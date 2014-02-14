Необычные закуски из селедки

Некоторые из этих закусок непременно подойдут к водке, другие же послужат дополнением к бокалу светлого пива. Интересно, что для многих сельдь остается рыбой для праздничного стола и в качестве составного продукта для сложных блюд воспринимается редко (конечно же, о такой классике, как селедка в шубе речь не идет).
Мы рассмотрим рецепты закусок из селедки, как холодных, так и горячих. Для некоторых рецептов подойдет готовое филе сельди из банок, для других же лучше взять целую рыбку и разделать самостоятельно.
Тарталетки с муссом из сельдиВ оригинальном рецепте в качестве основного ингредиента используется слабосоленая норвежская сельдь и готовые слоеные тарталетки. В случае если найти эти продукты оказалось непросто, их всегда можно заменить обычной, не слишком соленой селедкой и самыми простыми тарталетками.
- филе сельди – 200-250 гр
- домашний творог – около 200 гр
- яйца – 2 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- укроп
- тарталетки
Отвариваем яйца, после чего отделяем желтки от белков. 4/5 филе сельди пропускаем через мясорубку вместе с творогом, добавляем два сваренных желтка и сметану. Полученный мусс выкладываем в тарталетки. 1/5 филе сельди нарезаем небольшими кусочками и украшаем полученную закуску из селедки; сверху аккуратно вставляем небольшую веточку укропа.
Шашлычки из сельдиШашлыки в нашей стране чаще всего делают из красной рыбы, однако мало кто станет отрицать, что вкусно приготовить можно практически любую рыбку.
- 2 свежих сельди (4 средних филе)
- лимон – 1 шт.
- растительное масло
- соль, перец, специи
Несмотря на то, что называется эта закуска из селедки шашлычком, готовится она все же в домашних условиях, на сковороде. Если у вас в наличии имеется целая сельдь, тогда филе придется отделить самостоятельно (в конце статьи будет видео о том, как сделать это быстро, просто и качественно). Готовятся шашлычки на небольших деревянных шампурах, которые предварительно нужно замочить в холодной воде на 15-20 минут. По ширине полоски филе можно делать различными, если сельдь крупная, то каждую филешку можно разрезать вдоль на две части.
Складываем получившиеся кусочки в глубокую тарелку, натираем солью, перцем и другими специями по вкусу, поливаем соком одного лимона; сильно мариновать рыбу не стоит, достаточно десяти-пятнадцати минут. Дальше надеваем сельдь на деревянные шампура и выкладываем на заранее разогретое масло в сковороду. Обжаривать шашлычки следует по несколько минут с каждой стороны. Подавать можно с соусами, листьями салата, зеленью.
Картофельные корзиночки с селедкой
- картофель – 5-7 средних
- яйца – 4 шт
- сельдь (соленая), филе – 150 гр
- сыр – 50-70 гр
- зеленый лук
- майонез
- зелень
- Корзиночки. Картофель чистим, трем на терку, добавляем одно яйцо и хорошо перемешиваем до однородной массы (насколько это возможно). Разогреваем духовку до 200 градусов. Далее выкладываем массу в формочки для маффинов, формируя при этом корзиночки (на дно можно положить чуть больше картофельной массы, а вот бока лучше делать достаточно тонкими). Отправляем заготовки в духовку и держим их там до тех пор, пока картофель не станет золотистым.
- Начинка. Отварные яйца и сыр натираем на терку; филе сельди режем маленькими кубиками. Смешиваем селедку, яйца и сыр, заправляем майонезом; туда же добавляем мелко порезанный зеленый лук и зелень.
- Выкладываем начинку в готовые корзиночки, украшаем по своему усмотрению.
Рецепты закусок из рыбы, и в частности закуски из селедки, настолько разнообразны, что понадобится очень много статей, чтобы описать хотя бы часть из них. Отдельное внимание в будущих статьях я планирую уделить закускам из красной рыбы, как холодным, так и горячим. Приятного аппетита и до новых встреч!
P.S. Один из способов разделки селедки: