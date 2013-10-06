Закуска к пиву: жареная брынза в кляре

Предыдущие рецепты сырных закусок к пиву основывались на твердых сортах, однако существуют и прекрасные блюда с сулугуни, брынзой, адыгейским сыром. В этот раз попробуем оригинальную закуску из брынзы в тесте. Рецепт приготовления как всегда прост, не требует особых навыков и времени, поэтому отлично подойдет для внезапного застолья. В некоторых источниках говорится, что это блюдо пришло к нам из Болгарии – страны, которая славится своим пристрастием к молочным продуктам (наряду с брынзой местные жители любят кашкавал – твердый сыр, сирене – мягкий сыр из овечьего молока, кисело мляко, айран и другие).

Брынза – рассольный сыр, который изготавливается из коровьего, козьего, овечьего или даже буйволиного молока. Обычно он имеет белый цвет, слегка кисломолочный аромат и приятный соленоватый вкус. Этот продукт используется в кухнях многих стран, в том числе болгарской, украинской, румынской и др.

Вариантов приготовления данного блюда, как обычно, множество. Можно жарить на сковороде небольшие кусочки сыра в тесте, можно сделать один большой «пирог», который потом разрезать на части, можно запечь брынзу в духовке. Что же касается добавок к начинке, то здесь также можно проявить фантазию – добавить сметаны (блюдо будет сочнее), зелени, другие виды сыров, специи и все, что покажется вкусным и сочетаемым.