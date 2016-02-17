Как мы уже писали в статье про утку в вине, среди наших новогодних блюд нашлось место действительно популярной закуске к пиву – запеченной свиной рульке. У этого деликатеса много названий, в Чехии, например, вы можете встретить его под названием «Печеное вепрево колено». Рульку можно готовить разными способами, мы сначала варили ее в темном пиве с овощами, потом запекали до готовности и румяной корочки. При приготовлении опирались на видео-рецепт сербского шеф-повара Сержа Марковича, который мы выложим после основного рецепта.

Рецепт свиной рульки в темном пиве

Рулька – в среднем от 1 до 1,5 кг

Темное пиво – 0,5 л

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика + 1 целая головка

Коричневый сахар (или белый, или мед) – 2 ст.л.

Соль

Лавровый лист, сельдерей, петрушка, помидор, специи – по желанию

Данный рецепт сочетает сразу два вида термической обработки: сначала голень отваривается в темном пиве вместе с овощами, а потом запекается в духовке.

Если у вас не одна, а несколько голеней, то просто возьмите немного больше ингредиентов. Для начала подготавливаем голяшку – со шкурки ножом соскабливаем налет, если таковой имеется, промываем холодной водой. Просушиваем и кладем в казан, утятницу или кастрюлю, посыпаем солью.

Чистим морковь, лук, нарезаем крупно, можно на несколько частей, раздавливаем несколько зубчиков чеснока (можно не чистить). Чтобы убрать ярко выраженный аромат мяса, можно добавить также немного сельдерея, петрушку, помидор, лавровый лист, специи, еще чуть-чуть соли. Все ингредиенты складываем к рулькам и заливаем в кастрюлю 1 стакан темного пива, добавляем немного воды, можно тоже около 1 стакана. Ничего, если жидкость будет покрывать рульки не полностью, в процессе тушения можно будет добавлять воду по мере надобности.

Ставим казан на плиту, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне примерно на 2 часа. В среднем лучше поддерживать количество жидкости около половины казана. Признак готовности – мясо легко отстает от кости при прокалывании ножом. Достаем голени из бульона и выкладываем на противень, а лучше в специальную емкость для запекания с высокими бортиками (можно застелить емкость фольгой, чтобы не нужно было ее отмывать после). Если вы готовите две рульки, то между ними нужно положить головку чеснока (можно не чистить), также в емкость можно добавить почищенную и нарезанную картошку, морковь. Дальше следует сбрызнуть овощи растительным маслом, а мясо полить заправкой на основе пива и немного присыпать солью.

Пивная заправка для запекания: В оставшихся 250 мл пива растворяем 2 столовых ложки коричневого сахара (можно заменить белым сахаром или медом). Часть заправки нужно использовать перед запеканием, а оставшейся – поливать в течение готовки.

Разогреваем духовку до 220 градусов и ставим противень с рульками внутрь на 40 минут. Через двадцать минут нужно немного уменьшить огонь, каждые десять минут стоит поливать блюдо, в том числе овощи, остатками заправки и выделившимся соком. Так как голени после двухчасового тушения уже готовы, цель запекания в духовке – румяная вкуснейшая корочка, которую многие расценивают как деликатес. Время запекания можно определить по готовности картофеля.

https://www.youtube.com/watch?v=2Nfg74AX3lY

Рулька, запеченная в пиве

Маринад для рульки на основе темного и светлого пива

Пиво светлое – 1 л

Пиво темное – 1 л

Уксус – 80-100 мл

Лук – 3 шт.

Не менее насыщенной и вкусной будет рулька, маринованная в пиве, а затем приготовленная одним из способов: ее можно сварить, протушить, запечь. Мариновать голени можно как в течение нескольких часов, так и в течение двух-трех дней, от этого будет зависеть насыщенность «финального» вкуса блюда.

Специи: тимьян, лавровый лист, гвоздика, черный и душистый перец горошком, кориандр.

Лук нарезать полукольцами и добавить в смесь из светлого, темного пива, уксуса, перемешать, положить специи по вкусу. Положить рульки в маринад, накрыть крышкой и поставить в прохладное место на сутки (время может варьироваться). Процеженный маринад можно смешать с водой и использовать в качестве бульона, в котором рулька тушится в течение 2-3 часов. Далее можно запечь голени в духовке до образования коричневой корочки, предварительно смазав их смесью горчицы, мёда и соевого соуса.

Рулька в пиве, запеченная в духовке, станет прекрасной закуской к бокалу холодного пива!