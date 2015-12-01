Домашняя квашеная капуста – прекрасная закуска под водку, а также весьма востребованная составляющая блюд под пиво и другие алкогольные напитки. Так, например, в качестве пивной закуски в Чехии выступает тушеная квашеная капуста со свининой или птицей, в Германии квашеную тушеную капусту подают с местными восхитительными сосисками и колбасками. Да и куда же без бигоса – традиционного блюда Польши, Литвы и Беларуси. Однако начать нужно, конечно же, с самого рецепта квашеной капусты!

В классическом рецепте квашеной капусты на дно бочонка клали целые капустные листы, после чего перемешанную с натертой морковью и солью нашинкованную капусту плотно укладывали в бочку и накрывали целыми листьями сверху. Далее бочонок прикрывали тканью и придавливали массу деревянным кружком по диаметру бочонка, сверху ставили гнет. Брожение продолжалось около недели при комнатной температуре, в течение этого времени несколько раз массу протыкали ножом до самого дна, а по окончанию брожения бочонок выносили в холодное место, не снимая гнет.

Современный рецепт для небольших емкостей практически не отличается от вышенаписанного, и капуста в обычной банке при определенной сноровке получится не менее хрустящей и вкусной.

Классический рецепт квашеной капусты в собственном соку (с фото)

Капуста – 3 кг

Морковь – 1-2 шт (около 0,5 кг)

Соль – около 70 грамм

Готовить хрустящую и сочную капусту можно по разным рецептам: с рассолом и без, с сахаром или медом, уксусом и различными добавками. Из поколения в поколение передаются рецепты, и наиболее приближенным к «бочковому» является вариант без сахара, рассола и уксуса.

Кочан капусты разрезать на удобное количество частей и нашинковать при помощи ножа или специальных приспособлений (терки, шинковки, комбайна и т.д.). Морковку почистить и натереть на крупной-средней терке (можно использовать терку для морковки по-корейски).

Перемешать в большой миске капусту, морковь и соль. Полученную массу начать плотно укладывать в стеклянную банку или кастрюлю, периодически слегка утрамбовывая массу скалкой или прижимая руками (в процессе должно выделиться достаточное количество сока).

Если квасите в кастрюле, то сверху следует прикрыть ее тарелкой и поставить гнет (камень, банку с водой), если в банке, то можно просто прикрыть ее марлей или чистой тканью, однако следует следить, чтобы верхний слой не выглядывал из сока.

На протяжении 3-7 дней капусту следует протыкать скалкой, спицей или ножом до самого дна, иначе может возникнуть неприятная горчинка из-за скапливающихся газов. Когда капуста будет готова, ее следует переложить в чистую банку, залить рассолом и хранить в холодильнике под крышкой.

Этот классический «бабушкин» рецепт квашеной капусты без сахара в собственном соку можно дополнить самыми различными ингредиентами: клюквой, зернами граната, брусникой, свеклой, яблоками, сливами. Из специй чаще всего используются: лавровый лист, различные виды перца, имбирь, гвоздика, тмин, кориандр, анис и др.

Классический рецепт квашеной капусты с рассолом

Капуста – около 2 кг

Морковь – 1 крупная или 2 средних

Лавровый лист – 2-3 штуки

Вода – 1,5 литра

Соль – 2 столовых ложки

Сахар – 2 столовых ложки

Не менее простым и востребованным является рецепт с применением рассола. Удобнее всего рассчитывать количество ингредиентов и рассола на одну трехлитровую банку. Добавляя в рассол различные специи и экспериментируя с количеством соли и сахара, можно добиться идеального результата.

Растворить сахар и соль в теплой кипяченой воде. Подготовить капусту: снять верхние листы, помыть, нашинковать (ножом, на терке или любым другим способом). Морковь почистить, помыть и натереть на крупной терке. Смешать капусту и морковь в миске, переложить в банку, выкладывая между слоями лавровый лист и другие специи (по желанию) и слега утрамбовывая.

Залить в банку рассол, чтобы он покрыл всю массу. Расход рассола будет зависеть от степени утрамбовки, поэтому часть может остаться неиспользованной. Полученную смесь накрыть тканью или свернутой в несколько слоев марлей.

