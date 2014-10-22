Закуски на Хэллоуин, часть 1 (рецепты)

I wish you happy Halloween! I wish you crazy night! Let’s put ours costumes: monster, queen… Let’s go and joy tonight!

Доброго времени суток, читатели журнала Ромовый Дневник! Костюмированные вечеринки и тематические праздники требуют особой подготовки, причем касается это и нашей темы: напитков и закусок. Приближается время Хэллоуина – праздника, который почему-то стал очень популярным в наших широтах. Возникаем вопрос: какие коктейли и закуски на Хэллоуин приготовить, как их украсить, как с их помощью создать «жуткую» атмосферу?

В этой статье постараемся собрать максимум хэллоуин-закусок с тыквами, пауками, костями и другими «кошмарами». О коктейлях для “буржуйского” праздника написано здесь. Так как речь идет именно о закусках, то печенек и кексов здесь будет по минимуму.

Рецепты закусок на Хэллоуин

Змейка

Если предстоит пати в стиле «пиво и хот-доги», то отлично впишется в концепцию ход-дог в виде змеи. Конечно, найти изогнутую булочку проблематично, поэтому легче всего испечь ее самим (тесто можно купить или приготовить самому). Начинку как обычно по своему вкусу, сверху можно украсить разноцветным болгарским перцем, нарезанным полосочками. Глазки делаем из зеленых оливок, внутрь оливок по капле кетчупа, закрепляем зубочистками. Спереди делаем змейке ротик и втыкаем длинный раздвоенный язычок из болгарского перца. Кстати, можно сделать заготовки для таких сендвичей заранее, а перед вечеринкой просто разогреть в духовке и затем сразу украсить.

Метла для ведьмы

Соленые палочки (можно купить практически в любом киоске);

Сыр твердый или сыр для сэндвичей (квадратный);

Зеленый лук

Простая закуска на Хэллоуин в виде метлы:

Если берем обычный твердый сыр (нужен пластичный, который не будет крошиться), то сначала надо нарезать его тонкими квадратами, а затем уже делать надрезы с одной стороны, не дорезая до конца. Накручиваем на палочку, обвязываем зеленым луком!

Кстати, можно сделать и упрощенную версию – ломаем темные соленые палочки на небольшие кусочки и привязываем их зеленым луком к палочкам более светлого тона. Готово ;)

Паучки

Холодные закуски из яиц – это классика, а если украсить их определенным образом, то получится отличная закуска для Хэллоуина! Отвариваем яйца, разрезаем на две части, извлекаем желток. После этого смешиваем желток с любыми другими ингредиентами по желанию: майонезом, сыром, чесноком, соусом, рыбой, мясом и т.д. Наполняем получившейся массой половинки яиц и украшаем сверху паучками из маслин.

Пицца «Мумия» на булочках»

Многие, кто готовил блюда на Хэллоуин, в курсе, что главное правильно украсить. Практически не важно, из каких именно ингредиентов будет приготовлена закуска, важнее – придать ей «праздничный» вид. Так, например, правильно украшенная пицца может стать прекрасной закуской к пиву и поможет создать антураж.

Украсить можно как большую пиццу (ингредиенты по своему усмотрению) или же маленькие булочки, которые предварительно разрезаются пополам. Снизу томатная паста, на уровне «глаз» - кружочки черных оливок со «зрачком» из болгарского перца, стрючковой фасоли или зеленой оливки, сверху – сыр, выложенный полосками на всю поверхность, кроме «глаз». Подготовить можно заранее, в духовку или микроволновку ставить перед подачей на стол.

Также можно сделать тосты-мумии, сосиски-мумии и т.д. Несколько идей в фотографиях:

Спелая «тыква» из сыра

Отличная закуска под пиво и разные коктейли для хэллоуина. Подавать сырную «тыкву» можно с хлебцами, чипсами, начос, тостами, а также соленым печеньем, о котором я напишу ниже. Дополнительно – нежные белые соусы при желании.

Итак, берем 100 грамм мягкого козьего сыра, упаковку сливочного сыра (Филадельфии или более недорогого аналога), 250 грамм чеддера (или другого острого сыра), немного измельченного зеленого лука, чесночного порошка, орегано и все это измельчаем в блендере до однородного состояния.

Придаем получившейся массе форму шара и делаем ложбинки, для сходства с тыквой. Хвостик можно сделать из соломки, кусочка кренделя или того, что есть похожего под рукой, а листик можно сделать из веточки петрушки.

Сырные шарики-тыковки

Еще одна вкусная сырная закуска с «тыквенной» темой – маленькие тыквочки с паприкой. Для них понадобится стакан тертого чеддера, упаковка сливочного сыра, чесночный порошок, черный перец, жареный красный перец (несколько столовых ложек). Эти ингредиенты перемешиваем и охлаждаем в течение 2 часов, после чего скатываем из получившейся массы шарики, обкатываем их в паприке, делаем надрезы, чтоб напоминало тыковку. Закуска выкладывается на крекеры, в качестве хвостика используем веточку зеленого лука.

Печенье «Пальцы ведьмы»

Интересно, что практически главное в хэллоуинских закусках – это их форма, а вот с содержанием можно поступать по своему усмотрению. Печенье можно сделать сладким или соленым, с добавлением специй (и подавать его с соусами), или же с пряностями (и подавать с вареньем, желательно красным ;) ).

Взбиваем 150 грамм сливочного масла вместе с 200 граммами сахара и ванилином. Взбиваем около пяти минут, после добавляем яйцо. Добавляем соль, разрыхлитель (1 ч.л.) и муку (около 350 грамм). Замешиваем тесто, которое должно получиться достаточно твердым и не слишком липким. Убираем тесто в холодильник на полчаса.

После формируем из небольших кусочков теста длинные заготовки в форме пальцев, делаем ножиком или другим удобным предметом «складочки» на «фалангах», смазываем растопленным шоколадом и вдавливаем «ноготь» - миндаль, арахис или другой похожий на ноготь орешек. Выпекать в течение 20-25 минут при 180 градусов.

Печенье «Косточки»

Если заморачиваться с тестом не хочется, то можно купить в магазине готовое дрожжевое тесто и делать из него печеньки разных тематических форм. Разделяем тесто на небольшие кусочки, формируем из них косточки, посыпаем розмарином и крупной морской солью. Если вы хотите сделать сладкие, тогда пригодится сахарная пудра, которой можно посыпать «косточки» после выпекания (кстати, выпекать надо до золотистой корочки, минут 10-15). Косточки можно слегка посыпать сыром.