.Узнать о том, как приготовить чипсы дома, хозяйкам прошлых десятилетий было достаточно сложно, с эрой Интернета ситуация кардинально поменялась =)

Рецепт чипсов из сыра очень прост, приготовить их в домашних условиях не составит труда, а при достаточной доле воображения можно разнообразить данную закуску при помощи дополнительных продуктов, например, ветчины, смеси трав и приправ, семян льна и кунжута, зелени и т.д.

Выбирать сыр можно практически любой из твердых сортов. Многие советуют использовать Пармезан, однако можно поэкспериментировать и смешать несколько видов сыров. Если используются начинки, то их можно либо выкладывать сверху (ветчина, грибы и др.), либо смешивать с основной сырной массой (это касается специй, перемолотых семян, зелени).

Практически все рецепты сырных чипсов

1. Натереть сыр на крупной или средней терке (в этом случае могут быть варианты: можно нарезать очень тонкими ломтиками, сделать сырную стружку и т.д.).

2. Далее есть несколько вариантов, куда выкладывается тонким слоем натертый сыр:

на противень, застеленный бумагой для запекания или специальным жароустойчивым силиконовым ковриком;

на сухую поверхность разогретой сковороды с антипригаром (в этом случае просто поджариваем сыр на среднем огне до образования красивой золотистой поверхности);

на сухую поверхность противеня.

Сыр можно выкладывать кружочками, квадратиками, прямоугольниками и т.д.

Важно! Масло для жарки использовать не нужно, так как во время подогрева из сыра выделяется достаточное количества жира.

3. После этого ставим противень в разогретую заранее духовку (в различных рецептах указывается разный градус разогрева от 160 до 200 и более градусов).

4. Держать чипсы в духовке следует до появления золотистой корочки (обычно 5-7 минут), после чего сразу вынимаем противень из духовки и даем сыру остыть. После этого аккуратно снимаем получившиеся сырные чипсы при помощи лопатки.

5. Подавать к столу самодельные чипсы из сыра можно с различными соусами, предпочтительно белыми. Наслаждаемся чипсами с холодным вкусным пивом!

Насыщенность вкуса сырных чипсов повар регулирует сам (при помощи соли, специй и вкусовых качеств сыра), поэтому употреблять их можно практически с любым пивом.