Так как рассол при брожении может вытекать, банку лучше поставить в глубокую тарелку. Квасится капуста при комнатной температуре несколько дней, в течение которых ее нужно периодически протыкать до дна деревянной палочкой, спицей или тонким ножом. Когда блюдо будет готово, банку можно переставить в холодильник.

Хрустящая квашеная капуста, сделанная по этим рецептам, может как сама по себе стать прекрасной закуской, так и послужить основным ингредиентом для приготовления оригинальных закусок к водке, пиву и другим напиткам, о чем мы напишем в следующих статьях.

Рецепт квашеной капусты с тмином

Квашеная капуста с тмином хорошо сочетаются друг с другом, придавая на удивление пикантный вкус, а также помогает увеличить срок хранения данного продукта из-за своих свойств.

Ингредиенты:

Для того, чтобы приготовить квашеную капусту с тмином, вам необходимо взять следующие ингредиенты:

Капуста – 3 кг;

Морковь – 0,5 кг;

Тмин – 3 ч.л.

Сахар – 3 ч.л.

Соль – 3 ч.л.

Приготовление:

В самом начале следует убрать все листья, на которых обнаружены какие-либо дефекты. После этого промываем овощи и ожидаем, пока стекает лишняя ненужная влага. Отделяем часть листьев (верхних), и откладываем их в сторону. Если у вас имеется небольшой кочан капусты, то тогда следует его поделить на пополам, а большие рекомендуется на 4 части. Кочерыжку вырезаем, после чего соломинкой нарезаем необходимую нам часть капусты. Как только вы её нашинковали, следует отправить её в заготовленную заранее ёмкость. В качестве оптимального решения – эмалированный таз. Затем очищаем и нарезаем тонкой соломкой морковь и добавляем заготовку в содержимое, куда также следует насыпать специи. Затем все перемешивается и растирается, чтобы получить некоторое количество овощного сока; Берем банку и хорошенько её промываем и протираем, чтобы она была чистой и сухой. Также банку следует простерилизовать на пару. Затем размещаем в ней салат и хорошо утрамбовываем. В верхней части банки должно остаться пространство – порядка 3 см, чтобы потом рассол не вылился. Снятые с самого начала листы кочана, следует сначала прокипятить, и затем накладываем их в салат. Оставьте салат до того момента, чтобы он начал квасится при комнатной температуре. Время от времени необходимо прокалывать вашу домашнюю заготовку любым острым предметом. Необходимо это для отвода углекислого газа. Кроме этого следует убирать пену, которая может скапливаться сверху.

Как только салат преобразился – его цвет стал желтым, а капуста хрустящей, можно считать, что заготовка готова. При подаче капусты можно использовать консервированный горошек или же зеленый укроп – это сможет сделать ваш салат вкуснее, а также насыщеннее.

Рецепт квашеной капусты со свеклой по-армянски

Неплохим вариантом считается капуста со свеклой. В совокупно сти два этих продукта дают большое количество пользы для человеческого организма. Также это достаточно интересный и вкусный вид угощения, который имеет эстетически приятный внешний вид.

Ингредиенты:

Для того, чтобы приготовить такую вкусную капусту, необходимо взять следующие обязательные ингредиенты:

Капуста – 3 кг;

Морковь – 0,7 кг;

Свекла – 0,5 кг;

Свежая зелень – 1 пучок;

Чеснок – 1 шт.;

Перец – 3-4 стручка;

Листья вишни – 150 г;

Лавровый лист – 5-6 шт.;

Соль – 3 ст. л.;

Корица – 3-4 г;

Вода – 1 л.

Приготовление:

Промойте капусту, отделите верхние листья, как в прошлом рецепте (на 4 части крупную или на 2 небольшую) и остальное нарежьте соломинкой. Свеклу следует нарезать пластинками, чеснок необходимо очистить и разделить на зубчики, а перец полностью очищается от внутренностей. Налейте воду в необходимую кастрюлю, вскипятите и добавьте туда все необходимые для рассола: перец, соль, лавровый лист, корицу. Воду с ингредиентами необходимо кипятить порядка 2 – 3 минут, после чего рассол необходимо остудить. После этого необходимо взять банку, и выложить ингредиенты, нарезанные в первом шаге слоями: в нижней части будут размещены вишневые и капустные листья, затем нарезанная капуста, а затем остальные – морковь, зелень, перец, свекла и чеснок. После этого все остальные слои следует также чередовать до полного использования. В конце следует утрамбовать их и составить сверху порядка 4 – 7 см, которые используются для рассола. В конце банку необходимо закатать и поставить в теплое место, чтобы она квасилась.

