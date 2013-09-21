Есть только одна проблема, которую я считаю серьезной, но преодолимой – они очень быстро остывают, вследствие чего расплавленный нежнейший сыр внутри хрустящей корочки превращается в нечто для меня непонятное. Из этой ситуации есть выход:

1) идем в бар и заказываем новую порцию только после того, как съедена предыдущая;

2) находим в компании непьющего человека, который любит готовить, ставим его к плите и просим жарить палочки по мере съедания.

Если оба варианта не могут быть осуществлены, тогда можно позаботиться о том, чтобы уже пожаренные палочки не остывали.

Эту сырную закуску можно назвать практически «безрецептной», так как вариантов приготовления столько, сколько поваров и хозяюшек. Варианты нарезания сыра: брусочками (10см в длину, 1-2 см в толщину), кубиками, дольками, бочонками, бляшками (как небольшие котлетки), плоскими ломтями и т.д. Конечно же, вариантов множество, качество закуски от этого ни лучше, ни хуже не становится, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ищите свои формы и размеры.

К слову о сыре - традиционно берется твердый. Я брала обычный недорогой российский, но можно экспериментировать практически с любыми сортами сыра, однако следует учесть, что под легкое пиво без выраженного вкуса лучше брать тоже нейтральные по вкусу сыры. Яркие пряные сорта и сыры со сладковатым, горьковатым и другими привкусами можно пробовать сочетать с темным насыщенным пивом. Для брынзы, сулугуни и других видов сыра будут отдельные рецепты. Отдельную главу стоит посвятить жареным сырам с плесенью, которые подаются с оригинальными соусами и так ценятся в Европе…

Далее: панировка, кляр или все сразу? По-моему мнению тоже надо пробовать, я предпочитают обмакнуть сыр в яйце, затем в панировочных сухарях и повторить процедуру. Но у меня пока не слишком получается хрустящая корочка, хотя когда на столе ждет холодное пиво это становится не таким уж важным фактом!

Жарить палочки желательно во фритюре, но за неимением такового я использую небольшую высокую сковороду, в которую наливаю достаточно масла (на палец где-то, кто-то советует и больше). На сковороде обжаривать желательно 1-3 минуты, в зависимости от толщины сыра, вида панировки/кляра и т.д. Можно после этого слегка промокнуть салфеткой или бумажными полотенцами, чтобы снять излишки масла. Итак, для примера возьмем один из простых рецептов сырной закуски.