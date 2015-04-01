Если вы ищете простую, вкусную и полезную закуску, которая идеально подойдет к вину или крепким напиткам, этот рецепт для вас! Всего несколько ингредиентов — творог, зелень и чеснок — и у вас готова отличная намазка для бутербродов. В статье вас ждет пошаговый фоторецепт, благодаря которому вы быстро приготовите эту легкую закуску.
Решил вот повторить рецепт да пофотографировать специально для читателей «Ромового Дневника».
Рецепт творожной закуски с зеленью
Ингредиенты:
• Творог – 400 г (0% для диетического варианта, жирный – для более насыщенного вкуса).
• Зелень – кинза, петрушка, базилик, укроп (без зеленого лука).
• Чеснок – 2 крупных зубчика.
• Лимон – 1 долька (по желанию).
• Дополнительно (по необходимости) – помидор, болгарский перец, огурец, 1 ч. л. майонеза или немного постного масла для лучшей текстуры.
Приготовление:
1. Нарезать чеснок и зелень, сложить в блендер.
2. Посолить, измельчить до однородности.
3. Добавить половину творога, перемешать.
4. Досолить, добавить лимонный сок (по желанию), ввести оставшийся творог.
5. Перемешать до кремовой консистенции.
Готово! Подавать на хлебе, яйцах, овощах или в тарталетках.
Творожная закуска с зеленью: подробный рецепт по шагам и с фото
ИнгредиентыДля приготовления блюда вам понадобится:
- 400 граммов творога.
Подойдет любой, не обязательно свежий. С нежирной версией закуска выйдет диетической, но размешивать ее сложнее, с жирной, соответственно – дороже, проще и вкусней, так как жир – усилитель вкуса. В моей сегодняшней версии – 0% творог.
- Зелень.
Можно класть все, кроме зеленого лука (с ним блюдо горчит). У меня – кинза, петрушка, зеленый базилик, укроп. Хорошо то, что в блендере можно измельчить даже стебельки, пожухлую, лежалую зелень – все, что обычно выбрасывается. Очень в тему будет добавить пару листиков мяты – только не больше!
- Чеснок – 2 крупных зубчика.
Все зависит от вашего вкуса, можно и больше, можно вообще не класть.
- Лимон – 1 долька.
Лимон отлично гармонирует с мятой, но закуска получается вполне вкусной и без него.
- Необязательные ингредиенты.
Если творог плохо перемешивается в блендере, не разбивается, выходит слишком вязким, в него можно добавить: помидор, болгарский перец, огурец. Если не сезон – немножко майонеза (1 ч.л.) или даже постного масла – тогда наша закуска из творога на бутерброд будет намазываться лучше и легче мешаться.
Закуска из творога с зеленью: пошаговый фоторецептДля приготовления нам понадобиться блендер, комбайн, хотя бы мясорубка или миксер – чтобы хорошо измельчить творог.
1. Чеснок режем на 4 части, бросаем в блендер.
2. Туда же отправляем вымытую, высушенную и крупно порезанную зелень.
3. Солим (с солью смесь лучше перетрется) и рубим как можно мельче.
4. Всыпаем половину творога, размешиваем.
5. По надобности – досаливаем, добавляем сок одной дольки лимона (если хотите) забрасываем остальной творог и тщательно перемешиваем снова.
Поздравляем, закуска из творога с зеленью готова!
Варианты подачиНа хлебе:
На вареном яичке:
На кружочках огурца или помидора:
В тарталетках:
Или просто так:
Закусывайте вкусно, здорово, красиво, а силы оставьте для беседы под рюмочку в хорошей компании!