Следует оставить квасится в течение 5 дней при комнатной температуре, после чего ее убирают в холод.

Рецепт квашеной капусты с клюквой

Клюква является витаминной ягодой, которая очень полезна для здоровья. Обладая шикарным букетом полезных веществ её возможности могут усиливаться вместе с капустой. Такое сочетание обладает необычным вкусом, которое точно сможет понравиться вам.

Ингредиенты:

Для того, чтобы приготовить ароматный и вкусный, а самое главное витаминный вариант квашенной капусты, вам необходимо взять следующие ингредиенты:

Капуста – 2 кг;

Морковь – 0,2 кг;

Лавровый лист – 3 шт.;

Соль – 3 ст. л.;

Клюква – 0,05 кг

Душистый перец – 10 горошков;

Вода – 1 л.

Приготовление:

Чтобы приготовить данную заготовку, следует использовать головку зимнего сорта капусты, а также пару штук сочной морковки. Все овощи необходимо промыть, после чего капусту разрезать на части. Затем удаляется кочерыжка, а остальная часть шинкуется соломкой. Как только капуста была нарезана к ней необходимо добавить соль, и почистить и добавить соль, после чего перемешать для получения небольшого количества сока. Затем берем банку и как следует промываем её, а также протираем сухой тряпочкой, чтобы она была не только чистой, но еще и сухой. Кроме этого банку следует простерилизовать на пару. После этого необходимо уложить лавровый лист, а также черный горошек. Затем сверху плотно укладывается вся подготовленная заранее масса из овощей. В конце следует уплотнить всё, применив деревянную утрамбовку. Все укладывается слоями, а между слоями размещается клюква. Необходимо заполнить банку не до конца. Причина в том, что во время брожения будет образовываться сок, тем самым ему необходимо место. Примерно нужно оставить для него порядка 5 – 7 сантиметров. После размещения необходимых ингредиентов, необходимо дождаться процесса брожения. Происходит это при комнатной температуре. Стоит сказать о том, что на второй день может появиться пенка, которую необходимо обязательно снять с помощью палочки или ножом, протыкая заготовку порядка 3 раз в день. Таким образом, овощи смогут лучше пропитаться рассолом.

Перед тем, как подавать блюдо к столу, следует заправить его оливковым маслом, а также добавить лук, а сверху для красоты укладывают ягоды клюквы. Таким образом, приобретается неповторимый вкус.

Рецепт квашеной капусты с яблоком

Яблоко – источник железа и других микроэлементов, которые необходимы для вашего организма. Именно поэтому его добавление в квашенную капусту считается одним из лучших вариантов.

Ингредиенты:

Чтобы приготовить данный интересный продукт, вам необходимо воспользоваться следующими ингредиентами:

Капуста – 1,6 кг;

Морковь – 0,1 кг;

Яблоки – 2 шт.;

Соль – 3 ст. л.;

Сахар – 3 ст. л.;

Душистый перец – 10 горошков;

Вода – 1 л.

Приготовление:

Рецепт приготовления достаточно простой. Вам необходимо сделать следующее:

Возьмите капусту, разделите её на 2 (если маленькая) или на 4 (если большая) части и нашинкуйте соломкой вручную или же с помощью терки. После этого измельчите яблоко небольшими ломтиками или желаемым размером. Следующим этапом станет подготовка банки, в которой будет происходит укладка необходимых ингредиентов. Её необходимо как можно лучше промыть, а также стерилизовать с помощью пара. После того, как вы подготовили банку – уложите в неё капусту, а также морковь и яблоки. Необходимо это сделать по следующему принципу: слой капусты, слой яблок, слой моркови, и так далее до конца банки. Затем надо все как можно лучше утрамбовать, чтобы на поверхности оставалось немного места для выделяемого сока. После этого происходит кипячение воды, в которой позже нужно растворить соль и сахар. Затем остудите рассол и вылейте аккуратно в банку. После этого необходимо разместить капусту в рассоле с яблоками в теплом месте.

