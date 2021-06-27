Хорошее застолье возможно лишь при трех главных составляющих: хорошей компании, качественных напитков и разнообразной закуски. Я гурман, поэтому люблю все вкусные, необычные и красиво поданные блюда. Недавно в гостях у тещи попробовал отличное угощение с интригующим названием «Ведьмино полено».

Под что хорошо пойдет

Блюдо «Ведьмино полено» украсит не только дружеское застолье, но и идеально сочетается с любым алкоголем.

Я сразу оценил идеальное сочетание продуктов, необычное оформление. К тому же блюдо оказалось не только вкусным, но и сытным. Узнав рецепт, понял, что в приготовлении не требуется особых кулинарных талантов, а доступность всех продуктов лишь добавила преимуществ этому гастрономическому открытию. Теща часто радует меня изысканными угощениями, но эта закуска теперь стойко засела в списке моих фаворитов.Я ее называю закуска-универсал. Сытное, вкусное, украшенное маринованными опятами «Полено», отлично подходит к холодной водочке.

Сырный рулет, а именно таковым он и является, — прекрасное дополнение к пиву, которое у меня вызывает аппетит, а это блюдо на столе всегда оказывается кстати. А те, кто предпочитает вино, обязательно оценят вовремя подоспевшее блюдо и смогут насладиться отличным легким ужином.

Рекомендую приготовить каждому, кто любит весело и вкусно посидеть с друзьями, и убедиться, насколько такое угощение порадует своим вкусом и поднимет настроение необычным оформлением.

Какие продукты понадобятся

куриная грудинка — 250 г;

твердый сыр — 300 г;

плавленый сыр — 2 ст. л.;

чеснок — 3 дольки;

майонез — 2 ст. л.;

маслины — несколько штук;

укроп — 1 пучок;

соль — по вкусу;

маринованные грибы — по вкусу.

Для приготовления закуски «Ведьмино полено» понадобится:

Рекомендую плавленый сыр брать кремообразный, наподобие «Янтарь», «Наш молочник» или «Дружба». А из грибов сюда отлично подойдут маринованные опята. Но если таковых не найдете, можно использовать шампиньоны небольшого размера.

Как готовить

Чтобы приготовить сырный рулет, кроме продуктов, понадобится противень и пергаментная бумага. Лучше подготовить заранее.

Куриную грудку нужно промыть, сварить в подсоленной воде и остудить. Мелко нарежьте или пощипайте на волокна и положите в глубокую миску. Сюда же выдавите чеснок через пресс, добавьте 2 столовые ложки плавленого сыра и майонеза. Все тщательно перемешайте. Если масса получилась сухая, можно добавить еще немного майонеза.

Твердый сыр натрите на крупной терке, равномерно разложите на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой, и отправьте в заранее разогретый духовой шкаф. Дождитесь, когда сыр расплавится, и выключите духовку.

На остывший сыр выложите куриную начинку, распределите ее по всей поверхности и сверните сырный пласт в рулет. Обмажьте его майонезом и щедро посыпьте мелко нарубленным укропом. Оформления в виде полена легко добиться украшением грибами и нарезанными маслинами.

Такой рулет так и просится на стол! Готовится быстро, нехлопотно и является отличным решением для внезапного «междусобойчика».