Как мы уже писали в прошлой статье про закуски для Хэллоуина, неважно из чего будет приготовлено блюдо, важнее – как именно вы его украсите. Поэтому мы решили не загружать вас рецептами, а просто подкинуть несколько интересных идей по оформлению закусок и блюд на Хэллоуин!

Укладываем приготовленные в соусе ребра по форме, собственно, ребер. В середину – нечто, напоминающее сердце: половинку красного перца, помидор и т.д. Нож в эту самую серединку.

Если праздничный стол предполагает фрукты, то здесь можно вдоволь проявить фантазию:

Для любителей вечеринок в стиле «пиво-пицца» также есть целый ряд идей для украшения любимого блюда. Например, можно расплавить моцареллу по форме приведений! А из оливок сделать маленьких симпатичных паучков!

Подборку умопомрачительных коктейлей на Хэллоуин вы найдете здесь

Если есть закуски, то есть на столе, скорее всего, и соусы. Оформить красные соусы труда не составить, вот с другими можно поступить вот так:

Что касается вторых блюд, то здесь немножко сложнее. Пока смотрите фото-идеи, а если успею, то напишу статью с рецептами этих и других блюд на Хэллоуин.

Спасибо большое всем, кто выкладывает на просторах Интернета фотографии приготовленных блюд, идеи оформления и просто полезную информацию!