Последним этапом нужно оставить её на несколько дней (примерно 3 дня) при комнатной температуре, после чего необходимо будет убрать в холод.

Рецепт квашеной капусты с яблоком и смородиной

Существует много способов, чтобы приготовить замечательную квашеную капусту в домашних условиях. Одним из интересных вариантов считается рецепт квашеной капусты, сделанной с клюквой и яблоком, обладающей не только невероятным и достаточно пикантным вкусом, но и также большим количеством всяческих витаминов, в которых особенно нуждается наш организм в холодное время года.

Ингредиенты:

Для того, чтобы приготовить такой интересный деликатес, вам необходимо использовать следующий перечень ингредиентов:

Капуста - 1,5 кг;

Яблоко - 2 штуки;

Морковь - 2 штуки;

Клюква - 3 ст. ложки;

Красная смородина - 3 ст. ложки;

Соленый пунш.

Приготовление:

Итак, в самом начале необходимо подготовить все необходимые для этого дела ингредиенты. Начинаем с капусты, в которой необходимо будет снять все верхние листья, после чего разрезаем кочан на несколько частей. Если он большой, то сделать это нужно на 4 части, а поменьше на 2 дольки.

После этого необходимо аккуратно вырезать ненужную в нашем деле кочерыжку, а потом как можно тоньше шинкуем кочан. Затем следует очистить и промыть, а также натереть на крупной терке морковь.

Следующим продуктом считается яблоко, которое необходимо нарезать а затем удалите лишний элемент – сердцевину, а также срежьте ненужную кожуру и нарежьте его соломкой. Клюкву и смородину моют и обсушивают.

После подготовки необходимых ингредиентов, следует взять наиболее глубокую емкость, после чего смешать в ней всю капусту и морковь. Посолите и хорошо перемешайте.

В банку кладем целый капустный лист. Далее кладем на него немного капусты и хорошенько разглаживаем его. Затем продолжайте в следующей последовательности: половина ягод, немного капусты, яблоки, четверть капусты, оставшиеся ягоды, капуста. Сверху накройте капустным листом и придавите. Накройте все марлей и оставьте на 3 дня при комнатной температуре.

Сок будет вытекать из банки, поэтому всегда ставьте глубокую тарелку или сотейник. По прошествии времени снимаем появившуюся пену, делаем проколы в капусте на всю глубину и оставляем ее еще на сутки. После этого вылейте в капусту весь сок из кастрюли, накройте ее и храните капусту с клюквой в холодильнике или в подвале.

Рецепт квашеной капусты с морской солью

Одним из самых простых рецептов приготовления такого интересного продукта, использовать морскую соль. С её помощью капуста будет иметь неплохие свойства хранение и отменные вкусовые качества.

Ингредиенты:

1 средний кочан капусты

1-3 ст.л. морская соль

Приготовление:

Нарежьте или нашинкуйте капусту полосками или кусочками, пригодными для еды. Большинство людей предпочитают тонкие ломтики, но деревенская квашеная капуста более крупными кусками также хороша. Нарезанную капусту посыпать солью. Размять капусту чистыми руками или растолочь толкушкой для картофеля или капустной давилкой в ​​течение примерно 10 минут. При этом капуста начнет выделять жидкость. Продолжайте, пока не будет достаточно жидкости, чтобы покрыть капусту, когда она упакована в банки. Начините капусту в литровую банку, прижимая ее под жидкостью. При необходимости добавьте немного воды, чтобы полностью покрыть капусту. Взвесьте капусту и накройте банку какой-нибудь крышкой с воздушным шлюзом. В то время как специальные крышки с воздушным шлюзом являются самым простым вариантом, использование обычной крышки от банки также возможно. Но тогда нужно не забывать ежедневно открывать квашеную капусту, чтобы не повышалось давление. Культивируйте при комнатной температуре (предпочтительно 60-70°F) в течение как минимум 2 недель , пока не будет достигнут желаемый вкус и текстура. Если вы используете плотную крышку, ежедневно открывайте капусту, чтобы сбросить избыточное давление. Когда капуста будет готова, плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник . Вкус квашеной капусты будет продолжать развиваться по мере ее старения.

Вот такой простой рецепт капусты с морской солью. Приятно аппетита!