Для этого рецепта лучше всего подойдет сайра – длинная такая рыбёха с острой мордой, но сгодится и любая другая копченка: скумбрия, селедка, салака, даже мойва. В принципе, рецепт можно адаптировать и под соленую рыбу.

8 яиц;

300-400 граммов рыбы;

пучок зеленого лука;

немного майонеза – 3-4 ч.л.

Можно приступать!

Отправляем яйца вариться.

Нам нужно их сварить вкрутую, соответственно кипеть они должны 6-8 минут. Не забываем, что класть яйца нужно в холодную воду, бросив туда же чайную ложку соли, чтобы все содержимое не вытекло, если какое-то яйцо треснет. При снятии с огня кипяток нужно сразу же вылить и поставить кастрюльку под кран с холодной водой на пару минут – тогда яички будут чиститься легко.

Подготавливаем рыбку.

Ее нужно почистить от шкуры, при необходимости – промыть под холодной водой, отделить кости и порезать филешку на мелкие кусочки. Если лень резать руками – блендер вам в помощь.

Режем яйца пополам и выковыриваем из них желтки, стараясь, чтобы белковые половинки были целыми и ровными.

4. Кромсаем лук – отдельно белую, горькую часть (ее мы тоже запихнем в яйца), отдельно – красивую зеленую.

Смешиваем фаршировочную массу.

Вот, что должно получиться на этом этапе:

Разминаем желтки вилкой, добрасываем к ним рыбу, белые кружочки лука, майонез, все размешиваем до относительной однородности. Ленивым, опять же, поможет блендер, но лично мне нравится, когда сайра остается кусочками, а не превращается в кашу. По необходимости добавить соль – смесь нужно слегка пересолить, так как белки остаются не солеными.

Фаршируем яйца.

Запихивать субстанцию в половинки яиц удобно чайной ложкой. Можно не жалеть, класть с верхом – массы получается много. Выкладываем фаршированные яйца на блюдо, присыпаем покрошенным зеленым лучком. Можно отправить на 10 минут в холодильник, а можно сразу лопать.

Вот и все!

Данное блюдо отлично идет с водочкой, подходит под пиво и другие напитки. Время приготовления – не больше 15 минут с учетом варки яиц. У меня ушло 20 минут, но я еще фотографировал, что для меня в новинку, как несложно заметить по качеству снимков.

Приятного аппетита!