Необычные закуски из селедки

Некоторые из этих закусок непременно подойдут к водке, другие же послужат дополнением к бокалу светлого пива. Интересно, что для многих сельдь остается рыбой для праздничного стола и в качестве составного продукта для сложных блюд воспринимается редко (конечно же, о такой классике, как селедка в шубе речь не идет).

Мы рассмотрим рецепты закусок из селедки, как холодных, так и горячих. Для некоторых рецептов подойдет готовое филе сельди из банок, для других же лучше взять целую рыбку и разделать самостоятельно.

Тарталетки с муссом из сельди

филе сельди – 200-250 гр

домашний творог – около 200 гр

яйца – 2 шт.

сметана – 3 ст. л.

укроп

тарталетки

В оригинальном рецепте в качестве основного ингредиента используется слабосоленая норвежская сельдь и готовые слоеные тарталетки. В случае если найти эти продукты оказалось непросто, их всегда можно заменить обычной, не слишком соленой селедкой и самыми простыми тарталетками.

Отвариваем яйца, после чего отделяем желтки от белков. 4/5 филе сельди пропускаем через мясорубку вместе с творогом, добавляем два сваренных желтка и сметану. Полученный мусс выкладываем в тарталетки. 1/5 филе сельди нарезаем небольшими кусочками и украшаем полученную закуску из селедки; сверху аккуратно вставляем небольшую веточку укропа.

Шашлычки из сельди

2 свежих сельди (4 средних филе)

лимон – 1 шт.

растительное масло

соль, перец, специи

Шашлыки в нашей стране чаще всего делают из красной рыбы, однако мало кто станет отрицать, что вкусно приготовить можно практически любую рыбку.

Несмотря на то, что называется эта закуска из селедки шашлычком, готовится она все же в домашних условиях, на сковороде. Если у вас в наличии имеется целая сельдь, тогда филе придется отделить самостоятельно (в конце статьи будет видео о том, как сделать это быстро, просто и качественно). Готовятся шашлычки на небольших деревянных шампурах, которые предварительно нужно замочить в холодной воде на 15-20 минут. По ширине полоски филе можно делать различными, если сельдь крупная, то каждую филешку можно разрезать вдоль на две части.

Складываем получившиеся кусочки в глубокую тарелку, натираем солью, перцем и другими специями по вкусу, поливаем соком одного лимона; сильно мариновать рыбу не стоит, достаточно десяти-пятнадцати минут. Дальше надеваем сельдь на деревянные шампура и выкладываем на заранее разогретое масло в сковороду. Обжаривать шашлычки следует по несколько минут с каждой стороны. Подавать можно с соусами, листьями салата, зеленью.

Картофельные корзиночки с селедкой

картофель – 5-7 средних

яйца – 4 шт

сельдь (соленая), филе – 150 гр

сыр – 50-70 гр

зеленый лук

майонез

зелень

Корзиночки. Картофель чистим, трем на терку, добавляем одно яйцо и хорошо перемешиваем до однородной массы (насколько это возможно). Разогреваем духовку до 200 градусов. Далее выкладываем массу в формочки для маффинов, формируя при этом корзиночки (на дно можно положить чуть больше картофельной массы, а вот бока лучше делать достаточно тонкими). Отправляем заготовки в духовку и держим их там до тех пор, пока картофель не станет золотистым. Начинка. Отварные яйца и сыр натираем на терку; филе сельди режем маленькими кубиками. Смешиваем селедку, яйца и сыр, заправляем майонезом; туда же добавляем мелко порезанный зеленый лук и зелень. Выкладываем начинку в готовые корзиночки, украшаем по своему усмотрению.

Рецепты закусок из рыбы, и в частности закуски из селедки, настолько разнообразны, что понадобится очень много статей, чтобы описать хотя бы часть из них. Отдельное внимание в будущих статьях я планирую уделить закускам из красной рыбы, как холодным, так и горячим. Приятного аппетита и до новых встреч!

P.S. Один из способов разделки селедки:

https://www.youtube.com/watch?v=kDFqED65I4M