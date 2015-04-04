Привет читателям Ромового Дневника! Как мы уже писали в статье «Топ-10 закусок под водку», сало является одной из наиболее востребованных закусок. От себя могу сказать, что иногда сало отлично идет под пиво, особенно, если его предварительно заморозить и очень-очень тонко нарезать, после чего посыпать черным перцем. Итак, сегодня мы будем пробовать солить сало сухим способом сразу по двум рецептам, в моем случае – в две банки. + один пошаговый рецепт бонусом.

Подготовка сала для соления сухим способом

Засолка сала сухим способом, смесь №1

подготовленные кусочки сала

смесь специй для засолки сала

чеснок

соль

Сало размораживаем (если в этом есть необходимость), промываем, режем кусочками и обсушиваем. Размер кусочков можно подобрать на свой вкус: кто-то солит целым пластом, а кто-то режет на небольшие брусочки. Кусочки стоит подбирать также под размер емкости: Мне удобно солить кусочки примерно 10х10х5-7. Пока сало обсушивается, готовим смесь специй.

Половину сала я решила засолить в смеси специй, купленных на развес. Итак, чеснок пропускаем через чеснокодавку или трем на мелкой терке, добавляем к нему соль и смесь специй, тщательно перемешиваем и натираем каждый кусочек сала.

Посыпаем дно банки слоем соли, начинаем выкладывать сало кусочек к кусочку, без больших зазоров. Сверху присыпаем еще чуток солью и закрываем крышкой. Отправляем в холодильник на 3-5 дней, а можно и на дольше (в некоторых источниках написано время сухой засолки сала – 2-3 недели). Соли можно не жалеть, сало не возьмет больше, чем нужно. Перед употреблением или заморозкой лишнюю соль можно счистить ножом. Замораживать можно в пергаменте.

Сразу пишу результат: сало получилось вкусным, достаточно ароматным. Храним в морозилке, в пергаменте.

Солим сало сухим способом, смесь №2

подготовленные кусочки сала

зелень мелко рубленная с солью (засоленная зелень)

чеснок

соль

специи по вкусу

Для начала нарезаем чеснок тонкими пластинками, делаем надрезы в кусочках сала; шпигуем сало чесноком. Перемешиваем соль, специи, зелень (она достаточно влажная, так что смесь получается не очень однородная и соль впитывает влагу), наносим смесь на кусочки сала со всех сторон (я слегка прижимала для лучшей «адгезии»).

Далее поступаем как и в первом варианте: выкладываем слой соли на дно банки, плотно укладываем сало (ничего, если часть смеси «отвалится» в процессе укладки). Можно также делать «подушечки» из пластинок чеснока между кусочками. Когда банка полностью заполнена, засыпаем сверху несколько столовых ложек соли, закрываем банку и хорошо встряхиваем ее, чтоб соль равномерно распределилась.

Отправляем в холодильник минимум на три-пять дней (у нас стояло несколько недель, только потом переложили в морозилку). Сало получилось очень ароматным, с приятным привкусом зелени.

Рецепт сухой засолки сала в кастрюле

Сало

Чеснок

Черный перец горошком

Крупная соль

Режем сало на кусочки 5х5 см

Чеснок пропускаем через пресс (можно натереть на терке), черный перец размалываем (можно вручную, в ступке).

Смешиваем соль, перец и чеснок.

Натираем получившейся смесью кусочки сала.

В эмалированную, керамическую или стеклянную кастрюлю выкладываем на дно слой соли, поверх него кладем тонкий слой оставшейся смеси из чеснока, соли и перца. Укладываем кусочки сала, заполняя пространство между ними смесью, сверху насыпаем слой обычной слои. Закрываем крышкой и убираем в холодильник на десять дней.

Решила дополнительно разместить еще один рецепт соленого сала. Готовить по нему не пробовала, по фотографиям все просто и понятно.

Перед подачей следует счистить лишний слой соли со специями и нарезать сало тонкими ломтиками. Приятного!