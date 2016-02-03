Во время новогодних праздников мы испробовали несколько новых рецептов с использованием алкоголя, и хотим поделиться с вами некоторыми из них. Из экспериментов отлично получились: рулька в темном пиве и утка тушеная в красном вине. Первую утку мы запекали целиком в рукаве, получилось вкусно, но не совсем то, чего хотелось бы. Вторая была порезана на порционные кусочки, поэтому решили тушить в утятнице, не зря же она дома стоит и так называется. Кстати, вместе с уткой положили тушиться и кусочки домашнего петуха, получился не менее вкусным.

В статье приведем сразу два рецепта: с тушением и маринованием в вине (замаринованную птицу можно приготовить различными способами, как в утятнице, так и в духовке). Вино можно использовать как красное, так и белое, мы пробовали с недорогим сухим красным.

Рецепт утки в красном вине

Утка – около 1,2 кг

Морковь – 1 крупная (или две средних)

Лук – 1 шт.

Чеснок – несколько зубчиков

Вино – 300-400 мл

Вода – около 1 стакана

Мука – 2 ст. л.

Специи – соль, сушеные травы, черный перец, остальные по желанию

Зелень – укроп, петрушка по несколько веточек

Утку порезать на порционные куски, промыть под проточной водой, если необходимо – поскоблить шкурку ножом. Если на кусочках много жира, излишки можно обрезать. Птицу просушить, присыпать солью и перцем. Разогреть сковороду и выложить утку на сухую поверхность, без масла. Лучше всего жарить двумя-тремя партиями, в зависимости от размера сковороды, между кусочками должно быть небольшое расстояние. Начнет выделяться жир, после появления золотистой корочки нужно перевернуть и прожарить вторую сторону. Жарить лучше на большом огне, однако следить, чтоб не подгорела. Тем временем очистить лук и морковку, нарезать крупными кусочками, так как во время тушения лук практически растворится, а морковка станет мягкой и вкусной. Чеснок очистить и немного придавить каждый зубчик, резать необязательно. Переложить утку из сковороды в утятницу, перелить жир, добавить овощи и вино. Разогреть немного, добавить столько воды, чтобы она покрывала все кусочки, но не больше. Нагреть почти до кипения и уменьшить огонь. Тушить в течение 1,5-2,5 часов на медленном огне, периодически подливая воду при необходимости. Признак готовности: мясо мягкое, легко отстает от кости.

!Кстати, если у вас нет утятницы, то протушить птицу можно и в сковороде.

Утку, тушенную кусочками в утятнице, можно подавать с самыми разными гарнирами, в том числе, с отварным картофелем, рисом, тушеными овощами. Перед подачей можно посыпать блюдо зеленью и полить винным соусом, оставшимся после тушения.

Утка, маринованная в вине

Сухое красное – 200 мл

Мед – 50 г

Вода – 100 мл

Специи – соль, черный перец, тмин и другие по вкусу.

Мариновать птицу можно как целиком, так и небольшими кусочками.

Смешать все ингредиенты, смазать утку (если хотите, можно втереть маринад под шкуру, там, где это возможно), поставить в прохладное место на несколько часов (5-8). После этого птицу можно запечь в духовке, протушить в утятнице, приготовить в мультиварке или другим способом. Маринадом также можно поливать утку во время приготовления, чтобы она получилась более сочной.

Белое сухое вино – 200 мл

Сухая горчица – 1 ч. л.

Репчатый лук – 2 головки

Сок половины лимона

Лавровый лист – несколько небольших листочков

Гвоздика – 3 шт.

Соль, черный перец, розмарин и другие специи по вкусу

Нарезанный кольцами лук, специи, горчицу и лавровый лист сложить в кастрюлю, добавить сок лимона, залить все содержимое вином. Довести маринад почти до кипения, выключить и остудить. Залить птицу маринадом и настоять в течение 5-8 часов, после чего приготовить по своему желанию, например, запечь утку в вине.

В следующей статье напишем рецепт рульки. Хорошего вам дня и приятного аппетита!