Если вы ищете простую, вкусную и полезную закуску, которая идеально подойдет к вину или крепким напиткам, этот рецепт для вас! Всего несколько ингредиентов — творог, зелень и чеснок — и у вас готова отличная намазка для бутербродов. В статье вас ждет пошаговый фоторецепт, благодаря которому вы быстро приготовите эту легкую закуску.

Был как-то у меня в гостях знакомый – поэт из Кривого Рога. Я – хозяин радушный, нажарил телятинки, борща разогрел, выпили во второй, потом еще раз по второй… И тут я смотрю, что чувак не закусывает. В чем дело? Аль мясо не вкусно, аль борщ не красен? Оказывается, товарищ вегетарианец, а жрать хочет – страх, вот только стесняется признаться. Я в морозильник – там только лед, в холодильник – творог, зелень да пару чесночин. Другой бы на моем месте и руки опустил, а я придумал вот такой рецепт. Скажу по секрету, мясо в тот вечер осталось, а эту закуску из творога на бутербродах смели подчистую.

Решил вот повторить рецепт да пофотографировать специально для читателей «Ромового Дневника».

Сначала, для нетерпеливых, полный рецепт кратко, а потом с фото и по шагам.

Рецепт творожной закуски с зеленью

Ингредиенты:

• Творог – 400 г (0% для диетического варианта, жирный – для более насыщенного вкуса).

• Зелень – кинза, петрушка, базилик, укроп (без зеленого лука).

• Чеснок – 2 крупных зубчика.

• Лимон – 1 долька (по желанию).

• Дополнительно (по необходимости) – помидор, болгарский перец, огурец, 1 ч. л. майонеза или немного постного масла для лучшей текстуры.

Приготовление:

1. Нарезать чеснок и зелень, сложить в блендер.

2. Посолить, измельчить до однородности.

3. Добавить половину творога, перемешать.

4. Досолить, добавить лимонный сок (по желанию), ввести оставшийся творог.

5. Перемешать до кремовой консистенции.

Готово! Подавать на хлебе, яйцах, овощах или в тарталетках.

Творожная закуска с зеленью: подробный рецепт по шагам и с фото

Ингредиенты

400 граммов творога.

Для приготовления блюда вам понадобится:

Подойдет любой, не обязательно свежий. С нежирной версией закуска выйдет диетической, но размешивать ее сложнее, с жирной, соответственно – дороже, проще и вкусней, так как жир – усилитель вкуса. В моей сегодняшней версии – 0% творог.

Зелень.

Можно класть все, кроме зеленого лука (с ним блюдо горчит). У меня – кинза, петрушка, зеленый базилик, укроп. Хорошо то, что в блендере можно измельчить даже стебельки, пожухлую, лежалую зелень – все, что обычно выбрасывается. Очень в тему будет добавить пару листиков мяты – только не больше!

Чеснок – 2 крупных зубчика.

Все зависит от вашего вкуса, можно и больше, можно вообще не класть.

Лимон – 1 долька.

Лимон отлично гармонирует с мятой, но закуска получается вполне вкусной и без него.

Необязательные ингредиенты.

Если творог плохо перемешивается в блендере, не разбивается, выходит слишком вязким, в него можно добавить: помидор, болгарский перец, огурец. Если не сезон – немножко майонеза (1 ч.л.) или даже постного масла – тогда наша закуска из творога на бутерброд будет намазываться лучше и легче мешаться.

Закуска из творога с зеленью: пошаговый фоторецепт

Для приготовления нам понадобиться блендер, комбайн, хотя бы мясорубка или миксер – чтобы хорошо измельчить творог.

1. Чеснок режем на 4 части, бросаем в блендер.

2. Туда же отправляем вымытую, высушенную и крупно порезанную зелень.

3. Солим (с солью смесь лучше перетрется) и рубим как можно мельче.

4. Всыпаем половину творога, размешиваем.

5. По надобности – досаливаем, добавляем сок одной дольки лимона (если хотите) забрасываем остальной творог и тщательно перемешиваем снова.

Поздравляем, закуска из творога с зеленью готова!

Варианты подачи

На хлебе:

На вареном яичке:

На кружочках огурца или помидора:

В тарталетках:

Или просто так:

Закусывайте вкусно, здорово, красиво, а силы оставьте для беседы под рюмочку в хорошей компании!