Ромовый Дневник

Фоторецепт простой закуски: яйца, фаршированные копченой рыбой.

Рецепты закусок · Павел Омазин
Фоторецепт простой закуски: яйца, фаршированные копченой рыбой.

Для этого рецепта лучше всего подойдет сайра – длинная такая рыбёха с острой мордой, но сгодится и любая другая копченка: скумбрия, селедка, салака, даже мойва. В принципе, рецепт можно адаптировать и под соленую рыбу.

Все, что вам понадобится:
  • 8 яиц;
  • 300-400 граммов рыбы;
  • пучок зеленого лука;
  • немного майонеза – 3-4 ч.л.
Ингредиенты для фарширования яиц копченой рыбой

Можно приступать!

  1. Отправляем яйца вариться.

Нам нужно их сварить вкрутую, соответственно кипеть они должны 6-8 минут. Не забываем, что класть яйца нужно в холодную воду, бросив туда же чайную ложку соли, чтобы все содержимое не вытекло, если какое-то яйцо треснет. При снятии с огня кипяток нужно сразу же вылить и поставить кастрюльку под кран с холодной водой на пару минут – тогда яички будут чиститься легко.

  1. Подготавливаем рыбку.

Ее нужно почистить от шкуры, при необходимости – промыть под холодной водой, отделить кости и порезать филешку на мелкие кусочки. Если лень резать руками – блендер вам в помощь.

Очищенная копченая сайра для фарширования яиц
  1. Режем яйца пополам и выковыриваем из них желтки, стараясь, чтобы белковые половинки были целыми и ровными.
Порезанное пополам яйцо.

4. Кромсаем лук – отдельно белую, горькую часть (ее мы тоже запихнем в яйца), отдельно – красивую зеленую.

Вот, что должно получиться на этом этапе:

Подготовленные ингредиенты для фаршировки яиц рыбой.
  1. Смешиваем фаршировочную массу.

Разминаем желтки вилкой, добрасываем к ним рыбу, белые кружочки лука, майонез, все размешиваем до относительной однородности. Ленивым, опять же, поможет блендер, но лично мне нравится, когда сайра остается кусочками, а не превращается в кашу. По необходимости добавить соль – смесь нужно слегка пересолить, так как белки остаются не солеными.

Готовая масса для фаршировки яиц.
  1. Фаршируем яйца.

Запихивать субстанцию в половинки яиц удобно чайной ложкой. Можно не жалеть, класть с верхом – массы получается много. Выкладываем фаршированные яйца на блюдо, присыпаем покрошенным зеленым лучком. Можно отправить на 10 минут в холодильник, а можно сразу лопать.

Вот и все!

Яйца, фаршированные копченой рыбой с зеленью и майонезом.

Данное блюдо отлично идет с водочкой, подходит под пиво и другие напитки. Время приготовления – не больше 15 минут с учетом варки яиц. У меня ушло 20 минут, но я еще фотографировал, что для меня в новинку, как несложно заметить по качеству снимков.

Приятного аппетита!

Похожие статьи

Новогодние бутерброды на праздничный стол

Новогодние бутерброды на праздничный стол

Какие закуски подать к белому вину: Простые варианты на скорую руку

Какие закуски подать к белому вину: Простые варианты на скорую руку

Шашлык в пиве – правильный рецепт маринада для свинины

Шашлык в пиве – правильный рецепт маринада для свинины

Легенда грузинской кухни! Классический рецепт супа харчо с фото.

Легенда грузинской кухни! Классический рецепт супа харчо с фото.

«Ведьмино полено»: закуска от моей любимой тещи, подходит под любой алкоголь

«Ведьмино полено»: закуска от моей любимой тещи, подходит под любой алкоголь

Как сделать маринованные яйца – настоящая закуска настоящего бара

Как сделать маринованные яйца – настоящая закуска настоящего бара