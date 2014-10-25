Ромовый Дневник

Как мы уже писали в прошлой статье про закуски для Хэллоуина, неважно из чего будет приготовлено блюдо, важнее – как именно вы его украсите. Поэтому мы решили не загружать вас рецептами, а просто подкинуть несколько интересных идей по оформлению закусок и  блюд на Хэллоуин!

Блюдо «Ребра Адама»

Укладываем приготовленные в соусе ребра по форме, собственно, ребер. В середину – нечто, напоминающее сердце: половинку красного перца, помидор и т.д. Нож в эту самую серединку.

Закуски и блюда на Хэллоуин Подача фруктов

Если праздничный стол предполагает фрукты, то здесь можно вдоволь проявить фантазию:

Закуски и блюда на Хэллоуин Пиццеманам

Для любителей вечеринок в стиле «пиво-пицца» также есть целый ряд идей для украшения любимого блюда. Например, можно расплавить моцареллу по форме приведений! А из оливок сделать маленьких симпатичных паучков!

Подборку умопомрачительных коктейлей на Хэллоуин вы найдете здесь.
Закуски и блюда на Хэллоуин Закуски и блюда на Хэллоуин Соусы

Если есть закуски, то есть на столе, скорее всего, и соусы. Оформить красные соусы труда не составить, вот с другими можно поступить вот так:

Закуски и блюда на Хэллоуин А вот утро можно встретить с веселой хэллоуинской яичницей! Закуски и блюда на Хэллоуин Идеи оформления салатов Закуски и блюда на Хэллоуин Закуски и блюда на Хэллоуин Вторые блюда

Что касается вторых блюд, то здесь немножко сложнее. Пока смотрите фото-идеи, а если успею, то напишу статью с рецептами этих и других блюд на Хэллоуин.

Закуски и блюда на Хэллоуин Закуски и блюда на Хэллоуин Закуски и блюда на Хэллоуин Закуски и блюда на Хэллоуин

Спасибо большое всем, кто выкладывает на просторах Интернета фотографии приготовленных блюд, идеи оформления и просто полезную информацию!

